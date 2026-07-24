Esta guía se centra en las optimizaciones de rendimiento más comunes y eficaces para ClickStack, suficientes para optimizar la mayoría de las cargas de trabajo reales de observabilidad, normalmente de hasta decenas de terabytes de datos al día. Las optimizaciones se presentan en un orden intencionado, empezando por las técnicas más simples y de mayor impacto, y avanzando hacia ajustes más avanzados y especializados. Las optimizaciones iniciales deben aplicarse primero y, a menudo, por sí solas ofrecerán mejoras sustanciales. A medida que aumentan los volúmenes de datos y las cargas de trabajo se vuelven más exigentes, cada vez merece más la pena explorar las técnicas posteriores.
Introducción
Antes de aplicar cualquiera de las optimizaciones descritas en esta guía, es importante estar familiarizado con algunos conceptos básicos de ClickHouse. En ClickStack, cada fuente de datos se corresponde directamente con una o más tablas de ClickHouse. Al usar OpenTelemetry, ClickStack crea y administra un conjunto de tablas predeterminadas que almacenan datos de logs, trazas y métricas. Si utilizas esquemas personalizados o administras tus propias tablas, es posible que ya conozcas estos conceptos. Sin embargo, si simplemente envías datos mediante el OpenTelemetry Collector, estas tablas se crean automáticamente y es sobre ellas donde se aplicarán todas las optimizaciones descritas a continuación.
Conceptos de ClickHouse
Las tablas se asignan a bases de datos en ClickHouse. De forma predeterminada, se usa la base de datos
|Data type
|Table
|Logs
|otel_logs
|Trazas
|otel_traces
|Métricas (gauges)
|otel_metrics_gauge
|Métricas (sumas)
|otel_metrics_sum
|Métricas (histograma)
|otel_metrics_histogram
|Métricas (histogramas exponenciales)
|otel_metrics_exponentialhistogram
|Métricas (resumen)
|otel_metrics_summary
|Sesiones
|hyperdx_sessions
default; esto se puede modificar en el collector de OpenTelemetry.
Como mínimo, deberías comprender los siguientes conceptos fundamentales de ClickHouse:
Estos conceptos son fundamentales para el rendimiento de ClickHouse. Determinan cómo se escriben los datos, cómo se estructuran en disco y con qué eficiencia ClickHouse puede omitir la lectura de datos en tiempo de consulta. Todas las optimizaciones de esta guía, ya sean columnas materializadas, índices de omisión, claves primarias, proyecciones o vistas materializadas, se basan en estos mecanismos fundamentales. Se recomienda revisar la siguiente documentación de ClickHouse antes de realizar cualquier ajuste:
|Concepto
|Descripción
|Tablas
|Cómo las fuentes de datos en ClickStack se corresponden con las tablas subyacentes de ClickHouse. Las tablas en ClickHouse usan principalmente el motor MergeTree.
|Partes
|Cómo los datos se escriben en partes inmutables y se fusionan con el tiempo.
|Particiones
|Las particiones agrupan las partes de una tabla en unidades lógicas organizadas. Estas unidades son más fáciles de administrar, consultar y optimizar.
|Merges
|El proceso interno que fusiona partes para reducir la cantidad de partes que hay que consultar. Esencial para mantener el rendimiento de las consultas.
|Gránulos
|La unidad más pequeña de datos que ClickHouse lee y descarta durante la ejecución de consultas.
|Claves primarias (de ordenación)
|Cómo la clave
ORDER BY determina la disposición de los datos en disco, la compresión y el descarte de datos en las consultas.
- Creación de tablas en ClickHouse - Una introducción sencilla a las tablas.
- Parts
- Partitions
- Merges
- Primary keys/indexes
- Cómo almacena datos ClickHouse: partes y gránulos - Guía más avanzada sobre cómo se estructuran y consultan los datos en ClickHouse, con explicaciones detalladas de los gránulos y las claves primarias.
- MergeTree- Guía avanzada de referencia de MergeTree útil para comandos y detalles internos.
La primera y más sencilla optimización para los usuarios de ClickStack es identificar los atributos que se consultan con frecuencia en
Optimización 1. Materializar atributos consultados con frecuencia
LogAttributes,
ScopeAttributes y
ResourceAttributes, y convertirlos en columnas de nivel superior mediante columnas materializadas.
Por sí sola, esta optimización suele ser suficiente para escalar despliegues de ClickStack a decenas de terabytes al día y debe aplicarse antes de considerar técnicas de ajuste más avanzadas.
ClickStack almacena metadatos, como etiquetas de Kubernetes, metadatos de servicios y atributos personalizados, en columnas
Por qué materializar atributos
Map(String, String). Aunque esto aporta flexibilidad, consultar subclaves de un mapa tiene una implicación importante en el rendimiento.
Al consultar una sola clave de una columna Map, ClickHouse debe leer del disco toda la columna del mapa. Si el mapa contiene muchas claves, esto genera E/S innecesaria y hace que las consultas sean más lentas en comparación con leer una columna dedicada.
Materializar los atributos a los que se accede con frecuencia evita esta sobrecarga, ya que extrae el valor en el momento de la inserción y lo almacena como una columna de primera clase.
Columnas materializadas:
- Se calculan automáticamente durante las inserciones
- No se pueden establecer explícitamente en sentencias INSERT
- Admiten cualquier expresión de ClickHouse
- Permiten convertir String en tipos numéricos o de fecha más eficientes
- Permiten usar skip indexes y la clave primaria
- Reducen las lecturas de disco al evitar acceder al mapa completo
ClickStack detecta automáticamente las columnas materializadas extraídas de mapas y las utiliza de forma transparente durante la ejecución de consultas, incluso cuando los usuarios siguen consultando la ruta del atributo original.
Considere el esquema predeterminado de ClickStack para las trazas, donde los metadatos de Kubernetes se almacenan en
Ejemplo
ResourceAttributes:
Un usuario puede filtrar trazas mediante la sintaxis de Lucene, p. ej.,
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_traces
(
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TraceId` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`ParentSpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`TraceState` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`SpanKind` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`Duration` UInt64 CODEC(ZSTD(1)),
`StatusCode` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`StatusMessage` String CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Timestamp` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Name` Array(LowCardinality(String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Attributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.TraceState` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.Attributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_rum.sessionId` String MATERIALIZED ResourceAttributes['rum.sessionId'] CODEC(ZSTD(1)),
`SampleRate` UInt64 MATERIALIZED greatest(toUInt64OrZero(SpanAttributes['SampleRate']), 1) CODEC(T64, ZSTD(1)),
`ResourceAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), ResourceAttributes::Array(Tuple(String, String))),
`SpanAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), SpanAttributes::Array(Tuple(String, String))),
INDEX idx_trace_id TraceId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1,
INDEX idx_rum_session_id __hdx_materialized_rum.sessionId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_items ResourceAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_span_attr_key mapKeys(SpanAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_span_attr_items SpanAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_duration Duration TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX idx_lower_span_name lower(SpanName) TYPE tokenbf_v1(32768, 3, 0) GRANULARITY 8
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(Timestamp)
ORDER BY (ServiceName, SpanName, toDateTime(Timestamp))
TTL toDate(Timestamp) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS index_granularity = 8192, ttl_only_drop_parts = 1;
ResourceAttributes.k8s.pod.name:"checkout-675775c4cc-f2p9c":
Esto genera un predicado SQL similar a:
Como aquí se accede a una clave de Map, ClickHouse debe leer la columna
ResourceAttributes['k8s.pod.name'] = 'checkout-675775c4cc-f2p9c'
ResourceAttributes completa para cada fila coincidente, lo que puede ser muy grande si el Map contiene muchas claves.
