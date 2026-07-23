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Las siguientes opciones de configuración están disponibles para cada componente de ClickStack:

Configuración para distribuciones de código abierto

Docker

Si usas Todo en uno, Solo HyperDX o Modo local, solo tienes que pasar la configuración deseada mediante una variable de entorno; por ejemplo:

Docker Compose

Si utiliza la guía de implementación de Docker Compose, puede usar el archivo .env para modificar la configuración. Como alternativa, sobrescriba explícitamente la configuración en el archivo docker-compose.yaml; por ejemplo: Ejemplo:

Helm

Personalización de los valores (opcional)

Puede personalizar la configuración con los indicadores --set, por ejemplo.
Como alternativa, edita el values.yaml. Para obtener los valores predeterminados:
Configuración de ejemplo:

Aplicación ClickStack UI (HyperDX)

Configuración de las fuentes de datos

La UI de ClickStack requiere que el usuario defina una fuente para cada uno de los tipos o pilares de datos de observabilidad:
  • Logs
  • Traces
  • Metrics
  • Sessions
Esta configuración puede realizarse dentro de la aplicación desde Team Settings -> Sources, como se muestra a continuación para los logs: Cada una de estas fuentes requiere que se especifique al menos una tabla al crearla, así como un conjunto de columnas que permitan a HyperDX consultar los datos. Si se utiliza el esquema predeterminado de OpenTelemetry (OTel) incluido con ClickStack, estas columnas pueden inferirse automáticamente para cada una de las fuentes. Si se modifica el esquema o se usa un esquema personalizado, los usuarios deben especificar y actualizar estas asignaciones.
El esquema predeterminado de ClickHouse incluido con ClickStack es el esquema creado por el exporter de ClickHouse para el OTel collector. Estos nombres de columnas se corresponden con la especificación oficial de OTel documentada aquí.
La siguiente configuración está disponible para cada fuente:

Logs

Trazas

Métricas

Sesiones

Atributos destacados

Los Atributos destacados y los Atributos de traza destacados se pueden configurar en las fuentes de datos de Log y Trace.
  • Los Atributos destacados son columnas o expresiones que se muestran para cada log o span al ver los detalles del log o del span.
  • Los Atributos de traza destacados son columnas o expresiones que se consultan de cada log o span de una traza y se muestran sobre el waterfall de la traza.
Estos atributos se definen en la configuración de la fuente y pueden ser expresiones SQL arbitrarias. Si la expresión SQL devuelve un valor con formato de URL, el atributo se mostrará como un enlace. Los valores vacíos no se muestran. Por ejemplo, esta fuente de trazas se ha configurado con un Atributo destacado y un Atributo de traza destacado: Estos atributos se muestran en el panel lateral después de hacer clic en un log o span: Al hacer clic en un atributo, se ofrecen opciones para usarlo como valor de búsqueda. Si se proporciona la expresión Lucene opcional en la configuración del atributo, se utilizará la expresión Lucene para la búsqueda en lugar de la expresión SQL.

Fuentes correlacionadas

Para habilitar la correlación completa entre fuentes en ClickStack, debe configurar fuentes correlacionadas para logs, trazas, métricas y sesiones. Esto permite que HyperDX asocie datos relacionados y proporcione un contexto enriquecido al mostrar eventos.
  • Logs: Se pueden correlacionar con trazas y métricas.
  • Traces: Se pueden correlacionar con logs, sesiones y métricas.
  • Metrics: Se pueden correlacionar con logs.
  • Sessions: Se pueden correlacionar con trazas.
Configurar estas correlaciones habilita varias funcionalidades. Por ejemplo, HyperDX puede mostrar logs relevantes junto a una traza o resaltar anomalías de métricas vinculadas a una sesión. Por ejemplo, a continuación se muestra la fuente de logs configurada con fuentes correlacionadas:

