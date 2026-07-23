Opciones de configuración para ClickStack - la pila de observabilidad de ClickHouse

Las siguientes opciones de configuración están disponibles para cada componente de ClickStack:

​ Configuración para distribuciones de código abierto

docker run -e HYPERDX_LOG_LEVEL='debug' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

​ Docker Compose

Si utiliza la guía de implementación de Docker Compose , puede usar el archivo .env para modificar la configuración.

Como alternativa, sobrescriba explícitamente la configuración en el archivo docker-compose.yaml ; por ejemplo:

Ejemplo:

services : app : environment : HYPERDX_API_KEY : ${HYPERDX_API_KEY} HYPERDX_LOG_LEVEL : ${HYPERDX_LOG_LEVEL} # ... otras configuraciones

​ Personalización de los valores (opcional)

Puede personalizar la configuración con los indicadores --set , por ejemplo.

helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \ --set replicaCount= 2 \ --set resources.limits.cpu=500m \ --set resources.limits.memory=512Mi \ --set resources.requests.cpu=250m \ --set resources.requests.memory=256Mi \ --set ingress.enabled= true \ --set ingress.annotations."kubernetes\.io/ingress\.class"=nginx \ --set ingress.hosts[0].host=hyperdx.example.com \ --set ingress.hosts[0].paths[0].path=/ \ --set ingress.hosts[0].paths[0].pathType=ImplementationSpecific \ --set env[0].name=CLICKHOUSE_USER \ --set env[0].value=abc

Como alternativa, edita el values.yaml . Para obtener los valores predeterminados:

helm show values hyperdx/hdx-oss-v2 > values.yaml

Configuración de ejemplo:

replicaCount : 2 resources : limits : cpu : 500m memory : 512Mi requests : cpu : 250m memory : 256Mi ingress : enabled : true annotations : kubernetes.io/ingress.class : nginx hosts : - host : hyperdx.example.com paths : - path : / pathType : ImplementationSpecific env : - name : CLICKHOUSE_USER value : abc

​ Aplicación ClickStack UI (HyperDX)

​ Configuración de las fuentes de datos

La UI de ClickStack requiere que el usuario defina una fuente para cada uno de los tipos o pilares de datos de observabilidad:

Logs

Traces

Metrics

Sessions

Esta configuración puede realizarse dentro de la aplicación desde Team Settings -> Sources , como se muestra a continuación para los logs:

Cada una de estas fuentes requiere que se especifique al menos una tabla al crearla, así como un conjunto de columnas que permitan a HyperDX consultar los datos.

Si se utiliza el esquema predeterminado de OpenTelemetry (OTel) incluido con ClickStack, estas columnas pueden inferirse automáticamente para cada una de las fuentes. Si se modifica el esquema o se usa un esquema personalizado, los usuarios deben especificar y actualizar estas asignaciones.

El esquema predeterminado de ClickHouse incluido con ClickStack es el esquema creado por el exporter de ClickHouse para el OTel collector . Estos nombres de columnas se corresponden con la especificación oficial de OTel documentada aquí

La siguiente configuración está disponible para cada fuente:

Configuración Descripción Obligatorio Inferido en el esquema predeterminado Valor inferido Name Nombre de la fuente. Sí No – Section Etiqueta opcional para agrupar fuentes en el selector de fuentes. Las fuentes que comparten una sección aparecen juntas, y la búsqueda encuentra coincidencias con el nombre de la sección además del nombre de la fuente. No No – Server Connection Nombre de la conexión al servidor. Sí No Default Database Nombre de la base de datos de ClickHouse. Sí Sí default Table Nombre de la tabla de destino. Asígnalo a otel_logs si se usa el esquema predeterminado. Sí No Timestamp Column Columna de fecha y hora o expresión que forme parte de tu clave primaria. Sí Sí TimestampTime Default Select Columnas que se muestran en los resultados de búsqueda predeterminados. Sí Sí Timestamp , ServiceName , SeverityText , Body Service Name Expression Expresión o columna para el nombre del servicio. Sí Sí ServiceName Log Level Expression Expresión o columna para el nivel del log. Sí Sí SeverityText Body Expression Expresión o columna para el mensaje del log. Sí Sí Body Log Attributes Expression Expresión o columna para los atributos personalizados del log. Sí Sí LogAttributes Resource Attributes Expression Expresión o columna para atributos a nivel de recurso. Sí Sí ResourceAttributes Displayed Timestamp Column Columna de timestamp usada para la visualización en la UI. Sí Sí ResourceAttributes Correlated Metric Source Fuente de métricas correlacionada (p. ej., métricas de HyperDX). No No – Correlated Trace Source Fuente de trazas correlacionada (p. ej., trazas de HyperDX). No No – Trace Id Expression Expresión o columna usada para extraer el ID de traza. Sí Sí TraceId Span Id Expression Expresión o columna usada para extraer el ID de span. Sí Sí SpanId Implicit Column Expression Columna usada para la búsqueda de texto completo si no se especifica ningún campo (estilo Lucene). Normalmente, el cuerpo del log. Sí Sí Body Highlighted Attributes Expresiones o columnas que se muestran al abrir los detalles del log. Las expresiones que devuelvan URL se mostrarán como enlaces. No No – Highlighted Trace Attributes Expresiones o columnas extraídas de cada log de una traza, que se muestran sobre el waterfall de la traza. Las expresiones que devuelvan URL se mostrarán como enlaces. No No –