Si este atributo se consulta con frecuencia, debe materializarse como una columna de nivel superior.
Para extraer el nombre del pod de Kubernetes en el momento de la inserción, añada una columna materializada:
A partir de ahora, los datos nuevos almacenarán el nombre del pod de Kubernetes como una columna específica,
ALTER TABLE otel_v2.otel_traces
ADD COLUMN PodName String
MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.pod.name']
PodName.
Ahora los usuarios pueden consultar los nombres de los pods de Kubernetes de forma eficiente con sintaxis Lucene; por ejemplo,
PodName:"checkout-675775c4cc-f2p9c"
En los datos recién insertados, esto evita por completo el acceso al Map y reduce significativamente la E/S.
Sin embargo, incluso si los usuarios siguen consultando la ruta del atributo original, por ejemplo
ResourceAttributes.k8s.pod.name:"checkout-675775c4cc-f2p9c", ClickStack reescribirá automáticamente la consulta internamente para usar la columna materializada
PodName, es decir, usando el predicado:
Esto garantiza que los usuarios aprovechen la optimización sin cambiar dashboards, alertas ni consultas guardadas.
PodName = 'checkout-675775c4cc-f2p9c'
De forma predeterminada, las columnas materializadas se excluyen de las
SELECT * queries. Esto preserva la garantía de que los resultados de las consultas siempre pueden reinsertarse en la tabla.
Las columnas materializadas solo se aplican automáticamente a los datos insertados después de crear la columna. Para los datos existentes, las consultas sobre la columna materializada recurrirán de forma transparente a la lectura del mapa original. Si el rendimiento con datos históricos es crítico, la columna puede rellenarse con una mutación, por ejemplo.
Materialización de datos históricos
Esto reescribe las partes existentes para rellenar la columna. Las mutaciones se ejecutan en un solo hilo por parte y pueden tardar en conjuntos de datos grandes. Para limitar el impacto, las mutaciones pueden restringirse a una partición específica:
ALTER TABLE otel_v2.otel_traces
MATERIALIZE COLUMN PodName
El progreso de las mutaciones se puede supervisar mediante la tabla
ALTER TABLE otel_v2.otel_traces
MATERIALIZE COLUMN PodName
IN PARTITION '2026-01-02'
system.mutations, por ejemplo.
Espere hasta que
SELECT *
FROM system.mutations
WHERE database = 'otel'
AND table = 'otel_traces'
ORDER BY create_time DESC;
is_done = 1 en la mutación correspondiente.
Después de materializar los atributos que se consultan con frecuencia, la siguiente optimización es añadir índices de omisión de datos para reducir aún más la cantidad de datos que ClickHouse necesita leer durante la ejecución de la consulta. Los índices de omisión permiten a ClickHouse evitar escanear bloques completos de datos cuando puede determinar que no existen valores coincidentes. A diferencia de los índices secundarios tradicionales, los índices de omisión operan a nivel de gránulo y son más eficaces cuando los filtros de las consultas excluyen grandes porciones del conjunto de datos. Si se usan correctamente, pueden acelerar de forma significativa el filtrado de atributos de alta cardinalidad sin cambiar la semántica de la consulta. Considere el esquema predeterminado de trazas de ClickStack, que incluye índices de omisión:
Optimización 2. Añadir índices de omisión
Estos índices se centran en tres patrones comunes:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_traces
(
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TraceId` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`ParentSpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`TraceState` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`SpanKind` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`Duration` UInt64 CODEC(ZSTD(1)),
`StatusCode` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`StatusMessage` String CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Timestamp` Array(DateTime64(9)) CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Name` Array(LowCardinality(String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Events.Attributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.TraceId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.SpanId` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.TraceState` Array(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Links.Attributes` Array(Map(LowCardinality(String), String)) CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_rum.sessionId` String MATERIALIZED ResourceAttributes['rum.sessionId'] CODEC(ZSTD(1)),
`SampleRate` UInt64 MATERIALIZED greatest(toUInt64OrZero(SpanAttributes['SampleRate']), 1) CODEC(T64, ZSTD(1)),
`ResourceAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), ResourceAttributes::Array(Tuple(String, String))),
`SpanAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), SpanAttributes::Array(Tuple(String, String))),
INDEX idx_trace_id TraceId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1,
INDEX idx_rum_session_id __hdx_materialized_rum.sessionId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_res_attr_items ResourceAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_span_attr_key mapKeys(SpanAttributes) TYPE bloom_filter(0.01) GRANULARITY 1,
INDEX idx_span_attr_items SpanAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_duration Duration TYPE minmax GRANULARITY 1,
INDEX idx_lower_span_name lower(SpanName) TYPE tokenbf_v1(32768, 3, 0) GRANULARITY 8
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(Timestamp)
ORDER BY (ServiceName, SpanName, toDateTime(Timestamp))
TTL toDate(Timestamp) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS index_granularity = 8192, ttl_only_drop_parts = 1;
- Filtrado de cadenas con alta cardinalidad, como TraceId, identificadores de sesión, claves de atributo o valores
- Filtrado de subclaves de mapas acelerado por índices de texto en las columnas
*AttributeItems
- Filtrado por rangos numéricos, como la duración del span
text(tokenizer = 'array') en todo el esquema en lugar de filtros de Bloom, y añade un índice
text(tokenizer = 'splitByNonAlpha') en
lower(Body) para la búsqueda de texto completo. Consulte “Tables and schemas used by ClickStack” para ver el DDL completo.
Los índices de filtro de Bloom son el tipo de índice de omisión más utilizado en ClickStack. Son especialmente adecuados para columnas de texto con alta cardinalidad, normalmente con al menos decenas de miles de valores distintos. Una tasa de falsos positivos de 0.01 con granularidad 1 es un buen valor predeterminado para empezar, ya que equilibra la sobrecarga de almacenamiento con una depuración eficaz. Siguiendo con el ejemplo de la Optimización 1, supongamos que el nombre del pod de Kubernetes se ha materializado a partir de ResourceAttributes:
Filtros de Bloom
Luego, se puede agregar un índice de omisión de filtro de Bloom para acelerar los filtros sobre esta columna:
ALTER TABLE otel_traces
ADD COLUMN PodName String
MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.pod.name']
Una vez añadido, el índice de omisión debe materializarse; consulte “Materializar el índice de omisión.” Una vez creado y materializado, ClickHouse puede omitir granulos completos que con certeza no contienen el nombre del pod de Kubernetes solicitado, lo que puede reducir la cantidad de datos leídos durante consultas como
ALTER TABLE otel_traces
ADD INDEX idx_pod_name PodName
TYPE bloom_filter(0.01)
GRANULARITY 1
PodName:"checkout-675775c4cc-f2p9c".
