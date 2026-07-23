- Escalado automático de la capacidad de cómputo independiente del almacenamiento
- Retención de bajo costo y prácticamente ilimitada basada en almacenamiento de objetos
- La capacidad de aislar de forma independiente las cargas de trabajo de lectura y escritura con Warehouses.
- Autenticación integrada
- Copias de seguridad automatizadas
- Funciones de seguridad y cumplimiento
- Actualizaciones sin complicaciones
Este patrón de implementación es ideal para los siguientes escenarios:
Adecuado para
- Ya tienes datos de observabilidad en ClickHouse Cloud y deseas visualizarlos con ClickStack.
- Operas una implementación de observabilidad a gran escala y necesitas el rendimiento y la escalabilidad dedicados de ClickStack en ClickHouse Cloud.
- Ya usas ClickHouse Cloud para analítica y quieres instrumentar tu aplicación con las bibliotecas de instrumentación de ClickStack, enviando los datos al mismo clúster. En este caso, recomendamos usar warehouses para aislar la capacidad de cómputo de las cargas de trabajo de observabilidad.
La siguiente guía asume que ya has creado un servicio de ClickHouse Cloud. Si aún no has creado uno, sigue la guía de Primeros pasos para Managed ClickStack. Así tendrás un servicio en el mismo estado que el de esta guía; es decir, listo para recibir datos de observabilidad con ClickStack habilitado.
Pasos de configuración
- Crear un nuevo servicio
- Usar un servicio existente
1
Crear un nuevo servicio
En la página principal de ClickHouse Cloud, selecciona
New service para crear un nuevo servicio.
2
Especifica el proveedor, la región y el recurso
Seleccione el proveedor de Cloud y la región.Al seleccionar la CPU y la memoria, calcúlelas en función del throughput de ingestión esperado de ClickStack. La tabla siguiente ofrece una guía para dimensionar estos recursos.
Scale vs EnterpriseRecomendamos este nivel Scale para la mayoría de las cargas de trabajo de ClickStack. Elija el nivel Enterprise si necesita funciones de seguridad avanzadas, como SAML, CMEK o cumplimiento de HIPAA. También ofrece perfiles de hardware personalizados para implementaciones de ClickStack de gran tamaño. En estos casos, le recomendamos ponerse en contacto con el soporte.
Estas recomendaciones se basan en los siguientes supuestos:
|Volumen mensual de ingestión
|Capacidad de cómputo recomendada
|< 10 TB / mes
|2 vCPU × 3 réplicas
|10–50 TB / mes
|4 vCPU × 3 réplicas
|50–100 TB / mes
|8 vCPU × 3 réplicas
|100–500 TB / mes
|30 vCPU × 3 réplicas
|1 PB+ / mes
|59 vCPU × 3 réplicas
- El volumen de datos se refiere al volumen mensual de ingestión sin comprimir y se aplica tanto a logs como a traces.
- Los patrones de consulta son típicos de los casos de uso de observabilidad, y la mayoría de las consultas se centran en datos recientes, por lo general de las últimas 24 horas.
- La ingestión es relativamente uniforme a lo largo del mes. Si espera tráfico irregular o picos, debe aprovisionar capacidad adicional.
- El almacenamiento se gestiona por separado mediante object storage de ClickHouse Cloud y no es un factor limitante para la retención. Suponemos que a los datos retenidos durante periodos más largos se accede con poca frecuencia.
Una vez que haya especificado los requisitos, su servicio de Managed ClickStack tardará varios minutos en aprovisionarse. No dude en explorar el resto de la consola de ClickHouse Cloud mientras espera a que finalice el aprovisionamiento.Una vez que se complete el aprovisionamiento, la opción ‘ClickStack’ del menú de la izquierda estará habilitada.
Estos valores son solo estimaciones y deben utilizarse como referencia inicial. Los requisitos reales dependen de la complejidad de las consultas, la concurrencia, las políticas de retención y la variación del throughput de ingestión. Supervise siempre el uso de recursos y escale según sea necesario.
3
Configura la ingestión
Una vez aprovisionado el servicio, asegúrate de que esté seleccionado y haz clic en “ClickStack” en el menú de la izquierda.Selecciona “Start Ingestion” y se te pedirá que elijas una fuente de ingestión. Managed ClickStack admite OpenTelemetry y Vector como principales fuentes de ingestión. Sin embargo, los usuarios también pueden enviar datos directamente a ClickHouse con su propio esquema mediante cualquiera de las integraciones compatibles con ClickHouse Cloud.
