A continuación se presenta una descripción general de las arquitecturas de ClickStack administrada y de código abierto.
Descripción general de la arquitectura
- ClickStack gestionado
- ClickStack de código abierto
Managed ClickStack se ejecuta por completo en ClickHouse Cloud, lo que proporciona un backend de observabilidad totalmente gestionado y, al mismo tiempo, conserva el mismo modelo de datos y la misma experiencia de usuario de ClickStack.En este modelo, ClickHouse y la UI de ClickStack (HyperDX) están alojados, operados y protegidos por ClickHouse Cloud. Los usuarios solo son responsables de ejecutar un collector de OpenTelemetry (OTel) para enviar datos de telemetría al servicio gestionado.
ClickHouse Cloud: el motorEn el centro de Managed ClickStack se encuentra ClickHouse Cloud, una versión serverless de ClickHouse, una base de datos orientada a columnas diseñada para analítica en tiempo real a gran escala. Impulsa la ingestión y consulta de datos de observabilidad, lo que permite:
- Búsquedas en menos de un segundo en terabytes de eventos
- Ingestión de miles de millones de registros de alta cardinalidad al día
- Altas tasas de compresión de al menos 10x en datos de observabilidad
- Soporte nativo para datos JSON semiestructurados, lo que permite una evolución dinámica del esquema
- Un potente motor SQL con cientos de funciones analíticas integradas
- Escalado automático de compute independiente del almacenamiento
- Retención de bajo coste y prácticamente ilimitada basada en object storage
- Capacidad para aislar de forma independiente las cargas de trabajo de lectura y escritura con Warehouses
- Autenticación integrada
- Backups automatizados
- Funciones de seguridad y compliance
- Actualizaciones sin interrupciones
OpenTelemetry collector: ingestión de datosManaged ClickStack incluye un collector de OpenTelemetry (OTel) preconfigurado para ingestar telemetría de forma abierta y estandarizada. Puede enviar datos mediante el protocolo OTLP a través de:
- gRPC (puerto
4317)
- HTTP (puerto
4318)
UI de ClickStack (HyperDX): la interfazLa UI de ClickStack (HyperDX) es la interfaz de usuario de ClickStack. Ofrece:
- Búsqueda en lenguaje natural y estilo Lucene
- Live tailing para debugging en tiempo real
- Vistas unificadas de logs, métricas y trazas
- Session replay para observabilidad de frontend
- Creación de dashboards y configuración de alertas
- Interfaz de consultas SQL para análisis avanzados