Los filtros de Bloom son más eficaces cuando la distribución de los valores hace que un valor dado aparezca en un número relativamente pequeño de partes. Esto suele ocurrir de forma natural en cargas de trabajo de observabilidad, donde metadatos como los nombres de pods de Kubernetes, los ID de trace o los identificadores de sesión se correlacionan con el tiempo y, por tanto, se agrupan según la clave de ordenación de la tabla.
Como ocurre con todos los índices de omisión, los filtros de Bloom deben añadirse de forma selectiva y validarse con patrones de consulta reales para garantizar que aportan un beneficio medible; consulte “Evaluar la eficacia del índice de omisión.”
Los índices de texto ofrecen una alternativa a los filtros Bloom. Un filtro Bloom es una estructura probabilística que puede descartar gránulos de forma definitiva, pero tiene una tasa de falsos positivos, por lo que los gránulos que no excluye deben seguir cargándose y evaluándose con la condición
Índices de texto
WHERE. Los índices de texto son índices invertidos que asignan tokens a desplazamientos exactos dentro de una parte. Como evalúan desplazamientos en lugar de gránulos y no producen falsos positivos, normalmente pueden resolver la condición
WHERE sin cargar la columna subyacente. Esta es una optimización conocida como lectura directa. Dado que la carga de datos suele ser el principal factor en el tiempo de consulta, la lectura directa puede reducir de forma significativa la latencia de la consulta.
Además, los índices de texto también se pueden consultar directamente, lo que permite el autocompletado y otras funciones de introspección en ClickStack.
Dos tokenizadores cubren la mayoría de los patrones de ClickStack:
|Tokenizer
|Se usa para
|Columna típica
array
|Indexación de elementos
Array(String) como tokens completos
mapKeys(...),
*AttributeItems
splitByNonAlpha
|Búsqueda de texto completo a nivel de palabra en cadenas de texto libre
Body,
lower(Body),
SpanName
El esquema predeterminado de logs crea índices sobre
Tokenizador
Tokenizador
array para columnas Map y columnas de tipo array
mapKeys y los arrays materializados de elementos con
el tokenizador
array:
Cada clave de Map (o elemento de Array) se convierte en un único token. Filtrar por una clave de atributo conocida permite entonces descartar cualquier fila que no la contenga, sin escanear la columna Map correspondiente. Este es el mecanismo que hace que la optimización de lectura directa de Map sea rentable.
INDEX idx_log_attr_key mapKeys(LogAttributes) TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_log_attr_items LogAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array')
La búsqueda de texto completo en la columna
splitByNonAlpha para el cuerpo de los logs
Body se beneficia de un índice de texto
splitByNonAlpha. ClickStack define este índice en
lower(Body) para que las búsquedas de
Lucene que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas puedan usarlo:
Cuando ClickStack detecta un índice
INDEX idx_lower_body lower(Body) TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha')
text(tokenizer = 'splitByNonAlpha') en
lower(Body), reescribe consultas de Lucene sobre columnas implícitas como
error o
"connection refused" como
hasAllTokens(lower(Body), lower(...)), que el
índice puede resolver sin leer la columna
Body completa. Para la mayoría de
las cargas de trabajo de logs de observabilidad, esta es, con diferencia, la mayor mejora de velocidad de filtrado disponible.
Para obtener una referencia más detallada sobre las opciones de tokenizador, preprocesadores y verificación, consulta la documentación de búsqueda de texto completo.
Índices de texto frente a
tokenbf_v1El antiguo tipo de índice
tokenbf_v1 (que todavía se usa en el esquema predeterminado de trazas para
lower(SpanName)) es funcionalmente similar, pero está en desuso en ClickHouse 26.2
y versiones posteriores. Los nuevos índices de búsqueda de texto deben usar
text(tokenizer = ...).
El esquema predeterminado
Índices de texto en el esquema predeterminado de logs
otel_logs, sincronizado con upstream, incluye todos los índices de texto mencionados anteriormente:
text(tokenizer = 'array') en
TraceId, en cada arreglo
mapKeys(...) y
*AttributeItems, y
text(tokenizer = 'splitByNonAlpha') en
lower(Body) para la búsqueda de texto completo. Para ver el DDL canónico, consulta “Tables and schemas used by ClickStack”; a continuación se reproduce el mismo esquema.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ${DATABASE}.otel_logs
(
`Timestamp` DateTime64(9) CODEC(Delta(8), ZSTD(1)),
`TraceId` String CODEC(ZSTD(1)),
`SpanId` String CODEC(ZSTD(1)),
`TraceFlags` UInt8,
`SeverityText` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`SeverityNumber` UInt8,
`ServiceName` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`Body` String CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceSchemaUrl` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeSchemaUrl` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeName` String CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeVersion` LowCardinality(String) CODEC(ZSTD(1)),
`ScopeAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`LogAttributes` Map(LowCardinality(String), String) CODEC(ZSTD(1)),
`EventName` String CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.cluster.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.cluster.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.container.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.container.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.deployment.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.deployment.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.namespace.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.namespace.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.node.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.node.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.pod.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.pod.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_k8s.pod.uid` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['k8s.pod.uid'] CODEC(ZSTD(1)),
`__hdx_materialized_deployment.environment.name` LowCardinality(String) MATERIALIZED ResourceAttributes['deployment.environment.name'] CODEC(ZSTD(1)),
`ResourceAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), ResourceAttributes::Array(Tuple(String, String))),
`ScopeAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), ScopeAttributes::Array(Tuple(String, String))),
`LogAttributeItems` Array(String) ALIAS arrayMap((arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2), LogAttributes::Array(Tuple(String, String))),
INDEX idx_trace_id TraceId TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_res_attr_key mapKeys(ResourceAttributes) TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_res_attr_items ResourceAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_scope_attr_key mapKeys(ScopeAttributes) TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_scope_attr_items ScopeAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_log_attr_key mapKeys(LogAttributes) TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_log_attr_items LogAttributeItems TYPE text(tokenizer = 'array'),
INDEX idx_lower_body lower(Body) TYPE text(tokenizer = 'splitByNonAlpha')
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toDate(Timestamp)
ORDER BY (toStartOfFiveMinutes(Timestamp), ServiceName, Timestamp)
TTL toDateTime(Timestamp) + ${TABLES_TTL}
SETTINGS index_granularity = 8192, ttl_only_drop_parts = 1, enable_block_number_column = 1, enable_block_offset_column = 1;
Los índices MinMax almacenan los valores mínimo y máximo por gránulo y son extremadamente ligeros. Son especialmente eficaces para columnas numéricas y consultas por rango. Aunque puede que no aceleren todas las consultas, tienen un coste bajo y casi siempre merece la pena añadirlos a campos numéricos. Los índices MinMax funcionan mejor cuando los valores numéricos están ordenados de forma natural o se mantienen dentro de rangos estrechos en cada parte. Supongamos que se consulta con frecuencia un offset de Kafka desde
Índices MinMax
SpanAttributes:
Este valor se puede materializar y convertir a un tipo numérico:
SpanAttributes['messaging.kafka.offset']
A continuación, puede añadirse un índice minmax:
ALTER TABLE otel_traces
ADD COLUMN KafkaOffset UInt64
MATERIALIZED toUInt64(SpanAttributes['messaging.kafka.offset'])
Esto permite que ClickHouse omita partes de forma eficiente al filtrar por rangos de offset de Kafka, por ejemplo, al depurar el consumer lag o el comportamiento de reprocesamiento. De nuevo, el índice debe materializarse antes de estar disponible.