Configuración Descripción Requerido Inferido en el esquema predeterminado Valor inferido Name Nombre de la fuente. Sí No – Section Etiqueta opcional para agrupar fuentes en el selector de fuentes. Las fuentes que comparten una sección aparecen juntas, y la búsqueda coincide con el nombre de la sección además del nombre de la fuente. No No – Server Connection Nombre de la conexión al servidor. Sí No Default Database Nombre de la base de datos de ClickHouse. Sí Sí default Table Nombre de la tabla de destino. Establécelo en otel_traces si usas el esquema predeterminado. Sí Sí - Timestamp Column Columna de fecha y hora o expresión que forma parte de la clave primaria. Sí Sí Timestamp Timestamp Alias de Timestamp Column . Sí Sí Timestamp Default Select Columnas que se muestran en los resultados de búsqueda predeterminados. Sí Sí Timestamp, ServiceName as service, StatusCode as level, round(Duration / 1e6) as duration, SpanName Duration Expression Expresión para calcular la duración del span. Sí Sí Duration Duration Precision Precisión de la expresión de duración (p. ej., nanosegundos, microsegundos). Sí Sí ns Trace Id Expression Expresión o columna para los ID de traza. Sí Sí TraceId Span Id Expression Expresión o columna para los ID de span. Sí Sí SpanId Parent Span Id Expression Expresión o columna para los ID del span padre. Sí Sí ParentSpanId Span Name Expression Expresión o columna para los nombres de span. Sí Sí SpanName Span Kind Expression Expresión o columna para el tipo de span (p. ej., cliente, servidor). Sí Sí SpanKind Correlated Log Source Opcional. Fuente de logs correlacionada (p. ej., logs de HyperDX). No No – Correlated Session Source Opcional. Fuente de sesión correlacionada. No No – Correlated Metric Source Opcional. Fuente de métricas correlacionada (p. ej., métricas de HyperDX). No No – Status Code Expression Expresión para el código de estado del span. Sí Sí StatusCode Status Message Expression Expresión para el mensaje de estado del span. Sí Sí StatusMessage Service Name Expression Expresión o columna para el nombre del servicio. Sí Sí ServiceName Resource Attributes Expression Expresión o columna para los atributos a nivel de recurso. Sí Sí ResourceAttributes Event Attributes Expression Expresión o columna para los atributos del evento. Sí Sí SpanAttributes Span Events Expression Expresión para extraer eventos del span. Normalmente, es una columna de tipo Nested . Esto permite mostrar trazas de pila de excepciones con SDKs de lenguaje compatibles. Sí Sí Events Implicit Column Expression Columna usada para la búsqueda de texto completo si no se especifica ningún campo (estilo Lucene). Normalmente, el cuerpo del log. Sí Sí SpanName Highlighted Attributes Expresiones o columnas que se muestran al abrir los detalles del span. Las expresiones que devuelven URL se mostrarán como enlaces. No No – Highlighted Trace Attributes Expresiones o columnas extraídas de cada span de una traza, que se muestran encima del waterfall de la traza. Las expresiones que devuelven URL se mostrarán como enlaces. No No –

