Antes de importar los datos, vamos a crear una tabla con una estructura adecuada:
Importar datos desde un archivo CSV
Para importar datos del archivo CSV a la tabla
CREATE TABLE sometable
(
`path` String,
`month` Date,
`hits` UInt32
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple(month, path)
sometable, podemos pasar el archivo directamente a
clickhouse-client mediante una tubería:
Tenga en cuenta que usamos FORMAT CSV para indicarle a ClickHouse que estamos cargando datos en formato CSV. Como alternativa, podemos cargar los datos desde un archivo local mediante la cláusula FROM INFILE:
clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT CSV" < data_small.csv
Aquí usamos la cláusula
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data_small.csv'
FORMAT CSV
FORMAT CSV para que ClickHouse reconozca el formato del archivo. También podemos cargar datos directamente desde URL con la función url() o desde archivos en S3 con la función s3().
Supongamos que nuestro archivo CSV incluye encabezados:
Archivos CSV con encabezados
head data-small-headers.csv
Para importar los datos de este archivo, podemos usar el formato CSVWithNames:
"path","month","hits"
"Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241
"Aegithina_tiphia","2018-02-01",34
En este caso, ClickHouse omite la primera fila al importar los datos del archivo.
clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT CSVWithNames" < data_small_headers.csv
Si el archivo CSV usa un delimitador distinto de la coma, podemos usar la opción format_csv_delimiter para establecer el símbolo correspondiente:
Archivos CSV con delimitadores personalizados
Ahora, al importar desde un archivo CSV, se utilizará el símbolo
SET format_csv_delimiter = ';'
; como delimitador en lugar de una coma.
A veces, es necesario omitir un cierto número de líneas al importar datos de un archivo CSV. Esto puede hacerse con la opción input_format_csv_skip_first_lines:
Omitir líneas en un archivo CSV
En este caso, vamos a omitir las diez primeras líneas del archivo CSV:
SET input_format_csv_skip_first_lines = 10
SELECT count(*) FROM file('data-small.csv', CSV)
El archivo tiene 1k filas, pero ClickHouse solo cargó 990, ya que le indicamos que omitiera las primeras 10.
┌─count()─┐
│ 990 │
└─────────┘
Los valores NULL pueden codificarse de distintas maneras según la aplicación que haya generado el archivo. De forma predeterminada, ClickHouse usa
Tratamiento de los valores NULL en archivos CSV
\N como valor NULL en CSV. Pero podemos cambiarlo con la opción format_csv_null_representation.
Supongamos que tenemos el siguiente archivo CSV:
Si cargamos datos de este archivo, ClickHouse considerará
> cat nulls.csv
Donald,90
Joe,Nothing
Nothing,70
Nothing como un String (lo cual es correcto):
SELECT * FROM file('nulls.csv')
Si queremos que ClickHouse trate
┌─c1──────┬─c2──────┐
│ Donald │ 90 │
│ Joe │ Nothing │
│ Nothing │ 70 │
└─────────┴─────────┘
Nothing como
NULL, podemos indicarlo con la siguiente opción:
Ahora tenemos
SET format_csv_null_representation = 'Nothing'
NULL donde debería estar:
SELECT * FROM file('nulls.csv')
┌─c1─────┬─c2───┐
│ Donald │ 90 │
│ Joe │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 70 │
└────────┴──────┘
El formato de datos separados por tabuladores se utiliza ampliamente como formato de intercambio de datos. Para cargar datos desde un archivo TSV en ClickHouse, se utiliza el formato TabSeparated:
Archivos TSV (separados por tabuladores)
También existe el formato TabSeparatedWithNames, que permite trabajar con archivos TSV que tienen encabezados. Y, al igual que con CSV, podemos omitir las primeras X líneas con la opción input_format_tsv_skip_first_lines.
clickhouse-client -q "INSERT INTO sometable FORMAT TabSeparated" < data_small.tsv
A veces, los archivos TSV se guardan sin aplicar escape a los tabuladores ni a los saltos de línea. Debemos usar TabSeparatedRaw para procesar esos archivos.
TSV sin procesar
Cualquiera de los formatos de los ejemplos anteriores también puede usarse para exportar datos. Para exportar datos desde una tabla (o una consulta) en formato CSV, usamos la misma cláusula
Exportar a CSV
FORMAT:
SELECT *
FROM sometable
LIMIT 5
FORMAT CSV
Para añadir un encabezado al archivo CSV, utilizamos el formato CSVWithNames:
"Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241
"Aegithina_tiphia","2018-02-01",34
"1971-72_Utah_Stars_season","2016-10-01",1
"2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8","2015-12-01",73
"2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season","2017-05-01",86
SELECT *
FROM sometable
LIMIT 5
FORMAT CSVWithNames
"path","month","hits"
"Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241
"Aegithina_tiphia","2018-02-01",34
"1971-72_Utah_Stars_season","2016-10-01",1
"2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8","2015-12-01",73
"2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season","2017-05-01",86
Para guardar los datos exportados en un archivo, podemos usar la cláusula INTO…OUTFILE:
Guardar los datos exportados en un archivo CSV
SELECT *
FROM sometable
INTO OUTFILE 'out.csv'
FORMAT CSVWithNames
Observe que ClickHouse tardó solo ~1 segundo en guardar 36 millones de filas en un archivo CSV.
36838935 rows in set. Elapsed: 1.304 sec. Processed 36.84 million rows, 1.42 GB (28.24 million rows/s., 1.09 GB/s.)