ALTER TABLE otel_traces
ADD INDEX idx_kafka_offset KafkaOffset TYPE minmax GRANULARITY 1
Después de añadir un índice de omisión, este solo se aplica a los datos ingeridos recientemente. Los datos históricos no se beneficiarán del índice hasta que se materialice explícitamente. Si ya ha añadido un índice de omisión, por ejemplo:
Materializar el índice de omisión
Debe materializar explícitamente el índice para los datos existentes:
ALTER TABLE otel_traces ADD INDEX idx_kafka_offset KafkaOffset TYPE minmax GRANULARITY 1;
ALTER TABLE otel_traces MATERIALIZE INDEX idx_kafka_offset;
La materialización de un índice de omisión se ejecuta como una mutación. Su progreso puede supervisarse mediante tablas del sistema.
Materialización de índices de omisiónMaterializar un índice de omisión suele ser una operación ligera y segura, especialmente en el caso de los índices MinMax. En el caso de índices de filtro de Bloom sobre conjuntos de datos grandes, puede ser preferible materializarlos por partición para controlar mejor el uso de recursos; por ejemplo:
ALTER TABLE otel_v2.otel_traces
MATERIALIZE INDEX idx_kafka_offset
IN PARTITION '2026-01-02';
Espere hasta que
SELECT *
FROM system.mutations
WHERE database = 'otel'
AND table = 'otel_traces'
ORDER BY create_time DESC;
is_done = 1 para la mutación correspondiente.
Una vez completada, confirme que se han creado los datos del índice:
Los valores distintos de cero indican que el índice se ha materializado correctamente. Es importante señalar que el tamaño del índice de omisión afecta directamente al rendimiento de la consulta. Los índices de omisión muy grandes, del orden de decenas o cientos de gigabytes, pueden tardar un tiempo apreciable en evaluarse durante la ejecución de la consulta, lo que puede reducir, o incluso anular, su beneficio. En la práctica, los índices minmax suelen ser muy pequeños y poco costosos de evaluar, por lo que casi siempre es seguro materializarlos. Los índices de filtro de Bloom, por otro lado, pueden crecer de forma significativa en función de la cardinalidad, la granularidad y la probabilidad de falsos positivos. El tamaño del filtro de Bloom puede reducirse aumentando la tasa permitida de falsos positivos. Por ejemplo, aumentar el parámetro de probabilidad de
SELECT database, table, name,
data_compressed_bytes,
data_uncompressed_bytes,
marks_bytes
FROM system.data_skipping_indices
WHERE database = 'otel'
AND table = 'otel_traces'
AND name = 'idx_kafka_offset';
0.01 a
0.05 produce un índice más pequeño que se evalúa más rápido, a costa de una poda menos agresiva. Aunque pueden omitirse menos gránulos, la latencia global de la consulta puede mejorar gracias a una evaluación más rápida del índice.
Por lo tanto, ajustar los parámetros del filtro de Bloom es una optimización que depende de la carga de trabajo y debe validarse con patrones de consulta reales y volúmenes de datos similares a los de producción.
Para obtener más información sobre los índices de omisión, consulta la guía “Comprender los índices de omisión de datos de ClickHouse.”
La forma más fiable de evaluar la poda de los skip indexes es usar
Evaluación de la eficacia de los skip indexes
EXPLAIN indexes = 1, que muestra cuántas partes y gránulos se descartan en cada etapa de la planificación de la consulta. En la mayoría de los casos, conviene ver una reducción significativa del número de gránulos en la etapa Skip, idealmente después de que la clave primaria ya haya reducido el espacio de búsqueda. Los skip indexes se evalúan después de la poda de particiones y de la poda por clave primaria, por lo que su impacto se mide mejor en relación con las partes y los gránulos que quedan.
EXPLAIN confirma si se está aplicando la poda, pero no garantiza una mejora neta del rendimiento. Los skip indexes tienen un coste de evaluación, especialmente si el índice es grande. Haga siempre benchmark de las consultas antes y después de añadir y materializar un índice para confirmar mejoras reales de rendimiento.
Por ejemplo, considere el skip index predeterminado de filtro Bloom para TraceId incluido en el esquema Traces predeterminado:
Puedes usar
INDEX idx_trace_id TraceId TYPE bloom_filter(0.001) GRANULARITY 1
EXPLAIN indexes = 1 para ver lo eficaz que es en una consulta selectiva:
En este caso, el filtro de la clave primaria reduce primero de forma considerable el conjunto de datos (de 35898 gránulos a 255), y luego el filtro Bloom lo reduce aún más hasta un único gránulo (1/255). Este es el patrón ideal para los skip indexes: el filtrado por clave primaria acota la búsqueda y, después, el skip index descarta la mayor parte de lo que queda. Para validar el impacto real, haz un benchmark de la consulta con ajustes estables y compara el tiempo de ejecución. Usa
EXPLAIN indexes = 1
SELECT *
FROM otel_v2.otel_traces
WHERE (ServiceName = 'accounting')
AND (TraceId = 'aeea7f401feb75fc5af8eb25ebc8e974');
ReadFromMergeTree (otel_v2.otel_traces)
Indexes:
PrimaryKey
Keys:
ServiceName
Parts: 6/18
Granules: 255/35898
Skip
Name: idx_trace_id
Description: bloom_filter GRANULARITY 1
Parts: 1/6
Granules: 1/255
FORMAT Null para evitar la sobrecarga de la serialización de resultados y desactiva la caché de condiciones de consulta para que las ejecuciones sean repetibles:
SELECT *
FROM otel_traces
WHERE (ServiceName = 'accountingservice') AND (TraceId = '4512e822ca3c0c68bbf5d4a263f9943d')
SETTINGS use_query_condition_cache = 0
Ahora ejecuta la misma consulta con los skip indexes deshabilitados:
2 rows in set. Elapsed: 0.025 sec. Processed 8.52 thousand rows, 299.78 KB (341.22 thousand rows/s., 12.00 MB/s.)
Peak memory usage: 41.97 MiB.
SELECT *
FROM otel_traces
WHERE (ServiceName = 'accountingservice') AND (TraceId = '4512e822ca3c0c68bbf5d4a263f9943d')
FORMAT Null
SETTINGS use_query_condition_cache = 0, use_skip_indexes = 0;
Desactivar
0 rows in set. Elapsed: 0.702 sec. Processed 1.62 million rows, 56.62 MB (2.31 million rows/s., 80.71 MB/s.)