Configuración Descripción Obligatorio Inferido en el esquema predeterminado Valor inferido Name Nombre de la fuente. Sí No – Section Etiqueta opcional para agrupar fuentes en el selector de fuentes. Las fuentes que comparten una sección aparecen juntas, y la búsqueda coincide con el nombre de la sección además de con el nombre de la fuente. No No – Server Connection Nombre de la conexión al servidor. Sí No Default Database Nombre de la base de datos de ClickHouse. Sí Sí default Gauge Table Tabla que almacena métricas de tipo gauge. Sí No otel_metrics_gauge Histogram Table Tabla que almacena métricas de tipo histograma. Sí No otel_metrics_histogram Sum Table Tabla que almacena métricas de tipo suma (counter). Sí No otel_metrics_sum Correlated Log Source Opcional. Fuente de logs correlacionada (p. ej., logs de HyperDX). No No –

Configuración Descripción Obligatorio Inferido en el esquema predeterminado Valor inferido Name Nombre de la fuente. Sí No – Section Etiqueta opcional para agrupar fuentes en el selector de fuentes. Las fuentes que comparten una sección aparecen juntas, y la búsqueda también coincide con el nombre de la sección, además del nombre de la fuente. No No – Server Connection Nombre de la conexión al servidor. Sí No Default Database Nombre de la base de datos de ClickHouse. Sí Sí default Table Tabla de destino para los datos de sesión. Nombre de la tabla de destino. Establézcala en hyperdx_sessions si usa el esquema predeterminado. Sí Sí - Timestamp Column Columna de fecha y hora o expresión que forma parte de su clave primaria. Sí Sí TimestampTime Log Attributes Expression Expresión para extraer atributos a nivel de log de los datos de sesión. Sí Sí LogAttributes LogAttributes Alias o referencia de campo utilizada para almacenar atributos de log. Sí Sí LogAttributes Resource Attributes Expression Expresión para extraer metadatos a nivel de recurso. Sí Sí ResourceAttributes Correlated Trace Source Opcional. Fuente de trazas correlacionada para la correlación de sesiones. No No – Implicit Column Expression Columna utilizada para la búsqueda de texto completo cuando no se especifica ningún campo (p. ej., análisis de consultas al estilo Lucene). Sí Sí Body

​ Atributos destacados

Los Atributos destacados y los Atributos de traza destacados se pueden configurar en las fuentes de datos de Log y Trace.

Los Atributos destacados son columnas o expresiones que se muestran para cada log o span al ver los detalles del log o del span.

Los Atributos de traza destacados son columnas o expresiones que se consultan de cada log o span de una traza y se muestran sobre el waterfall de la traza.

Estos atributos se definen en la configuración de la fuente y pueden ser expresiones SQL arbitrarias. Si la expresión SQL devuelve un valor con formato de URL, el atributo se mostrará como un enlace. Los valores vacíos no se muestran.

Por ejemplo, esta fuente de trazas se ha configurado con un Atributo destacado y un Atributo de traza destacado:

Estos atributos se muestran en el panel lateral después de hacer clic en un log o span:

Al hacer clic en un atributo, se ofrecen opciones para usarlo como valor de búsqueda. Si se proporciona la expresión Lucene opcional en la configuración del atributo, se utilizará la expresión Lucene para la búsqueda en lugar de la expresión SQL.

​ Fuentes correlacionadas

Para habilitar la correlación completa entre fuentes en ClickStack, debe configurar fuentes correlacionadas para logs, trazas, métricas y sesiones. Esto permite que HyperDX asocie datos relacionados y proporcione un contexto enriquecido al mostrar eventos.

Logs : Se pueden correlacionar con trazas y métricas.

: Se pueden correlacionar con trazas y métricas. Traces : Se pueden correlacionar con logs, sesiones y métricas.

: Se pueden correlacionar con logs, sesiones y métricas. Metrics : Se pueden correlacionar con logs.

: Se pueden correlacionar con logs. Sessions : Se pueden correlacionar con trazas.

Configurar estas correlaciones habilita varias funcionalidades. Por ejemplo, HyperDX puede mostrar logs relevantes junto a una traza o resaltar anomalías de métricas vinculadas a una sesión.

Por ejemplo, a continuación se muestra la fuente de logs configurada con fuentes correlacionadas:

​ Opciones de configuración de la aplicación

HyperDX en ClickHouse Cloud Estas opciones no se pueden modificar cuando HyperDX se gestiona en ClickHouse Cloud.

