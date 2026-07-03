Para despliegues de producción, se recomienda Managed ClickStack . Aplica prácticas de seguridad estándar del sector de forma predeterminada, incluidas la mejora del cifrado, la autenticación y la conectividad, y controles de acceso gestionados, además de ofrecer las siguientes ventajas:

Escalado automático de la capacidad de cómputo independiente del almacenamiento

Retención de bajo costo y prácticamente ilimitada basada en almacenamiento de objetos

La posibilidad de aislar de forma independiente las cargas de trabajo de lectura y escritura con Warehouses.

Autenticación integrada

Backups automatizados

Actualizaciones sin interrupciones

Sigue estas buenas prácticas de ClickHouse Cloud al usar Managed ClickStack.

​ Proteger la ingestión

De forma predeterminada, ClickStack OpenTelemetry Collector no está protegido cuando se despliega fuera de las distribuciones open source y no requiere autenticación en sus puertos OTLP.

OTLP_AUTH_TOKEN . Consulta Para proteger la ingestión, especifica un token de autenticación al desplegar el collector mediante la variable de entorno. Consulta “Proteger el collector” para obtener más información.

​ Crear un usuario de ingestión

otel . Consulta Se recomienda crear un usuario dedicado para el OTel collector para la ingestión en Managed ClickHouse y para garantizar que la ingestión se envíe a una base de datos específica, por ejemplo,. Consulta “Crear un usuario de ingestión” para obtener más información.

​ Configurar Time To Live (TTL)

Asegúrate de que Time To Live (TTL) esté configurado adecuadamente para tu despliegue de Managed ClickStack. Esto controla durante cuánto tiempo se conservan los datos; el valor predeterminado de 3 días a menudo debe modificarse.

​ Estimación de recursos

Lo siguiente ofrece un modelo para estimar los recursos de cómputo y almacenamiento necesarios para un despliegue de ClickStack en función del volumen de ingestión previsto. Los valores resultantes son solo estimaciones y deben utilizarse como una línea base inicial; no constituyen una respuesta prescriptiva. Los requisitos reales dependen de la complejidad de las consultas, la concurrencia, las políticas de retención y la variabilidad del rendimiento de ingestión. Supervise siempre el uso de recursos y escale según sea necesario.

Todas las cifras se basan en la ingestión bruta sin comprimir Todas las cifras de esta página —rendimiento (MB/s, TB/mes), dimensionamiento de CPU y almacenamiento— se expresan en términos de volumen de ingestión bruta sin comprimir, es decir, el tamaño de los datos tal como los generan sus aplicaciones y se envían al colector de OpenTelemetry antes de aplicar cualquier compresión. Esta es la cifra que debe estimar a partir de sus canalizaciones actuales de logs, traces y métricas. Las cifras de almacenamiento de la tabla siguiente ya tienen aplicada sobre este volumen bruto la relación de compresión de 10x asumida.

Al desplegar ClickStack, aprovisione cómputo para cubrir dos cargas de trabajo independientes: ingestión y consulta.

Carga de trabajo Recursos estimados Ingestión 1 vCPU por cada 10 MB/s de rendimiento de ingestión sostenido Consulta 1 vCPU por 1 QPS y por cada 10 MB/s de rendimiento de ingestión sostenido

Aislamiento de consultas frente a ingestión CPU totales como línea base. El escalado aislado —donde el cómputo de ingestión y el de consulta se aprovisionan de forma independiente— es compatible con ClickHouse Cloud mediante En la mayoría de los despliegues autogestionados, la ingestión y la consulta comparten los mismos nodos. En este caso, use lascomo línea base. El escalado aislado —donde el cómputo de ingestión y el de consulta se aprovisionan de forma independiente— es compatible con ClickHouse Cloud mediante grupos de cómputo independientes, también conocidos como Warehouses

Suposiciones Una relación de compresión de 10x para el almacenamiento, normalmente conservadora para logs y traces.

para el almacenamiento, normalmente conservadora para logs y traces. SLA de consultas con un P50 de 1.5 segundos y un P99 de 5 segundos.

Suponemos que la mayoría de las consultas se realizan sobre datos recientes, siguiendo una distribución log-normal que alcanza su pico en torno a una hora y se extiende hasta aproximadamente seis horas. Los usuarios pueden optar por aprovisionar cómputo dedicado para consultar datos más antiguos. En ClickHouse Cloud, este puede permanecer inactivo (y, por tanto, no generar costos) cuando no se utilice.

Aunque el cómputo de consultas puede escalarse de forma independiente del cómputo de ingestión, sigue estando intrínsecamente vinculado al volumen de ingestión. Suponemos que, a medida que aumenta la ingestión, crece la densidad de datos, lo que da lugar a mayores volúmenes de escaneo en tiempo de consulta y, en consecuencia, a mayores requisitos de cómputo para las consultas.

La siguiente tabla muestra ejemplos de dimensionamiento basados en un rendimiento de ingestión creciente en megabytes por segundo, junto con los volúmenes de datos correspondientes en terabytes por mes. Esto supone un promedio sostenido de 1 QPS desde ClickStack en todos los tipos de consultas (búsqueda, dashboards y alertas).

MB/s TB/mes CPU de ingestión CPU de consulta CPU totales Almacenamiento total (por mes) (GB) 10 25.92 1 3 4 2,592 20 51.84 2 6 8 5,184 50 129.6 5 15 20 12,960 100 259.2 10 30 40 25,920 200 518.4 20 60 80 51,840 500 1,296 50 150 200 129,600 1000 2,592 100 300 400 259,200

Para obtener más información sobre cómo ajustar las hipótesis de dimensionamiento para tu entorno, consulta “Ajustar las hipótesis de dimensionamiento para tu entorno”

​ Aislar cargas de trabajo de observabilidad

Si estás añadiendo ClickStack a un servicio de ClickHouse Cloud existente que ya admite otras cargas de trabajo, como análisis de aplicaciones en tiempo real, se recomienda encarecidamente aislar el tráfico de observabilidad.

servicio hijo dedicado a ClickStack. Esto te permite: Usa Managed Warehouses para crear undedicado a ClickStack. Esto te permite:

Aislar la carga de ingestión y de consultas de las aplicaciones existentes

Escalar las cargas de trabajo de observabilidad de forma independiente

Evitar que las consultas de observabilidad afecten a los análisis de producción

Compartir los mismos datos subyacentes entre servicios cuando sea necesario

Este enfoque garantiza que tus cargas de trabajo existentes no se vean afectadas y, al mismo tiempo, permite que ClickStack escale de forma independiente a medida que crecen los datos de observabilidad.

Para despliegues más grandes o recomendaciones de dimensionamiento personalizadas, ponte en contacto con soporte para obtener una estimación más precisa.