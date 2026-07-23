Agregar datos

¡ClickHouse es mejor con datos! Existen múltiples formas de agregar datos y la mayoría están disponibles en la página de Data Sources, a la que se puede acceder desde el menú de navegación.

Puede cargar datos mediante los siguientes métodos:

Configura un ClickPipe para empezar a ingestar datos desde fuentes como S3, Postgres, Kafka y GCS

Usa la consola SQL

Usa el cliente de ClickHouse

Sube un archivo - los formatos aceptados incluyen JSON, CSV y TSV

Sube datos desde la URL de un archivo

ClickPipes es una plataforma de integración administrada que simplifica la ingesta de datos desde un conjunto diverso de fuentes con solo unos pocos clics. Diseñada para los workloads más exigentes, la arquitectura robusta y escalable de ClickPipes garantiza un rendimiento y una fiabilidad constantes. ClickPipes puede utilizarse tanto para necesidades de streaming a largo plazo como para trabajos puntuales de carga de datos.

​ Agregar datos mediante la SQL Console

bases de datos. Use el comando Al igual que la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos, ClickHouse agrupa lógicamente las tablas en. Use el comando CREATE DATABASE para crear una nueva base de datos en ClickHouse:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS helloworld

Ejecuta el siguiente comando para crear una tabla llamada my_first_table en la base de datos helloworld :

CREATE TABLE helloworld .my_first_table ( user_id UInt32, message String, timestamp DateTime , metric Float32 ) ENGINE = MergeTree() PRIMARY KEY (user_id, timestamp )

my_first_table es una tabla En el ejemplo anterior,es una tabla MergeTree con cuatro columnas:

user_id : un entero sin signo de 32 bits (UInt32)

: un entero sin signo de 32 bits (UInt32) message : un tipo de dato String, que sustituye a tipos como VARCHAR , BLOB , CLOB y otros de otros sistemas de bases de datos

: un tipo de dato String, que sustituye a tipos como , , y otros de otros sistemas de bases de datos timestamp : un valor DateTime que representa un instante en el tiempo

: un valor DateTime que representa un instante en el tiempo metric : un número de coma flotante de 32 bits (Float32)

Motores de tabla Los motores de tabla determinan: Cómo y dónde se almacenan los datos

Qué consultas se admiten

Si los datos se replican o no

Hay muchos motores de tabla para elegir, pero para una tabla sencilla en un servidor ClickHouse de un solo nodo, MergeTree suele ser la opción más adecuada.

​ Breve introducción a las claves primarias

Antes de continuar, es importante entender cómo funcionan las claves primarias en ClickHouse (¡la implementación de las claves primarias puede resultar sorprendente!):

las claves primarias en ClickHouse no son únicas para cada fila de una tabla

La clave primaria de una tabla de ClickHouse determina cómo se ordenan los datos al escribirse en disco. Cada 8.192 filas o 10 MB de datos (denominado granularidad de índice) crea una entrada en el archivo de índice de clave primaria. Este concepto de granularidad crea un índice disperso que cabe fácilmente en memoria, y los gránulos representan una franja de la cantidad mínima de datos de columna que se procesa durante las consultas SELECT .

La clave primaria puede definirse mediante el parámetro PRIMARY KEY . Si se define una tabla sin especificar un PRIMARY KEY , la clave pasa a ser la tupla indicada en la cláusula ORDER BY . Si se especifican tanto PRIMARY KEY como ORDER BY , la clave primaria debe ser un subconjunto del orden de clasificación.

La clave primaria es también la clave de ordenación, que es una tupla de (user_id, timestamp) . Por lo tanto, los datos almacenados en cada archivo de columna estarán ordenados por user_id y, a continuación, por timestamp .

Para profundizar en los conceptos fundamentales de ClickHouse, consulte “Core Concepts”

​ Insertar datos en tu tabla

parte en el almacenamiento. Puede utilizar el conocido comando INSERT INTO TABLE con ClickHouse, pero es importante entender que cada inserción en una tabla MergeTree genera la creación de unaen el almacenamiento.

