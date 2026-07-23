Supongamos que queremos importar datos del siguiente archivo de log:
Importación basada en Template
head error.log
Podemos usar el formato Template para importar estos datos. Tenemos que definir una cadena de plantilla con marcadores de posición para los valores de cada fila de los datos de entrada:
2023/01/15 14:51:17 [error] client: 7.2.8.1, server: example.com "GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1"
2023/01/16 06:02:09 [error] client: 8.4.2.7, server: example.com "GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1"
2023/01/15 13:46:13 [error] client: 6.9.3.7, server: example.com "GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1"
2023/01/16 05:34:55 [error] client: 9.9.7.6, server: example.com "GET /h5/static/cert/icon_yanzhengma.png HTTP/1.1"
Vamos a crear una tabla para importar nuestros datos en ella:
<time> [error] client: <ip>, server: <host> "<request>"
Para importar datos con una plantilla determinada, tenemos que guardar la cadena de la plantilla en un archivo (row.template en nuestro caso):
CREATE TABLE error_log
(
`time` DateTime,
`ip` String,
`host` String,
`request` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (host, request, time)
Definimos el nombre de una columna y la regla de escape con el formato
${time:Escaped} [error] client: ${ip:CSV}, server: ${host:CSV} ${request:JSON}
${name:escaping}. Aquí hay varias opciones disponibles, como CSV, JSON, Escaped o Quoted, que implementan las reglas de escape correspondientes.
Ahora podemos usar el archivo indicado como argumento de la opción de configuración
format_template_row al importar datos (ten en cuenta que los archivos de plantilla y de datos no deben tener un símbolo
\n adicional al final del archivo):
Y podemos comprobar que los datos se cargaron en la tabla:
INSERT INTO error_log FROM INFILE 'error.log'
SETTINGS format_template_row = 'row.template'
FORMAT Template
SELECT
request,
count(*)
FROM error_log
GROUP BY request
┌─request──────────────────────────────────────────┬─count()─┐
│ GET /img/close.png HTTP/1.1 │ 176 │
│ GET /h5/static/cert/icon_yanzhengma.png HTTP/1.1 │ 172 │
│ GET /phone/images/icon_01.png HTTP/1.1 │ 139 │
│ GET /apple-touch-icon-precomposed.png HTTP/1.1 │ 161 │
│ GET /apple-touch-icon.png HTTP/1.1 │ 162 │
│ GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1 │ 190 │
└──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
Considere usar TemplateIgnoreSpaces, que permite omitir los espacios en blanco entre delimitadores en Template:
Omisión de espacios en blanco
Template: --> "p1: ${p1:CSV}, p2: ${p2:CSV}"
TemplateIgnoreSpaces --> "p1:${p1:CSV}, p2:${p2:CSV}"
También podemos exportar datos a cualquier formato de texto con Template. En este caso, tenemos que crear dos archivos: Plantilla del conjunto de resultados, que define la estructura del conjunto de resultados completo:
Exportación de datos con Template
Aquí,
== Top 10 IPs ==
${data}
--- ${rows_read:XML} rows read in ${time:XML} ---
rows_read y
time son métricas del sistema disponibles para cada petición. Mientras que
data representa las filas generadas (
${data} siempre debe aparecer como el primer marcador de posición en este archivo), a partir de una plantilla definida en un archivo de plantilla de filas:
Ahora, usemos estas Template para exportar la siguiente consulta:
${ip:Escaped} generated ${total:Escaped} requests
SELECT
ip,
count() AS total
FROM error_log GROUP BY ip ORDER BY total DESC LIMIT 10
FORMAT Template SETTINGS format_template_resultset = 'output.results',
format_template_row = 'output.rows';
== Top 10 IPs ==
9.8.4.6 generated 3 requests
9.5.1.1 generated 3 requests
2.4.8.9 generated 3 requests
4.8.8.2 generated 3 requests
4.5.4.4 generated 3 requests
3.3.6.4 generated 2 requests
8.9.5.9 generated 2 requests
2.5.1.8 generated 2 requests
6.8.3.6 generated 2 requests
6.6.3.5 generated 2 requests
--- 1000 rows read in 0.001380604 ---
Los resultados basados en Template también se pueden exportar a archivos mediante la cláusula
Exportación a archivos HTML
INTO OUTFILE. Generemos archivos HTML a partir de los formatos conjunto de resultados y fila proporcionados:
SELECT
ip,
count() AS total
FROM error_log GROUP BY ip ORDER BY total DESC LIMIT 10
INTO OUTFILE 'out.html'
FORMAT Template
SETTINGS format_template_resultset = 'html.results',
format_template_row = 'html.row'
El formato Template puede utilizarse para generar todo tipo de archivos de texto, incluido XML. Basta con proporcionar una plantilla adecuada y realizar la exportación. Considere también usar el formato XML para obtener resultados XML estándar, incluidos los metadatos:
Exportación a XML
SELECT *
FROM error_log
LIMIT 3
FORMAT XML
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<result>
<meta>
<columns>
<column>
<name>time</name>
<type>DateTime</type>
</column>
...
</columns>
</meta>
<data>
<row>
<time>2023-01-15 13:00:01</time>
<ip>3.5.9.2</ip>
<host>example.com</host>
<request>GET /apple-touch-icon-120x120.png HTTP/1.1</request>
</row>
...
</data>
<rows>3</rows>
<rows_before_limit_at_least>1000</rows_before_limit_at_least>
<statistics>
<elapsed>0.000745001</elapsed>
<rows_read>1000</rows_read>
<bytes_read>88184</bytes_read>
</statistics>
</result>
El formato Regexp cubre casos más complejos en los que los datos de entrada deben procesarse de una forma más sofisticada. Analicemos nuestro archivo de ejemplo error.log, pero esta vez capturemos el nombre del archivo y el protocolo para guardarlos en columnas independientes. Primero, preparemos una tabla nueva para ello:
Importación de datos basada en expresiones regulares
Ahora podemos importar datos a partir de una expresión regular:
CREATE TABLE error_log
(
`time` DateTime,
`ip` String,
`host` String,
`file` String,
`protocol` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (host, file, time)
ClickHouse insertará los datos de cada grupo de captura en la columna correspondiente según su orden. Veamos los datos:
INSERT INTO error_log FROM INFILE 'error.log'
SETTINGS
format_regexp = '(.+?) \\[error\\] client: (.+), server: (.+?) "GET .+?([^/]+\\.[^ ]+) (.+?)"'
FORMAT Regexp
SELECT * FROM error_log LIMIT 5
De forma predeterminada, ClickHouse generará un error si hay filas sin coincidencia. Si prefiere omitirlas, habilite la opción format_regexp_skip_unmatched:
┌────────────────time─┬─ip──────┬─host────────┬─file─────────────────────────┬─protocol─┐
│ 2023-01-15 13:00:01 │ 3.5.9.2 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:01:40 │ 3.7.2.5 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:16:49 │ 9.2.9.2 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:21:38 │ 8.8.5.3 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
│ 2023-01-15 13:31:27 │ 9.5.8.4 │ example.com │ apple-touch-icon-120x120.png │ HTTP/1.1 │
└─────────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────────────────────┴──────────┘
SET format_regexp_skip_unmatched = 1;
ClickHouse ofrece compatibilidad con muchos formatos, tanto de texto como binarios, para cubrir diversos escenarios y plataformas. Explora más formatos y formas de trabajar con ellos en los siguientes artículos:
Otros formatos
- Formatos CSV y TSV
- Parquet
- Formatos JSON
- Regex y Template
- Formatos nativos y binarios
- Formatos SQL