Aplique un enfoque a nivel de objetoSe pueden aplicar distintas técnicas a diferentes objetos dentro del mismo esquema. Por ejemplo, algunos objetos pueden resolverse mejor con un tipo
String y otros con un tipo
Map. Tenga en cuenta que, una vez que se usa un tipo
String, ya no es necesario tomar más decisiones sobre el esquema. Por el contrario, es posible anidar subobjetos dentro de una clave
Map, incluido un
String que represente JSON, como se muestra a continuación:
Si los objetos son muy dinámicos, no tienen una estructura predecible y contienen objetos anidados arbitrarios, debe usar el tipo
Uso del tipo String
String. Los valores pueden extraerse en tiempo de consulta mediante funciones JSON, como se muestra a continuación.
Gestionar datos con el enfoque estructurado descrito anteriormente a menudo no es viable para aquellos usuarios que trabajan con JSON dinámico, ya sea porque está sujeto a cambios o porque su esquema no se comprende bien. Para disponer de la máxima flexibilidad, puede simplemente almacenar el JSON como
String y después usar funciones para extraer los campos según sea necesario. Esto representa el extremo opuesto de tratar el JSON como un objeto estructurado. Esta flexibilidad tiene un coste y conlleva desventajas importantes, principalmente un aumento de la complejidad de la sintaxis de las consultas, así como una degradación del rendimiento.
Como se señaló antes, para el objeto person original, no podemos garantizar la estructura de la columna
tags. Insertamos la fila original (incluyendo
company.labels, que por ahora ignoramos), declarando la columna
Tags como un
String:
CREATE TABLE people
(
`id` Int64,
`name` String,
`username` String,
`email` String,
`address` Array(Tuple(city String, geo Tuple(lat Float32, lng Float32), street String, suite String, zipcode String)),
`phone_numbers` Array(String),
`website` String,
`company` Tuple(catchPhrase String, name String),
`dob` Date,
`tags` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY username
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics","labels":{"type":"database systems","founded":"2021"}},"dob":"2007-03-31","tags":{"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}}}
Podemos seleccionar la columna
Ok.
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.002 sec.
tags y ver que el JSON se insertó como una cadena:
SELECT tags
FROM people
Las funciones
┌─tags───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}} │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
JSONExtract pueden usarse para extraer valores de este JSON. Considere el ejemplo sencillo que aparece a continuación:
SELECT JSONExtractString(tags, 'holidays') AS holidays FROM people
Observe cómo las funciones requieren tanto una referencia a la columna
┌─holidays──────────────────────────────────────┐
│ [{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}] │
└───────────────────────────────────────────────┘
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.002 sec.
tags de tipo
String como una ruta dentro del JSON de la que extraer el valor. Las rutas anidadas requieren anidar funciones; p. ej.,
JSONExtractUInt(JSONExtractString(tags, 'car'), 'year'), que extrae
tags.car.year. La extracción de rutas anidadas puede simplificarse mediante las funciones
JSON_QUERY y
JSON_VALUE.
Considere el caso extremo del conjunto de datos
arxiv, donde consideramos todo el cuerpo como un
String.
Para insertar datos en este esquema, debemos usar el formato
CREATE TABLE arxiv (
body String
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY ()
JSONAsString:
INSERT INTO arxiv SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arxiv/arxiv.json.gz', 'JSONAsString')
Supongamos que queremos contar el número de artículos publicados por año. Compare la siguiente consulta usando solo una cadena con la versión estructurada del esquema:
0 rows in set. Elapsed: 25.186 sec. Processed 2.52 million rows, 1.38 GB (99.89 thousand rows/s., 54.79 MB/s.)
-- usando esquema estructurado
SELECT
toYear(parseDateTimeBestEffort(versions.created[1])) AS published_year,
count() AS c
FROM arxiv_v2
GROUP BY published_year
ORDER BY c ASC
LIMIT 10
┌─published_year─┬─────c─┐
│ 1986 │ 1 │
│ 1988 │ 1 │
│ 1989 │ 6 │
│ 1990 │ 26 │
│ 1991 │ 353 │
│ 1992 │ 3190 │
│ 1993 │ 6729 │
│ 1994 │ 10078 │
│ 1995 │ 13006 │
│ 1996 │ 15872 │
└────────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.264 sec. Processed 2.31 million rows, 153.57 MB (8.75 million rows/s., 582.58 MB/s.)
