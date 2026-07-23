Antes de cargar los datos, podemos usar la función file() para inspeccionar la estructura de un archivo Parquet de ejemplo:
Importar desde Parquet
Hemos usado Parquet como segundo argumento para que ClickHouse conozca el formato del archivo. Esto mostrará las columnas con sus tipos:
DESCRIBE TABLE file('data.parquet', Parquet);
También podemos explorar los archivos antes de importar realmente los datos, aprovechando toda la potencia de SQL:
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ hits │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
SELECT *
FROM file('data.parquet', Parquet)
LIMIT 3;
┌─path──────────────────────┬─date───────┬─hits─┐
│ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │
│ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │
│ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │
└───────────────────────────┴────────────┴──────┘
Vamos a crear una tabla en la que importaremos datos en formato Parquet:
Importación a una tabla existente
Ahora podemos importar datos mediante la cláusula
CREATE TABLE sometable
(
`path` String,
`date` Date,
`hits` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (date, path);
FROM INFILE:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.parquet' FORMAT Parquet;
SELECT *
FROM sometable
LIMIT 5;
Observa cómo ClickHouse convirtió automáticamente las cadenas de Parquet (en la columna
┌─path──────────────────────────┬───────date─┬─hits─┐
│ 1988_in_philosophy │ 2015-05-01 │ 70 │
│ 2004_Green_Bay_Packers_season │ 2015-05-01 │ 970 │
│ 24_hours_of_lemans │ 2015-05-01 │ 37 │
│ 25604_Karlin │ 2015-05-01 │ 20 │
│ ASCII_ART │ 2015-05-01 │ 9 │
└───────────────────────────────┴────────────┴──────┘
date) al tipo
Date. Esto se debe a que ClickHouse realiza automáticamente una conversión de tipo según los tipos de la tabla de destino.
Si desea insertar un archivo Parquet local en un servidor remoto de ClickHouse, puede hacerlo redirigiendo el contenido del archivo a
Insertar un archivo local en un servidor remoto
clickhouse-client, como se muestra a continuación:
clickhouse client -q "INSERT INTO sometable FORMAT Parquet" < data.parquet
Como ClickHouse puede leer el esquema de un archivo Parquet, podemos crear tablas sobre la marcha:
Crear nuevas tablas a partir de archivos Parquet
Esto creará y poblará automáticamente una tabla a partir de un archivo Parquet especificado:
CREATE TABLE imported_from_parquet
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple() AS
SELECT *
FROM file('data.parquet', Parquet)
DESCRIBE TABLE imported_from_parquet;
De forma predeterminada, ClickHouse es estricto con los nombres de las columnas, los tipos y los valores. Pero, a veces, se pueden omitir columnas inexistentes o valores no admitidos durante la importación. Esto se puede gestionar con la configuración de Parquet.
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ date │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ hits │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
Para exportar cualquier tabla o el resultado de una consulta a un archivo Parquet, podemos usar una cláusula
Exportación en formato Parquet
INTO OUTFILE:
Esto creará el archivo
SELECT *
FROM sometable
INTO OUTFILE 'export.parquet'
FORMAT Parquet
export.parquet en el directorio de trabajo.
Los tipos de datos de ClickHouse y Parquet son en su mayoría idénticos, aunque difieren ligeramente. Por ejemplo, ClickHouse exporta el tipo
Tipos de datos de ClickHouse y Parquet
DateTime como un
int64 de Parquet. Si luego lo volvemos a importar en ClickHouse, veremos números (archivo time.parquet):
SELECT * FROM file('time.parquet', Parquet);
En este caso se puede usar la conversión de tipos:
┌─n─┬───────time─┐
│ 0 │ 1673622611 │
│ 1 │ 1673622610 │
│ 2 │ 1673622609 │
│ 3 │ 1673622608 │
│ 4 │ 1673622607 │
└───┴────────────┘
SELECT
n,
toDateTime(time) <--- int to time
FROM file('time.parquet', Parquet);
┌─n─┬────toDateTime(time)─┐
│ 0 │ 2023-01-13 15:10:11 │
│ 1 │ 2023-01-13 15:10:10 │
│ 2 │ 2023-01-13 15:10:09 │
│ 3 │ 2023-01-13 15:10:08 │
│ 4 │ 2023-01-13 15:10:07 │
└───┴─────────────────────┘
ClickHouse ofrece compatibilidad con numerosos formatos, tanto de texto como binarios, para adaptarse a distintos escenarios y plataformas. Consulte más formatos y formas de trabajar con ellos en los siguientes artículos:
Más información
- Formatos CSV y TSV
- Avro, Arrow y ORC
- Formatos JSON
- Regex y Template
- Formatos nativos y binarios
- Formatos SQL