En el siguiente menú, puedes seleccionar Percentage en la lista desplegable Output format antes de hacer clic en Apply .

Ten en cuenta que el valor se devuelve como un % de punto flotante. Para mostrarlo más claramente, selecciona Set number format .

Pulsa el botón Run para visualizar el uso de memoria a lo largo del tiempo.

En el menú Select a Metric , simplemente escribe memory antes de seleccionar system.memory.utilization (Gauge) .

Ve a Chart Explorer desde el menú de la izquierda. Selecciona la fuente Metrics y Maximum como tipo de agregación.

Podemos explorar nuestras métricas mediante gráficos. Ve a Chart Explorer desde el menú de la izquierda. Selecciona la fuente Metrics y Maximum como tipo de agregación. En el menú Select a Metric , simplemente escribe memory antes de seleccionar system.memory.utilization (Gauge) . Pulsa el botón Run para visualizar el uso de memoria a lo largo del tiempo. Ten en cuenta que el valor se devuelve como un % de punto flotante. Para mostrarlo más claramente, selecciona Set number format . En el siguiente menú, puedes seleccionar Percentage en la lista desplegable Output format antes de hacer clic en Apply .

La interfaz de búsqueda debería mostrar los logs locales del sistema. Expande los filtros para seleccionar system.log :

Selecciona ClickStack en el menú de la izquierda para ir a la interfaz de ClickStack, donde se te autenticará automáticamente.

Selecciona ClickStack en el menú de la izquierda para ir a la interfaz de ClickStack, donde se te autenticará automáticamente. La interfaz de búsqueda debería mostrar los logs locales del sistema. Expande los filtros para seleccionar system.log :

Selecciona el servicio de Managed ClickStack en la página principal de ClickHouse Cloud.

Selecciona el servicio de Managed ClickStack en la página principal de ClickHouse Cloud.

El collector comenzará de inmediato a recopilar logs y métricas del sistema local.

Para evitar este comportamiento, puede establecer la posición inicial en end en la configuración del receiver. Esto garantiza que solo se ingesten entradas nuevas y que se les asignen timestamps cercanos a su hora real de llegada.

Con esta configuración de ejemplo, si el receiver o el processor de archivos está configurado para comenzar al inicio del archivo, a todas las log entries existentes se les asignará el mismo timestamp ajustado: la hora de procesamiento en lugar de la hora original del evento. Cualquier evento nuevo que se añada al archivo recibirá timestamps aproximados a su hora real de generación.

Esta configuración recopila logs y métricas del sistema en sistemas OSX y Linux, y envía los resultados a ClickStack. La configuración amplía el ClickStack collector al agregar nuevos receiver y pipelines: hace referencia al exporter clickhouse existente y a los processors ( memory_limiter , batch ) que ya están configurados en el ClickStack collector base.

​ Crear una configuración personalizada de OpenTelemetry

Cree un archivo custom-local-config.yaml con el siguiente contenido:

receivers : filelog : include : - /host/var/log/**/*.log # Linux logs from host - /host/var/log/syslog - /host/var/log/messages - /host/private/var/log/*.log # macOS logs from host start_at : beginning resource : service.name : "system-logs" hostmetrics : collection_interval : 1s scrapers : cpu : metrics : system.cpu.time : enabled : true system.cpu.utilization : enabled : true memory : metrics : system.memory.usage : enabled : true system.memory.utilization : enabled : true filesystem : metrics : system.filesystem.usage : enabled : true system.filesystem.utilization : enabled : true paging : metrics : system.paging.usage : enabled : true system.paging.utilization : enabled : true system.paging.faults : enabled : true disk : load : network : processes : service : pipelines : logs/local : receivers : [ filelog ] processors : - memory_limiter - batch exporters : - clickhouse metrics/hostmetrics : receivers : [ hostmetrics ] processors : - memory_limiter - batch exporters : - clickhouse

Esta configuración recopila logs y métricas del sistema en sistemas OSX y Linux, y envía los resultados a ClickStack. La configuración amplía el ClickStack collector al agregar nuevos receivers y pipelines: hace referencia al exporter clickhouse existente y a los processors ( memory_limiter , batch ) que ya están configurados en el ClickStack collector base.

Timestamps de ingestión Esta configuración ajusta los timestamps durante la ingestión, asignando a cada evento un valor de tiempo actualizado. Lo ideal es preprocesar o analizar los timestamps con processors u operators de OTel en los archivos de log para garantizar que se conserve la hora real del evento. Con esta configuración de ejemplo, si el receiver o el processor de archivos está configurado para comenzar al inicio del archivo, a todas las log entries existentes se les asignará el mismo timestamp ajustado: la hora de procesamiento en lugar de la hora original del evento. Cualquier evento nuevo que se añada al archivo recibirá timestamps aproximados a su hora real de generación. Para evitar este comportamiento, puede establecer la posición inicial en end en la configuración del receiver. Esto garantiza que solo se ingesten entradas nuevas y que se les asignen timestamps cercanos a su hora real de llegada.

Para obtener más detalles sobre la estructura de configuración de OpenTelemetry (OTel), recomendamos consultar la guía oficial

​ Iniciar ClickStack con configuración personalizada

Ejecute el siguiente comando de Docker para iniciar el contenedor todo en uno con su configuración personalizada:

docker run -d --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ --user 0:0 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/custom-local-config.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log:/host/var/log:ro \ -v /private/var/log:/host/private/var/log:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

Usuario root Ejecutamos el collector como usuario root para acceder a todos los logs del sistema; esto es necesario para capturar logs de rutas protegidas en sistemas basados en Linux. Sin embargo, este enfoque no se recomienda en producción. En entornos de producción, OpenTelemetry Collector debe implementarse como un agente local con solo los permisos mínimos necesarios para acceder a los orígenes de logs previstos. Ten en cuenta que montamos el /var/log del host en /host/var/log dentro del contenedor para evitar conflictos con los propios archivos de log del contenedor.

​ Explora los logs del sistema

Visite http://localhost:8080 para acceder a la UI de ClickStack si está desplegando localmente.

Las fuentes de datos deberían estar creadas previamente. La UI de búsqueda debería estar poblada con los logs del sistema local. Expanda los filtros para seleccionar system.log :

​ Explorar métricas del sistema

Podemos explorar nuestras métricas mediante gráficos.

Ve a Chart Explorer desde el menú de la izquierda. Selecciona la fuente Metrics y Maximum como tipo de agregación.

En el menú Select a Metric , simplemente escribe memory antes de seleccionar system.memory.utilization (Gauge) .

Pulsa el botón Run para visualizar el uso de memoria a lo largo del tiempo.

Ten en cuenta que el valor se devuelve como un % de punto flotante. Para mostrarlo más claramente, selecciona Set number format .