Práctica recomendada de ClickHouse Inserte una gran cantidad de filas en cada lote: decenas de miles o incluso millones de filas de una sola vez. No se preocupe: ClickHouse puede manejar fácilmente ese volumen y ahorrarle dinero al enviar menos solicitudes de escritura a su servicio.

Incluso para un ejemplo sencillo, insertemos más de una fila a la vez:

INSERT INTO helloworld . my_first_table (user_id, message , timestamp , metric) VALUES ( 101 , 'Hello, ClickHouse!' , now (), - 1 . 0 ), ( 102 , 'Insert a lot of rows per batch' , yesterday(), 1 . 41421 ), ( 102 , 'Sort your data based on your commonly-used queries' , today(), 2 . 718 ), ( 101 , 'Granules are the smallest chunks of data read' , now () + 5 , 3 . 14159 )

Verifiquemos que funcionó:

SELECT * FROM helloworld . my_first_table

​ Agregar datos con el ClickHouse Client

Connect en el menú izquierdo para acceder a estos detalles. En el cuadro de diálogo, seleccione Native en el menú desplegable: También puede conectarse a su servicio de ClickHouse Cloud mediante una herramienta de línea de comandos llamada clickhouse client . Haga clic enen el menú izquierdo para acceder a estos detalles. En el cuadro de diálogo, seleccioneen el menú desplegable:

Instale ClickHouse Ejecute el comando y sustituya el hostname, el nombre de usuario y la contraseña:

./clickhouse client --host HOSTNAME.REGION.CSP.clickhouse.cloud \ --secure --port 9440 \ --user default \ --password < passwor d >

Si aparece el indicador de carita sonriente, ya puede ejecutar consultas.

:)

Pruébalo ejecutando la siguiente consulta:

SELECT * FROM helloworld . my_first_table ORDER BY timestamp

Observe que la respuesta se muestra en un formato de tabla claro:

┌─user_id─┬─message────────────────────────────────────────────┬───────────timestamp─┬──metric─┐ │ 102 │ Insert a lot of rows per batch │ 2022-03-21 00:00:00 │ 1.41421 │ │ 102 │ Sort your data based on your commonly-used queries │ 2022-03-22 00:00:00 │ 2.718 │ │ 101 │ Hello, ClickHouse! │ 2022-03-22 14:04:09 │ -1 │ │ 101 │ Granules are the smallest chunks of data read │ 2022-03-22 14:04:14 │ 3.14159 │ └─────────┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────┘ 4 rows in set. Elapsed: 0.008 sec.

Añade una cláusula FORMAT para especificar uno de los muchos formatos de salida que admite ClickHouse:

SELECT * FROM helloworld . my_first_table ORDER BY timestamp FORMAT TabSeparated

En la consulta anterior, la salida se devuelve separada por tabulaciones:

Query id: 3604df1c-acfd-4117-9c56-f86c69721121 102 Insert a lot of rows per batch 2022-03-21 00:00:00 1.41421 102 Sort your data based on your commonly-used queries 2022-03-22 00:00:00 2.718 101 Hello, ClickHouse! 2022-03-22 14:04:09 -1 101 Granules are the smallest chunks of data read 2022-03-22 14:04:14 3.14159 4 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.

Para salir de clickhouse client , escriba el comando exit:

exit

​ Subir un archivo

Una tarea habitual al comenzar a trabajar con una base de datos es insertar datos que ya se tienen en archivos. Disponemos de datos de muestra en línea que puedes insertar y que representan datos de clickstream; incluyen un ID de usuario, una URL visitada y el timestamp del evento.

Supongamos que tenemos el siguiente texto en un archivo CSV llamado data.csv :

data.csv 102,This is data in a file,2022-02-22 10:43:28,123.45 101,It is comma-separated,2022-02-23 00:00:00,456.78 103,Use FORMAT to specify the format,2022-02-21 10:43:30,678.90

El siguiente comando inserta los datos en la tabla my_first_table :

./clickhouse client --host HOSTNAME.REGION.CSP.clickhouse.cloud \ --secure --port 9440 \ --user default \ --password < passwor d > \ --query= 'INSERT INTO helloworld.my_first_table FORMAT CSV' < data.csv