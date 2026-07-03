clickhouse-local o en buckets de S3, y/o para crear esquemas automáticamente antes de cargar los datos en ClickHouse.
Cuándo usar la inferencia de tipos
- Estructura consistente - Los datos a partir de los que se van a inferir los tipos contienen todas las claves que te interesan. La inferencia de tipos se basa en muestrear los datos hasta un número máximo de filas o bytes. Los datos que queden fuera de la muestra y contengan columnas adicionales se ignorarán y no podrán consultarse.
- Tipos consistentes - Los tipos de datos de claves específicas deben ser compatibles; es decir, debe ser posible convertir automáticamente un tipo en otro.
A continuación, se asume que el JSON tiene una estructura coherente y un único tipo para cada ruta. En nuestros ejemplos anteriores usamos una versión simplificada del Python PyPI dataset en formato
Detección de tipos
NDJSON. En esta sección, exploramos un dataset más complejo con estructuras anidadas: el arXiv dataset, que contiene 2,5 millones de artículos académicos. Cada fila de este dataset, distribuido en formato
NDJSON, representa un artículo académico publicado. A continuación se muestra una fila de ejemplo:
Estos datos requieren un esquema mucho más complejo que en los ejemplos anteriores. A continuación, describimos el proceso para definir este esquema e introducimos tipos complejos como
{
"id": "2101.11408",
"submitter": "Daniel Lemire",
"authors": "Daniel Lemire",
"title": "Number Parsing at a Gigabyte per Second",
"comments": "Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and\n https://github.com/lemire/simple_fastfloat_benchmark/",
"journal-ref": "Software: Practice and Experience 51 (8), 2021",
"doi": "10.1002/spe.2984",
"report-no": null,
"categories": "cs.DS cs.MS",
"license": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
"abstract": "With disks and networks providing gigabytes per second ....\n",
"versions": [
{
"created": "Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT",
"version": "v1"
},
{
"created": "Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT",
"version": "v2"
}
],
"update_date": "2022-11-07",
"authors_parsed": [
[
"Lemire",
"Daniel",
""
]
]
}
Tuple y
Array.
Este conjunto de datos se almacena en un bucket público de S3 en
s3://datasets-documentation/arxiv/arxiv.json.gz.
Puede ver que el conjunto de datos anterior contiene objetos JSON anidados. Aunque conviene definir y versionar los esquemas, la inferencia permite deducir los tipos a partir de los datos. Esto permite generar automáticamente el DDL del esquema, evitando tener que crearlo manualmente y acelerando el proceso de desarrollo.
Al usar la función s3 con el comando
Detección automática del formatoAdemás de detectar el esquema, la inferencia de esquemas JSON deduce automáticamente el formato de los datos a partir de la extensión y el contenido del archivo. Como resultado, el archivo anterior se detecta automáticamente como NDJSON.
DESCRIBE, se muestran los tipos que se inferirán.
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arxiv/arxiv.json.gz')
SETTINGS describe_compact_output = 1
┌─name───────────┬─type────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ id │ Nullable(String) │
│ submitter │ Nullable(String) │
│ authors │ Nullable(String) │
│ title │ Nullable(String) │
│ comments │ Nullable(String) │
│ journal-ref │ Nullable(String) │
│ doi │ Nullable(String) │
│ report-no │ Nullable(String) │
│ categories │ Nullable(String) │
│ license │ Nullable(String) │
│ abstract │ Nullable(String) │
│ versions │ Array(Tuple(created Nullable(String),version Nullable(String))) │
│ update_date │ Nullable(Date) │
│ authors_parsed │ Array(Array(Nullable(String))) │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Podemos ver que la mayoría de las columnas se han detectado automáticamente como
Evite los valores NULLPuede ver que muchas de las columnas se detectan como Nullable. No recomendamos usar el tipo Nullable cuando no sea absolutamente necesario. Puede usar schema_inference_make_columns_nullable para controlar cuándo se aplica Nullable.
