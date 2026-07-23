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Para implementar ClickStack Open Source, donde ejecuta y gestiona ClickHouse y la UI de ClickStack por su cuenta, ofrecemos imágenes de Docker precompiladas que agrupan la UI, un colector de OpenTelemetry y ClickHouse en un único contenedor, lo que facilita empezar con el desarrollo local, las pruebas y las implementaciones autogestionadas.
También hay disponible una versión gestionada de ClickStack; consulte Managed ClickStack.
Estas imágenes se basan en el paquete oficial de ClickHouse para Debian y están disponibles en varias distribuciones para adaptarse a distintos casos de uso. La opción más sencilla es una distribución de imagen única que incluye todos los componentes principales de la pila en un solo paquete:
  • UI de HyperDX
  • colector de OpenTelemetry (OTel)
  • ClickHouse
Esta imagen todo en uno le permite iniciar toda la pila con un solo comando, por lo que es ideal para pruebas, experimentación o implementaciones locales rápidas.
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Implementar la pila con docker

Lo siguiente ejecutará un colector de OpenTelemetry (en los puertos 4317 y 4318), la UI de HyperDX (en el puerto 8080) y ClickHouse (8123).
Actualización del nombre de la imagenLas imágenes de ClickStack ahora se publican como clickhouse/clickstack-* (antes docker.hyperdx.io/hyperdx/*).
Persistencia de datos y configuraciónPara conservar los datos y la configuración entre reinicios del contenedor, puede modificar el comando de docker anterior para montar las rutas /data/db, /var/lib/clickhouse y /var/log/clickhouse-server.Por ejemplo:
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Explore el producto

Con la pila implementada, pruebe uno de nuestros conjuntos de datos de ejemplo.Para seguir usando el clúster local:
  • Example dataset - Cargue un conjunto de datos de ejemplo desde nuestra demo pública. Diagnostique un problema sencillo.
  • Local files and metrics - Cargue archivos locales y supervise el sistema en OSX o Linux usando un colector de OpenTelemetry local.

Como alternativa, puede conectarse a un clúster de demostración donde podrá explorar un conjunto de datos más grande:
  • Remote demo dataset - Explore un conjunto de datos de demostración en nuestro servicio de demostración de ClickHouse.

Modelos de implementación alternativos

Modo local

El modo local es una forma de implementar HyperDX sin necesidad de autenticarse. No se admite la autenticación. Este modo está pensado para pruebas rápidas, desarrollo, demos y tareas de depuración en las que no se necesita autenticación ni persistencia de la configuración. Para obtener más información sobre este modelo de implementación, consulte “Solo modo local”.

Versión alojada

Puede usar una versión alojada de ClickStack, disponible en modo local, en play-clickstack.clickhouse.com.

Versión autohospedada

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Ejecutar con Docker

La imagen del modo local autohospedado incluye un colector de OpenTelemetry, la UI de ClickStack y un servidor ClickHouse ya preconfigurados. Esto facilita la ingesta de datos de telemetría desde sus aplicaciones y su visualización con una configuración externa mínima. Para empezar con la versión autohospedada, simplemente ejecute el contenedor de Docker con los puertos adecuados mapeados:
A diferencia de la imagen “All in one”, no se le pedirá que cree un usuario, ya que el modo local no incluye autenticación.
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Complete las credenciales de conexión

Para conectarse a su propio clúster externo de ClickHouse, puede introducir manualmente sus credenciales de conexión.Como alternativa, si quiere explorar rápidamente el producto, también puede hacer clic en Conectarse al servidor Demo para acceder a datasets precargados y probar ClickStack sin necesidad de configuración.Si se conecta al servidor Demo, puede explorar el dataset con las instrucciones del dataset de demostración.
Última modificación el 23 de julio de 2026