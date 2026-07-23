guía es para usuarios actuales de ClickHouse Cloud. Si eres nuevo en ClickHouse Cloud, te recomendamos nuestra guía de Esta. Si eres nuevo en ClickHouse Cloud, te recomendamos nuestra guía de Primeros pasos para Managed ClickStack.

En este patrón de implementación, tanto ClickHouse como la UI de ClickStack (HyperDX) se alojan en ClickHouse Cloud, lo que minimiza la cantidad de componentes que el usuario necesita alojar por su cuenta.

Además de reducir la gestión de la infraestructura, este patrón de implementación garantiza que la autenticación esté integrada con el SSO/SAML de ClickHouse Cloud. A diferencia de las implementaciones autohospedadas, tampoco es necesario aprovisionar una instancia de MongoDB para almacenar el estado de la aplicación, como dashboards, búsquedas guardadas, configuraciones de usuario y alertas. Los usuarios también se benefician de:

Escalado automático de la capacidad de cómputo independiente del almacenamiento

Retención de bajo costo y prácticamente ilimitada basada en almacenamiento de objetos

La capacidad de aislar de forma independiente las cargas de trabajo de lectura y escritura con Warehouses.

Autenticación integrada

Copias de seguridad automatizadas

Funciones de seguridad y cumplimiento

Actualizaciones sin complicaciones

En este modo, la ingestión de datos queda completamente en manos del usuario. Puedes ingestar datos en Managed ClickStack usando tu propio OpenTelemetry Collector alojado, ingestión directa desde bibliotecas cliente, motores de tabla nativos de ClickHouse (como Kafka o S3), canalizaciones ETL o ClickPipes, el servicio gestionado de ingestión de ClickHouse Cloud. Este enfoque ofrece la forma más sencilla y de mayor rendimiento de operar ClickStack.

​ Adecuado para

Este patrón de implementación es ideal para los siguientes escenarios:

Ya tienes datos de observabilidad en ClickHouse Cloud y deseas visualizarlos con ClickStack. Operas una implementación de observabilidad a gran escala y necesitas el rendimiento y la escalabilidad dedicados de ClickStack en ClickHouse Cloud. Ya usas ClickHouse Cloud para analítica y quieres instrumentar tu aplicación con las bibliotecas de instrumentación de ClickStack, enviando los datos al mismo clúster. En este caso, recomendamos usar warehouses para aislar la capacidad de cómputo de las cargas de trabajo de observabilidad.

​ Pasos de configuración

La siguiente guía asume que ya has creado un servicio de ClickHouse Cloud. Si aún no has creado uno, sigue la guía de Primeros pasos para Managed ClickStack. Así tendrás un servicio en el mismo estado que el de esta guía; es decir, listo para recibir datos de observabilidad con ClickStack habilitado.

​ Tareas adicionales

​ Conceder acceso a Managed ClickStack

Vaya a su servicio en la consola de ClickHouse Cloud Vaya a Settings → SQL Console Access Establezca el nivel de permiso adecuado para cada usuario: Service Admin → Full Access - Necesario para habilitar alertas

- Necesario para habilitar alertas Service Read Only → Read Only - Puede ver datos de observabilidad y crear dashboards

- Puede ver datos de observabilidad y crear dashboards No access - No puede acceder a HyperDX

Las alertas requieren acceso de administrador Para habilitar las alertas, al menos un usuario con permisos de Service Admin (asignado a Full Access en el menú desplegable SQL Console Access) debe iniciar sesión en HyperDX al menos una vez. Esto aprovisiona un usuario dedicado en la base de datos que ejecuta las consultas de alertas.

​ Uso de ClickStack con capacidad de cómputo de solo lectura

La UI de ClickStack puede ejecutarse por completo en un servicio de ClickHouse Cloud en modo de solo lectura. Esta es la configuración recomendada cuando se quiere aislar las cargas de trabajo de ingestión y consulta.

​ Cómo ClickStack selecciona la capacidad de cómputo

La UI de ClickStack siempre se conecta al servicio de ClickHouse desde el que se inicia en la consola de ClickHouse Cloud.

Esto significa:

Si abres ClickStack desde un servicio de solo lectura, todas las consultas emitidas por la UI de ClickStack se ejecutarán en esa capacidad de cómputo de solo lectura.

Si abres ClickStack desde un servicio de lectura y escritura, ClickStack usará esa capacidad de cómputo en su lugar.

No se requiere ninguna configuración adicional dentro de ClickStack para garantizar el comportamiento de solo lectura.

​ Configuración recomendada

Para ejecutar ClickStack en capacidad de cómputo de solo lectura:

Cree o identifique un servicio de ClickHouse Cloud en el warehouse configurado como de solo lectura. En la consola de ClickHouse Cloud, seleccione el servicio de solo lectura. Inicie ClickStack desde el menú de navegación de la izquierda.

Una vez iniciado, la UI de ClickStack quedará vinculada automáticamente a este servicio de solo lectura.

​ Añadir más fuentes de datos

ClickStack es compatible de forma nativa con OpenTelemetry, pero no depende exclusivamente de OpenTelemetry: si lo desea, puede usar sus propios esquemas de tabla.

A continuación se describe cómo los usuarios pueden añadir fuentes de datos adicionales, además de las que se configuran automáticamente.

​ Uso de esquemas de OpenTelemetry

Si está usando un OTel collector para crear la base de datos y las tablas en ClickHouse, mantenga todos los valores predeterminados en el formulario de creación de la fuente y complete el campo Table con el valor otel_logs para crear una fuente de logs. El resto de la configuración debería detectarse automáticamente, lo que le permitirá hacer clic en Save New Source .

Para crear fuentes para traces y metrics de OTel, puede seleccionar Crear nueva fuente en el menú superior.

Desde aquí, seleccione el tipo de fuente requerido y, a continuación, la tabla adecuada; por ejemplo, para traces, seleccione la tabla otel_traces . Toda la configuración debería detectarse automáticamente.

Fuentes correlacionadas Tenga en cuenta que distintas fuentes de datos en ClickStack, como logs y traces, pueden correlacionarse entre sí. Para habilitar esto, se requiere configuración adicional en cada fuente. Por ejemplo, en la fuente de logs puede especificar la fuente de traces correspondiente, y viceversa en la fuente de traces. Consulte “Fuentes correlacionadas” para obtener más información.

​ Uso de esquemas personalizados

Quienes deseen conectar ClickStack a un servicio existente con datos pueden completar la configuración de la base de datos y de la tabla según corresponda. La configuración se detectará automáticamente si las tablas se ajustan a los esquemas de OpenTelemetry para ClickHouse.

Si utiliza su propio esquema, le recomendamos crear una fuente de logs y asegurarse de que se especifiquen los campos obligatorios; consulte “Configuración de la fuente de logs” para obtener más información.

​ Elección del esquema: Map vs JSON

Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la ClickStack almacena los atributos como columnasde forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas.