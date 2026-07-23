Configuración para distribuciones de código abierto
Si usas Todo en uno, Solo HyperDX o Modo local, solo tienes que pasar la configuración deseada mediante una variable de entorno; por ejemplo:
Docker
docker run -e HYPERDX_LOG_LEVEL='debug' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
Si utiliza la guía de implementación de Docker Compose, puede usar el archivo
Docker Compose
.env para modificar la configuración.
Como alternativa, sobrescriba explícitamente la configuración en el archivo
docker-compose.yaml; por ejemplo:
Ejemplo:
services:
app:
environment:
HYPERDX_API_KEY: ${HYPERDX_API_KEY}
HYPERDX_LOG_LEVEL: ${HYPERDX_LOG_LEVEL}
# ... otras configuraciones
Helm
Puede personalizar la configuración con los indicadores
Personalización de los valores (opcional)
--set, por ejemplo.
Como alternativa, edita el
helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \
--set replicaCount=2 \
--set resources.limits.cpu=500m \
--set resources.limits.memory=512Mi \
--set resources.requests.cpu=250m \
--set resources.requests.memory=256Mi \
--set ingress.enabled=true \
--set ingress.annotations."kubernetes\.io/ingress\.class"=nginx \
--set ingress.hosts[0].host=hyperdx.example.com \
--set ingress.hosts[0].paths[0].path=/ \
--set ingress.hosts[0].paths[0].pathType=ImplementationSpecific \
--set env[0].name=CLICKHOUSE_USER \
--set env[0].value=abc
values.yaml. Para obtener los valores predeterminados:
Configuración de ejemplo:
helm show values hyperdx/hdx-oss-v2 > values.yaml
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
ingress:
enabled: true
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: nginx
hosts:
- host: hyperdx.example.com
paths:
- path: /
pathType: ImplementationSpecific
env:
- name: CLICKHOUSE_USER
value: abc
Aplicación ClickStack UI (HyperDX)
La UI de ClickStack requiere que el usuario defina una fuente para cada uno de los tipos o pilares de datos de observabilidad:
Configuración de las fuentes de datos
Logs
Traces
Metrics
Sessions
Team Settings -> Sources, como se muestra a continuación para los logs:
Cada una de estas fuentes requiere que se especifique al menos una tabla al crearla, así como un conjunto de columnas que permitan a HyperDX consultar los datos.
Si se utiliza el esquema predeterminado de OpenTelemetry (OTel) incluido con ClickStack, estas columnas pueden inferirse automáticamente para cada una de las fuentes. Si se modifica el esquema o se usa un esquema personalizado, los usuarios deben especificar y actualizar estas asignaciones.
La siguiente configuración está disponible para cada fuente:
El esquema predeterminado de ClickHouse incluido con ClickStack es el esquema creado por el exporter de ClickHouse para el OTel collector. Estos nombres de columnas se corresponden con la especificación oficial de OTel documentada aquí.
Logs
|Configuración
|Descripción
|Obligatorio
|Inferido en el esquema predeterminado
|Valor inferido
Name
|Nombre de la fuente.
|Sí
|No
|–
Section
|Etiqueta opcional para agrupar fuentes en el selector de fuentes. Las fuentes que comparten una sección aparecen juntas, y la búsqueda encuentra coincidencias con el nombre de la sección además del nombre de la fuente.
|No
|No
|–
Server Connection
|Nombre de la conexión al servidor.
|Sí
|No
Default
Database
|Nombre de la base de datos de ClickHouse.
|Sí
|Sí
default
Table
|Nombre de la tabla de destino. Asígnalo a
otel_logs si se usa el esquema predeterminado.
|Sí
|No
Timestamp Column
|Columna de fecha y hora o expresión que forme parte de tu clave primaria.
|Sí
|Sí
TimestampTime
Default Select
|Columnas que se muestran en los resultados de búsqueda predeterminados.
|Sí
|Sí
Timestamp,
ServiceName,
SeverityText,
Body
Service Name Expression
|Expresión o columna para el nombre del servicio.
|Sí
|Sí
ServiceName
Log Level Expression
|Expresión o columna para el nivel del log.
|Sí
|Sí
SeverityText
Body Expression
|Expresión o columna para el mensaje del log.
|Sí
|Sí
Body
Log Attributes Expression
|Expresión o columna para los atributos personalizados del log.
|Sí
|Sí
LogAttributes
Resource Attributes Expression
|Expresión o columna para atributos a nivel de recurso.
|Sí
|Sí
ResourceAttributes
Displayed Timestamp Column
|Columna de timestamp usada para la visualización en la UI.
|Sí
|Sí
ResourceAttributes
Correlated Metric Source
|Fuente de métricas correlacionada (p. ej., métricas de HyperDX).
|No
|No
|–
Correlated Trace Source
|Fuente de trazas correlacionada (p. ej., trazas de HyperDX).
|No
|No
|–
Trace Id Expression
|Expresión o columna usada para extraer el ID de traza.
|Sí
|Sí
TraceId
Span Id Expression
|Expresión o columna usada para extraer el ID de span.
|Sí
|Sí
SpanId
Implicit Column Expression
|Columna usada para la búsqueda de texto completo si no se especifica ningún campo (estilo Lucene). Normalmente, el cuerpo del log.
|Sí
|Sí
Body
Highlighted Attributes
|Expresiones o columnas que se muestran al abrir los detalles del log. Las expresiones que devuelvan URL se mostrarán como enlaces.
|No
|No
|–
Highlighted Trace Attributes
|Expresiones o columnas extraídas de cada log de una traza, que se muestran sobre el waterfall de la traza. Las expresiones que devuelvan URL se mostrarán como enlaces.
|No
|No
|–
Trazas
|Configuración
|Descripción
|Requerido
|Inferido en el esquema predeterminado
|Valor inferido
Name
|Nombre de la fuente.
|Sí
|No
|–
Section
|Etiqueta opcional para agrupar fuentes en el selector de fuentes. Las fuentes que comparten una sección aparecen juntas, y la búsqueda coincide con el nombre de la sección además del nombre de la fuente.
|No
|No
|–
Server Connection
|Nombre de la conexión al servidor.
|Sí
|No
Default
Database
|Nombre de la base de datos de ClickHouse.
|Sí
|Sí
default
Table
|Nombre de la tabla de destino. Establécelo en
otel_traces si usas el esquema predeterminado.
|Sí
|Sí
|-
Timestamp Column
|Columna de fecha y hora o expresión que forma parte de la clave primaria.
|Sí
|Sí
Timestamp
Timestamp
|Alias de
Timestamp Column.
|Sí
|Sí
Timestamp
Default Select
|Columnas que se muestran en los resultados de búsqueda predeterminados.
|Sí
|Sí
Timestamp, ServiceName as service, StatusCode as level, round(Duration / 1e6) as duration, SpanName
Duration Expression
|Expresión para calcular la duración del span.
|Sí
|Sí
Duration
Duration Precision
|Precisión de la expresión de duración (p. ej., nanosegundos, microsegundos).
|Sí
|Sí
|ns
Trace Id Expression
|Expresión o columna para los ID de traza.
|Sí
|Sí
TraceId
Span Id Expression
|Expresión o columna para los ID de span.
|Sí
|Sí
SpanId
Parent Span Id Expression
|Expresión o columna para los ID del span padre.
|Sí
|Sí
ParentSpanId
Span Name Expression
|Expresión o columna para los nombres de span.
|Sí
|Sí
SpanName
Span Kind Expression
|Expresión o columna para el tipo de span (p. ej., cliente, servidor).
|Sí
|Sí
SpanKind
Correlated Log Source
|Opcional. Fuente de logs correlacionada (p. ej., logs de HyperDX).
|No
|No
|–
Correlated Session Source
|Opcional. Fuente de sesión correlacionada.