-- usando String no estructurado
SELECT
toYear(parseDateTimeBestEffort(JSON_VALUE(body, '$.versions[0].created'))) AS published_year,
count() AS c
FROM arxiv
GROUP BY published_year
ORDER BY published_year ASC
LIMIT 10
Tenga en cuenta el uso de una expresión XPath aquí para filtrar el JSON por método; es decir,
┌─published_year─┬─────c─┐
│ 1986 │ 1 │
│ 1988 │ 1 │
│ 1989 │ 6 │
│ 1990 │ 26 │
│ 1991 │ 353 │
│ 1992 │ 3190 │
│ 1993 │ 6729 │
│ 1994 │ 10078 │
│ 1995 │ 13006 │
│ 1996 │ 15872 │
└────────────────┴───────┘
10 rows in set. Elapsed: 1.281 sec. Processed 2.49 million rows, 4.22 GB (1.94 million rows/s., 3.29 GB/s.)
Peak memory usage: 205.98 MiB.
JSON_VALUE(body, '$.versions[0].created').
Las funciones de String son considerablemente más lentas (> 10x) que las conversiones explícitas de tipos con índices. Las consultas anteriores siempre requieren un escaneo completo de la tabla y procesar cada fila. Aunque estas consultas seguirán siendo rápidas en un conjunto de datos pequeño como este, el rendimiento se degradará en conjuntos de datos más grandes.
La flexibilidad de este enfoque tiene un claro coste en términos de rendimiento y sintaxis, y solo debe utilizarse para objetos muy dinámicos en el esquema.
Los ejemplos anteriores usan la familia de funciones JSON*. Estas utilizan un parser JSON completo basado en simdjson, que realiza un parsing riguroso y distingue entre el mismo campo anidado en distintos niveles. Estas funciones pueden manejar JSON sintácticamente correcto pero mal formateado; por ejemplo, con espacios dobles entre claves. Hay disponible un conjunto de funciones más rápido y estricto. Estas funciones
Funciones JSON simples
simpleJSON* ofrecen un rendimiento potencialmente superior, principalmente porque asumen de forma estricta la estructura y el formato del JSON. En concreto:
- Los nombres de los campos deben ser constantes
-
Codificación coherente de los nombres de los campos; por ejemplo,
simpleJSONHas('{"abc":"def"}', 'abc') = 1, pero
visitParamHas('{"\\u0061\\u0062\\u0063":"def"}', 'abc') = 0
- Los nombres de los campos son únicos en todas las estructuras anidadas. No se distingue entre niveles de anidamiento y la coincidencia se realiza de forma indiscriminada. Si hay varios campos coincidentes, se usa la primera aparición.
-
No se permiten caracteres especiales fuera de los literales de cadena. Esto incluye los espacios. Lo siguiente no es válido y no se podrá parsear.
{"@timestamp": 893964617, "clientip": "40.135.0.0", "request": {"method": "GET", "path": "/images/hm_bg.jpg", "version": "HTTP/1.0"}, "status": 200, "size": 24736}
{"@timestamp":893964617,"clientip":"40.135.0.0","request":{"method":"GET",
"path":"/images/hm_bg.jpg","version":"HTTP/1.0"},"status":200,"size":24736}
En algunos casos, cuando el rendimiento es crítico y el JSON cumple los requisitos anteriores, estas funciones pueden ser la opción adecuada. A continuación se muestra un ejemplo de la consulta anterior, reescrita para utilizar las funciones `simpleJSON*`:
```sql
SELECT
toYear(parseDateTimeBestEffort(simpleJSONExtractString(simpleJSONExtractRaw(body, 'versions'), 'created'))) AS published_year,
count() AS c
FROM arxiv
GROUP BY published_year
ORDER BY published_year ASC
LIMIT 10
La consulta anterior usa
┌─published_year─┬─────c─┐
│ 1986 │ 1 │
│ 1988 │ 1 │
│ 1989 │ 6 │
│ 1990 │ 26 │
│ 1991 │ 353 │
│ 1992 │ 3190 │
│ 1993 │ 6729 │
│ 1994 │ 10078 │
│ 1995 │ 13006 │
│ 1996 │ 15872 │
└────────────────┴───────┘
10 filas en el conjunto. Elapsed: 0.964 sec. Processed 2.48 million rows, 4.21 GB (2.58 million rows/s., 4.36 GB/s.)