HYPERDX_API_KEY Predeterminado: Ninguno (obligatorio) Descripción: Clave de autenticación para la API de HyperDX. Orientación: Obligatoria para telemetría y logging En el desarrollo local, puede ser cualquier valor no vacío Para producción, use una clave segura y única Puede obtenerse en la página de configuración del equipo después de crear la cuenta

HYPERDX_LOG_LEVEL Predeterminado: info Descripción: Establece el nivel de detalle del registro. Opciones: debug , info , warn , error Guía: Use debug para la solución detallada de problemas Use info para el funcionamiento normal Use warn o error en producción para reducir el volumen de logs

HYPERDX_API_PORT Predeterminado: 8000 Descripción: Puerto del servidor de la API de HyperDX. Guía: Asegúrese de que este puerto esté disponible en el host Cámbielo si hay conflictos de puertos Debe coincidir con el puerto de las configuraciones del cliente de la API

HYPERDX_APP_PORT Valor predeterminado: 8000 Descripción: Puerto de la aplicación frontend de HyperDX. Recomendaciones: Asegúrate de que este puerto esté disponible en el host Cámbialo si hay conflictos de puertos Debe ser accesible desde el navegador

HYPERDX_APP_URL Predeterminado: http://localhost Descripción: URL base de la aplicación frontend. Guía: En producción, configúralo con tu dominio Incluye el protocolo (http/https) No incluyas la barra final

MONGO_URI Predeterminado: mongodb://db:27017/hyperdx Descripción: cadena de conexión de MongoDB. Guía: Use el valor predeterminado para el desarrollo local con Docker Para producción, use una cadena de conexión segura Incluya autenticación si es necesario Ejemplo: mongodb://user:pass@host:port/db

MINER_API_URL Predeterminado: http://miner:5123 Descripción: URL del servicio de minería de patrones de logs. Guía: Usa el valor predeterminado para el desarrollo local con Docker Configúralo con la URL de tu servicio de miner en producción Debe ser accesible desde el servicio de la API

FRONTEND_URL Predeterminado: http://localhost:3000 Descripción: URL de la aplicación frontend. Orientación: Use el valor predeterminado para el desarrollo local Establézcalo con su dominio en producción Debe ser accesible desde el servicio API

OTEL_SERVICE_NAME Predeterminado: hdx-oss-api Descripción: Nombre del servicio para la instrumentación de OpenTelemetry. Indicaciones: Use un nombre descriptivo para su servicio de HyperDX. Se aplica si HyperDX se instrumenta automáticamente. Ayuda a identificar el servicio de HyperDX en los datos de telemetría

NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT Predeterminado: http://localhost:4318 Descripción: endpoint del collector de OpenTelemetry. Indicaciones: Relevante para la autoinstrumentación de HyperDX. Use el valor predeterminado para el desarrollo local Configúrelo con la URL de su collector en producción Debe ser accesible desde su servicio de HyperDX

USAGE_STATS_ENABLED Predeterminado: true Descripción: Activa o desactiva la recopilación de estadísticas de uso. Orientación: Establézcalo en false para desactivar el seguimiento de uso Útil para implementaciones con requisitos estrictos de privacidad El valor predeterminado es true para facilitar la mejora del producto

IS_OSS Predeterminado: true Descripción: Indica si se ejecuta en modo OSS. Recomendaciones: Manténgalo como true para implementaciones de código abierto Establézcalo en false para implementaciones empresariales Afecta a la disponibilidad de funciones

IS_LOCAL_MODE Valor predeterminado: false Descripción: Indica si se ejecuta en modo local. Recomendaciones: Establézcalo en true para el desarrollo local Desactiva determinadas funciones de producción Útil para pruebas y desarrollo

EXPRESS_SESSION_SECRET Predeterminado: hyperdx is cool 👋 Descripción: Secreto para la gestión de sesiones de Express. Recomendaciones: Cámbielo en producción Use una cadena segura y aleatoria Manténgalo en secreto y protegido

ENABLE_SWAGGER Valor predeterminado: false Descripción: Activa o desactiva la documentación de la API de Swagger. Recomendaciones: Establézcalo en true para habilitar la documentación de la API Útil para desarrollo y pruebas Desactívelo en producción

BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED Predeterminado: false Descripción: Habilita la compatibilidad beta con el tipo JSON en HyperDX. Consulta también OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG para habilitar la compatibilidad con JSON en el OTel collector. Guía: Habilita una funcionalidad beta . Los esquemas con tipo JSON no se recomiendan para las cargas de trabajo de observabilidad habituales. Consulta Map vs JSON type para ver la comparación y cuándo conviene usar cada uno. Establécelo en true para habilitar la compatibilidad con JSON en la UI de ClickStack.



