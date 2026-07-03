Importación de diversos formatos de datos a ClickHouse
Página que describe cómo importar diversos formatos de datos a ClickHouse
En esta sección de la documentación, puede encontrar ejemplos para cargar datos desde varios tipos de archivos. Exporte y cargue formatos binarios, como ClickHouse Native, MessagePack, Protocol Buffers y Cap’n Proto. Importa y exporta formatos de la familia CSV, incluido TSV, con encabezados y separadores personalizados. Cargue y exporte JSON en varios formatos, incluidos como objetos y como NDJSON delimitado por líneas. Trabaje con formatos comunes de Apache, como Parquet y Arrow. ¿Necesitas un volcado SQL para importarlo en MySQL o PostgreSQL? Aquí lo tienes. Si quieres conectar una herramienta de BI como Grafana, Tableau u otras, consulta la categoría Visualize de la documentación.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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