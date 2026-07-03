Skip to main content
Casi cualquier formato JSON utilizado para la importación también puede usarse para la exportación. El más popular es JSONEachRow:
O también podemos usar JSONCompactEachRow para ahorrar espacio en disco al omitir los nombres de las columnas:

Forzar los tipos de datos como cadenas

ClickHouse respeta los tipos de datos y exporta JSON de acuerdo con los estándares. Pero, cuando necesitamos que todos los valores se codifiquen como cadenas, podemos usar el formato JSONStringsEachRow:
Ahora, la columna numérica hits está codificada como una cadena. La exportación como cadenas es compatible con todos los formatos JSON*; basta con revisar los formatos JSONStrings\* y JSONCompactStrings\*:

Exportación de metadatos junto con los datos

El formato JSON general, muy utilizado en aplicaciones, exporta no solo los datos resultantes, sino también los tipos de las columnas y las estadísticas de la consulta:
El formato JSONCompact mostrará los mismos metadatos, pero utilizará una representación compacta para los propios datos:
Considere las variantes JSONStrings o JSONCompactStrings para codificar todos los valores como cadenas.

Forma compacta de exportar datos y estructura en JSON

Una forma más eficiente de obtener los datos junto con su estructura es usar el formato JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes:
Se utilizará un formato JSON compacto precedido por dos filas de encabezado con nombres de columnas y tipos. Luego, este formato puede usarse para ingestar datos en otra instancia de ClickHouse (u otras aplicaciones).

Exportación de JSON a un archivo

Para guardar los datos JSON exportados en un archivo, podemos usar la cláusula INTO OUTFILE:
ClickHouse tardó solo 2 segundos en exportar casi 37 millones de registros a un archivo JSON. También podemos exportar usando una cláusula COMPRESSION para activar la compresión durante la exportación:
Tarda más en completarse, pero genera un archivo comprimido mucho más pequeño:
Última modificación el 3 de julio de 2026