String, y que la columna
update_date se ha detectado correctamente como
Date. La columna
versions se ha creado como
Array(Tuple(created String, version String)) para almacenar una lista de objetos, mientras que
authors_parsed se ha definido como
Array(Array(String)) para arrays anidados.
Control de la detección de tiposLa detección automática de fechas y fechas con hora puede controlarse mediante las opciones de configuración
input_format_try_infer_dates y
input_format_try_infer_datetimes, respectivamente (ambas activadas de forma predeterminada). La inferencia de objetos como tuplas se controla mediante la opción de configuración
input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects. Otras opciones de configuración que controlan la inferencia de esquemas para JSON, como la detección automática de números, pueden consultarse aquí.
A continuación, se asume que el JSON tiene una estructura coherente y un único tipo para cada ruta. Podemos apoyarnos en la inferencia de esquema para consultar datos JSON directamente. A continuación, vemos los autores principales de cada año, aprovechando que las fechas y los arrays se detectan automáticamente.
Consulta de JSON
SELECT
toYear(update_date) AS year,
authors,
count() AS c
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arxiv/arxiv.json.gz')
GROUP BY
year,
authors
ORDER BY
year ASC,
c DESC
LIMIT 1 BY year
La inferencia de esquemas permite consultar archivos JSON sin necesidad de definir el esquema, lo que agiliza las tareas de análisis ad hoc de datos.
┌─year─┬─authors────────────────────────────────────┬───c─┐
│ 2007 │ The BABAR Collaboration, B. Aubert, et al │ 98 │
│ 2008 │ The OPAL collaboration, G. Abbiendi, et al │ 59 │
│ 2009 │ Ashoke Sen │ 77 │
│ 2010 │ The BABAR Collaboration, B. Aubert, et al │ 117 │
│ 2011 │ Amelia Carolina Sparavigna │ 21 │
│ 2012 │ ZEUS Collaboration │ 140 │
│ 2013 │ CMS Collaboration │ 125 │
│ 2014 │ CMS Collaboration │ 87 │
│ 2015 │ ATLAS Collaboration │ 118 │
│ 2016 │ ATLAS Collaboration │ 126 │
│ 2017 │ CMS Collaboration │ 122 │
│ 2018 │ CMS Collaboration │ 138 │
│ 2019 │ CMS Collaboration │ 113 │
│ 2020 │ CMS Collaboration │ 94 │
│ 2021 │ CMS Collaboration │ 69 │
│ 2022 │ CMS Collaboration │ 62 │
│ 2023 │ ATLAS Collaboration │ 128 │
│ 2024 │ ATLAS Collaboration │ 120 │
└──────┴────────────────────────────────────────────┴─────┘
18 filas en el conjunto. Transcurrido: 20.172 seg. Procesadas 2.52 millones de filas, 1.39 GB (124.72 miles de filas/s., 68.76 MB/s.)
Podemos recurrir a la inferencia de esquemas para crear el esquema de una tabla. El siguiente comando
Crear tablas
CREATE AS EMPTY hace que se infiera el DDL de la tabla y se cree la tabla. Esto no carga ningún dato:
Para confirmar el esquema de la tabla, usamos el comando
CREATE TABLE arxiv
ENGINE = MergeTree
ORDER BY update_date EMPTY
AS SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arxiv/arxiv.json.gz')
SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0
SHOW CREATE TABLE:
Lo anterior es el esquema correcto para estos datos. La inferencia de esquemas se basa en el muestreo de los datos y en leer los datos fila por fila. Los valores de las columnas se extraen según el formato, y se usan parsers recursivos y heurísticas para determinar el tipo de cada valor. El número máximo de filas y bytes leídos de los datos durante la inferencia de esquemas se controla mediante las opciones
SHOW CREATE TABLE arxiv
CREATE TABLE arxiv
(
`id` String,
`submitter` String,
`authors` String,
`title` String,
`comments` String,
`journal-ref` String,
`doi` String,
`report-no` String,
`categories` String,
`license` String,
`abstract` String,
`versions` Array(Tuple(created String, version String)),
`update_date` Date,
`authors_parsed` Array(Array(String))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY update_date
input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference (25000 de forma predeterminada) y
input_format_max_bytes_to_read_for_schema_inference (32MB de forma predeterminada). Si la detección no es correcta, puedes proporcionar indicaciones como se describe aquí.
