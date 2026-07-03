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ClickHouse permite importar datos desde CSV y exportarlos a CSV. Como los archivos CSV pueden presentar distintas variantes de formato, incluidas filas de encabezado, delimitadores personalizados y símbolos de escape, ClickHouse ofrece formatos y ajustes para gestionar cada caso de forma eficiente.

Importar datos desde un archivo CSV

Antes de importar los datos, vamos a crear una tabla con una estructura adecuada:
Para importar datos del archivo CSV a la tabla sometable, podemos pasar el archivo directamente a clickhouse-client mediante una tubería:
Tenga en cuenta que usamos FORMAT CSV para indicarle a ClickHouse que estamos cargando datos en formato CSV. Como alternativa, podemos cargar los datos desde un archivo local mediante la cláusula FROM INFILE:
Aquí usamos la cláusula FORMAT CSV para que ClickHouse reconozca el formato del archivo. También podemos cargar datos directamente desde URL con la función url() o desde archivos en S3 con la función s3().
Podemos omitir la configuración explícita del formato para file() e INFILE/OUTFILE. En ese caso, ClickHouse detectará automáticamente el formato en función de la extensión del archivo.

Archivos CSV con encabezados

Supongamos que nuestro archivo CSV incluye encabezados:
Para importar los datos de este archivo, podemos usar el formato CSVWithNames:
En este caso, ClickHouse omite la primera fila al importar los datos del archivo.
A partir de la versión 23.1, ClickHouse detecta automáticamente los encabezados en los archivos CSV al usar el formato CSV, por lo que no es necesario utilizar CSVWithNames ni CSVWithNamesAndTypes.

Archivos CSV con delimitadores personalizados

Si el archivo CSV usa un delimitador distinto de la coma, podemos usar la opción format_csv_delimiter para establecer el símbolo correspondiente:
Ahora, al importar desde un archivo CSV, se utilizará el símbolo ; como delimitador en lugar de una coma.

Omitir líneas en un archivo CSV

A veces, es necesario omitir un cierto número de líneas al importar datos de un archivo CSV. Esto puede hacerse con la opción input_format_csv_skip_first_lines:
En este caso, vamos a omitir las diez primeras líneas del archivo CSV:
El archivo tiene 1k filas, pero ClickHouse solo cargó 990, ya que le indicamos que omitiera las primeras 10.
Al usar la función file(), en ClickHouse Cloud tendrás que ejecutar los comandos en clickhouse client en la máquina donde se encuentra el archivo. Otra opción es usar clickhouse-local para explorar archivos de forma local.

Tratamiento de los valores NULL en archivos CSV

Los valores NULL pueden codificarse de distintas maneras según la aplicación que haya generado el archivo. De forma predeterminada, ClickHouse usa \N como valor NULL en CSV. Pero podemos cambiarlo con la opción format_csv_null_representation. Supongamos que tenemos el siguiente archivo CSV:
Si cargamos datos de este archivo, ClickHouse considerará Nothing como un String (lo cual es correcto):
Si queremos que ClickHouse trate Nothing como NULL, podemos indicarlo con la siguiente opción:
Ahora tenemos NULL donde debería estar:

Archivos TSV (separados por tabuladores)

El formato de datos separados por tabuladores se utiliza ampliamente como formato de intercambio de datos. Para cargar datos desde un archivo TSV en ClickHouse, se utiliza el formato TabSeparated:
También existe el formato TabSeparatedWithNames, que permite trabajar con archivos TSV que tienen encabezados. Y, al igual que con CSV, podemos omitir las primeras X líneas con la opción input_format_tsv_skip_first_lines.

TSV sin procesar

A veces, los archivos TSV se guardan sin aplicar escape a los tabuladores ni a los saltos de línea. Debemos usar TabSeparatedRaw para procesar esos archivos.