Opciones de configuración de la aplicación

HyperDX en ClickHouse CloudEstas opciones no se pueden modificar cuando HyperDX se gestiona en ClickHouse Cloud.
  • HYPERDX_API_KEY
    • Predeterminado: Ninguno (obligatorio)
    • Descripción: Clave de autenticación para la API de HyperDX.
    • Orientación:
    • Obligatoria para telemetría y logging
    • En el desarrollo local, puede ser cualquier valor no vacío
    • Para producción, use una clave segura y única
    • Puede obtenerse en la página de configuración del equipo después de crear la cuenta
  • HYPERDX_LOG_LEVEL
    • Predeterminado: info
    • Descripción: Establece el nivel de detalle del registro.
    • Opciones: debug, info, warn, error
    • Guía:
    • Use debug para la solución detallada de problemas
    • Use info para el funcionamiento normal
    • Use warn o error en producción para reducir el volumen de logs
  • HYPERDX_API_PORT
    • Predeterminado: 8000
    • Descripción: Puerto del servidor de la API de HyperDX.
    • Guía:
    • Asegúrese de que este puerto esté disponible en el host
    • Cámbielo si hay conflictos de puertos
    • Debe coincidir con el puerto de las configuraciones del cliente de la API
  • HYPERDX_APP_PORT
    • Valor predeterminado: 8000
    • Descripción: Puerto de la aplicación frontend de HyperDX.
    • Recomendaciones:
    • Asegúrate de que este puerto esté disponible en el host
    • Cámbialo si hay conflictos de puertos
    • Debe ser accesible desde el navegador
  • HYPERDX_APP_URL
    • Predeterminado: http://localhost
    • Descripción: URL base de la aplicación frontend.
    • Guía:
    • En producción, configúralo con tu dominio
    • Incluye el protocolo (http/https)
    • No incluyas la barra final
  • MONGO_URI
    • Predeterminado: mongodb://db:27017/hyperdx
    • Descripción: cadena de conexión de MongoDB.
    • Guía:
    • Use el valor predeterminado para el desarrollo local con Docker
    • Para producción, use una cadena de conexión segura
    • Incluya autenticación si es necesario
    • Ejemplo: mongodb://user:pass@host:port/db
  • MINER_API_URL
    • Predeterminado: http://miner:5123
    • Descripción: URL del servicio de minería de patrones de logs.
    • Guía:
    • Usa el valor predeterminado para el desarrollo local con Docker
    • Configúralo con la URL de tu servicio de miner en producción
    • Debe ser accesible desde el servicio de la API
  • FRONTEND_URL
    • Predeterminado: http://localhost:3000
    • Descripción: URL de la aplicación frontend.
    • Orientación:
    • Use el valor predeterminado para el desarrollo local
    • Establézcalo con su dominio en producción
    • Debe ser accesible desde el servicio API
  • OTEL_SERVICE_NAME
    • Predeterminado: hdx-oss-api
    • Descripción: Nombre del servicio para la instrumentación de OpenTelemetry.
    • Indicaciones:
    • Use un nombre descriptivo para su servicio de HyperDX. Se aplica si HyperDX se instrumenta automáticamente.
    • Ayuda a identificar el servicio de HyperDX en los datos de telemetría
  • NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT
    • Predeterminado: http://localhost:4318
    • Descripción: endpoint del collector de OpenTelemetry.
    • Indicaciones:
    • Relevante para la autoinstrumentación de HyperDX.
    • Use el valor predeterminado para el desarrollo local
    • Configúrelo con la URL de su collector en producción
    • Debe ser accesible desde su servicio de HyperDX
  • USAGE_STATS_ENABLED
    • Predeterminado: true
    • Descripción: Activa o desactiva la recopilación de estadísticas de uso.
    • Orientación:
    • Establézcalo en false para desactivar el seguimiento de uso
    • Útil para implementaciones con requisitos estrictos de privacidad
    • El valor predeterminado es true para facilitar la mejora del producto
  • IS_OSS
    • Predeterminado: true
    • Descripción: Indica si se ejecuta en modo OSS.
    • Recomendaciones:
    • Manténgalo como true para implementaciones de código abierto
    • Establézcalo en false para implementaciones empresariales
    • Afecta a la disponibilidad de funciones
  • IS_LOCAL_MODE
    • Valor predeterminado: false
    • Descripción: Indica si se ejecuta en modo local.
    • Recomendaciones:
    • Establézcalo en true para el desarrollo local
    • Desactiva determinadas funciones de producción
    • Útil para pruebas y desarrollo
  • EXPRESS_SESSION_SECRET
    • Predeterminado: hyperdx is cool 👋
    • Descripción: Secreto para la gestión de sesiones de Express.
    • Recomendaciones:
    • Cámbielo en producción
    • Use una cadena segura y aleatoria
    • Manténgalo en secreto y protegido
  • ENABLE_SWAGGER
    • Valor predeterminado: false
    • Descripción: Activa o desactiva la documentación de la API de Swagger.
    • Recomendaciones:
    • Establézcalo en true para habilitar la documentación de la API
    • Útil para desarrollo y pruebas
    • Desactívelo en producción
  • BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED
    • Predeterminado: false
    • Descripción: Habilita la compatibilidad beta con el tipo JSON en HyperDX. Consulta también OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG para habilitar la compatibilidad con JSON en el OTel collector.
    • Guía:
      • Habilita una funcionalidad beta. Los esquemas con tipo JSON no se recomiendan para las cargas de trabajo de observabilidad habituales. Consulta Map vs JSON type para ver la comparación y cuándo conviene usar cada uno.
      • Establécelo en true para habilitar la compatibilidad con JSON en la UI de ClickStack.