OpenTelemetry recomendadoSe recomienda encarecidamente usar OpenTelemetry como formato de ingestión. Ofrece la experiencia más sencilla y optimizada, con esquemas listos para usar diseñados específicamente para funcionar de forma eficiente con ClickStack.
- OpenTelemetry
- Vector
Para enviar datos de OpenTelemetry a Managed ClickStack, se recomienda usar un OpenTelemetry Collector. El collector actúa como un gateway que recibe datos de OpenTelemetry de sus aplicaciones (y de otros collectors) y los reenvía a ClickHouse Cloud.Si aún no tiene uno en ejecución, inicie un collector siguiendo los pasos a continuación. Si ya tiene collectors existentes, también se incluye un ejemplo de configuración.
Iniciar un collectorA continuación se asume la ruta recomendada: usar la distribución de ClickStack de OpenTelemetry Collector, que incluye procesamiento adicional y está optimizada específicamente para ClickHouse Cloud. Si desea usar su propio OpenTelemetry Collector, consulte “Configurar collectors existentes.”Para empezar rápidamente, copie y ejecute el comando de Docker que se muestra.Este comando debería incluir sus credenciales de conexión ya rellenadas.
Al ejecutar este único comando, se inicia el ClickStack collector con endpoints de OTLP expuestos en los puertos 4317 (gRPC) y 4318 (HTTP). Si ya tiene instrumentación y agentes de OpenTelemetry, puede comenzar de inmediato a enviar datos de telemetría a estos endpoints.
Despliegue en producciónAunque este comando usa el usuario
default para conectarse a Managed ClickStack, debería crear un usuario dedicado al pasar a producción y modificar su configuración.
Configurar collectors existentesTambién es posible configurar sus propios OpenTelemetry Collectors existentes o usar su propia distribución del collector.
Para ello, se proporciona una configuración de ejemplo de OpenTelemetry Collector que usa el exportador de ClickHouse con la configuración adecuada y expone receivers de OTLP. Esta configuración coincide con las interfaces y el comportamiento esperados por la distribución de ClickStack.A continuación se muestra un ejemplo de esta configuración (las variables de entorno se completarán automáticamente si se copian desde la UI):
Se requiere el exportador de ClickHouseSi está usando su propia distribución, por ejemplo la imagen contrib, asegúrese de que incluya el exportador de ClickHouse.
Para obtener más información sobre cómo configurar collectors de OpenTelemetry, consulte “Ingestión con OpenTelemetry.”
receivers:
otlp/hyperdx:
protocols:
grpc:
include_metadata: true
endpoint: "0.0.0.0:4317"
http:
cors:
allowed_origins: ["*"]
allowed_headers: ["*"]
include_metadata: true
endpoint: "0.0.0.0:4318"
processors:
batch:
memory_limiter:
# 80% de la memoria máxima hasta 2G, ajustar para entornos con poca memoria
limit_mib: 1500
# 25% del límite hasta 2G, ajustar para entornos con poca memoria
spike_limit_mib: 512
check_interval: 5s
connectors:
routing/logs:
default_pipelines: [logs/out-default]
error_mode: ignore
table:
- context: log
statement: route() where IsMatch(attributes["rr-web.event"], ".*")
pipelines: [logs/out-rrweb]
exporters:
debug:
verbosity: detailed
sampling_initial: 5
sampling_thereafter: 200
clickhouse/rrweb:
database: default
endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint>
password: <your_password_here>
username: default
ttl: 720h
logs_table_name: hyperdx_sessions
timeout: 5s
retry_on_failure:
enabled: true
initial_interval: 5s
max_interval: 30s
max_elapsed_time: 300s
clickhouse:
database: default
endpoint: <clickhouse_cloud_endpoint>
password: <your_password_here>
username: default
ttl: 720h
timeout: 5s
retry_on_failure:
enabled: true
initial_interval: 5s
max_interval: 30s
max_elapsed_time: 300s
service:
pipelines:
traces:
receivers: [otlp/hyperdx]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
metrics:
receivers: [otlp/hyperdx]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
logs/in:
receivers: [otlp/hyperdx]
exporters: [routing/logs]
logs/out-default:
receivers: [routing/logs]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse]
logs/out-rrweb:
receivers: [routing/logs]
processors: [memory_limiter, batch]
exporters: [clickhouse/rrweb]
Iniciar la ingestión (opcional)Si tiene aplicaciones o infraestructura existentes para instrumentar con OpenTelemetry, vaya a las guías pertinentes enlazadas desde la UI.Para instrumentar sus aplicaciones y recopilar traces y logs, use los SDKs de lenguajes compatibles, que envían datos a su OpenTelemetry Collector, que actúa como gateway para la ingestión en Managed ClickStack.Los logs pueden recopilarse usando OpenTelemetry Collectors que se ejecutan en modo agent y reenvían datos al mismo collector. Para la monitorización de Kubernetes, siga la guía específica. Para otras integraciones, consulte nuestras guías de inicio rápido.