|No
|No
|–
Correlated Metric Source
|Opcional. Fuente de métricas correlacionada (p. ej., métricas de HyperDX).
|No
|No
|–
Status Code Expression
|Expresión para el código de estado del span.
|Sí
|Sí
StatusCode
Status Message Expression
|Expresión para el mensaje de estado del span.
|Sí
|Sí
StatusMessage
Service Name Expression
|Expresión o columna para el nombre del servicio.
|Sí
|Sí
ServiceName
Resource Attributes Expression
|Expresión o columna para los atributos a nivel de recurso.
|Sí
|Sí
ResourceAttributes
Event Attributes Expression
|Expresión o columna para los atributos del evento.
|Sí
|Sí
SpanAttributes
Span Events Expression
|Expresión para extraer eventos del span. Normalmente, es una columna de tipo
Nested. Esto permite mostrar trazas de pila de excepciones con SDKs de lenguaje compatibles.
|Sí
|Sí
Events
Implicit Column Expression
|Columna usada para la búsqueda de texto completo si no se especifica ningún campo (estilo Lucene). Normalmente, el cuerpo del log.
|Sí
|Sí
SpanName
Highlighted Attributes
|Expresiones o columnas que se muestran al abrir los detalles del span. Las expresiones que devuelven URL se mostrarán como enlaces.
|No
|No
|–
Highlighted Trace Attributes
|Expresiones o columnas extraídas de cada span de una traza, que se muestran encima del waterfall de la traza. Las expresiones que devuelven URL se mostrarán como enlaces.
|No
|No
|–
Métricas
|Configuración
|Descripción
|Obligatorio
|Inferido en el esquema predeterminado
|Valor inferido
Name
|Nombre de la fuente.
|Sí
|No
|–
Section
|Etiqueta opcional para agrupar fuentes en el selector de fuentes. Las fuentes que comparten una sección aparecen juntas, y la búsqueda coincide con el nombre de la sección además de con el nombre de la fuente.
|No
|No
|–
Server Connection
|Nombre de la conexión al servidor.
|Sí
|No
Default
Database
|Nombre de la base de datos de ClickHouse.
|Sí
|Sí
default
Gauge Table
|Tabla que almacena métricas de tipo gauge.
|Sí
|No
otel_metrics_gauge
Histogram Table
|Tabla que almacena métricas de tipo histograma.
|Sí
|No
otel_metrics_histogram
Sum Table
|Tabla que almacena métricas de tipo suma (counter).
|Sí
|No
otel_metrics_sum
Correlated Log Source
|Opcional. Fuente de logs correlacionada (p. ej., logs de HyperDX).
|No
|No
|–
Sesiones
|Configuración
|Descripción
|Obligatorio
|Inferido en el esquema predeterminado
|Valor inferido
Name
|Nombre de la fuente.
|Sí
|No
|–
Section
|Etiqueta opcional para agrupar fuentes en el selector de fuentes. Las fuentes que comparten una sección aparecen juntas, y la búsqueda también coincide con el nombre de la sección, además del nombre de la fuente.
|No
|No
|–
Server Connection
|Nombre de la conexión al servidor.
|Sí
|No
Default
Database
|Nombre de la base de datos de ClickHouse.
|Sí
|Sí
default
Table
|Tabla de destino para los datos de sesión. Nombre de la tabla de destino. Establézcala en
hyperdx_sessions si usa el esquema predeterminado.
|Sí
|Sí
|-
Timestamp Column
|Columna de fecha y hora o expresión que forma parte de su clave primaria.
|Sí
|Sí
TimestampTime
Log Attributes Expression
|Expresión para extraer atributos a nivel de log de los datos de sesión.
|Sí
|Sí
LogAttributes
LogAttributes
|Alias o referencia de campo utilizada para almacenar atributos de log.
|Sí
|Sí
LogAttributes
Resource Attributes Expression
|Expresión para extraer metadatos a nivel de recurso.
|Sí
|Sí
ResourceAttributes
Correlated Trace Source
|Opcional. Fuente de trazas correlacionada para la correlación de sesiones.
|No
|No
|–
Implicit Column Expression
|Columna utilizada para la búsqueda de texto completo cuando no se especifica ningún campo (p. ej., análisis de consultas al estilo Lucene).
|Sí
|Sí
Body
Los Atributos destacados y los Atributos de traza destacados se pueden configurar en las fuentes de datos de Log y Trace.