OpenTelemetry collector

Consulta “ClickStack OpenTelemetry Collector” para obtener más información.
  • CLICKHOUSE_ENDPOINT
    • Predeterminado: Ninguno (obligatorio) si se usa una imagen independiente. Si se usa una distribución All-in-one o Docker Compose, se establece en la instancia integrada de ClickHouse.
    • Descripción: La URL HTTPS de la instancia de ClickHouse a la que se exportarán los datos de telemetría.
    • Guía:
      • Debe ser un endpoint HTTPS completo, incluido el puerto (p. ej., https://clickhouse.example.com:8443)
      • Es obligatorio para que el collector envíe datos a ClickHouse
  • CLICKHOUSE_USER
    • Predeterminado: default
    • Descripción: Nombre de usuario utilizado para autenticarse con la instancia de ClickHouse.
    • Guía:
      • Asegúrate de que el usuario tenga permisos de INSERT y CREATE TABLE
      • Se recomienda crear un usuario dedicado para la ingestión
  • CLICKHOUSE_PASSWORD
    • Predeterminado: Ninguno (obligatorio si la autenticación está habilitada)
    • Descripción: Contraseña del usuario de ClickHouse especificado.
    • Guía:
      • Es obligatorio si la cuenta de usuario tiene una contraseña configurada
      • Almacénala de forma segura mediante secretos en implementaciones de producción
  • HYPERDX_LOG_LEVEL
    • Predeterminado: info
    • Descripción: Nivel de verbosidad de los logs del collector.
    • Guía:
      • Acepta valores como debug, info, warn, error
      • Usa debug durante la resolución de problemas
  • OPAMP_SERVER_URL
    • Predeterminado: Ninguno (obligatorio) si se usa una imagen independiente. Si se usa una distribución All-in-one o Docker Compose, apunta a la instancia de HyperDX desplegada.
    • Descripción: URL del servidor OpAMP utilizado para gestionar el collector (p. ej., una instancia de HyperDX). De forma predeterminada, usa el puerto 4320.
    • Guía:
      • Debe apuntar a tu instancia de HyperDX
      • Habilita la configuración dinámica y la ingestión segura
      • Si se omite, la ingestión segura se desactiva a menos que se especifique un valor para OTLP_AUTH_TOKEN.
  • OTLP_AUTH_TOKEN
    • Predeterminado: Ninguno. Solo se usa para la imagen independiente.
    • Descripción: Permite especificar un token de autenticación OTLP. Si se configura, toda la comunicación requiere este token Bearer.
    • Guía:
      • Se recomienda si usas la imagen independiente del collector en producción.
  • HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE
    • Predeterminado: default
    • Descripción: Base de datos de ClickHouse en la que el collector escribe los datos de telemetría.
    • Guía:
      • Establécelo si usas un nombre de base de datos personalizado
      • Asegúrate de que el usuario especificado tenga acceso a esta base de datos
  • OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG
    • Predeterminado: <cadena vacía>
    • Descripción: Habilita feature flags en el collector. Si se establece en --feature-gates=clickhouse.json, habilita la compatibilidad Beta con el tipo JSON en el collector, lo que garantiza que los esquemas se creen con ese tipo. Consulta también BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED para habilitar la compatibilidad con JSON en HyperDX.
    • Guía:
      • Habilita una función beta. Los esquemas con tipo JSON no se recomiendan para cargas de trabajo de observabilidad típicas. Consulta Map vs JSON type para ver la comparación y cuándo es apropiado cada uno.
      • Establécelo en --feature-gates=clickhouse.json para crear tablas nuevas con el tipo JSON.

ClickHouse

ClickStack Open Source incluye una configuración predeterminada de ClickHouse diseñada para escalar a varios terabytes, pero los usuarios pueden modificarla y optimizarla según su carga de trabajo. Para optimizar ClickHouse de forma eficaz, debe comprender conceptos clave de almacenamiento como las partes, las particiones, los segmentos y réplicas y cómo se producen las fusiones durante la inserción. Recomendamos revisar los fundamentos de los índices primarios, los índices secundarios dispersos y los índices de omisión de datos, junto con técnicas para gestionar el ciclo de vida de los datos, por ejemplo, mediante TTL. ClickStack admite la personalización del esquema: puede modificar los tipos de las columnas, extraer nuevos campos (p. ej., de logs), aplicar codecs y diccionarios, y acelerar las consultas mediante proyecciones. Además, las vistas materializadas pueden utilizarse para transformar o filtrar datos durante la ingestión, siempre que los datos se escriban en la tabla origen de la vista y la aplicación lea de la tabla de destino. Las vistas materializadas también pueden utilizarse para acelerar consultas de forma nativa en ClickStack. Para obtener más información, consulte la documentación de ClickHouse sobre diseño de esquemas, estrategias de indexación y buenas prácticas para la gestión de datos; la mayoría se aplican directamente a las implementaciones de ClickStack.
Última modificación el 23 de julio de 2026