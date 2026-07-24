Una skill es un archivo Markdown con un breve encabezado frontmatter:
Anatomía de una skill
Los parámetros de frontmatter más importantes:
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name: revenue-report
description: Generates the weekly revenue report using our standard segments
always-apply: false
user-invocable: true
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When asked to generate a revenue report:
1. Filter to the requested period.
2. Apply the standard MRR formula:
SUM(CASE
WHEN billing_cycle = 'monthly' THEN amount
WHEN billing_cycle = 'yearly' THEN amount / 12
ELSE 0
END)
3. Break down by segment: Enterprise, Mid-Market, SMB.
4. Render the result as a Markdown table.
name- identificador en kebab-case.
description- resumen breve que el modelo usa para decidir cuándo esta skill es relevante. Trátalo como el campo más importante. Escríbelo de forma específica; las descripciones vagas provocan invocaciones de skills incorrectas.
always-apply- cuando es
true, la skill se incorpora en cada turno en lugar de seleccionarse. Úsalo con moderación; las skills con always-apply consumen contexto en cada mensaje.
user-invocable- cuando es
true(el valor predeterminado), la skill aparece en la ventana emergente de
$para su selección manual.
.zip que contenga
SKILL.md y sus recursos.
Tres formas en que un agente usa una skill en una conversación:
Usa una skill
- Invocación del usuario: pulsa
$en el composer y elige la skill en la ventana emergente. El contenido de la skill queda preparado para el siguiente turno.
- Selección automática del modelo: según la
descriptionde la skill, el agente decide por sí solo cuándo aplicarla.
- Always-apply: queda preparada en cada turno para las skills configuradas de esa manera.
El panel Skills de la consola de Cloud te permite crear skills directamente, cargar archivos
Gestionar Skills
.md o
.zip y gestionar qué skills están activas para tu usuario. Las skills de tu propiedad están activas de forma predeterminada; desactiva una para quitarla de la ventana emergente y del catálogo del modelo sin eliminarla.
Las skills se pueden compartir con otros usuarios (consulta sharing and access).
Skills vs. instrucciones
- Las instrucciones del agente definen qué es el agente y cómo se comporta en términos generales. Están siempre activas para ese agente.
- Las Skills dependen del contexto: se aplican cuando corresponde y se limitan a flujos de trabajo específicos.