Atributos destacados
- Los Atributos destacados son columnas o expresiones que se muestran para cada log o span al ver los detalles del log o del span.
- Los Atributos de traza destacados son columnas o expresiones que se consultan de cada log o span de una traza y se muestran sobre el waterfall de la traza.
Logs: Se pueden correlacionar con trazas y métricas.
Traces: Se pueden correlacionar con logs, sesiones y métricas.
Metrics: Se pueden correlacionar con logs.
Sessions: Se pueden correlacionar con trazas.
Opciones de configuración de la aplicación
HyperDX en ClickHouse CloudEstas opciones no se pueden modificar cuando HyperDX se gestiona en ClickHouse Cloud.
-
HYPERDX_API_KEY
- Predeterminado: Ninguno (obligatorio)
- Descripción: Clave de autenticación para la API de HyperDX.
- Orientación:
- Obligatoria para telemetría y logging
- En el desarrollo local, puede ser cualquier valor no vacío
- Para producción, use una clave segura y única
- Puede obtenerse en la página de configuración del equipo después de crear la cuenta
-
HYPERDX_LOG_LEVEL
- Predeterminado:
info
- Descripción: Establece el nivel de detalle del registro.
- Opciones:
debug,
info,
warn,
error
- Guía:
- Use
debugpara la solución detallada de problemas
- Use
infopara el funcionamiento normal
- Use
warno
erroren producción para reducir el volumen de logs
- Predeterminado:
-
HYPERDX_API_PORT
- Predeterminado:
8000
- Descripción: Puerto del servidor de la API de HyperDX.
- Guía:
- Asegúrese de que este puerto esté disponible en el host
- Cámbielo si hay conflictos de puertos
- Debe coincidir con el puerto de las configuraciones del cliente de la API
- Predeterminado:
-
HYPERDX_APP_PORT
- Valor predeterminado:
8000
- Descripción: Puerto de la aplicación frontend de HyperDX.
- Recomendaciones:
- Asegúrate de que este puerto esté disponible en el host
- Cámbialo si hay conflictos de puertos
- Debe ser accesible desde el navegador
- Valor predeterminado:
-
HYPERDX_APP_URL
- Predeterminado:
http://localhost
- Descripción: URL base de la aplicación frontend.
- Guía:
- En producción, configúralo con tu dominio
- Incluye el protocolo (http/https)
- No incluyas la barra final
- Predeterminado:
-
MONGO_URI
- Predeterminado:
mongodb://db:27017/hyperdx
- Descripción: cadena de conexión de MongoDB.
- Guía:
- Use el valor predeterminado para el desarrollo local con Docker
- Para producción, use una cadena de conexión segura
- Incluya autenticación si es necesario
- Ejemplo:
mongodb://user:pass@host:port/db
- Predeterminado:
-
MINER_API_URL
- Predeterminado:
http://miner:5123
- Descripción: URL del servicio de minería de patrones de logs.
- Guía:
- Usa el valor predeterminado para el desarrollo local con Docker
- Configúralo con la URL de tu servicio de miner en producción
- Debe ser accesible desde el servicio de la API
- Predeterminado:
-
FRONTEND_URL
- Predeterminado:
http://localhost:3000
- Descripción: URL de la aplicación frontend.
- Orientación:
- Use el valor predeterminado para el desarrollo local
- Establézcalo con su dominio en producción
- Debe ser accesible desde el servicio API
- Predeterminado:
-
OTEL_SERVICE_NAME
- Predeterminado:
hdx-oss-api
- Descripción: Nombre del servicio para la instrumentación de OpenTelemetry.