Peak memory usage: 211.49 MiB.
simpleJSONExtractString para extraer la clave
created, aprovechando que para la fecha de publicación solo nos interesa el primer valor. En este caso, las limitaciones de las funciones
simpleJSON* son aceptables a cambio de la mejora del rendimiento.
Uso del tipo MapSi el objeto se usa para almacenar claves arbitrarias, en su mayoría de un mismo tipo, considere usar el tipo
Map. Idealmente, el número de claves únicas no debería superar unos pocos cientos. El tipo
Map también puede considerarse para objetos con subobjetos, siempre que estos tengan tipos uniformes. En general, recomendamos usar el tipo
Map para labels y tags; por ejemplo, labels de pods de Kubernetes en datos de logs.
Aunque los
Map ofrecen una forma sencilla de representar estructuras anidadas, tienen algunas limitaciones importantes:
- Todos los campos deben ser del mismo tipo.
- El acceso a subcolumnas requiere una sintaxis especial para mapas, ya que los campos no existen como columnas. El objeto completo es una columna.
- Acceder a una subcolumna carga el valor completo del
Map, es decir, todos los elementos del mismo nivel y sus respectivos valores. En mapas más grandes, esto puede tener un impacto significativo en el rendimiento.
Claves StringAl modelar objetos como
Map, se usa una clave
String para almacenar el nombre de la clave JSON. Por lo tanto, el mapa siempre será
Map(String, T), donde
T depende de los datos.
Valores primitivosLa aplicación más sencilla de un
Map se da cuando el objeto contiene valores del mismo tipo primitivo. En la mayoría de los casos, esto implica usar el tipo
String para el valor
T.
Considera nuestro JSON anterior de una persona, donde se determinó que el objeto
company.labels era dinámico. Es importante destacar que solo esperamos que se agreguen a este objeto pares clave-valor de tipo String. Por lo tanto, podemos declararlo como
Map(String, String):
Podemos insertar nuestro objeto JSON original completo:
CREATE TABLE people
(
`id` Int64,
`name` String,
`username` String,
`email` String,
`address` Array(Tuple(city String, geo Tuple(lat Float32, lng Float32), street String, suite String, zipcode String)),
`phone_numbers` Array(String),
`website` String,
`company` Tuple(catchPhrase String, name String, labels Map(String,String)),
`dob` Date,
`tags` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY username
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","address":[{"street":"Victor Plains","suite":"Suite 879","city":"Wisokyburgh","zipcode":"90566-7771","geo":{"lat":-43.9509,"lng":-34.4618}}],"phone_numbers":["010-692-6593","020-192-3333"],"website":"clickhouse.com","company":{"name":"ClickHouse","catchPhrase":"The real-time data warehouse for analytics","labels":{"type":"database systems","founded":"2021"}},"dob":"2007-03-31","tags":{"hobby":"Databases","holidays":[{"year":2024,"location":"Azores, Portugal"}],"car":{"model":"Tesla","year":2023}}}
Para consultar estos campos dentro del objeto de solicitud, es necesario usar la sintaxis de
Ok.
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.002 sec.
map, por ejemplo:
SELECT company.labels FROM people
┌─company.labels───────────────────────────────┐
│ {'type':'database systems','founded':'2021'} │
└──────────────────────────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
SELECT company.labels['type'] AS type FROM people
Hay disponible un conjunto completo de funciones de
┌─type─────────────┐
│ database systems │
└──────────────────┘
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.001 sec.
Map para consultar este tipo, descritas aquí. Si sus datos no son de un tipo consistente, existen funciones para realizar la coerción de tipos necesaria.
Valores de objetosEl tipo
Map también puede considerarse para objetos que tienen subobjetos, siempre que estos últimos mantengan consistencia en sus tipos.
