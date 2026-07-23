- Escalado automático del cómputo, independiente del almacenamiento
- Retención de bajo costo y prácticamente ilimitada basada en almacenamiento de objetos
- Posibilidad de aislar de forma independiente las cargas de trabajo de lectura y escritura con warehouses
- Autenticación integrada
- Backups automatizados
- Funciones de seguridad y cumplimiento normativo
- Actualizaciones sin interrupciones
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Regístrate en ClickHouse Cloud
Para crear un servicio de Managed ClickStack en ClickHouse Cloud, primero completa el primer paso de la guía de inicio rápido de ClickHouse Cloud.
Seleccione el proveedor de Cloud y la región.Al seleccionar la CPU y la memoria, calcúlelas en función del throughput de ingestión esperado de ClickStack. La tabla siguiente ofrece una guía para dimensionar estos recursos.
Scale vs EnterpriseRecomendamos este nivel Scale para la mayoría de las cargas de trabajo de ClickStack. Elija el nivel Enterprise si necesita funciones de seguridad avanzadas, como SAML, CMEK o cumplimiento de HIPAA. También ofrece perfiles de hardware personalizados para implementaciones de ClickStack de gran tamaño. En estos casos, le recomendamos ponerse en contacto con el soporte.
Estas recomendaciones se basan en los siguientes supuestos:
|Volumen mensual de ingestión
|Capacidad de cómputo recomendada
|< 10 TB / mes
|2 vCPU × 3 réplicas
|10–50 TB / mes
|4 vCPU × 3 réplicas
|50–100 TB / mes
|8 vCPU × 3 réplicas
|100–500 TB / mes
|30 vCPU × 3 réplicas
|1 PB+ / mes
|59 vCPU × 3 réplicas
- El volumen de datos se refiere al volumen mensual de ingestión sin comprimir y se aplica tanto a logs como a traces.
- Los patrones de consulta son típicos de los casos de uso de observabilidad, y la mayoría de las consultas se centran en datos recientes, por lo general de las últimas 24 horas.
- La ingestión es relativamente uniforme a lo largo del mes. Si espera tráfico irregular o picos, debe aprovisionar capacidad adicional.
- El almacenamiento se gestiona por separado mediante object storage de ClickHouse Cloud y no es un factor limitante para la retención. Suponemos que a los datos retenidos durante periodos más largos se accede con poca frecuencia.
Una vez que haya especificado los requisitos, su servicio de Managed ClickStack tardará varios minutos en aprovisionarse. No dude en explorar el resto de la consola de ClickHouse Cloud mientras espera a que finalice el aprovisionamiento.Una vez que se complete el aprovisionamiento, la opción ‘ClickStack’ del menú de la izquierda estará habilitada.
Estos valores son solo estimaciones y deben utilizarse como referencia inicial. Los requisitos reales dependen de la complejidad de las consultas, la concurrencia, las políticas de retención y la variación del throughput de ingestión. Supervise siempre el uso de recursos y escale según sea necesario.
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Configura la ingestión
Una vez aprovisionado el servicio, asegúrate de que esté seleccionado y haz clic en “ClickStack” en el menú de la izquierda.Selecciona “Start Ingestion” y se te pedirá que elijas una fuente de ingestión. Managed ClickStack admite OpenTelemetry y Vector como principales fuentes de ingestión. Sin embargo, los usuarios también pueden enviar datos directamente a ClickHouse con su propio esquema mediante cualquiera de las integraciones compatibles con ClickHouse Cloud.
OpenTelemetry recomendadoSe recomienda encarecidamente usar OpenTelemetry como formato de ingestión. Ofrece la experiencia más sencilla y optimizada, con esquemas listos para usar diseñados específicamente para funcionar de forma eficiente con ClickStack.
- OpenTelemetry
- Vector
Para enviar datos de OpenTelemetry a Managed ClickStack, se recomienda usar un OpenTelemetry Collector. El collector actúa como un gateway que recibe datos de OpenTelemetry de sus aplicaciones (y de otros collectors) y los reenvía a ClickHouse Cloud.Si aún no tiene uno en ejecución, inicie un collector siguiendo los pasos a continuación. Si ya tiene collectors existentes, también se incluye un ejemplo de configuración.
Iniciar un collectorA continuación se asume la ruta recomendada: usar la distribución de ClickStack de OpenTelemetry Collector, que incluye procesamiento adicional y está optimizada específicamente para ClickHouse Cloud. Si desea usar su propio OpenTelemetry Collector, consulte “Configurar collectors existentes.”Para empezar rápidamente, copie y ejecute el comando de Docker que se muestra.Este comando debería incluir sus credenciales de conexión ya rellenadas.