​ OpenTelemetry collector

CLICKHOUSE_ENDPOINT Predeterminado: Ninguno (obligatorio) si se usa una imagen independiente. Si se usa una distribución All-in-one o Docker Compose, se establece en la instancia integrada de ClickHouse. Descripción: La URL HTTPS de la instancia de ClickHouse a la que se exportarán los datos de telemetría. Guía: Debe ser un endpoint HTTPS completo, incluido el puerto (p. ej., https://clickhouse.example.com:8443 ) Es obligatorio para que el collector envíe datos a ClickHouse

CLICKHOUSE_USER Predeterminado: default Descripción: Nombre de usuario utilizado para autenticarse con la instancia de ClickHouse. Guía: Asegúrate de que el usuario tenga permisos de INSERT y CREATE TABLE Se recomienda crear un usuario dedicado para la ingestión

CLICKHOUSE_PASSWORD Predeterminado: Ninguno (obligatorio si la autenticación está habilitada) Descripción: Contraseña del usuario de ClickHouse especificado. Guía: Es obligatorio si la cuenta de usuario tiene una contraseña configurada Almacénala de forma segura mediante secretos en implementaciones de producción

HYPERDX_LOG_LEVEL Predeterminado: info Descripción: Nivel de verbosidad de los logs del collector. Guía: Acepta valores como debug , info , warn , error Usa debug durante la resolución de problemas

OPAMP_SERVER_URL Predeterminado: Ninguno (obligatorio) si se usa una imagen independiente. Si se usa una distribución All-in-one o Docker Compose, apunta a la instancia de HyperDX desplegada. Descripción: URL del servidor OpAMP utilizado para gestionar el collector (p. ej., una instancia de HyperDX). De forma predeterminada, usa el puerto 4320 . Guía: Debe apuntar a tu instancia de HyperDX Habilita la configuración dinámica y la ingestión segura Si se omite, la ingestión segura se desactiva a menos que se especifique un valor para OTLP_AUTH_TOKEN .

OTLP_AUTH_TOKEN Predeterminado: Ninguno. Solo se usa para la imagen independiente. Descripción: Permite especificar un token de autenticación OTLP. Si se configura, toda la comunicación requiere este token Bearer. Guía: Se recomienda si usas la imagen independiente del collector en producción.

HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE Predeterminado: default Descripción: Base de datos de ClickHouse en la que el collector escribe los datos de telemetría. Guía: Establécelo si usas un nombre de base de datos personalizado Asegúrate de que el usuario especificado tenga acceso a esta base de datos

OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG Predeterminado: <cadena vacía> Descripción: Habilita feature flags en el collector. Si se establece en --feature-gates=clickhouse.json , habilita la compatibilidad Beta con el tipo JSON en el collector, lo que garantiza que los esquemas se creen con ese tipo. Consulta también BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED para habilitar la compatibilidad con JSON en HyperDX. Guía: Habilita una función beta . Los esquemas con tipo JSON no se recomiendan para cargas de trabajo de observabilidad típicas. Consulta Map vs JSON type para ver la comparación y cuándo es apropiado cada uno. Establécelo en --feature-gates=clickhouse.json para crear tablas nuevas con el tipo JSON.



ClickStack Open Source incluye una configuración predeterminada de ClickHouse diseñada para escalar a varios terabytes, pero los usuarios pueden modificarla y optimizarla según su carga de trabajo.

ClickStack admite la personalización del esquema : puede modificar los tipos de las columnas, extraer nuevos campos (p. ej., de logs), aplicar codecs y diccionarios, y acelerar las consultas mediante proyecciones.

Además, las vistas materializadas pueden utilizarse para transformar o filtrar datos durante la ingestión , siempre que los datos se escriban en la tabla origen de la vista y la aplicación lea de la tabla de destino. Las vistas materializadas también pueden utilizarse para acelerar consultas de forma nativa en ClickStack.

Para obtener más información, consulte la documentación de ClickHouse sobre diseño de esquemas, estrategias de indexación y buenas prácticas para la gestión de datos; la mayoría se aplican directamente a las implementaciones de ClickStack.