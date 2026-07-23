- ClickStack gestionado
- ClickStack Open Source
Esta guía asume que has completado la Guía de introducción para Managed ClickStack y que tienes las credenciales de conexión anotadas.
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Crear una configuración personalizada de OpenTelemetry
Cree el archivo
custom-local-config.yaml con el siguiente contenido:
Esta configuración recopila logs y métricas del sistema en sistemas OSX y Linux, y envía los resultados a ClickStack. La configuración amplía el ClickStack collector al agregar nuevos receiver y pipelines: hace referencia al exporter
receivers:
filelog:
include:
- /host/var/log/**/*.log # Linux logs from host
- /host/var/log/syslog
- /host/var/log/messages
- /host/private/var/log/*.log # macOS logs from host
start_at: beginning
resource:
service.name: "system-logs"
hostmetrics:
collection_interval: 1s
scrapers:
cpu:
metrics:
system.cpu.time:
enabled: true
system.cpu.utilization:
enabled: true
memory:
metrics:
system.memory.usage:
enabled: true
system.memory.utilization:
enabled: true
filesystem:
metrics:
system.filesystem.usage:
enabled: true
system.filesystem.utilization:
enabled: true
paging:
metrics:
system.paging.usage:
enabled: true
system.paging.utilization:
enabled: true
system.paging.faults:
enabled: true
disk:
load:
network:
processes:
service:
pipelines:
logs/local:
receivers: [filelog]
processors:
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
metrics/hostmetrics:
receivers: [hostmetrics]
processors:
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
clickhouse existente y a los processors (
memory_limiter,
batch) que ya están configurados en el ClickStack collector base.
Para obtener más detalles sobre la structure de configuración de OpenTelemetry (OTel), recomendamos consultar la guía oficial.
Timestamps de ingestiónEsta configuración ajusta los timestamps durante la ingestión, asignando a cada evento un valor de tiempo actualizado. Lo ideal es preprocesar o analizar los timestamps con processors u operators de OTel en los archivos de log para garantizar que se conserve la hora real del evento.Con esta configuración de ejemplo, si el receiver o el processor de archivos está configurado para comenzar al inicio del archivo, a todas las log entries existentes se les asignará el mismo timestamp ajustado: la hora de procesamiento en lugar de la hora original del evento. Cualquier evento nuevo que se añada al archivo recibirá timestamps aproximados a su hora real de generación.Para evitar este comportamiento, puede establecer la posición inicial en
end en la configuración del receiver. Esto garantiza que solo se ingesten entradas nuevas y que se les asignen timestamps cercanos a su hora real de llegada.
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Inicie el collector de OpenTelemetry
Ejecute un collector independiente con el siguiente comando:
El collector comenzará de inmediato a recopilar logs y métricas del sistema local.
docker run -d \
-p 4317:4317 -p 4318:4318 \
--user 0:0 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} \
-e CLICKHOUSE_USER=${CLICKHOUSE_USER} \
-e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} \
-v "$(pwd)/custom-local-config.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v /var/log:/host/var/log:ro \
-v /private/var/log:/host/private/var/log:ro \
clickhouse/clickstack-otel-collector:latest
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Selecciona tu servicio
Selecciona el servicio de Managed ClickStack en la página principal de ClickHouse Cloud.
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Explorar métricas del sistema
Podemos explorar nuestras métricas mediante gráficos.Ve a Chart Explorer desde el menú de la izquierda. Selecciona la fuente
Metrics y
Maximum como tipo de agregación.En el menú
Select a Metric, simplemente escribe
memory antes de seleccionar
system.memory.utilization (Gauge).Pulsa el botón
Run para visualizar el uso de memoria a lo largo del tiempo.Ten en cuenta que el valor se devuelve como un
% de punto flotante. Para mostrarlo más claramente, selecciona
Set number format.En el siguiente menú, puedes seleccionar
Percentage en la lista desplegable
Output format antes de hacer clic en
Apply.