Si queremos usar delimitadores distintos de la coma, podemos utilizar para ello la opción de configuración format_csv_delimiter:
Exportación de CSV con delimitadores personalizados
Ahora ClickHouse usará
SET format_csv_delimiter = '|'
| como delimitador del formato CSV:
SELECT *
FROM sometable
LIMIT 5
FORMAT CSV
"Akiba_Hebrew_Academy"|"2017-08-01"|241
"Aegithina_tiphia"|"2018-02-01"|34
"1971-72_Utah_Stars_season"|"2016-10-01"|1
"2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8"|"2015-12-01"|73
"2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season"|"2017-05-01"|86
Si queremos que un archivo CSV funcione correctamente en un entorno Windows, conviene considerar habilitar la opción output_format_csv_crlf_end_of_line. Esto usará
Exportación de CSV para Windows
\r\n como salto de línea en lugar de
\n:
SET output_format_csv_crlf_end_of_line = 1;
En muchos casos, podemos trabajar con archivos CSV desconocidos, por lo que debemos determinar qué tipos usar para las columnas. De forma predeterminada, ClickHouse intentará inferir los formatos de datos a partir de su análisis de un archivo CSV determinado. Esto se conoce como “inferencia de esquema”. Los tipos de datos detectados pueden consultarse mediante la instrucción
Inferencia de esquema para archivos CSV
DESCRIBE junto con la función file():
DESCRIBE file('data-small.csv', CSV)
En este caso, ClickHouse pudo inferir de forma eficiente los tipos de las columnas de nuestro archivo CSV. Si no queremos que ClickHouse los infiera, podemos desactivar esta opción con la siguiente opción:
┌─name─┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ c1 │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ c2 │ Nullable(Date) │ │ │ │ │ │
│ c3 │ Nullable(Int64) │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
En este caso, todos los tipos de columna se tratarán como
SET input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference = 0
String.
ClickHouse también permite definir explícitamente los tipos de columna al exportar datos con CSVWithNamesAndTypes (y otros formatos de la familia WithNames):
Exportación e importación de CSV con tipos de columna explícitos
SELECT *
FROM sometable
LIMIT 5
FORMAT CSVWithNamesAndTypes
Este formato incluirá dos filas de encabezado: una con los nombres de las columnas y la otra con los tipos de columna. Esto permitirá que ClickHouse (y otras aplicaciones) identifiquen los tipos de columna al cargar datos desde estos archivos:
"path","month","hits"
"String","Date","UInt32"
"Akiba_Hebrew_Academy","2017-08-01",241
"Aegithina_tiphia","2018-02-01",34
"1971-72_Utah_Stars_season","2016-10-01",1
"2015_UEFA_European_Under-21_Championship_qualification_Group_8","2015-12-01",73
"2016_Greater_Western_Sydney_Giants_season","2017-05-01",86
DESCRIBE file('data_csv_types.csv', CSVWithNamesAndTypes)
Ahora ClickHouse identifica los tipos de columna a partir de una segunda fila de encabezado, en lugar de inferirlos.
┌─name──┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ String │ │ │ │ │ │
│ month │ Date │ │ │ │ │ │
│ hits │ UInt32 │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
En casos complejos, los datos de texto pueden tener un formato muy personalizado y aun así conservar una estructura. ClickHouse tiene un formato especial CustomSeparated para estos casos, que permite definir reglas de escape personalizadas, delimitadores, separadores de línea y símbolos de inicio y fin. Supongamos que tenemos los siguientes datos en el archivo:
Delimitadores, separadores y reglas de escape personalizadas
Podemos ver que las filas individuales están encerradas en
row('Akiba_Hebrew_Academy';'2017-08-01';241),row('Aegithina_tiphia';'2018-02-01';34),...
row(), las líneas se separan con
, y los valores individuales se delimitan con
;. En este caso, podemos usar la siguiente configuración para leer datos de este archivo:
Ahora podemos cargar datos desde nuestro archivo con formato personalizado:
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
SELECT *
FROM file('data_small_custom.txt', CustomSeparated)
LIMIT 3
También podemos usar CustomSeparatedWithNames para exportar e importar correctamente los encabezados. Explora los formatos regex y Template para abordar casos aún más complejos.
┌─c1────────────────────────┬─────────c2─┬──c3─┐
│ Akiba_Hebrew_Academy │ 2017-08-01 │ 241 │
│ Aegithina_tiphia │ 2018-02-01 │ 34 │
│ 1971-72_Utah_Stars_season │ 2016-10-01 │ 1 │
└───────────────────────────┴────────────┴─────┘
Los archivos CSV pueden ser grandes, y ClickHouse funciona de forma eficiente con archivos de cualquier tamaño. Los archivos grandes suelen venir comprimidos, y ClickHouse los maneja sin necesidad de descomprimirlos antes de procesarlos. Podemos usar una cláusula
Trabajar con archivos CSV grandes
COMPRESSION durante un insert:
Si se omite una cláusula
INSERT INTO sometable
FROM INFILE 'data_csv.csv.gz'
COMPRESSION 'gzip' FORMAT CSV
COMPRESSION, ClickHouse seguirá intentando determinar la compresión del archivo en función de su extensión. El mismo enfoque puede utilizarse para exportar archivos directamente en formatos comprimidos:
Esto creará el archivo comprimido
SELECT *
FROM for_csv
INTO OUTFILE 'data_csv.csv.gz'
COMPRESSION 'gzip' FORMAT CSV
data_csv.csv.gz.
ClickHouse admite numerosos formatos, tanto de texto como binarios, para cubrir diversos escenarios y plataformas. Consulte más formatos y formas de trabajar con ellos en los siguientes artículos:
Otros formatos
- Formatos CSV y TSV
- Parquet
- Formatos JSON
- Regex y templates
- Formatos nativos y binarios
- Formatos SQL