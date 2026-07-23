Regístrate en ClickHouse Cloud

Scale vs Enterprise Recomendamos este nivel Scale para la mayoría de las cargas de trabajo de ClickStack. Elija el nivel Enterprise si necesita funciones de seguridad avanzadas, como SAML, CMEK o cumplimiento de HIPAA. También ofrece perfiles de hardware personalizados para implementaciones de ClickStack de gran tamaño. En estos casos, le recomendamos ponerse en contacto con el soporte.

Seleccione el proveedor de Cloud y la región.

Al seleccionar la CPU y la memoria, calcúlelas en función del throughput de ingestión esperado de ClickStack. La tabla siguiente ofrece una guía para dimensionar estos recursos.

Volumen mensual de ingestión Capacidad de cómputo recomendada < 10 TB / mes 2 vCPU × 3 réplicas 10–50 TB / mes 4 vCPU × 3 réplicas 50–100 TB / mes 8 vCPU × 3 réplicas 100–500 TB / mes 30 vCPU × 3 réplicas 1 PB+ / mes 59 vCPU × 3 réplicas

Estas recomendaciones se basan en los siguientes supuestos:

El volumen de datos se refiere al volumen mensual de ingestión sin comprimir y se aplica tanto a logs como a traces.

y se aplica tanto a logs como a traces. Los patrones de consulta son típicos de los casos de uso de observabilidad, y la mayoría de las consultas se centran en datos recientes , por lo general de las últimas 24 horas.

, por lo general de las últimas 24 horas. La ingestión es relativamente uniforme a lo largo del mes . Si espera tráfico irregular o picos, debe aprovisionar capacidad adicional.

. Si espera tráfico irregular o picos, debe aprovisionar capacidad adicional. El almacenamiento se gestiona por separado mediante object storage de ClickHouse Cloud y no es un factor limitante para la retención. Suponemos que a los datos retenidos durante periodos más largos se accede con poca frecuencia.

Puede que se necesite más capacidad de cómputo para patrones de acceso que consultan regularmente intervalos de tiempo más amplios, realizan agregaciones intensivas o dan soporte a un gran número de usuarios concurrentes.

Aunque dos réplicas pueden cubrir los requisitos de CPU y memoria para un throughput de ingestión determinado, recomendamos usar tres réplicas siempre que sea posible para lograr la misma capacidad total y mejorar la redundancia del servicio.

Estos valores son solo estimaciones y deben utilizarse como referencia inicial. Los requisitos reales dependen de la complejidad de las consultas, la concurrencia, las políticas de retención y la variación del throughput de ingestión. Supervise siempre el uso de recursos y escale según sea necesario.

Una vez que haya especificado los requisitos, su servicio de Managed ClickStack tardará varios minutos en aprovisionarse. No dude en explorar el resto de la consola de ClickHouse Cloud mientras espera a que finalice el aprovisionamiento.

Una vez que se complete el aprovisionamiento, la opción ‘ClickStack’ del menú de la izquierda estará habilitada.