Supóngase que la clave
tags de nuestro objeto
persons requiere una estructura consistente, en la que el subobjeto de cada
tag tenga las columnas
name y
time. Un ejemplo simplificado de un documento JSON de este tipo podría verse así:
Esto se puede representar con un
{
"id": 1,
"name": "Clicky McCliickHouse",
"username": "Clicky",
"email": "clicky@clickhouse.com",
"tags": {
"hobby": {
"name": "Diving",
"time": "2024-07-11 14:18:01"
},
"car": {
"name": "Tesla",
"time": "2024-07-11 15:18:23"
}
}
}
Map(String, Tuple(name String, time DateTime)), como se muestra a continuación:
CREATE TABLE people
(
`id` Int64,
`name` String,
`username` String,
`email` String,
`tags` Map(String, Tuple(name String, time DateTime))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY username
INSERT INTO people FORMAT JSONEachRow
{"id":1,"name":"Clicky McCliickHouse","username":"Clicky","email":"clicky@clickhouse.com","tags":{"hobby":{"name":"Diving","time":"2024-07-11 14:18:01"},"car":{"name":"Tesla","time":"2024-07-11 15:18:23"}}}
Ok.
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.002 sec.
SELECT tags['hobby'] AS hobby
FROM people
FORMAT JSONEachRow
{"hobby":{"name":"Diving","time":"2024-07-11 14:18:01"}}
El uso de Map en este caso suele ser poco frecuente y sugiere que los datos deberían remodelarse para que los nombres de clave dinámicos no tengan subobjetos. Por ejemplo, lo anterior podría remodelarse de la siguiente manera, lo que permite usar
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.001 sec.
Array(Tuple(key String, name String, time DateTime)).
{
"id": 1,
"name": "Clicky McCliickHouse",
"username": "Clicky",
"email": "clicky@clickhouse.com",
"tags": [
{
"key": "hobby",
"name": "Diving",
"time": "2024-07-11 14:18:01"
},
{
"key": "car",
"name": "Tesla",
"time": "2024-07-11 15:18:23"
}
]
}
Uso del tipo NestedEl tipo Nested puede usarse para modelar objetos estáticos que rara vez cambian, como alternativa a
Tuple y
Array(Tuple). En general, recomendamos evitar el uso de este tipo para JSON, ya que su comportamiento suele ser confuso. La principal ventaja de
Nested es que las subcolumnas pueden utilizarse en las claves de ordenación.
A continuación, mostramos un ejemplo de cómo usar el tipo Nested para modelar un objeto estático. Considere la siguiente entrada de registro sencilla en JSON:
Podemos declarar la clave
{
"timestamp": 897819077,
"clientip": "45.212.12.0",
"request": {
"method": "GET",
"path": "/french/images/hm_nav_bar.gif",
"version": "HTTP/1.0"
},
"status": 200,
"size": 3305
}
request como
Nested. Al igual que con
Tuple, es necesario especificar las subcolumnas.
-- default
SET flatten_nested=1
CREATE table http
(
timestamp Int32,
clientip IPv4,
request Nested(method LowCardinality(String), path String, version LowCardinality(String)),
status UInt16,
size UInt32,
) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (status, timestamp);
flatten_nestedLa configuración
flatten_nested controla el comportamiento del tipo Nested.
flatten_nested=1Un valor de
1 (el valor predeterminado) no admite un nivel arbitrario de anidamiento. Con este valor, la forma más sencilla de entender una estructura de datos anidada es como varias columnas Array de la misma longitud. En la práctica, los campos
method,
path y
version son columnas
Array(Type) independientes, con una restricción fundamental: la longitud de los campos
method,
path y
version debe ser la misma. Esto se ilustra con
SHOW CREATE TABLE:
A continuación, insertamos datos en esta tabla:
SHOW CREATE TABLE http
CREATE TABLE http
(
`timestamp` Int32,
`clientip` IPv4,
`request.method` Array(LowCardinality(String)),
`request.path` Array(String),
`request.version` Array(LowCardinality(String)),
`status` UInt16,
`size` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (status, timestamp)
Algunos puntos importantes que conviene tener en cuenta aquí:
SET input_format_import_nested_json = 1;
INSERT INTO http
FORMAT JSONEachRow
{"timestamp":897819077,"clientip":"45.212.12.0","request":[{"method":"GET","path":"/french/images/hm_nav_bar.gif","version":"HTTP/1.0"}],"status":200,"size":3305}
-
Debemos usar la configuración
input_format_import_nested_jsonpara insertar el JSON como una estructura anidada. Sin esto, tendríamos que aplanar el JSON, es decir:
INSERT INTO http FORMAT JSONEachRow {"timestamp":897819077,"clientip":"45.212.12.0","request":{"method":["GET"],"path":["/french/images/hm_nav_bar.gif"],"version":["HTTP/1.0"]},"status":200,"size":3305}
-
Los campos anidados
method,
pathy
versiondeben pasarse como arrays de JSON, es decir:
{ "@timestamp": 897819077, "clientip": "45.212.12.0", "request": { "method": [ "GET" ], "path": [ "/french/images/hm_nav_bar.gif" ], "version": [ "HTTP/1.0" ] }, "status": 200, "size": 3305 }
SELECT clientip, status, size, `request.method` FROM http WHERE has(request.method, 'GET');
Tenga en cuenta que el uso de
┌─clientip────┬─status─┬─size─┬─request.method─┐
│ 45.212.12.0 │ 200 │ 3305 │ ['GET'] │
└─────────────┴────────┴──────┴────────────────┘
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.002 sec.