Peak memory usage: 198.39 MiB.
use_query_condition_cache garantiza que los resultados no se vean afectados por decisiones de filtrado almacenadas en caché, y establecer
use_skip_indexes = 0 proporciona una base de referencia limpia para la comparación. Si la poda es efectiva y el coste de evaluar el índice es bajo, la consulta indexada debería ser notablemente más rápida, como en el ejemplo anterior.
Los índices de omisión de datos deben añadirse de forma selectiva, en función de los tipos de filtros que los usuarios aplican con más frecuencia y de la distribución de los datos en las partes y los gránulos. El objetivo es descartar suficientes gránulos como para compensar el coste de evaluar el propio índice, por lo que es esencial hacer benchmarks con datos parecidos a los de producción. En las columnas numéricas que se usan en filtros, un índice de omisión de datos
Cuándo añadir índices de omisión de datos
minmax casi siempre es una buena opción. Es ligero, barato de evaluar y puede ser eficaz para predicados de rango, especialmente cuando los valores están poco ordenados o quedan confinados a rangos estrechos dentro de las partes. Incluso cuando
minmax no ayuda con un patrón de consulta concreto, su sobrecarga suele ser lo bastante baja como para que siga siendo razonable mantenerlo.
En las columnas de texto, prefiera los índices de texto cuando sean compatibles; en caso contrario, recurra a filtros Bloom. Los índices de texto aceleran los mismos filtros de igualdad e
IN que los filtros Bloom y, además, habilitan predicados basados en tokens (
hasToken,
hasAllTokens,
has) que se usan en la búsqueda de texto completo y en la optimización de lectura directa de Map. En clústeres más antiguos que todavía no admiten índices de texto, los filtros Bloom siguen siendo una opción sólida.
Los filtros Bloom son más eficaces en columnas de texto con alta cardinalidad en las que cada valor tiene una frecuencia relativamente baja, lo que significa que la mayoría de las partes y los gránulos no contienen el valor buscado. Como regla general, los filtros Bloom son más prometedores cuando la columna tiene al menos 10.000 valores distintos, y a menudo ofrecen el mejor rendimiento con más de 100.000 valores distintos. También son más eficaces cuando los valores coincidentes se agrupan en un número reducido de partes secuenciales, lo que normalmente ocurre cuando la columna está correlacionada con la clave de ordenación. De nuevo, esto puede variar según el caso; nada sustituye a las pruebas en el mundo real.
Cuando se filtra por una subclave de Map como
Optimización 3. Lectura directa de Map
LogAttributes['k8s.pod.name'] = 'checkout', ClickHouse debe leer la columna Map
LogAttributes completa desde
disco y desempaquetar cada fila para evaluar el predicado. Materializar los atributos consultados con frecuencia
resuelve esto para las claves que conoce de antemano, pero no escala bien para
atributos arbitrarios por los que los usuarios filtran de forma ad hoc.
Incluso si un esquema tiene índices sobre
mapKeys y
mapValues, esos índices pueden indicarle si una fila tiene una clave determinada y si tiene un valor determinado, pero no si la clave y el valor pertenecen a la misma entrada. En otras palabras,
mapKeys responde
mapContainsKey(ResourceAttributes, 'foo') y
mapValues responde
mapContainsValue(ResourceAttributes, 'bar'), pero ninguno responde
ResourceAttributes['foo'] = 'bar'.
Al concatenar las claves y los valores en una única columna
Array(String), la
optimización de lectura directa de Map permite responder
ResourceAttributes['foo'] = 'bar' sin cargar el Map subyacente. Los Maps suelen ser grandes y aumentan
de tamaño a medida que crece el volumen. En combinación con una reescritura de
consultas a nivel de aplicación, los filtros de igualdad sobre cualquier subclave de Map se convierten en una única llamada
has(...)
respaldada por ese índice, sin deserialización del Map en tiempo de consulta. Además,
el único coste de almacenamiento es el del text index, ya que la columna subyacente es
una columna
ALIAS y no se almacena.
Esta optimización es automática. ClickStack incluye las columnas e
índices necesarios en las tablas predeterminadas de logs y trazas, y reescribe los filtros con subíndice de Map
en tiempo de ejecución cuando el ClickHouse server conectado admite la primitiva
subyacente. Si su esquema no contiene estas columnas, o si tiene
columnas Map adicionales que quiere acelerar además de las predeterminadas, siga leyendo para
habilitarlas.
Para cada columna
Esquema
Map que quieras acelerar, ClickStack define una
columna
Array(String)
ALIAS que combina cada clave con su valor mediante
=:
La forma ALIAS significa que el array no ocupa bytes en disco. ClickHouse lo calcula en tiempo de consulta y al crear el índice. Un índice de omisión de datos
ALTER TABLE otel_logs
ADD COLUMN LogAttributeItems Array(String)
ALIAS arrayMap(
(arr) -> concat(arr.1, '=', arr.2),
LogAttributes::Array(Tuple(String, String))
)
text(tokenizer = 'array') sobre
la columna
ALIAS almacena un token por cada par
key=value, que ClickHouse usa
para descartar gránulos sin tocar el Map de origen:
Después de crear el índice en una tabla existente, materialízalo para que los datos históricos puedan aprovecharlo (consulta “Materializar índice de omisión de datos”). Los esquemas predeterminados de ClickStack incluyen estas columnas e índices:
ALTER TABLE otel_logs
ADD INDEX idx_log_attr_items LogAttributeItems
TYPE text(tokenizer = 'array')
|Tabla
|columnas ALIAS
|Índices de texto
otel_logs
ResourceAttributeItems,
ScopeAttributeItems,
LogAttributeItems
idx_res_attr_items,
idx_scope_attr_items,
idx_log_attr_items
otel_traces
ResourceAttributeItems,
SpanAttributeItems
idx_res_attr_items,
idx_span_attr_items
Cuando un usuario filtra por una subclave de Map a través de la UI de ClickStack o del SDK, ClickStack reescribe:
Reescritura de consultas
a:
LogAttributes['k8s.pod.name'] = 'checkout'
La forma reescrita utiliza el índice de texto en
has(LogAttributeItems, concat('k8s.pod.name', '=', 'checkout'))
LogAttributeItems, descarta filas
enteras que no contienen el token
key=value y nunca deserializa el
Map de origen
LogAttributes en las filas que no coinciden. Para cargas de trabajo de
observabilidad con alta cardinalidad, esto suele ofrecer una reducción de un orden de magnitud
en E/S respecto al acceso mediante subíndice al Map.
La reescritura se aplica automáticamente: las consultas guardadas, dashboards y alertas que
hacen referencia a
LogAttributes['key'] se benefician de esta mejora de velocidad sin ningún cambio.
La reescritura de consultas requiere una versión de ClickHouse que admita la poda directa a nivel de token en columnas de arrays indexadas por texto. ClickStack detecta la versión del servidor conectado (
Requisitos de versión de ClickHouse
SELECT version(), almacenada en caché por conexión) y solo
emite la forma reescrita cuando el servidor alcanza o supera el umbral. Los
servidores más antiguos vuelven automáticamente a la forma original de subíndice de Map.
|Rama de ClickHouse
|Versión mínima
|26.2
|26.2.19.43
|26.3
|26.3.12.3
|26.4
|26.4.3.37
|26.5+
|Todas las versiones
Por qué ALIAS y no MATERIALIZEDEl array
items es una vista de datos que ya están en la columna Map.
