Formatos de datos
Ejemplos para importar y exportar en varios formatos de datos, incluidos CSV y TSV, Parquet, JSON, formatos binarios, SQL dumps y plantillas con expresiones regulares.
Modelado de datos
Guías sobre el modelado de datos en ClickHouse, incluido el diseño de esquemas, los índices primarios dispersos, la desnormalización, la carga retroactiva de datos y la compresión de datos.
Rendimiento y monitorización
Guías para optimizar el rendimiento de las consultas, comprender el analizador y la selección dinámica de columnas.
Ejemplos de combinadores de funciones de agregación
Ejemplos del uso de combinadores de funciones de agregación como
-If,
-Map,
-SimpleState,
-State,
-Merge,
-Resample,
-Array y
-ForEach.
Actualización de ClickHouse autogestionado
Una guía para actualizar una instalación autogestionada de ClickHouse, incluidas las rutas de actualización y las consideraciones sobre compatibilidad entre versiones.
Buenas prácticas de OSS
Recomendaciones de dimensionamiento, hardware y uso para ClickHouse open-source.
Implementación y escalado
Guías de implementación con ejemplos de cómo desplegar ClickHouse para escalar y/o lograr tolerancia a fallos, incluida la configuración y la monitorización de ClickHouse Keeper.