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ClickHouse admite múltiples formatos binarios, que ofrecen un mejor rendimiento y un uso más eficiente del espacio. Los formatos binarios también evitan problemas de codificación de caracteres, ya que los datos se guardan en formato binario. Vamos a usar some_data tabla y datos para la demostración; no dudes en reproducirlo en tu instancia de ClickHouse.

Exportación en formato Native de ClickHouse

El formato de datos más eficiente para exportar e importar datos entre nodos de ClickHouse es el formato Native. La exportación se realiza con la cláusula INTO OUTFILE:
Esto creará el archivo data.clickhouse en formato nativo.

Importación desde el formato Native

Para importar datos, podemos usar file() para archivos pequeños o para tareas de exploración:
Al usar la función file(), con ClickHouse Cloud tendrás que ejecutar los comandos en clickhouse client desde la máquina donde se encuentra el archivo. Otra opción es usar clickhouse-local para explorar los archivos localmente.
En producción, usamos FROM INFILE para importar datos:

Compresión en el formato Native

También podemos habilitar la compresión al exportar datos en formato Native (así como en la mayoría de los demás formatos) mediante la cláusula COMPRESSION:
Hemos utilizado compresión LZ4 para la exportación. Tendremos que especificarla al importar los datos:

Exportar a RowBinary

Otro formato binario compatible es RowBinary, que permite importar y exportar datos en filas codificadas en binario:
Esto generará el archivo data.binary en formato binario por filas.

Explorar archivos RowBinary

La inferencia automática de esquemas no está disponible para este formato, así que, para explorarlo antes de cargarlo, tenemos que definir el esquema explícitamente:
Considere usar RowBinaryWithNames, que también añade una fila de encabezado con la lista de columnas. RowBinaryWithNamesAndTypes también añade una fila de encabezado adicional con los tipos de las columnas.

Importación de archivos RowBinary

Para cargar datos desde un archivo RowBinary, podemos usar la cláusula FROM INFILE:

Importar un único valor binario con RawBLOB

Supongamos que queremos leer un archivo binario completo y guardarlo en un campo de una tabla. Este es el caso en el que puede usarse el formato RawBLOB. Este formato solo puede usarse directamente con una tabla de una sola columna:
Guardemos un archivo de imagen en la tabla images:
Podemos verificar la longitud del campo data, que será igual al tamaño original del archivo:

Exportación de datos RawBLOB

Este formato también se puede usar para exportar datos mediante una cláusula INTO OUTFILE:
Ten en cuenta que tuvimos que usar LIMIT 1 porque exportar más de un valor creará un archivo dañado.

MessagePack

ClickHouse admite la importación y exportación de MessagePack mediante MsgPack. Para exportar al formato MessagePack:
Para importar datos de un archivo MessagePack:

Protocol Buffers

Para trabajar con Protocol Buffers, primero debemos definir un archivo de esquema:
La ruta de este archivo de esquema (schema.proto en nuestro caso) se especifica en la opción de configuración format_schema del formato Protobuf:
Esto guarda los datos en el archivo proto.bin. ClickHouse también permite importar datos Protobuf y mensajes anidados. Considere usar ProtobufSingle para trabajar con un solo mensaje de Protocol Buffer (en este caso, se omitirán los delimitadores de longitud).

Cap’n Proto

Otro formato popular de serialización binaria compatible con ClickHouse es Cap’n Proto. Al igual que con el formato Protobuf, en nuestro ejemplo tenemos que definir un archivo de esquema (schema.capnp):
Ahora podemos importar y exportar con el formato CapnProto y este esquema:
Ten en cuenta que tuvimos que convertir la columna Date a UInt32 para ajustarla a los tipos correspondientes.

Otros formatos

ClickHouse admite muchos formatos, tanto de texto como binarios, para cubrir diversos escenarios y plataformas. Consulta más formatos y formas de trabajar con ellos en los siguientes artículos: Y también consulta clickhouse-local, una herramienta portátil y completa para trabajar con archivos locales y remotos sin iniciar el servidor de ClickHouse.
Última modificación el 24 de julio de 2026