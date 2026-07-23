La forma más rápida y sencilla de empezar a usar ClickHouse es crear un nuevo servicio en ClickHouse Cloud. En esta guía de inicio rápido, lo configurarás en tres sencillos pasos.
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Crear un servicio de ClickHouse
Para crear un servicio gratuito de ClickHouse en ClickHouse Cloud, solo tienes que registrarte siguiendo estos pasos:
Una vez que hayas iniciado sesión, ClickHouse Cloud inicia el asistente de configuración, que te guía en la creación de un nuevo servicio de ClickHouse. Selecciona la región en la que quieres desplegar el servicio y asigna un nombre a tu nuevo servicio:
De forma predeterminada, las nuevas organizaciones se asignan al nivel Scale y crearán 3 réplicas, cada una con 4 vCPU y 16 GiB de RAM. El escalado vertical automático estará habilitado de forma predeterminada en el nivel Scale. Puedes cambiar el nivel de la organización más adelante en la página ‘Plans’.Si es necesario, personaliza los recursos del servicio especificando un tamaño mínimo y máximo entre los que puedan escalar las réplicas. Cuando estés listo, selecciona
¡Enhorabuena! Tu servicio de ClickHouse Cloud ya está en funcionamiento y la configuración inicial se ha completado. Sigue leyendo para obtener más información sobre cómo empezar a ingestar y consultar tus datos.
- Crea una cuenta en la página de registro
- Puedes elegir registrarte con tu correo electrónico o mediante Google SSO, Microsoft SSO, AWS Marketplace, Google Cloud o Microsoft Azure
- Si te registras con un correo electrónico y una contraseña, recuerda verificar tu dirección de correo en un plazo de 24 h mediante el enlace que recibirás por correo electrónico
- Inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña que acabas de crear
Una vez que hayas iniciado sesión, ClickHouse Cloud inicia el asistente de configuración, que te guía en la creación de un nuevo servicio de ClickHouse. Selecciona la región en la que quieres desplegar el servicio y asigna un nombre a tu nuevo servicio:
De forma predeterminada, las nuevas organizaciones se asignan al nivel Scale y crearán 3 réplicas, cada una con 4 vCPU y 16 GiB de RAM. El escalado vertical automático estará habilitado de forma predeterminada en el nivel Scale. Puedes cambiar el nivel de la organización más adelante en la página ‘Plans’.Si es necesario, personaliza los recursos del servicio especificando un tamaño mínimo y máximo entre los que puedan escalar las réplicas. Cuando estés listo, selecciona
Create service.
¡Enhorabuena! Tu servicio de ClickHouse Cloud ya está en funcionamiento y la configuración inicial se ha completado. Sigue leyendo para obtener más información sobre cómo empezar a ingestar y consultar tus datos.
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Conectarse a ClickHouse
Hay 2 formas de conectarse a ClickHouse:
Eso es todo: ¡ya estás listo para empezar a usar tu nuevo servicio de ClickHouse!
Si no ves el cliente para tu lenguaje, quizá quieras consultar nuestra lista de Integrations.
- Conectarse mediante nuestra consola SQL web
- Conectarse con su aplicación
Conectarse mediante la consola SQLPara empezar rápidamente, ClickHouse ofrece una consola SQL web a la que se le redirigirá al completar el onboarding.Cree una pestaña de consulta e introduzca una consulta sencilla para verificar que la conexión funciona:
Deberías ver 4 bases de datos en la lista, además de las que hayas agregado.
SHOW databases
Eso es todo: ¡ya estás listo para empezar a usar tu nuevo servicio de ClickHouse!
Conéctate desde tu aplicaciónPulsa el botón Conectar en el menú de navegación. Se abrirá una ventana modal con las credenciales de tu servicio y un conjunto de instrucciones sobre cómo conectarte mediante tu interfaz o tus clientes para lenguajes.
Si no ves el cliente para tu lenguaje, quizá quieras consultar nuestra lista de Integrations.
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Agregar datos
¡ClickHouse es mejor con datos! Existen múltiples formas de agregar datos y la mayoría están disponibles en la página de Data Sources, a la que se puede acceder desde el menú de navegación.