- Indicaciones:
- Use un nombre descriptivo para su servicio de HyperDX. Se aplica si HyperDX se instrumenta automáticamente.
- Ayuda a identificar el servicio de HyperDX en los datos de telemetría
- Predeterminado:
-
NEXT_PUBLIC_OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT
- Predeterminado:
http://localhost:4318
- Descripción: endpoint del collector de OpenTelemetry.
- Indicaciones:
- Relevante para la autoinstrumentación de HyperDX.
- Use el valor predeterminado para el desarrollo local
- Configúrelo con la URL de su collector en producción
- Debe ser accesible desde su servicio de HyperDX
- Predeterminado:
-
USAGE_STATS_ENABLED
- Predeterminado:
true
- Descripción: Activa o desactiva la recopilación de estadísticas de uso.
- Orientación:
- Establézcalo en
falsepara desactivar el seguimiento de uso
- Útil para implementaciones con requisitos estrictos de privacidad
- El valor predeterminado es
truepara facilitar la mejora del producto
- Predeterminado:
-
IS_OSS
- Predeterminado:
true
- Descripción: Indica si se ejecuta en modo OSS.
- Recomendaciones:
- Manténgalo como
truepara implementaciones de código abierto
- Establézcalo en
falsepara implementaciones empresariales
- Afecta a la disponibilidad de funciones
- Predeterminado:
-
IS_LOCAL_MODE
- Valor predeterminado:
false
- Descripción: Indica si se ejecuta en modo local.
- Recomendaciones:
- Establézcalo en
truepara el desarrollo local
- Desactiva determinadas funciones de producción
- Útil para pruebas y desarrollo
- Valor predeterminado:
-
EXPRESS_SESSION_SECRET
- Predeterminado:
hyperdx is cool 👋
- Descripción: Secreto para la gestión de sesiones de Express.
- Recomendaciones:
- Cámbielo en producción
- Use una cadena segura y aleatoria
- Manténgalo en secreto y protegido
- Predeterminado:
-
ENABLE_SWAGGER
- Valor predeterminado:
false
- Descripción: Activa o desactiva la documentación de la API de Swagger.
- Recomendaciones:
- Establézcalo en
truepara habilitar la documentación de la API
- Útil para desarrollo y pruebas
- Desactívelo en producción
- Valor predeterminado:
-
BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED
- Predeterminado:
false
- Descripción: Habilita la compatibilidad beta con el tipo JSON en HyperDX. Consulta también
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARGpara habilitar la compatibilidad con JSON en el OTel collector.
- Guía:
- Habilita una funcionalidad beta. Los esquemas con tipo JSON no se recomiendan para las cargas de trabajo de observabilidad habituales. Consulta Map vs JSON type para ver la comparación y cuándo conviene usar cada uno.
- Establécelo en
truepara habilitar la compatibilidad con JSON en la UI de ClickStack.
- Predeterminado:
Consulta “ClickStack OpenTelemetry Collector” para obtener más información.
OpenTelemetry collector
-
CLICKHOUSE_ENDPOINT
- Predeterminado: Ninguno (obligatorio) si se usa una imagen independiente. Si se usa una distribución All-in-one o Docker Compose, se establece en la instancia integrada de ClickHouse.
- Descripción: La URL HTTPS de la instancia de ClickHouse a la que se exportarán los datos de telemetría.
- Guía:
- Debe ser un endpoint HTTPS completo, incluido el puerto (p. ej.,
https://clickhouse.example.com:8443)
- Es obligatorio para que el collector envíe datos a ClickHouse
- Debe ser un endpoint HTTPS completo, incluido el puerto (p. ej.,
-
CLICKHOUSE_USER
- Predeterminado:
default
- Descripción: Nombre de usuario utilizado para autenticarse con la instancia de ClickHouse.
- Guía:
- Asegúrate de que el usuario tenga permisos de
INSERTy
CREATE TABLE
- Se recomienda crear un usuario dedicado para la ingestión
- Asegúrate de que el usuario tenga permisos de
- Predeterminado:
-
CLICKHOUSE_PASSWORD
- Predeterminado: Ninguno (obligatorio si la autenticación está habilitada)
- Descripción: Contraseña del usuario de ClickHouse especificado.
