Página que describe cómo importar diversos formatos de datos a ClickHouse

Importación de diversos formatos de datos a ClickHouse

En esta sección de la documentación, puede encontrar ejemplos para cargar datos desde varios tipos de archivos.

Exporte y cargue formatos binarios, como ClickHouse Native, MessagePack, Protocol Buffers y Cap’n Proto.

Importa y exporta formatos de la familia CSV, incluido TSV, con encabezados y separadores personalizados.

Cargue y exporte JSON en varios formatos, incluidos como objetos y como NDJSON delimitado por líneas.

Trabaje con formatos comunes de Apache, como Parquet y Arrow.

¿Necesitas un volcado SQL para importarlo en MySQL o PostgreSQL? Aquí lo tienes.