Almacenarlo dos veces —una vez en el Map y otra en el array— duplicaría la E/S de escritura
sin aportar nuevos patrones de consulta. El índice de texto de la columna
ALIAS se
construye en el momento de la inserción a partir de los mismos datos de origen, por lo que la optimización solo añade
la huella del índice en disco.
La clave primaria es uno de los componentes más importantes para optimizar el rendimiento de ClickHouse en la mayoría de las cargas de trabajo. Para ajustarla eficazmente, es necesario comprender cómo funciona y cómo interactúa con los patrones de consulta. En última instancia, la clave primaria debe ajustarse a la forma en que los usuarios acceden a los datos, en particular a las columnas por las que se filtra con más frecuencia. Aunque la clave primaria también influye en la compresión y en la estructura de almacenamiento, su propósito principal es el rendimiento de las consultas. En ClickStack, las claves primarias predeterminadas ya vienen optimizadas para los patrones de acceso de observabilidad más comunes y para lograr una buena compresión. Las claves predeterminadas de las tablas de logs, trazas y métricas están diseñadas para ofrecer un buen rendimiento en flujos de trabajo habituales. Filtrar por columnas que aparecen antes en la clave primaria es más eficiente que filtrar por columnas que aparecen más tarde. Aunque la configuración predeterminada es suficiente para la mayoría de los usuarios, en algunos casos modificar la clave primaria puede mejorar el rendimiento para cargas de trabajo concretas.
Optimización 4. Modificar la clave primaria
Antes de modificar cualquier clave primaria, se recomienda encarecidamente leer nuestra guía para entender cómo funcionan los índices primarios en ClickHouse: El ajuste de la clave primaria depende de la tabla y del tipo de datos. Un cambio que beneficia a una tabla y a un tipo de datos puede no aplicarse a otros. El objetivo siempre es optimizar para un tipo de datos concreto, por ejemplo, logs. Normalmente optimizarás las tablas de logs y trazas. Rara vez es necesario cambiar la clave primaria de otros tipos de datos. A continuación se muestran las claves primarias predeterminadas para las tablas de ClickStack de logs y trazas.
Nota sobre la terminologíaA lo largo de este documento, el término “clave de ordenación” se usa indistintamente con “primary key”. En sentido estricto, estos conceptos difieren en ClickHouse, pero en ClickStack normalmente se refieren a las mismas columnas especificadas en la cláusula
ORDER BY de la tabla. Para más información, consulta la documentación de ClickHouse sobre cómo elegir una clave primaria distinta de la clave de ordenación.
- Logs (
otel_logs) -
(toStartOfFiveMinutes(Timestamp), ServiceName, Timestamp)
- Trazas (
otel_traces) -
(ServiceName, SpanName, toDateTime(Timestamp))
Primero, determine si sus patrones de acceso difieren sustancialmente de los valores predeterminados de una tabla concreta. Por ejemplo, si normalmente filtra los logs por nodo de Kubernetes antes que por nombre del servicio, y esto representa un flujo de trabajo predominante, puede justificar un cambio en la clave primaria.
Cómo elegir una clave primaria
Una vez que haya identificado las columnas deseadas, puede empezar a optimizar la clave de ordenación o clave primaria. Pueden aplicarse algunas reglas sencillas para ayudar a elegir una clave de ordenación. A veces pueden entrar en conflicto entre sí, así que considérelas en este orden. Intente seleccionar un máximo de 4-5 claves mediante este proceso:
Modificar la clave primaria predeterminadaLas claves primarias predeterminadas son suficientes en la mayoría de los casos. Los cambios deben hacerse con cautela y solo con una comprensión clara de los patrones de consulta. Modificar una clave primaria puede degradar el rendimiento de otros flujos de trabajo, por lo que es fundamental realizar pruebas.
- Seleccione columnas que se ajusten a sus filtros habituales y patrones de acceso. Si normalmente inicia investigaciones de observabilidad filtrando por una columna específica, p. ej., el nombre del pod de Kubernetes, esta columna se usará con frecuencia en las cláusulas
WHERE. Priorice incluirlas en la clave frente a otras que se utilicen con menos frecuencia.
- Prefiera columnas que ayuden a excluir un gran porcentaje del total de filas al filtrar, reduciendo así la cantidad de datos que es necesario leer. Los nombres de servicio y los códigos de estado suelen ser buenos candidatos; en este último caso, solo si filtra por valores que excluyen la mayoría de las filas. Por ejemplo, filtrar por códigos 200 coincidirá, en la mayoría de los sistemas, con la mayor parte de las filas, mientras que los errores 500 corresponderán a un subconjunto pequeño.
- Prefiera columnas que probablemente estén muy correlacionadas con otras columnas de la tabla. Esto ayudará a garantizar que esos valores también se almacenen de forma contigua, lo que mejora la compresión.
- Las operaciones
GROUP BY(agregaciones para gráficos) y
ORDER BY(ordenación) sobre columnas incluidas en la clave de ordenación pueden ser más eficientes en el uso de memoria.
Si tienes claros los patrones de acceso antes de la ingestión de datos, simplemente elimina y vuelve a crear la tabla para el tipo de datos correspondiente. El siguiente ejemplo muestra una forma sencilla de crear una nueva tabla de logs con el esquema existente, pero con una nueva clave primaria que incluye la columna
Cambio de la clave primaria
SeverityText antes de
ServiceName.
Sin embargo, la clave primaria no puede modificarse en una tabla existente. Para cambiarla, es necesario crear una nueva tabla. El siguiente proceso puede utilizarse para garantizar que los datos antiguos se conserven y sigan pudiéndose consultar de forma transparente (usando su clave existente en la UI de ClickStack, si es necesario), mientras que los datos nuevos se exponen a través de una nueva tabla optimizada para los patrones de acceso de los usuarios. Este enfoque garantiza que las canalizaciones de ingestión no tengan que modificarse: los datos siguen enviándose a los nombres de tabla predeterminados y todos los cambios son transparentes para los usuarios.
1
Crear una nueva tabla
CREATE TABLE otel_logs_temp AS otel_logs
PRIMARY KEY (SeverityText, ServiceName, Timestamp)
ORDER BY (SeverityText, ServiceName, Timestamp)
Clave de ordenación frente a clave primariaTen en cuenta que, en el ejemplo anterior, es necesario especificar
PRIMARY KEY y
ORDER BY.
En ClickStack, casi siempre son iguales.
ORDER BY controla la disposición física de los datos, mientras que
PRIMARY KEY define el índice disperso.
En casos poco frecuentes, con cargas de trabajo muy grandes, pueden diferir, pero la mayoría de los usuarios debería mantenerlos alineados.
2
Intercambiar y eliminar la tabla
La sentencia
EXCHANGE se usa para intercambiar los nombres de las tablas de forma atómica. La tabla temporal (ahora la antigua tabla predeterminada) se puede eliminar.