Al ejecutar este único comando, se inicia el ClickStack collector con endpoints de OTLP expuestos en los puertos 4317 (gRPC) y 4318 (HTTP). Si ya tiene instrumentación y agentes de OpenTelemetry, puede comenzar de inmediato a enviar datos de telemetría a estos endpoints.
Despliegue en producciónAunque este comando usa el usuario
default para conectarse a Managed ClickStack, debería crear un usuario dedicado al pasar a producción y modificar su configuración.
Configurar collectors existentesTambién es posible configurar sus propios OpenTelemetry Collectors existentes o usar su propia distribución del collector.
Para ello, se proporciona una configuración de ejemplo de OpenTelemetry Collector que usa el exportador de ClickHouse con la configuración adecuada y expone receivers de OTLP. Esta configuración coincide con las interfaces y el comportamiento esperados por la distribución de ClickStack.A continuación se muestra un ejemplo de esta configuración (las variables de entorno se completarán automáticamente si se copian desde la UI):
Se requiere el exportador de ClickHouseSi está usando su propia distribución, por ejemplo la imagen contrib, asegúrese de que incluya el exportador de ClickHouse.
Para obtener más información sobre cómo configurar collectors de OpenTelemetry, consulte “Ingestión con OpenTelemetry.”
receivers:
otlp/hyperdx:
protocols:
grpc:
include_metadata: true
endpoint: "0.0.0.0:4317"
http:
cors:
allowed_origins: ["*"]
allowed_headers: ["*"]
include_metadata: true
endpoint: "0.0.0.0:4318"
processors:
batch:
memory_limiter:
# 80% de la memoria máxima hasta 2G, ajustar para entornos con poca memoria
limit_mib: 1500
# 25% del límite hasta 2G, ajustar para entornos con poca memoria
spike_limit_mib: 512
check_interval: 5s
connectors:
routing/logs:
default_pipelines: [logs/out-default]
error_mode: ignore
table:
- context: log
statement: route() where IsMatch(attributes["rr-web.event"], ".*")
pipelines: [logs/out-rrweb]
exporters:
debug:
verbosity: detailed
sampling_initial: 5
sampling_thereafter: 200
clickhouse/rrweb:
database: default
endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint>
password: <your_password_here>
username: default
ttl: 720h
logs_table_name: hyperdx_sessions
timeout: 5s
retry_on_failure:
enabled: true
initial_interval: 5s
max_interval: 30s
max_elapsed_time: 300s
clickhouse:
database: default
endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint>
password: <your_password_here>
username: default
ttl: 720h
timeout: 5s
retry_on_failure:
enabled: true
initial_interval: 5s
max_interval: 30s
max_elapsed_time: 300s
service:
pipelines:
traces:
receivers: [otlp/hyperdx]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
metrics:
receivers: [otlp/hyperdx]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
logs/in:
receivers: [otlp/hyperdx]
exporters: [routing/logs]
logs/out-default:
receivers: [routing/logs]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
logs/out-rrweb:
receivers: [routing/logs]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse/rrweb]
Iniciar la ingestión (opcional)Si tiene aplicaciones o infraestructura existentes para instrumentar con OpenTelemetry, vaya a las guías pertinentes enlazadas desde la UI.Para instrumentar sus aplicaciones y recopilar traces y logs, use los SDKs de lenguajes compatibles, que envían datos a su OpenTelemetry Collector, que actúa como gateway para la ingestión en Managed ClickStack.Los logs pueden recopilarse usando OpenTelemetry Collectors que se ejecutan en modo agent y reenvían datos al mismo collector. Para la monitorización de Kubernetes, siga la guía específica. Para otras integraciones, consulte nuestras guías de inicio rápido.
Datos de demostraciónComo alternativa, si no tiene datos existentes, pruebe uno de nuestros datasets de ejemplo.
- Dataset de ejemplo - Cargue un dataset de ejemplo de nuestra demo pública. Diagnostique un problema sencillo.
- Archivos locales y métricas - Cargue archivos locales y supervise el sistema en OSX o Linux usando un OTel collector local.
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Próximos pasos
Para realizar tareas como aprovisionar nuevos usuarios o añadir más fuentes de datos, consulta la guía de implementación de Managed ClickStack.