Exportar a CSV

Cualquiera de los formatos de los ejemplos anteriores también puede usarse para exportar datos. Para exportar datos desde una tabla (o una consulta) en formato CSV, usamos la misma cláusula FORMAT:
Para añadir un encabezado al archivo CSV, utilizamos el formato CSVWithNames:

Guardar los datos exportados en un archivo CSV

Para guardar los datos exportados en un archivo, podemos usar la cláusula INTO…OUTFILE:
Observe que ClickHouse tardó solo ~1 segundo en guardar 36 millones de filas en un archivo CSV.

Exportación de CSV con delimitadores personalizados

Si queremos usar delimitadores distintos de la coma, podemos utilizar para ello la opción de configuración format_csv_delimiter:
Ahora ClickHouse usará | como delimitador del formato CSV:

Exportación de CSV para Windows

Si queremos que un archivo CSV funcione correctamente en un entorno Windows, conviene considerar habilitar la opción output_format_csv_crlf_end_of_line. Esto usará \r\n como salto de línea en lugar de \n:

Inferencia de esquema para archivos CSV

En muchos casos, podemos trabajar con archivos CSV desconocidos, por lo que debemos determinar qué tipos usar para las columnas. De forma predeterminada, ClickHouse intentará inferir los formatos de datos a partir de su análisis de un archivo CSV determinado. Esto se conoce como “inferencia de esquema”. Los tipos de datos detectados pueden consultarse mediante la instrucción DESCRIBE junto con la función file():
En este caso, ClickHouse pudo inferir de forma eficiente los tipos de las columnas de nuestro archivo CSV. Si no queremos que ClickHouse los infiera, podemos desactivar esta opción con la siguiente opción:
En este caso, todos los tipos de columna se tratarán como String.

Exportación e importación de CSV con tipos de columna explícitos

ClickHouse también permite definir explícitamente los tipos de columna al exportar datos con CSVWithNamesAndTypes (y otros formatos de la familia WithNames):
Este formato incluirá dos filas de encabezado: una con los nombres de las columnas y la otra con los tipos de columna. Esto permitirá que ClickHouse (y otras aplicaciones) identifiquen los tipos de columna al cargar datos desde estos archivos:
Ahora ClickHouse identifica los tipos de columna a partir de una segunda fila de encabezado, en lugar de inferirlos.

Delimitadores, separadores y reglas de escape personalizadas

En casos complejos, los datos de texto pueden tener un formato muy personalizado y aun así conservar una estructura. ClickHouse tiene un formato especial CustomSeparated para estos casos, que permite definir reglas de escape personalizadas, delimitadores, separadores de línea y símbolos de inicio y fin. Supongamos que tenemos los siguientes datos en el archivo:
Podemos ver que las filas individuales están encerradas en row(), las líneas se separan con , y los valores individuales se delimitan con ;. En este caso, podemos usar la siguiente configuración para leer datos de este archivo:
Ahora podemos cargar datos desde nuestro archivo con formato personalizado:
También podemos usar CustomSeparatedWithNames para exportar e importar correctamente los encabezados. Explora los formatos regex y Template para abordar casos aún más complejos.

Trabajar con archivos CSV grandes

Los archivos CSV pueden ser grandes, y ClickHouse funciona de forma eficiente con archivos de cualquier tamaño. Los archivos grandes suelen venir comprimidos, y ClickHouse los maneja sin necesidad de descomprimirlos antes de procesarlos. Podemos usar una cláusula COMPRESSION durante un insert:
Si se omite una cláusula COMPRESSION, ClickHouse seguirá intentando determinar la compresión del archivo en función de su extensión. El mismo enfoque puede utilizarse para exportar archivos directamente en formatos comprimidos:
Esto creará el archivo comprimido data_csv.csv.gz.

Otros formatos

ClickHouse admite numerosos formatos, tanto de texto como binarios, para cubrir diversos escenarios y plataformas. Consulte más formatos y formas de trabajar con ellos en los siguientes artículos: Consulte también clickhouse-local, una herramienta portátil y completa para trabajar con archivos locales o remotos sin necesidad de un servidor ClickHouse.
Última modificación el 3 de julio de 2026