Array para las subcolumnas significa que puede aprovecharse potencialmente todo el abanico de funciones de arrays, incluida la cláusula
ARRAY JOIN, lo cual resulta útil si sus columnas tienen varios valores.
flatten_nested=0Esto permite un nivel arbitrario de anidamiento y significa que las columnas anidadas se mantienen como un único array de
Tuples; en la práctica, pasan a ser lo mismo que
Array(Tuple).
Esta es la forma preferida y, a menudo, la más sencilla de usar JSON con
Nested. Como mostramos a continuación, solo requiere que todos los objetos sean una lista.
A continuación, volvemos a crear nuestra tabla y volvemos a insertar una fila:
Algunos puntos importantes que conviene tener en cuenta aquí:
CREATE TABLE http
(
`timestamp` Int32,
`clientip` IPv4,
`request` Nested(method LowCardinality(String), path String, version LowCardinality(String)),
`status` UInt16,
`size` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (status, timestamp)
SHOW CREATE TABLE http
-- nota: el tipo Nested se preserva.
CREATE TABLE default.http
(
`timestamp` Int32,
`clientip` IPv4,
`request` Nested(method LowCardinality(String), path String, version LowCardinality(String)),
`status` UInt16,
`size` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (status, timestamp)
INSERT INTO http
FORMAT JSONEachRow
{"timestamp":897819077,"clientip":"45.212.12.0","request":[{"method":"GET","path":"/french/images/hm_nav_bar.gif","version":"HTTP/1.0"}],"status":200,"size":3305}
-
input_format_import_nested_jsonno es necesario para insertar datos.
-
El tipo
Nestedse conserva en
SHOW CREATE TABLE. En la práctica, esta columna es en realidad un
Array(Tuple(Nested(method LowCardinality(String), path String, version LowCardinality(String))))
-
Como resultado, debemos insertar
requestcomo un array, es decir:
{ "timestamp": 897819077, "clientip": "45.212.12.0", "request": [ { "method": "GET", "path": "/french/images/hm_nav_bar.gif", "version": "HTTP/1.0" } ], "status": 200, "size": 3305 }
SELECT clientip, status, size, `request.method` FROM http WHERE has(request.method, 'GET');
┌─clientip────┬─status─┬─size─┬─request.method─┐
│ 45.212.12.0 │ 200 │ 3305 │ ['GET'] │
└─────────────┴────────┴──────┴────────────────┘
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.002 sec.
EjemploHay un ejemplo más amplio de los datos anteriores disponible en un bucket público de S3 en:
s3://datasets-documentation/http/.
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/documents-01.ndjson.gz', 'JSONEachRow')
LIMIT 1
FORMAT PrettyJSONEachRow
{
"@timestamp": "893964617",
"clientip": "40.135.0.0",
"request": {
"method": "GET",
"path": "\/images\/hm_bg.jpg",
"version": "HTTP\/1.0"
},
"status": "200",
"size": "24736"
}
Dadas las restricciones y el formato de entrada de JSON, insertamos este conjunto de datos de ejemplo con la siguiente consulta. Aquí, configuramos
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.312 sec.
flatten_nested=0.