EXCHANGE TABLES otel_logs_temp AND otel_logs
DROP TABLE otel_logs_temp
A continuación se usa el mismo ejemplo de introducir
Rara vez compensa hacer backfill de los datos existentes en una nueva tabla a gran escala. El coste de cómputo y E/S suele ser alto y no justifica las ventajas de rendimiento. En su lugar, deja que los datos más antiguos expiren mediante TTL, mientras que los datos más recientes se benefician de la clave mejorada.
SeverityText como primera columna de la clave primaria. En este caso, se crea una tabla para los datos nuevos y se conserva la tabla anterior para el análisis histórico.
Este proceso puede adaptarse si se requieren más cambios en la clave primaria. Por ejemplo, si una semana después decides que, en realidad,
1
Crear una nueva tabla
Crea la nueva tabla con la clave primaria deseada. Ten en cuenta el sufijo
_23_01_2025: adáptalo para que corresponda a la fecha actual. Por ejemplo:
CREATE TABLE otel_logs_23_01_2025 AS otel_logs
PRIMARY KEY (SeverityText, ServiceName, Timestamp)
ORDER BY (SeverityText, ServiceName, Timestamp)
2
Crear una tabla Merge
El motor Merge (no debe confundirse con MergeTree) no almacena datos por sí mismo, pero permite leer simultáneamente de cualquier número de tablas.
CREATE TABLE otel_logs_merge
AS otel_logs
ENGINE = Merge(currentDatabase(), 'otel_logs*')
Ahora puedes consultar esta tabla para confirmar que devuelve datos de
currentDatabase() asume que el comando se ejecuta en la base de datos correcta. De lo contrario, especifica explícitamente el nombre de la base de datos.
otel_logs.
3
Actualizar la UI de ClickStack para leer desde la tabla Merge
Configura la UI de ClickStack para usar
otel_logs_merge como tabla de la fuente de datos de logs.En este punto, las escrituras continúan en
otel_logs con la clave primaria original, mientras que las lecturas usan la tabla Merge. No hay cambios visibles para los usuarios ni impacto en la ingestión.
4
Intercambiar las tablas
Ahora se utiliza una sentencia
EXCHANGE para intercambiar atómicamente los nombres de las tablas
otel_logs y
otel_logs_23_01_2025.
Las escrituras ahora se dirigen a la nueva tabla
EXCHANGE TABLES otel_logs AND otel_logs_23_01_2025
otel_logs con la clave primaria actualizada. Los datos existentes permanecen en
otel_logs_23_01_2025 y siguen siendo accesibles a través de la tabla Merge. El sufijo indica la fecha en que se aplicó el cambio y representa la marca temporal más reciente contenida en esa tabla.Este proceso permite cambiar la clave primaria sin interrumpir la ingestión y sin impacto visible para el usuario.
SeverityNumber debería formar parte de la clave primaria en lugar de
SeverityText. El siguiente proceso puede adaptarse tantas veces como sea necesario para aplicar cambios en la clave primaria.
1
Crear una nueva tabla
Crea la nueva tabla con la clave primaria deseada. En el ejemplo siguiente,
30_01_2025 se usa como sufijo para indicar la fecha de la tabla. Por ejemplo:
CREATE TABLE otel_logs_30_01_2025 AS otel_logs
PRIMARY KEY (SeverityNumber, ServiceName, TimestampTime)
ORDER BY (SeverityNumber, ServiceName, TimestampTime)
2
Intercambiar las tablas
Ahora se utiliza una sentencia
EXCHANGE para intercambiar atómicamente los nombres de las tablas
otel_logs y
otel_logs_30_01_2025.
Las escrituras ahora se dirigen a la nueva tabla
EXCHANGE TABLES otel_logs AND otel_logs_30_01_2025
otel_logs con la clave primaria actualizada. Los datos antiguos permanecen en
otel_logs_30_01_2025, accesibles a través de la tabla Merge.
Tablas redundantesSi hay políticas TTL configuradas, lo cual se recomienda, las tablas con claves primarias antiguas que ya no reciben escrituras se irán vaciando gradualmente a medida que caduquen los datos. Deben supervisarse y limpiarse periódicamente cuando ya no contengan datos. Por ahora, este proceso de limpieza es manual.
El esquema predeterminado de logs de ClickStack habilita dos configuraciones de MergeTree que no afectan directamente al rendimiento de las consultas, pero sí aceleran de forma notable las búsquedas de detalles por fila en la UI de ClickStack:
Aceleración de búsquedas por fila con columnas de bloque
Con esta configuración, cada fila de la tabla lleva un par implícito
SETTINGS enable_block_number_column = 1, enable_block_offset_column = 1
(_block_number, _block_offset) que la identifica de forma única dentro de una
parte. Cuando haces clic en una fila de logs en la UI de ClickStack para abrir el panel de detalles, ClickStack
emite una consulta de seguimiento para obtener esa única fila. Sin columnas de bloque, la
cláusula
WHERE de la fila debe incluir suficientes columnas — normalmente la clave primaria
más
Body y
SeverityText — para distinguirla. Con columnas de bloque,
la clave primaria más
_block_number más
_block_offset es suficiente. Las
columnas grandes como
Body nunca se leen para la búsqueda, lo que acelera efectivamente la consulta.
ClickStack detecta la configuración a partir de la instrucción
CREATE de la tabla y genera
automáticamente la cláusula
WHERE más concisa cuando ambas columnas están habilitadas. No
se requiere ningún cambio en la configuración de la aplicación.
Para habilitar esta optimización en una tabla existente de logs o trazas:
La configuración se aplica a los datos escritos después del
ALTER TABLE otel_logs
MODIFY SETTING enable_block_number_column = 1, enable_block_offset_column = 1
ALTER. Las partes existentes siguen
usando el método anterior de búsqueda por fila hasta que una fusión las reescriba.
ClickStack puede aprovechar las vistas materializadas incrementales para acelerar las visualizaciones que dependen de consultas con agregaciones intensivas, como calcular la duración media de las solicitudes por minuto a lo largo del tiempo. Esta funcionalidad puede mejorar drásticamente el rendimiento de las consultas y suele ser especialmente beneficiosa en implementaciones de mayor tamaño, de unos 10 TB al día en adelante, además de permitir escalar hasta el rango de petabytes al día. Las vistas materializadas incrementales están en Beta y deben usarse con precaución. Para obtener más información sobre cómo usar esta funcionalidad en ClickStack, consulta nuestra guía específica “ClickStack - Vistas materializadas.”
Optimización 5. Uso de vistas materializadas
Las proyecciones representan una optimización avanzada final que puede considerarse una vez evaluadas las columnas materializadas, los índices de omisión de datos, las claves primarias y las vistas materializadas. Aunque las proyecciones y las vistas materializadas pueden parecer similares, en ClickStack cumplen funciones distintas y conviene usarlas en escenarios diferentes.
Optimización 6. Aprovechar las proyecciones
En la práctica, una proyección puede entenderse como una copia adicional y oculta de la tabla que almacena las mismas filas en un orden físico diferente. Esto le da a la proyección su propio índice primario, distinto de la clave
ORDER BY de la tabla base, lo que permite a ClickHouse descartar datos de forma más eficaz para patrones de acceso que no se ajustan al orden original.