- Guía:
- Es obligatorio si la cuenta de usuario tiene una contraseña configurada
- Almacénala de forma segura mediante secretos en implementaciones de producción
-
HYPERDX_LOG_LEVEL
- Predeterminado:
info
- Descripción: Nivel de verbosidad de los logs del collector.
- Guía:
- Acepta valores como
debug,
info,
warn,
error
- Usa
debugdurante la resolución de problemas
- Acepta valores como
- Predeterminado:
-
OPAMP_SERVER_URL
- Predeterminado: Ninguno (obligatorio) si se usa una imagen independiente. Si se usa una distribución All-in-one o Docker Compose, apunta a la instancia de HyperDX desplegada.
- Descripción: URL del servidor OpAMP utilizado para gestionar el collector (p. ej., una instancia de HyperDX). De forma predeterminada, usa el puerto
4320.
- Guía:
- Debe apuntar a tu instancia de HyperDX
- Habilita la configuración dinámica y la ingestión segura
- Si se omite, la ingestión segura se desactiva a menos que se especifique un valor para
OTLP_AUTH_TOKEN.
-
OTLP_AUTH_TOKEN
- Predeterminado: Ninguno. Solo se usa para la imagen independiente.
- Descripción: Permite especificar un token de autenticación OTLP. Si se configura, toda la comunicación requiere este token Bearer.
- Guía:
- Se recomienda si usas la imagen independiente del collector en producción.
-
HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE
- Predeterminado:
default
- Descripción: Base de datos de ClickHouse en la que el collector escribe los datos de telemetría.
- Guía:
- Establécelo si usas un nombre de base de datos personalizado
- Asegúrate de que el usuario especificado tenga acceso a esta base de datos
- Predeterminado:
-
OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG
- Predeterminado:
<cadena vacía>
- Descripción: Habilita feature flags en el collector. Si se establece en
--feature-gates=clickhouse.json, habilita la compatibilidad Beta con el tipo JSON en el collector, lo que garantiza que los esquemas se creen con ese tipo. Consulta también
BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLEDpara habilitar la compatibilidad con JSON en HyperDX.
- Guía:
- Habilita una función beta. Los esquemas con tipo JSON no se recomiendan para cargas de trabajo de observabilidad típicas. Consulta Map vs JSON type para ver la comparación y cuándo es apropiado cada uno.
- Establécelo en
--feature-gates=clickhouse.jsonpara crear tablas nuevas con el tipo JSON.
- Predeterminado:
ClickStack Open Source incluye una configuración predeterminada de ClickHouse diseñada para escalar a varios terabytes, pero los usuarios pueden modificarla y optimizarla según su carga de trabajo. Para optimizar ClickHouse de forma eficaz, debe comprender conceptos clave de almacenamiento como las partes, las particiones, los segmentos y réplicas y cómo se producen las fusiones durante la inserción. Recomendamos revisar los fundamentos de los índices primarios, los índices secundarios dispersos y los índices de omisión de datos, junto con técnicas para gestionar el ciclo de vida de los datos, por ejemplo, mediante TTL. ClickStack admite la personalización del esquema: puede modificar los tipos de las columnas, extraer nuevos campos (p. ej., de logs), aplicar codecs y diccionarios, y acelerar las consultas mediante proyecciones. Además, las vistas materializadas pueden utilizarse para transformar o filtrar datos durante la ingestión, siempre que los datos se escriban en la tabla origen de la vista y la aplicación lea de la tabla de destino. Las vistas materializadas también pueden utilizarse para acelerar consultas de forma nativa en ClickStack. Para obtener más información, consulte la documentación de ClickHouse sobre diseño de esquemas, estrategias de indexación y buenas prácticas para la gestión de datos; la mayoría se aplican directamente a las implementaciones de ClickStack.