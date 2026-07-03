En esta sección, asumimos que los datos JSON están en formato
Carga de JSON estructurado
NDJSON (JSON delimitado por saltos de línea), conocido como
JSONEachRow en ClickHouse, y que están bien estructurados, es decir, los nombres de las columnas y los tipos son fijos.
NDJSON es el formato preferido para cargar JSON gracias a su concisión y uso eficiente del espacio, aunque también se admiten otros formatos tanto para entrada como para salida.
Considere el siguiente ejemplo de JSON, que representa una fila del conjunto de datos Python PyPI:
Para cargar este objeto JSON en ClickHouse, es necesario definir un esquema de tabla. En este caso sencillo, la estructura es estática, los nombres de las columnas son conocidos y sus tipos están bien definidos. Si bien ClickHouse admite datos semiestructurados mediante un tipo JSON, donde los nombres de clave y sus tipos pueden ser dinámicos, esto no es necesario en este caso.
{
"date": "2022-11-15",
"country_code": "ES",
"project": "clickhouse-connect",
"type": "bdist_wheel",
"installer": "pip",
"python_minor": "3.9",
"system": "Linux",
"version": "0.3.0"
}
A continuación se muestra un esquema sencillo para esto, donde las claves JSON se mapean a nombres de columnas:
Prefiera esquemas estáticos siempre que sea posibleCuando sus columnas tengan nombres y tipos fijos, y no se prevea la aparición de nuevas columnas, priorice siempre un esquema definido estáticamente en producción.El tipo JSON es la opción preferida para datos muy dinámicos, donde los nombres y tipos de las columnas pueden cambiar. Este tipo también resulta útil para la creación de prototipos y la exploración de datos.
CREATE TABLE pypi (
`date` Date,
`country_code` String,
`project` String,
`type` String,
`installer` String,
`python_minor` String,
`system` String,
`version` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (project, date)
ClickHouse puede cargar datos JSON en varios formatos, infiriendo automáticamente el tipo a partir de la extensión y el contenido. Podemos leer archivos JSON para la tabla anterior mediante la función S3:
Claves de ordenaciónAquí hemos seleccionado una clave de ordenación mediante la cláusula
ORDER BY. Para más detalles sobre las claves de ordenación y cómo elegirlas, consulte aquí.
SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz')
LIMIT 1
Nótese que no es necesario especificar el formato del archivo. En su lugar, se utiliza un glob pattern para leer todos los archivos
┌───────date─┬─country_code─┬─project────────────┬─type────────┬─installer────┬─python_minor─┬─system─┬─version─┐
│ 2022-11-15 │ CN │ clickhouse-connect │ bdist_wheel │ bandersnatch │ │ │ 0.2.8 │
└────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴─────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.232 sec.
*.json.gz del bucket. ClickHouse infiere automáticamente que el formato es
JSONEachRow (ndjson) a partir de la extensión y el contenido del archivo. El formato puede especificarse manualmente mediante funciones con parámetros en caso de que ClickHouse no pueda detectarlo.
SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz', JSONEachRow)
Para cargar las filas de estos archivos, podemos usar un
Archivos comprimidosLos archivos anteriores también están comprimidos. ClickHouse lo detecta y lo gestiona automáticamente.
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO pypi SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/json/*.json.gz')
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 10.445 sec. Processed 19.49 million rows, 35.71 MB (1.87 million rows/s., 3.42 MB/s.)
SELECT * FROM pypi LIMIT 2
Las filas también pueden cargarse directamente mediante la cláusula
┌───────date─┬─country_code─┬─project────────────┬─type──┬─installer────┬─python_minor─┬─system─┬─version─┐
│ 2022-05-26 │ CN │ clickhouse-connect │ sdist │ bandersnatch │ │ │ 0.0.7 │
│ 2022-05-26 │ CN │ clickhouse-connect │ sdist │ bandersnatch │ │ │ 0.0.7 │
└────────────┴──────────────┴────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┴────────┴─────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.005 sec. Processed 8.19 thousand rows, 908.03 KB (1.63 million rows/s., 180.38 MB/s.)