Las vistas materializadas pueden lograr un efecto similar al escribir explícitamente filas en una tabla de destino independiente con una clave de ordenación distinta. La diferencia principal es que ClickHouse mantiene las proyecciones de forma automática y transparente, mientras que las vistas materializadas son tablas explícitas que ClickStack debe registrar y seleccionar de forma intencionada.
Cuando una consulta se ejecuta sobre la tabla base, ClickHouse evalúa la disposición base y las proyecciones disponibles, examina sus índices primarios y selecciona la disposición que puede producir el resultado correcto leyendo la menor cantidad de gránulos. Esta decisión la toma automáticamente el analizador de consultas.
Por lo tanto, en ClickStack, las proyecciones son más adecuadas para la reordenación pura de datos, donde:
- Los patrones de acceso son sustancialmente distintos de la clave primaria predeterminada
- No resulta práctico cubrir todos los flujos de trabajo con una sola clave de ordenación
- Quiere que ClickHouse elija de forma transparente la disposición física óptima
Supongamos que su tabla de trazas está optimizada para el patrón de acceso predeterminado de ClickStack:
Proyecciones de ejemplo
Si también tiene un flujo de trabajo principal que filtra por TraceId (o que agrupa y filtra con frecuencia en función de este), puede agregar una proyección que almacene las filas ordenadas por TraceId y tiempo:
ORDER BY (ServiceName, SpanName, toDateTime(Timestamp))
ALTER TABLE otel_v2.otel_traces
ADD PROJECTION prj_traceid_time
(
SELECT *
ORDER BY (TraceId, toDateTime(Timestamp))
);
Al igual que ocurre con otros cambios en la organización de los datos, la proyección solo afecta a las partes nuevas. Para crearla para los datos ya existentes, materialízala:
Usa comodinesEn la proyección de ejemplo anterior, se usa un comodín (
SELECT *). Aunque seleccionar un subconjunto de columnas puede reducir la sobrecarga de escritura, también limita cuándo puede usarse la proyección, ya que solo pueden aprovecharla las consultas que puedan resolverse por completo con esas columnas. En ClickStack, esto suele restringir el uso de la proyección a casos muy específicos. Por este motivo, en general se recomienda usar un comodín para maximizar su aplicabilidad.
ALTER TABLE otel_v2.otel_traces
MATERIALIZE PROJECTION prj_traceid_time;
ClickHouse puede elegir la proyección automáticamente cuando estima que tendrá que leer menos gránulos que con la estructura base. Las proyecciones son más fiables cuando representan una simple reordenación del conjunto completo de filas (
Materializar una proyección puede llevar mucho tiempo y consumir una cantidad considerable de recursos. Como los datos de observabilidad normalmente expiran por TTL, esto solo debe hacerse cuando sea absolutamente necesario. En la mayoría de los casos, basta con dejar que la proyección se aplique solo a los datos recién ingeridos, para que optimice los intervalos de tiempo consultados con más frecuencia, como las últimas 24 horas.
SELECT *) y los filtros de la consulta se ajustan claramente al
ORDER BY de la proyección.
Las consultas que filtran por TraceId (especialmente con igualdad) e incluyen un intervalo de tiempo se beneficiarían de la proyección anterior. Por ejemplo:
Las consultas que no restringen
-- Obtener un trace específico rápidamente
SELECT *
FROM otel_traces
WHERE TraceId = 'aeea7f401feb75fc5af8eb25ebc8e974'
AND Timestamp >= now() - INTERVAL 1 DAY
ORDER BY Timestamp;
-- Agregación acotada por trace
SELECT
toStartOfMinute(Timestamp) AS t,
count() AS spans
FROM otel_traces
WHERE TraceId = 'aeea7f401feb75fc5af8eb25ebc8e974'
AND Timestamp >= now() - INTERVAL 1 DAY
GROUP BY t
ORDER BY t;
TraceId, o que filtran principalmente por otras dimensiones que no ocupan las primeras posiciones en la clave de ordenación de la proyección, normalmente no se beneficiarán de ello (y en su lugar pueden leer desde la estructura base).
En la práctica, las proyecciones son más adecuadas para flujos de trabajo en los que se pasa con frecuencia de una búsqueda amplia a un análisis detallado centrado en una traza (por ejemplo, recuperar todos los spans de un
Las proyecciones también pueden almacenar agregaciones (de forma similar a las vistas materializadas). En ClickStack, por lo general no se recomiendan las agregaciones basadas en proyecciones, porque su selección depende del analizador de ClickHouse y su uso puede ser más difícil de controlar y comprender. En su lugar, prefiera vistas materializadas explícitas que ClickStack pueda registrar y seleccionar intencionadamente en la capa de aplicación.
TraceId específico).
Costes y recomendaciones
- Sobrecarga de inserción: Una proyección
SELECT *con una clave de ordenación distinta equivale, en la práctica, a escribir los datos dos veces, lo que incrementa la E/S de escritura y puede requerir CPU adicional y mayor rendimiento de disco para sostener la ingestión.
- Úselas con moderación: Lo mejor es reservar las proyecciones para patrones de acceso realmente distintos, en los que una segunda ordenación física permita una poda significativa en una gran parte de las consultas; por ejemplo, cuando dos equipos consultan el mismo conjunto de datos de maneras fundamentalmente diferentes.
- Valídelo con benchmarks: Como con cualquier ajuste, compare la latencia real de las consultas y el uso de recursos antes y después de añadir y materializar una proyección.
Proyecciones ligeras con
_part_offset
Las versiones más recientes de ClickHouse también admiten proyecciones aún más ligeras que almacenan solo la clave de ordenación de la proyección junto con un puntero
Las proyecciones ligeras están en Beta para ClickStackNo se recomiendan las proyecciones ligeras
basadas en _part_offset para las cargas de trabajo de ClickStack. Aunque reducen el almacenamiento y la E/S de escritura, pueden introducir más accesos aleatorios en tiempo de consulta, y su comportamiento en producción a escala de observabilidad aún se está evaluando. Esta recomendación puede cambiar a medida que esta funcionalidad madure y recopilemos más datos operativos.
_part_offset a la tabla base, en lugar de duplicar filas completas. Esto puede reducir considerablemente la sobrecarga de almacenamiento, y las mejoras recientes permiten la poda a nivel de gránulo, por lo que se comportan más como verdaderos índices secundarios. Consulte:
Si necesita varias claves de ordenación, las proyecciones no son la única opción. Según las restricciones operativas y cómo quiera que ClickStack dirija las consultas, considere lo siguiente:
Alternativas
- Configurar su OpenTelemetry Collector para escribir en dos tablas con claves
ORDER BYdiferentes y crear fuentes de ClickStack independientes para cada tabla.
- Crear una vista materializada como canalización de copia; es decir, adjuntar una vista materializada a la tabla principal para copiar las filas sin procesar a una tabla secundaria con una clave de ordenación distinta (un patrón de desnormalización o enrutamiento). Cree una fuente para esta tabla de destino. Puede encontrar ejemplos aquí.