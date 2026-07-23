Skip to main content
La forma más rápida y sencilla de empezar a usar ClickHouse es crear un nuevo servicio en ClickHouse Cloud. En esta guía de inicio rápido, lo configurarás en tres sencillos pasos.
1

Crear un servicio de ClickHouse

Para crear un servicio gratuito de ClickHouse en ClickHouse Cloud, solo tienes que registrarte siguiendo estos pasos:
  • Crea una cuenta en la página de registro
  • Puedes elegir registrarte con tu correo electrónico o mediante Google SSO, Microsoft SSO, AWS Marketplace, Google Cloud o Microsoft Azure
  • Si te registras con un correo electrónico y una contraseña, recuerda verificar tu dirección de correo en un plazo de 24 h mediante el enlace que recibirás por correo electrónico
  • Inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña que acabas de crear

Una vez que hayas iniciado sesión, ClickHouse Cloud inicia el asistente de configuración, que te guía en la creación de un nuevo servicio de ClickHouse. Selecciona la región en la que quieres desplegar el servicio y asigna un nombre a tu nuevo servicio:
De forma predeterminada, las nuevas organizaciones se asignan al nivel Scale y crearán 3 réplicas, cada una con 4 vCPU y 16 GiB de RAM. El escalado vertical automático estará habilitado de forma predeterminada en el nivel Scale. Puedes cambiar el nivel de la organización más adelante en la página ‘Plans’.Si es necesario, personaliza los recursos del servicio especificando un tamaño mínimo y máximo entre los que puedan escalar las réplicas. Cuando estés listo, selecciona Create service.
¡Enhorabuena! Tu servicio de ClickHouse Cloud ya está en funcionamiento y la configuración inicial se ha completado. Sigue leyendo para obtener más información sobre cómo empezar a ingestar y consultar tus datos.
2

Conectarse a ClickHouse

Hay 2 formas de conectarse a ClickHouse:
  • Conectarse mediante nuestra consola SQL web
  • Conectarse con su aplicación

Conectarse mediante la consola SQL

Para empezar rápidamente, ClickHouse ofrece una consola SQL web a la que se le redirigirá al completar el onboarding.Cree una pestaña de consulta e introduzca una consulta sencilla para verificar que la conexión funciona:
Deberías ver 4 bases de datos en la lista, además de las que hayas agregado.
Eso es todo: ¡ya estás listo para empezar a usar tu nuevo servicio de ClickHouse!

Conéctate desde tu aplicación

Pulsa el botón Conectar en el menú de navegación. Se abrirá una ventana modal con las credenciales de tu servicio y un conjunto de instrucciones sobre cómo conectarte mediante tu interfaz o tus clientes para lenguajes.
Si no ves el cliente para tu lenguaje, quizá quieras consultar nuestra lista de Integrations.
3

Agregar datos

¡ClickHouse es mejor con datos! Existen múltiples formas de agregar datos y la mayoría están disponibles en la página de Data Sources, a la que se puede acceder desde el menú de navegación.
Puede cargar datos mediante los siguientes métodos:
  • Configura un ClickPipe para empezar a ingestar datos desde fuentes como S3, Postgres, Kafka y GCS
  • Usa la consola SQL
  • Usa el cliente de ClickHouse
  • Sube un archivo - los formatos aceptados incluyen JSON, CSV y TSV
  • Sube datos desde la URL de un archivo

ClickPipes

ClickPipes es una plataforma de integración administrada que simplifica la ingesta de datos desde un conjunto diverso de fuentes con solo unos pocos clics. Diseñada para los workloads más exigentes, la arquitectura robusta y escalable de ClickPipes garantiza un rendimiento y una fiabilidad constantes. ClickPipes puede utilizarse tanto para necesidades de streaming a largo plazo como para trabajos puntuales de carga de datos.

