ClickHouse admite la lectura y escritura de archivos de datos en Apache Avro, que se utilizan ampliamente en sistemas Hadoop. Para importar desde un archivo Avro, debemos usar el formato Avro en la sentencia
Importación y exportación en formato Avro
INSERT:
Con la función file(), también podemos explorar archivos Avro antes de importar realmente los datos:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.avro'
FORMAT Avro
SELECT path, hits
FROM file('data.avro', Avro)
ORDER BY hits DESC
LIMIT 5;
Para exportar a un archivo en formato Avro:
┌─path────────────┬──hits─┐
│ Amy_Poehler │ 62732 │
│ Adam_Goldberg │ 42338 │
│ Aaron_Spelling │ 25128 │
│ Absence_seizure │ 18152 │
│ Ammon_Bundy │ 11890 │
└─────────────────┴───────┘
SELECT * FROM sometable
INTO OUTFILE 'export.avro'
FORMAT Avro;
Tenga en cuenta la correspondencia entre tipos de datos al importar o exportar archivos Avro. Use conversiones de tipo explícitas al cargar datos desde archivos Avro:
Avro y los tipos de datos de ClickHouse
SELECT
date,
toDate(date)
FROM file('data.avro', Avro)
LIMIT 3;
┌──date─┬─toDate(date)─┐
│ 16556 │ 2015-05-01 │
│ 16556 │ 2015-05-01 │
│ 16556 │ 2015-05-01 │
└───────┴──────────────┘
Cuando los mensajes de Kafka usan el formato Avro, ClickHouse puede leer este tipo de flujos mediante el formato AvroConfluent y el motor Kafka:
Mensajes Avro en Kafka
CREATE TABLE some_topic_stream
(
field1 UInt32,
field2 String
)
ENGINE = Kafka() SETTINGS
kafka_broker_list = 'localhost',
kafka_topic_list = 'some_topic',
kafka_group_name = 'some_group',
kafka_format = 'AvroConfluent';
Otro formato columnar es Apache Arrow, que ClickHouse también admite para importar y exportar datos. Para importar datos desde un archivo Arrow, usamos el formato Arrow:
Trabajar con el formato Arrow
Exportar a un archivo Arrow funciona igual:
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.arrow'
FORMAT Arrow
Además, consulte la correspondencia entre tipos de datos para ver si es necesario convertir alguno manualmente.
SELECT * FROM sometable
INTO OUTFILE 'export.arrow'
FORMAT Arrow
El formato ArrowStream puede usarse para trabajar con transmisiones Arrow (utilizadas para el procesamiento en memoria). ClickHouse puede leer y escribir transmisiones Arrow. Para mostrar cómo ClickHouse puede transmitir datos Arrow, canalicémoslos al siguiente script de Python (lee el flujo de entrada en formato Arrow streaming y muestra el resultado como una tabla de Pandas):
Transmisión de datos Arrow
Ahora podemos transmitir datos desde ClickHouse canalizando su salida al script:
import sys, pyarrow as pa
with pa.ipc.open_stream(sys.stdin.buffer) as reader:
print(reader.read_pandas())
clickhouse-client -q "SELECT path, hits FROM some_data LIMIT 3 FORMAT ArrowStream" | python3 arrow.py
ClickHouse también puede leer secuencias Arrow con el mismo formato ArrowStream:
path hits
0 b'Akiba_Hebrew_Academy' 241
1 b'Aegithina_tiphia' 34
2 b'1971-72_Utah_Stars_season' 1
Hemos usado
arrow-stream | clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT ArrowStream"
arrow-stream como una posible fuente de datos de Arrow en streaming.
El formato Apache ORC es un formato de almacenamiento columnar que se utiliza habitualmente con Hadoop. ClickHouse admite tanto la importación como la exportación de datos ORC mediante el formato ORC:
Importación y exportación de datos ORC
Además, consulta la correspondencia entre tipos de datos, así como los ajustes adicionales, para optimizar la exportación y la importación.
SELECT *
FROM sometable
INTO OUTFILE 'data.orc'
FORMAT ORC;
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data.orc'
FORMAT ORC;
ClickHouse ofrece compatibilidad con muchos formatos, tanto de texto como binarios, para adaptarse a distintos escenarios y plataformas. Consulte más formatos y formas de trabajar con ellos en los siguientes artículos: Consulte también clickhouse-local, una herramienta portátil y completa para trabajar con archivos locales y remotos sin necesidad de un servidor ClickHouse.