La siguiente sentencia inserta 10 millones de filas, por lo que puede tardar unos minutos en ejecutarse. Aplique un
LIMIT si es necesario:
Para consultar estos datos, debemos acceder a los campos de la solicitud como arrays. A continuación, resumimos los errores y los métodos HTTP durante un intervalo de tiempo fijo.
INSERT INTO http
SELECT `@timestamp` AS `timestamp`, clientip, [request], status,
size FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/documents-01.ndjson.gz',
'JSONEachRow');
SELECT status, request.method[1] AS method, count() AS c
FROM http
WHERE status >= 400
AND toDateTime(timestamp) BETWEEN '1998-01-01 00:00:00' AND '1998-06-01 00:00:00'
GROUP BY method, status
ORDER BY c DESC LIMIT 5;
┌─status─┬─method─┬─────c─┐
│ 404 │ GET │ 11267 │
│ 404 │ HEAD │ 276 │
│ 500 │ GET │ 160 │
│ 500 │ POST │ 115 │
│ 400 │ GET │ 81 │
└────────┴────────┴───────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.
Uso de arrays por paresLos arrays por pares ofrecen un equilibrio entre la flexibilidad de representar JSON como Strings y el rendimiento de un enfoque más estructurado. El esquema es flexible, ya que se puede añadir potencialmente cualquier campo nuevo en la raíz. Sin embargo, esto requiere una sintaxis de consulta considerablemente más compleja y no es compatible con estructuras anidadas. Como ejemplo, considere la siguiente tabla:
Para insertar datos en esta tabla, debemos estructurar el JSON como una lista de claves y valores. La siguiente consulta ilustra cómo usar
CREATE TABLE http_with_arrays (
keys Array(String),
values Array(String)
)
ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple();
JSONExtractKeysAndValues para lograrlo:
SELECT
arrayMap(x -> (x.1), JSONExtractKeysAndValues(json, 'String')) AS keys,
arrayMap(x -> (x.2), JSONExtractKeysAndValues(json, 'String')) AS values
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/documents-01.ndjson.gz', 'JSONAsString')
LIMIT 1
FORMAT Vertical
Observa cómo la columna request sigue siendo una estructura anidada representada como una cadena. Podemos añadir nuevas claves en la raíz. El propio JSON también puede tener diferencias arbitrarias. Para insertar en nuestra tabla local, ejecuta lo siguiente:
Row 1:
──────
keys: ['@timestamp','clientip','request','status','size']
values: ['893964617','40.135.0.0','{"method":"GET","path":"/images/hm_bg.jpg","version":"HTTP/1.0"}','200','24736']
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.416 sec.
INSERT INTO http_with_arrays
SELECT
arrayMap(x -> (x.1), JSONExtractKeysAndValues(json, 'String')) AS keys,
arrayMap(x -> (x.2), JSONExtractKeysAndValues(json, 'String')) AS values
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/documents-01.ndjson.gz', 'JSONAsString')
Consultar esta estructura requiere usar la función
0 rows in set. Elapsed: 12.121 sec. Processed 10.00 million rows, 107.30 MB (825.01 thousand rows/s., 8.85 MB/s.)
indexOf para identificar el índice de la clave requerida (que debe ser coherente con el orden de los valores). Esto permite acceder a la columna de Array
values, es decir,
values[indexOf(keys, 'status')]. Seguimos necesitando un método de análisis de JSON para la columna
request; en este caso,
simpleJSONExtractString.
SELECT toUInt16(values[indexOf(keys, 'status')]) AS status,
simpleJSONExtractString(values[indexOf(keys, 'request')], 'method') AS method,
count() AS c
FROM http_with_arrays
WHERE status >= 400
AND toDateTime(values[indexOf(keys, '@timestamp')]) BETWEEN '1998-01-01 00:00:00' AND '1998-06-01 00:00:00'
GROUP BY method, status ORDER BY c DESC LIMIT 5;
┌─status─┬─method─┬─────c─┐
│ 404 │ GET │ 11267 │
│ 404 │ HEAD │ 276 │
│ 500 │ GET │ 160 │
│ 500 │ POST │ 115 │
│ 400 │ GET │ 81 │
└────────┴────────┴───────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.383 sec. Processed 8.22 million rows, 1.97 GB (21.45 million rows/s., 5.15 GB/s.)
Peak memory usage: 51.35 MiB.