Puede cargar datos mediante los siguientes métodos:
Incluso para un ejemplo sencillo, insertemos más de una fila a la vez:
Puede cargar datos mediante los siguientes métodos:
- Configura un ClickPipe para empezar a ingestar datos desde fuentes como S3, Postgres, Kafka y GCS
- Usa la consola SQL
- Usa el cliente de ClickHouse
- Sube un archivo - los formatos aceptados incluyen JSON, CSV y TSV
- Sube datos desde la URL de un archivo
ClickPipesClickPipes es una plataforma de integración administrada que simplifica la ingesta de datos desde un conjunto diverso de fuentes con solo unos pocos clics. Diseñada para los workloads más exigentes, la arquitectura robusta y escalable de ClickPipes garantiza un rendimiento y una fiabilidad constantes. ClickPipes puede utilizarse tanto para necesidades de streaming a largo plazo como para trabajos puntuales de carga de datos.
Agregar datos mediante la SQL ConsoleAl igual que la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos, ClickHouse agrupa lógicamente las tablas en bases de datos. Use el comando
CREATE DATABASE para crear una nueva base de datos en ClickHouse:
Ejecuta el siguiente comando para crear una tabla llamada
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS helloworld
my_first_table en la base de datos
helloworld:
En el ejemplo anterior,
CREATE TABLE helloworld.my_first_table
(
user_id UInt32,
message String,
timestamp DateTime,
metric Float32
)
ENGINE = MergeTree()
PRIMARY KEY (user_id, timestamp)
my_first_table es una tabla
MergeTree con cuatro columnas:
user_id: un entero sin signo de 32 bits (UInt32)
message: un tipo de dato String, que sustituye a tipos como
VARCHAR,
BLOB,
CLOBy otros de otros sistemas de bases de datos
timestamp: un valor DateTime que representa un instante en el tiempo
metric: un número de coma flotante de 32 bits (Float32)
Motores de tablaLos motores de tabla determinan:
Hay muchos motores de tabla para elegir, pero para una tabla sencilla en un servidor ClickHouse de un solo nodo,
- Cómo y dónde se almacenan los datos
- Qué consultas se admiten
- Si los datos se replican o no
Hay muchos motores de tabla para elegir, pero para una tabla sencilla en un servidor ClickHouse de un solo nodo,
MergeTree suele ser la opción más adecuada.
Breve introducción a las claves primariasAntes de continuar, es importante entender cómo funcionan las claves primarias en ClickHouse (¡la implementación de las claves primarias puede resultar sorprendente!):
- las claves primarias en ClickHouse no son únicas para cada fila de una tabla
SELECT.La clave primaria puede definirse mediante el parámetro
PRIMARY KEY. Si se define una tabla sin especificar un
PRIMARY KEY,
la clave pasa a ser la tupla indicada en la cláusula
ORDER BY. Si se especifican tanto
PRIMARY KEY como
ORDER BY, la clave primaria debe ser un subconjunto del orden de clasificación.La clave primaria es también la clave de ordenación, que es una tupla de
(user_id, timestamp). Por lo tanto, los datos almacenados en cada archivo de columna estarán ordenados por
user_id y, a continuación, por
timestamp.Para profundizar en los conceptos fundamentales de ClickHouse, consulte “Core Concepts”.
Insertar datos en tu tablaPuede utilizar el conocido comando
INSERT INTO TABLE con ClickHouse, pero es importante entender que cada inserción en una tabla
MergeTree genera la creación de una parte en el almacenamiento.
Incluso para un ejemplo sencillo, insertemos más de una fila a la vez:
INSERT INTO helloworld.my_first_table (user_id, message, timestamp, metric) VALUES
(101, 'Hello, ClickHouse!', now(), -1.0 ),
(102, 'Insert a lot of rows per batch', yesterday(), 1.41421 ),
(102, 'Sort your data based on your commonly-used queries', today(), 2.718 ),
(101, 'Granules are the smallest chunks of data read', now() + 5, 3.14159 )
Verifiquemos que funcionó:
Observe que la columna
timestamp se rellena mediante varias funciones Date y DateTime. ClickHouse tiene cientos de funciones útiles que puede ver en la sección Funciones.
