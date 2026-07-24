El formato de datos más eficiente para exportar e importar datos entre nodos de ClickHouse es el formato Native. La exportación se realiza con la cláusula
Exportación en formato Native de ClickHouse
INTO OUTFILE:
Esto creará el archivo data.clickhouse en formato nativo.
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.clickhouse' FORMAT Native
Para importar datos, podemos usar file() para archivos pequeños o para tareas de exploración:
Importación desde el formato Native
DESCRIBE file('data.clickhouse', Native);
En producción, usamos
┌─name──┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ String │ │ │ │ │ │
│ month │ Date │ │ │ │ │ │
│ hits │ UInt32 │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
FROM INFILE para importar datos:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.clickhouse'
FORMAT Native
También podemos habilitar la compresión al exportar datos en formato Native (así como en la mayoría de los demás formatos) mediante la cláusula
Compresión en el formato Native
COMPRESSION:
Hemos utilizado compresión LZ4 para la exportación. Tendremos que especificarla al importar los datos:
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.clickhouse'
COMPRESSION 'lz4'
FORMAT Native
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.clickhouse'
COMPRESSION 'lz4'
FORMAT Native
Otro formato binario compatible es RowBinary, que permite importar y exportar datos en filas codificadas en binario:
Exportar a RowBinary
Esto generará el archivo data.binary en formato binario por filas.
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.binary' FORMAT RowBinary
La inferencia automática de esquemas no está disponible para este formato, así que, para explorarlo antes de cargarlo, tenemos que definir el esquema explícitamente:
Explorar archivos RowBinary
SELECT *
FROM file('data.binary', RowBinary, 'path String, month Date, hits UInt32')
LIMIT 5
Considere usar RowBinaryWithNames, que también añade una fila de encabezado con la lista de columnas. RowBinaryWithNamesAndTypes también añade una fila de encabezado adicional con los tipos de las columnas.
┌─path───────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ Bangor_City_Forest │ 2015-07-01 │ 34 │
│ Alireza_Afzal │ 2017-02-01 │ 24 │
│ Akhaura-Laksam-Chittagong_Line │ 2015-09-01 │ 30 │
│ 1973_National_500 │ 2017-10-01 │ 80 │
│ Attachment │ 2017-09-01 │ 1356 │
└────────────────────────────────┴────────────┴──────┘
Para cargar datos desde un archivo RowBinary, podemos usar la cláusula
Importación de archivos RowBinary
FROM INFILE:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.binary'
FORMAT RowBinary
Supongamos que queremos leer un archivo binario completo y guardarlo en un campo de una tabla. Este es el caso en el que puede usarse el formato RawBLOB. Este formato solo puede usarse directamente con una tabla de una sola columna:
Importar un único valor binario con RawBLOB
Guardemos un archivo de imagen en la tabla
CREATE TABLE images(data String) ENGINE = Memory
images:
Podemos verificar la longitud del campo
cat image.jpg | clickhouse-client -q "INSERT INTO images FORMAT RawBLOB"
data, que será igual al tamaño original del archivo:
SELECT length(data) FROM images
┌─length(data)─┐
│ 6121 │
└──────────────┘
Este formato también se puede usar para exportar datos mediante una cláusula
Exportación de datos RawBLOB
INTO OUTFILE:
Ten en cuenta que tuvimos que usar
SELECT * FROM images LIMIT 1
INTO OUTFILE 'out.jpg'
FORMAT RawBLOB
LIMIT 1 porque exportar más de un valor creará un archivo dañado.
ClickHouse admite la importación y exportación de MessagePack mediante MsgPack. Para exportar al formato MessagePack:
MessagePack
Para importar datos de un archivo MessagePack:
SELECT *
FROM some_data
INTO OUTFILE 'data.msgpk'
FORMAT MsgPack
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.msgpk'
FORMAT MsgPack
Para trabajar con Protocol Buffers, primero debemos definir un archivo de esquema:
Protocol Buffers
La ruta de este archivo de esquema (
syntax = "proto3";
message MessageType {
string path = 1;
date month = 2;
uint32 hits = 3;
};
schema.proto en nuestro caso) se especifica en la opción de configuración
format_schema del formato Protobuf:
Esto guarda los datos en el archivo proto.bin. ClickHouse también permite importar datos Protobuf y mensajes anidados. Considere usar ProtobufSingle para trabajar con un solo mensaje de Protocol Buffer (en este caso, se omitirán los delimitadores de longitud).
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'proto.bin'
FORMAT Protobuf
SETTINGS format_schema = 'schema:MessageType'
Otro formato popular de serialización binaria compatible con ClickHouse es Cap’n Proto. Al igual que con el formato
Cap’n Proto
Protobuf, en nuestro ejemplo tenemos que definir un archivo de esquema (
schema.capnp):
Ahora podemos importar y exportar con el formato CapnProto y este esquema:
@0xec8ff1a10aa10dbe;
struct PathStats {
path @0 :Text;
month @1 :UInt32;
hits @2 :UInt32;
}
Ten en cuenta que tuvimos que convertir la columna
SELECT
path,
CAST(month, 'UInt32') AS month,
hits
FROM some_data
INTO OUTFILE 'capnp.bin'
FORMAT CapnProto
SETTINGS format_schema = 'schema:PathStats'
Date a
UInt32 para ajustarla a los tipos correspondientes.
ClickHouse admite muchos formatos, tanto de texto como binarios, para cubrir diversos escenarios y plataformas. Consulta más formatos y formas de trabajar con ellos en los siguientes artículos:
Otros formatos
- Formatos CSV y TSV
- Parquet
- Formatos JSON
- Regex y templates
- Formatos Native y binarios
- Formatos SQL