El ejemplo anterior utiliza un archivo en S3 para crear el esquema de la tabla. Es posible que quieras crear un esquema a partir de un fragmento de una sola fila. Esto se puede lograr usando la función format, como se muestra a continuación:
Crear tablas a partir de fragmentos
CREATE TABLE arxiv
ENGINE = MergeTree
ORDER BY update_date EMPTY
AS SELECT *
FROM format(JSONEachRow, '{"id":"2101.11408","submitter":"Daniel Lemire","authors":"Daniel Lemire","title":"Number Parsing at a Gigabyte per Second","comments":"Software at https://github.com/fastfloat/fast_float and","doi":"10.1002/spe.2984","report-no":null,"categories":"cs.DS cs.MS","license":"http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/","abstract":"Withdisks and networks providing gigabytes per second ","versions":[{"created":"Mon, 11 Jan 2021 20:31:27 GMT","version":"v1"},{"created":"Sat, 30 Jan 2021 23:57:29 GMT","version":"v2"}],"update_date":"2022-11-07","authors_parsed":[["Lemire","Daniel",""]]}') SETTINGS schema_inference_make_columns_nullable = 0
SHOW CREATE TABLE arxiv
CREATE TABLE arxiv
(
`id` String,
`submitter` String,
`authors` String,
`title` String,
`comments` String,
`doi` String,
`report-no` String,
`categories` String,
`license` String,
`abstract` String,
`versions` Array(Tuple(created String, version String)),
`update_date` Date,
`authors_parsed` Array(Array(String))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY update_date
A continuación, se asume que el JSON tiene una estructura uniforme y un único tipo para cada ruta. Los comandos anteriores crearon una tabla en la que se pueden cargar datos. Ahora puede insertar los datos en su tabla mediante la siguiente instrucción
Carga de datos JSON
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO arxiv SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arxiv/arxiv.json.gz')
Para ver ejemplos de cómo cargar datos desde otras fuentes, por ejemplo, desde un archivo, consulta aquí. Una vez cargados, podemos consultar los datos, opcionalmente usando el formato
0 rows in set. Elapsed: 38.498 sec. Processed 2.52 million rows, 1.39 GB (65.35 thousand rows/s., 36.03 MB/s.)
Peak memory usage: 870.67 MiB.
PrettyJSONEachRow para mostrar las filas con su estructura original:
SELECT *
FROM arxiv
LIMIT 1
FORMAT PrettyJSONEachRow
{
"id": "0704.0004",
"submitter": "David Callan",
"authors": "David Callan",
"title": "A determinant of Stirling cycle numbers counts unlabeled acyclic",
"comments": "11 pages",
"journal-ref": "",
"doi": "",
"report-no": "",
"categories": "math.CO",
"license": "",
"abstract": " We show that a determinant of Stirling cycle numbers counts unlabeled acyclic\nsingle-source automata.",
"versions": [
{
"created": "Sat, 31 Mar 2007 03:16:14 GMT",
"version": "v1"
}
],
"update_date": "2007-05-23",
"authors_parsed": [
[
"Callan",
"David"
]
]
}
1 row in set. Elapsed: 0.009 sec.
A veces, es posible que tengas datos incorrectos. Por ejemplo, columnas específicas que no tienen el tipo adecuado o un objeto JSON con un formato incorrecto. Para ello, puedes usar los ajustes
Manejo de errores
input_format_allow_errors_num y
input_format_allow_errors_ratio para permitir que se ignore una determinada cantidad de filas si los datos están provocando errores de inserción. Además, se pueden proporcionar indicaciones para facilitar la inferencia.
En el ejemplo anterior usamos JSON, que era estático, con nombres de claves y tipos bien conocidos. Sin embargo, a menudo no es así: se pueden añadir claves o sus tipos pueden cambiar. Esto es habitual en casos de uso como los datos de observabilidad. ClickHouse resuelve esto mediante un tipo
Trabajar con datos semiestructurados y dinámicos
JSON específico.