SELECT * FROM helloworld.my_first_table
Agregar datos con el ClickHouse ClientTambién puede conectarse a su servicio de ClickHouse Cloud mediante una herramienta de línea de comandos llamada clickhouse client. Haga clic en
Connect en el menú izquierdo para acceder a estos detalles. En el cuadro de diálogo, seleccione
Native en el menú desplegable:
- Instale ClickHouse.
- Ejecute el comando y sustituya el hostname, el nombre de usuario y la contraseña:
Si aparece el indicador de carita sonriente, ya puede ejecutar consultas.
./clickhouse client --host HOSTNAME.REGION.CSP.clickhouse.cloud \
--secure --port 9440 \
--user default \
--password <password>
:)
- Pruébalo ejecutando la siguiente consulta:
Observe que la respuesta se muestra en un formato de tabla claro:
SELECT *
FROM helloworld.my_first_table
ORDER BY timestamp
┌─user_id─┬─message────────────────────────────────────────────┬───────────timestamp─┬──metric─┐
│ 102 │ Insert a lot of rows per batch │ 2022-03-21 00:00:00 │ 1.41421 │
│ 102 │ Sort your data based on your commonly-used queries │ 2022-03-22 00:00:00 │ 2.718 │
│ 101 │ Hello, ClickHouse! │ 2022-03-22 14:04:09 │ -1 │
│ 101 │ Granules are the smallest chunks of data read │ 2022-03-22 14:04:14 │ 3.14159 │
└─────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────┘
4 rows in set. Elapsed: 0.008 sec.
- Añade una cláusula
FORMATpara especificar uno de los muchos formatos de salida que admite ClickHouse:
En la consulta anterior, la salida se devuelve separada por tabulaciones:
SELECT *
FROM helloworld.my_first_table
ORDER BY timestamp
FORMAT TabSeparated
Query id: 3604df1c-acfd-4117-9c56-f86c69721121
102 Insert a lot of rows per batch 2022-03-21 00:00:00 1.41421
102 Sort your data based on your commonly-used queries 2022-03-22 00:00:00 2.718
101 Hello, ClickHouse! 2022-03-22 14:04:09 -1
101 Granules are the smallest chunks of data read 2022-03-22 14:04:14 3.14159
4 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
- Para salir de
clickhouse client, escriba el comando exit:
exit
Subir un archivoUna tarea habitual al comenzar a trabajar con una base de datos es insertar datos que ya se tienen en archivos. Disponemos de datos de muestra en línea que puedes insertar y que representan datos de clickstream; incluyen un ID de usuario, una URL visitada y el timestamp del evento.Supongamos que tenemos el siguiente texto en un archivo CSV llamado
data.csv:
data.csv
102,This is data in a file,2022-02-22 10:43:28,123.45
101,It is comma-separated,2022-02-23 00:00:00,456.78
103,Use FORMAT to specify the format,2022-02-21 10:43:30,678.90
- El siguiente comando inserta los datos en la tabla
my_first_table:
./clickhouse client --host HOSTNAME.REGION.CSP.clickhouse.cloud \
--secure --port 9440 \
--user default \
--password <password> \
--query='INSERT INTO helloworld.my_first_table FORMAT CSV' < data.csv
- Observe que las nuevas filas ya aparecen en la tabla al consultar desde SQL Console:
¿Qué sigue?
- El Tutorial te guía para insertar 2 millones de filas en una tabla y escribir algunas consultas analíticas
- Tenemos una lista de conjuntos de datos de ejemplo con instrucciones sobre cómo insertarlos
- Mira nuestro video de 12 minutos sobre Primeros pasos con ClickHouse
- Si tus datos provienen de una fuente externa, consulta nuestra colección de guías de integración para conectarte a colas de mensajes, bases de datos, canalizaciones y más
- Si usas una herramienta de visualización UI/BI, consulta las guías de usuario para conectar una UI a ClickHouse
- La guía de usuario sobre claves primarias contiene todo lo que necesitas saber sobre las claves primarias y cómo definirlas