Datos de demostraciónComo alternativa, si no tiene datos existentes, pruebe uno de nuestros datasets de ejemplo.
- Dataset de ejemplo - Cargue un dataset de ejemplo de nuestra demo pública. Diagnostique un problema sencillo.
- Archivos locales y métricas - Cargue archivos locales y supervise el sistema en OSX o Linux usando un OTel collector local.
Tareas adicionales
Conceder acceso a Managed ClickStack
- Vaya a su servicio en la consola de ClickHouse Cloud
- Vaya a Settings → SQL Console Access
- Establezca el nivel de permiso adecuado para cada usuario:
- Service Admin → Full Access - Necesario para habilitar alertas
- Service Read Only → Read Only - Puede ver datos de observabilidad y crear dashboards
- No access - No puede acceder a HyperDX
La UI de ClickStack puede ejecutarse por completo en un servicio de ClickHouse Cloud en modo de solo lectura. Esta es la configuración recomendada cuando se quiere aislar las cargas de trabajo de ingestión y consulta.
Uso de ClickStack con capacidad de cómputo de solo lectura
La UI de ClickStack siempre se conecta al servicio de ClickHouse desde el que se inicia en la consola de ClickHouse Cloud. Esto significa:
Cómo ClickStack selecciona la capacidad de cómputo
- Si abres ClickStack desde un servicio de solo lectura, todas las consultas emitidas por la UI de ClickStack se ejecutarán en esa capacidad de cómputo de solo lectura.
- Si abres ClickStack desde un servicio de lectura y escritura, ClickStack usará esa capacidad de cómputo en su lugar.
Para ejecutar ClickStack en capacidad de cómputo de solo lectura:
Configuración recomendada
- Cree o identifique un servicio de ClickHouse Cloud en el warehouse configurado como de solo lectura.
- En la consola de ClickHouse Cloud, seleccione el servicio de solo lectura.
- Inicie ClickStack desde el menú de navegación de la izquierda.
ClickStack es compatible de forma nativa con OpenTelemetry, pero no depende exclusivamente de OpenTelemetry: si lo desea, puede usar sus propios esquemas de tabla. A continuación se describe cómo los usuarios pueden añadir fuentes de datos adicionales, además de las que se configuran automáticamente.
Añadir más fuentes de datos
Si está usando un OTel collector para crear la base de datos y las tablas en ClickHouse, mantenga todos los valores predeterminados en el formulario de creación de la fuente y complete el campo
Uso de esquemas de OpenTelemetry
Table con el valor
otel_logs para crear una fuente de logs. El resto de la configuración debería detectarse automáticamente, lo que le permitirá hacer clic en
Save New Source.
Para crear fuentes para traces y metrics de OTel, puede seleccionar
Crear nueva fuente en el menú superior.
Desde aquí, seleccione el tipo de fuente requerido y, a continuación, la tabla adecuada; por ejemplo, para traces, seleccione la tabla
otel_traces. Toda la configuración debería detectarse automáticamente.
Fuentes correlacionadasTenga en cuenta que distintas fuentes de datos en ClickStack, como logs y traces, pueden correlacionarse entre sí. Para habilitar esto, se requiere configuración adicional en cada fuente. Por ejemplo, en la fuente de logs puede especificar la fuente de traces correspondiente, y viceversa en la fuente de traces. Consulte “Fuentes correlacionadas” para obtener más información.
Quienes deseen conectar ClickStack a un servicio existente con datos pueden completar la configuración de la base de datos y de la tabla según corresponda. La configuración se detectará automáticamente si las tablas se ajustan a los esquemas de OpenTelemetry para ClickHouse. Si utiliza su propio esquema, le recomendamos crear una fuente de logs y asegurarse de que se especifiquen los campos obligatorios; consulte “Configuración de la fuente de logs” para obtener más información.
Uso de esquemas personalizados
ClickStack almacena los atributos como columnas
Elección del esquema: Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas.
También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipo
JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.