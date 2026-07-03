Managed ClickStack se ejecuta por completo en ClickHouse Cloud, lo que proporciona un backend de observabilidad totalmente gestionado y, al mismo tiempo, conserva el mismo modelo de datos y la misma experiencia de usuario de ClickStack.

En este modelo, ClickHouse y la UI de ClickStack (HyperDX) están alojados, operados y protegidos por ClickHouse Cloud. Los usuarios solo son responsables de ejecutar un collector de OpenTelemetry (OTel) para enviar datos de telemetría al servicio gestionado.

​ ClickHouse Cloud: el motor

En el centro de Managed ClickStack se encuentra ClickHouse Cloud, una versión serverless de ClickHouse, una base de datos orientada a columnas diseñada para analítica en tiempo real a gran escala. Impulsa la ingestión y consulta de datos de observabilidad, lo que permite:

Búsquedas en menos de un segundo en terabytes de eventos

Ingestión de miles de millones de registros de alta cardinalidad al día

Altas tasas de compresión de al menos 10x en datos de observabilidad

Soporte nativo para datos JSON semiestructurados, lo que permite una evolución dinámica del esquema

Un potente motor SQL con cientos de funciones analíticas integradas

ClickHouse Cloud gestiona los datos de observabilidad como eventos amplios, lo que permite una correlación profunda entre logs, métricas y trazas en una única estructura unificada.

Además de ClickHouse Open Source, ofrece una serie de ventajas para la observabilidad:

Escalado automático de compute independiente del almacenamiento

Retención de bajo coste y prácticamente ilimitada basada en object storage

Capacidad para aislar de forma independiente las cargas de trabajo de lectura y escritura con Warehouses

Autenticación integrada

Backups automatizados

Funciones de seguridad y compliance

Actualizaciones sin interrupciones

​ OpenTelemetry collector: ingestión de datos

Managed ClickStack incluye un collector de OpenTelemetry (OTel) preconfigurado para ingestar telemetría de forma abierta y estandarizada. Puede enviar datos mediante el protocolo OTLP a través de:

gRPC (puerto 4317 )

) HTTP (puerto 4318 )

El collector exporta telemetría a ClickHouse Cloud en batches eficientes. Admite esquemas de tabla optimizados por fuente de datos, lo que garantiza un rendimiento escalable en todos los tipos de señales.

Este componente de la arquitectura lo gestiona el usuario

​ UI de ClickStack (HyperDX): la interfaz

La UI de ClickStack (HyperDX) es la interfaz de usuario de ClickStack. Ofrece:

Búsqueda en lenguaje natural y estilo Lucene

Live tailing para debugging en tiempo real

Vistas unificadas de logs, métricas y trazas

Session replay para observabilidad de frontend

Creación de dashboards y configuración de alertas

Interfaz de consultas SQL para análisis avanzados

Diseñado específicamente para ClickHouse, HyperDX combina una potente capacidad de búsqueda con flujos de trabajo intuitivos, lo que le permite detectar anomalías, investigar problemas y obtener información rápidamente.

En Managed ClickStack, la UI está integrada en el sistema de autenticación de la consola de ClickHouse Cloud.