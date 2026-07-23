Para implementar ClickStack Open Source, donde ejecuta y gestiona ClickHouse y la UI de ClickStack por su cuenta, ofrecemos imágenes de Docker precompiladas que agrupan la UI, un colector de OpenTelemetry y ClickHouse en un único contenedor, lo que facilita empezar con el desarrollo local, las pruebas y las implementaciones autogestionadas.

También hay disponible una versión gestionada de ClickStack; consulte Managed ClickStack

Estas imágenes se basan en el paquete oficial de ClickHouse para Debian y están disponibles en varias distribuciones para adaptarse a distintos casos de uso.

La opción más sencilla es una distribución de imagen única que incluye todos los componentes principales de la pila en un solo paquete:

UI de HyperDX

colector de OpenTelemetry (OTel)

ClickHouse

Esta imagen todo en uno le permite iniciar toda la pila con un solo comando, por lo que es ideal para pruebas, experimentación o implementaciones locales rápidas.

1 Implementar la pila con docker Lo siguiente ejecutará un colector de OpenTelemetry (en los puertos 4317 y 4318), la UI de HyperDX (en el puerto 8080) y ClickHouse (8123). docker run --name clickstack -p 8123:8123 -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest clickstack Actualización del nombre de la imagen Las imágenes de ClickStack ahora se publican como clickhouse/clickstack-* (antes docker.hyperdx.io/hyperdx/* ). Persistencia de datos y configuración Para conservar los datos y la configuración entre reinicios del contenedor, puede modificar el comando de docker anterior para montar las rutas /data/db , /var/lib/clickhouse y /var/log/clickhouse-server . Por ejemplo: # modificar el comando para montar rutas docker run \ --name clickstack \ -p 8123:8123 \ -p 8080:8080 \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ -v "$( pwd )/.volumes/db:/data/db" \ -v "$( pwd )/.volumes/ch_data:/var/lib/clickhouse" \ -v "$( pwd )/.volumes/ch_logs:/var/log/clickhouse-server" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 2 Vaya a la UI de ClickStack Visite http://localhost:8080 para acceder a la UI de ClickStack (HyperDX). Cree un usuario e introduzca un nombre de usuario y una contraseña que cumplan los requisitos de complejidad. HyperDX se conectará automáticamente al clúster local y creará fuentes de datos para logs, traces, metrics y sessions, lo que le permitirá explorar el producto de inmediato. 3 Explore el producto Con la pila implementada, pruebe uno de nuestros conjuntos de datos de ejemplo. Para seguir usando el clúster local: Example dataset - Cargue un conjunto de datos de ejemplo desde nuestra demo pública. Diagnostique un problema sencillo.

Local files and metrics - Cargue archivos locales y supervise el sistema en OSX o Linux usando un colector de OpenTelemetry local.

Como alternativa, puede conectarse a un clúster de demostración donde podrá explorar un conjunto de datos más grande: Remote demo dataset - Explore un conjunto de datos de demostración en nuestro servicio de demostración de ClickHouse.

​ Modelos de implementación alternativos

​ Modo local

El modo local es una forma de implementar HyperDX sin necesidad de autenticarse.

No se admite la autenticación.

Este modo está pensado para pruebas rápidas, desarrollo, demos y tareas de depuración en las que no se necesita autenticación ni persistencia de la configuración.

Para obtener más información sobre este modelo de implementación, consulte “Solo modo local”

​ Versión alojada

Puede usar una versión alojada de ClickStack, disponible en modo local, en play-clickstack.clickhouse.com

​ Versión autohospedada