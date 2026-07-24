|Página
|Descripción
|Intérprete de código
|Ejecución de código en un sandbox.
|Búsqueda web
|Búsquedas en la web pública.
|Generación de imágenes
|Genera imágenes a partir de texto.
|Vision
|Acepta imágenes como entrada.
|MCP servers
|Conecta servidores MCP de terceros a un agente.
|Skills
|Paquetes de instrucciones reutilizables.
|Subagents
|Delega trabajo a agentes secundarios.
|Parámetros del modelo
|Configura los parámetros del modelo para un agente.
Agent Builder
Crea y configura ClickHouse Agents en el Agent Builder
El Agent Builder es donde creas y configuras agentes. Esta sección cubre cada parte del Agent Builder y contiene las siguientes páginas:
Última modificación el 24 de julio de 2026
¿Esta página le ayudó?