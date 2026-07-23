- UI de HyperDX
- colector de OpenTelemetry (OTel)
- ClickHouse
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Implementar la pila con docker
Lo siguiente ejecutará un colector de OpenTelemetry (en los puertos 4317 y 4318), la UI de HyperDX (en el puerto 8080) y ClickHouse (8123).
docker run --name clickstack -p 8123:8123 -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest clickstack
Actualización del nombre de la imagenLas imágenes de ClickStack ahora se publican como
clickhouse/clickstack-* (antes
docker.hyperdx.io/hyperdx/*).
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Explore el producto
Con la pila implementada, pruebe uno de nuestros conjuntos de datos de ejemplo.Para seguir usando el clúster local:
Como alternativa, puede conectarse a un clúster de demostración donde podrá explorar un conjunto de datos más grande:
- Example dataset - Cargue un conjunto de datos de ejemplo desde nuestra demo pública. Diagnostique un problema sencillo.
- Local files and metrics - Cargue archivos locales y supervise el sistema en OSX o Linux usando un colector de OpenTelemetry local.
Como alternativa, puede conectarse a un clúster de demostración donde podrá explorar un conjunto de datos más grande:
- Remote demo dataset - Explore un conjunto de datos de demostración en nuestro servicio de demostración de ClickHouse.
Modelos de implementación alternativos
El modo local es una forma de implementar HyperDX sin necesidad de autenticarse. No se admite la autenticación. Este modo está pensado para pruebas rápidas, desarrollo, demos y tareas de depuración en las que no se necesita autenticación ni persistencia de la configuración. Para obtener más información sobre este modelo de implementación, consulte “Solo modo local”.
Modo local
Puede usar una versión alojada de ClickStack, disponible en modo local, en play-clickstack.clickhouse.com.
Versión alojada
Versión autohospedada
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Ejecutar con Docker
La imagen del modo local autohospedado incluye un colector de OpenTelemetry, la UI de ClickStack y un servidor ClickHouse ya preconfigurados. Esto facilita la ingesta de datos de telemetría desde sus aplicaciones y su visualización con una configuración externa mínima. Para empezar con la versión autohospedada, simplemente ejecute el contenedor de Docker con los puertos adecuados mapeados:
A diferencia de la imagen “All in one”, no se le pedirá que cree un usuario, ya que el modo local no incluye autenticación.
docker run -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest
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Complete las credenciales de conexión
Para conectarse a su propio clúster externo de ClickHouse, puede introducir manualmente sus credenciales de conexión.Como alternativa, si quiere explorar rápidamente el producto, también puede hacer clic en Conectarse al servidor Demo para acceder a datasets precargados y probar ClickStack sin necesidad de configuración.Si se conecta al servidor Demo, puede explorar el dataset con las instrucciones del dataset de demostración.