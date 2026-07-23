ClickStack admite filtros desplegables personalizados en los dashboards, que se rellenan con datos consultados desde ClickHouse. Estos filtros permiten acotar dinámicamente todos los paneles de un dashboard a un valor específico (por ejemplo, un nombre de servicio, un entorno o un host).

Actualmente, ClickStack no admite variables de dashboard reutilizables al estilo de las variables de plantilla de Grafana. Como ClickStack funciona exclusivamente con ClickHouse como origen de datos, las capacidades de drill-down y filtrado pueden ofrecerse de forma nativa sin necesidad de una capa de abstracción de variables.