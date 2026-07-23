Explorar sesiones

Supongamos que hemos recibido informes de que nuestros usuarios están teniendo problemas para pagar sus compras. Podemos ver su experiencia usando la función de session replay de HyperDX.

Selecciona Client Sessions en el menú de la izquierda.

Esta vista nos permite ver las sesiones del front-end de nuestra tienda de comercio electrónico. Las sesiones permanecen como Anonymous hasta que los usuarios pasan por caja e intentan completar una compra.

Ten en cuenta que algunas sesiones con correos electrónicos tienen un error asociado, lo que podría confirmar los informes de transacciones fallidas.

Selecciona una traza con un fallo y un correo electrónico asociado. La vista siguiente nos permite reproducir la sesión del usuario y revisar el problema. Pulsa play para ver la sesión.

La reproducción muestra al usuario navegando por el sitio y añadiendo artículos al carrito. Si quieres, puedes avanzar hasta un punto posterior de la sesión donde intenta completar el pago.

Los errores aparecen anotados en rojo en la línea de tiempo.

El usuario no pudo realizar el pedido, sin que hubiera ningún error evidente. Desplázate hasta la parte inferior del panel izquierdo, que contiene los eventos de red y de consola del navegador del usuario. Verás que se produjo un error 500 al hacer una llamada a /api/checkout .