FORMAT, p. ej.
Estos ejemplos suponen el uso del formato
INSERT INTO pypi
FORMAT JSONEachRow
{"date":"2022-11-15","country_code":"CN","project":"clickhouse-connect","type":"bdist_wheel","installer":"bandersnatch","python_minor":"","system":"","version":"0.2.8"}
JSONEachRow. También se admiten otros formatos JSON comunes, con ejemplos de cómo cargarlos aquí.
En el ejemplo anterior cargamos un JSON estático con nombres de clave y tipos bien conocidos. Sin embargo, muchas veces no es así: pueden añadirse claves o cambiar sus tipos. Esto es habitual en casos de uso como los datos de observabilidad. ClickHouse resuelve esto mediante un tipo
Carga de JSON semiestructurado
JSON específico.
Considere el siguiente ejemplo de una versión ampliada del Python PyPI dataset anterior. Aquí hemos añadido una columna
tags arbitraria con pares clave-valor aleatorios.
La columna
{
"date": "2022-09-22",
"country_code": "IN",
"project": "clickhouse-connect",
"type": "bdist_wheel",
"installer": "bandersnatch",
"python_minor": "",
"system": "",
"version": "0.2.8",
"tags": {
"5gTux": "f3to*PMvaTYZsz!*rtzX1",
"nD8CV": "value"
}
}
tags aquí es impredecible y, por lo tanto, nos resulta imposible modelarla. Para cargar estos datos, podemos usar el esquema anterior, pero añadiendo una columna
tags adicional de tipo
JSON:
Poblamos la tabla usando el mismo enfoque que para el conjunto de datos original:
SET enable_json_type = 1;
CREATE TABLE pypi_with_tags
(
`date` Date,
`country_code` String,
`project` String,
`type` String,
`installer` String,
`python_minor` String,
`system` String,
`version` String,
`tags` JSON
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (project, date);
INSERT INTO pypi_with_tags SELECT * FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/pypi_with_tags/sample.json.gz')
INSERT INTO pypi_with_tags SELECT *
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/pypi/pypi_with_tags/sample.json.gz')
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 255.679 sec. Processed 1.00 million rows, 29.00 MB (3.91 thousand rows/s., 113.43 KB/s.)
Peak memory usage: 2.00 GiB.
SELECT *
FROM pypi_with_tags
LIMIT 2
Observe la diferencia de rendimiento al cargar los datos. La columna JSON requiere inferencia de tipos en el momento de la inserción, además de almacenamiento adicional si hay columnas con más de un tipo. Aunque el tipo JSON puede configurarse (consulte Diseño de esquemas JSON) para ofrecer un rendimiento equivalente al de declarar las columnas explícitamente, está diseñado intencionadamente para ser flexible de forma predeterminada. Sin embargo, esta flexibilidad tiene un coste.
┌───────date─┬─country_code─┬─project────────────┬─type──┬─installer────┬─python_minor─┬─system─┬─version─┬─tags─────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2022-05-26 │ CN │ clickhouse-connect │ sdist │ bandersnatch │ │ │ 0.0.7 │ {"nsBM":"5194603446944555691"} │
│ 2022-05-26 │ CN │ clickhouse-connect │ sdist │ bandersnatch │ │ │ 0.0.7 │ {"4zD5MYQz4JkP1QqsJIS":"0","name":"8881321089124243208"} │
└────────────┴──────────────┴────────────────────┴───────┴──────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.149 sec.
Use el tipo JSON cuando sus datos:
Cuándo usar el tipo JSON
- Tengan claves impredecibles que puedan cambiar con el tiempo.
- Contengan valores de tipos distintos (p. ej., una ruta a veces puede contener una cadena y otras, un número).
- Requieran flexibilidad de esquema cuando el tipado estricto no sea viable.
- Una estructura plana con claves conocidas: use tipos de columna estándar, p. ej., String.
- Anidamiento predecible: use los tipos Tuple, Array o Nested para estas estructuras.
- Una estructura predecible con tipos variables: considere usar los tipos Dynamic o Variant en su lugar.