Si sabe que su JSON es muy dinámico, con muchas claves únicas y varios tipos para las mismas claves, le recomendamos no usar la inferencia de esquemas con
JSONEachRow para intentar deducir una columna para cada clave, incluso si los datos están en formato JSON delimitado por saltos de línea.
Considere el siguiente ejemplo de una versión ampliada del Python PyPI dataset anterior. Aquí hemos añadido una columna arbitraria de
tags con pares clave-valor aleatorios.
Una muestra de estos datos está disponible públicamente en formato JSON delimitado por saltos de línea. Si intentamos hacer inferencia de esquema sobre este archivo, verá que el rendimiento es bajo y que la respuesta es muy verbosa:
{
"date": "2022-09-22",
"country_code": "IN",
"project": "clickhouse-connect",
"type": "bdist_wheel",
"installer": "bandersnatch",
"python_minor": "",
"system": "",
"version": "0.2.8",
"tags": {
"5gTux": "f3to*PMvaTYZsz!*rtzX1",
"nD8CV": "value"
}
}
DESCRIBE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/pypi_with_tags/sample_rows.json.gz')
-- resultado omitido por brevedad
El principal problema aquí es que el formato
9 rows in set. Elapsed: 127.066 sec.
JSONEachRow se utiliza para la inferencia. Esto intenta inferir un tipo de columna por cada clave del JSON; en la práctica, intenta aplicar un esquema estático a los datos sin usar el tipo
JSON.
Con miles de columnas únicas, este enfoque de inferencia es lento. Como alternativa, puedes usar el formato
JSONAsObject.
JSONAsObject trata toda la entrada como un único objeto JSON y la almacena en una sola columna de tipo
JSON, por lo que se adapta mejor a payloads JSON muy dinámicos o anidados.
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/pypi_with_tags/sample_rows.json.gz', 'JSONAsObject')
SETTINGS describe_compact_output = 1
Este formato también es esencial cuando las columnas tienen varios tipos que no pueden unificarse. Por ejemplo, considere un archivo
┌─name─┬─type─┐
│ json │ JSON │
└──────┴──────┘
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.005 sec.
sample.json con el siguiente JSON delimitado por saltos de línea:
En este caso, ClickHouse puede resolver el conflicto de tipos y determinar que la columna
{"a":1}
{"a":"22"}
a sea de tipo
Nullable(String).
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/json/sample.json')
SETTINGS describe_compact_output = 1
┌─name─┬─type─────────────┐
│ a │ Nullable(String) │
└──────┴──────────────────┘
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.081 sec.
Sin embargo, algunos tipos no son compatibles. Considere el siguiente ejemplo:
Coerción de tiposEsta coerción de tipos se puede controlar mediante una serie de ajustes. El ejemplo anterior depende del ajuste
input_format_json_read_numbers_as_strings.
En este caso, no es posible realizar ningún tipo de conversión. Por lo tanto, el comando
{"a":1}
{"a":{"b":2}}
DESCRIBE falla:
DESCRIBE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/json/conflict_sample.json')
Elapsed: 0.755 sec.
En este caso,
Received exception from server (version 24.12.1):
Code: 636. DB::Exception: Received from sql-clickhouse.clickhouse.com:9440. DB::Exception: The table structure cannot be extracted from a JSON format file. Error:
Code: 53. DB::Exception: Automatically defined type Tuple(b Int64) for column 'a' in row 1 differs from type defined by previous rows: Int64. You can specify the type for this column using setting schema_inference_hints.
JSONAsObject trata cada fila como un único tipo
JSON (que permite que una misma columna tenga varios tipos). Esto es esencial:
DESCRIBE TABLE s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/json/conflict_sample.json', JSONAsObject)
SETTINGS enable_json_type = 1, describe_compact_output = 1
┌─name─┬─type─┐
│ json │ JSON │
└──────┴──────┘
1 row in set. Elapsed: 0.010 sec.
Para obtener más información sobre la inferencia de tipos de datos, consulte esta página de documentación.