Los datos pueden exportarse en formato SQL mediante SQLInsert. ClickHouse escribirá los datos en la forma
Creación de volcados SQL
INSERT INTO <table name> VALUES(... y usará la opción de configuración
output_format_sql_insert_table_name como nombre de la tabla:
Se pueden omitir los nombres de las columnas desactivando la opción
SET output_format_sql_insert_table_name = 'some_table';
SELECT * FROM some_data
INTO OUTFILE 'dump.sql'
FORMAT SQLInsert
output_format_sql_insert_include_column_names:
Ahora podemos cargar el archivo dump.sql en otra base de datos OLTP:
SET output_format_sql_insert_include_column_names = 0
Suponemos que la tabla
mysql some_db < dump.sql
some_table existe en la base de datos MySQL
some_db.
Algunos DBMS pueden tener límites sobre cuántos valores se pueden procesar en un solo lote. De forma predeterminada, ClickHouse creará lotes de 65k valores, pero eso se puede cambiar con la opción
output_format_sql_insert_max_batch_size:
SET output_format_sql_insert_max_batch_size = 1000;
ClickHouse tiene el formato Values, que es similar a SQLInsert, pero omite la parte
Exportación de un conjunto de valores
INSERT INTO table VALUES y devuelve únicamente un conjunto de valores:
SELECT * FROM some_data LIMIT 3 FORMAT Values
('Bangor_City_Forest','2015-07-01',34),('Alireza_Afzal','2017-02-01',24),('Akhaura-Laksam-Chittagong_Line','2015-09-01',30)
Para leer volcados SQL, se utiliza MySQLDump:
Insertar datos a partir de volcados SQL
SELECT *
FROM file('dump.sql', MySQLDump)
LIMIT 5
De forma predeterminada, ClickHouse omitirá las columnas desconocidas (según la opción input_format_skip_unknown_fields) y procesará los datos de la primera tabla que encuentre en un volcado (en caso de que se hayan volcado varias tablas en un solo archivo). Se omitirán las sentencias DDL. Para cargar datos de un volcado de MySQL en una tabla (archivo mysql.sql):
┌─path───────────────────────────┬──────month─┬─hits─┐
│ Bangor_City_Forest │ 2015-07-01 │ 34 │
│ Alireza_Afzal │ 2017-02-01 │ 24 │
│ Akhaura-Laksam-Chittagong_Line │ 2015-09-01 │ 30 │
│ 1973_National_500 │ 2017-10-01 │ 80 │
│ Attachment │ 2017-09-01 │ 1356 │
└────────────────────────────────┴────────────┴──────┘
También podemos crear una tabla automáticamente a partir del archivo de volcado de MySQL:
INSERT INTO some_data
FROM INFILE 'mysql.sql' FORMAT MySQLDump
Aquí hemos creado una tabla llamada
CREATE TABLE table_from_mysql
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple() AS
SELECT *
FROM file('mysql.sql', MySQLDump)
table_from_mysql a partir de una estructura que ClickHouse ha inferido automáticamente. ClickHouse detecta los tipos a partir de los datos o utiliza DDL cuando está disponible:
DESCRIBE TABLE table_from_mysql;
┌─name──┬─type─────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ path │ Nullable(String) │ │ │ │ │ │
│ month │ Nullable(Date32) │ │ │ │ │ │
│ hits │ Nullable(UInt32) │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
ClickHouse ofrece compatibilidad con numerosos formatos, tanto de texto como binarios, para adaptarse a distintos escenarios y plataformas. Descubre más formatos y formas de trabajar con ellos en los siguientes artículos:
Otros formatos
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