Agregar datos mediante la SQL Console

Al igual que la mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos, ClickHouse agrupa lógicamente las tablas en bases de datos. Use el comando CREATE DATABASE para crear una nueva base de datos en ClickHouse:
Ejecuta el siguiente comando para crear una tabla llamada my_first_table en la base de datos helloworld:
En el ejemplo anterior, my_first_table es una tabla MergeTree con cuatro columnas:
  • user_id: un entero sin signo de 32 bits (UInt32)
  • message: un tipo de dato String, que sustituye a tipos como VARCHAR, BLOB, CLOB y otros de otros sistemas de bases de datos
  • timestamp: un valor DateTime que representa un instante en el tiempo
  • metric: un número de coma flotante de 32 bits (Float32)
Motores de tablaLos motores de tabla determinan:
  • Cómo y dónde se almacenan los datos
  • Qué consultas se admiten
  • Si los datos se replican o no

Hay muchos motores de tabla para elegir, pero para una tabla sencilla en un servidor ClickHouse de un solo nodo, MergeTree suele ser la opción más adecuada.

Breve introducción a las claves primarias

Antes de continuar, es importante entender cómo funcionan las claves primarias en ClickHouse (¡la implementación de las claves primarias puede resultar sorprendente!):
  • las claves primarias en ClickHouse no son únicas para cada fila de una tabla
La clave primaria de una tabla de ClickHouse determina cómo se ordenan los datos al escribirse en disco. Cada 8.192 filas o 10 MB de datos (denominado granularidad de índice) crea una entrada en el archivo de índice de clave primaria. Este concepto de granularidad crea un índice disperso que cabe fácilmente en memoria, y los gránulos representan una franja de la cantidad mínima de datos de columna que se procesa durante las consultas SELECT.La clave primaria puede definirse mediante el parámetro PRIMARY KEY. Si se define una tabla sin especificar un PRIMARY KEY, la clave pasa a ser la tupla indicada en la cláusula ORDER BY. Si se especifican tanto PRIMARY KEY como ORDER BY, la clave primaria debe ser un subconjunto del orden de clasificación.La clave primaria es también la clave de ordenación, que es una tupla de (user_id, timestamp). Por lo tanto, los datos almacenados en cada archivo de columna estarán ordenados por user_id y, a continuación, por timestamp.Para profundizar en los conceptos fundamentales de ClickHouse, consulte “Core Concepts”.

Insertar datos en tu tabla

Puede utilizar el conocido comando INSERT INTO TABLE con ClickHouse, pero es importante entender que cada inserción en una tabla MergeTree genera la creación de una parte en el almacenamiento.
Práctica recomendada de ClickHouseInserte una gran cantidad de filas en cada lote: decenas de miles o incluso millones de filas de una sola vez. No se preocupe: ClickHouse puede manejar fácilmente ese volumen y ahorrarle dinero al enviar menos solicitudes de escritura a su servicio.

Incluso para un ejemplo sencillo, insertemos más de una fila a la vez:
Observe que la columna timestamp se rellena mediante varias funciones Date y DateTime. ClickHouse tiene cientos de funciones útiles que puede ver en la sección Funciones.
Verifiquemos que funcionó:

Agregar datos con el ClickHouse Client

También puede conectarse a su servicio de ClickHouse Cloud mediante una herramienta de línea de comandos llamada clickhouse client. Haga clic en Connect en el menú izquierdo para acceder a estos detalles. En el cuadro de diálogo, seleccione Native en el menú desplegable:
  1. Instale ClickHouse.
  2. Ejecute el comando y sustituya el hostname, el nombre de usuario y la contraseña:
Si aparece el indicador de carita sonriente, ya puede ejecutar consultas.
  1. Pruébalo ejecutando la siguiente consulta:

Observe que la respuesta se muestra en un formato de tabla claro:
  1. Añade una cláusula FORMAT para especificar uno de los muchos formatos de salida que admite ClickHouse:

En la consulta anterior, la salida se devuelve separada por tabulaciones:
  1. Para salir de clickhouse client, escriba el comando exit:

Subir un archivo

Una tarea habitual al comenzar a trabajar con una base de datos es insertar datos que ya se tienen en archivos. Disponemos de datos de muestra en línea que puedes insertar y que representan datos de clickstream; incluyen un ID de usuario, una URL visitada y el timestamp del evento.Supongamos que tenemos el siguiente texto en un archivo CSV llamado data.csv:
data.csv
  1. El siguiente comando inserta los datos en la tabla my_first_table:

  1. Observe que las nuevas filas ya aparecen en la tabla al consultar desde SQL Console:


Filtrado mediante lista de acceso IPAntes de continuar, recomendamos configurar el filtrado mediante lista de acceso IP. Consulta “Configurar filtros IP” para obtener más información.

¿Qué sigue?

Última modificación el 23 de julio de 2026