clickstack-operators, y después el gráfico principal
clickstack, que crea recursos personalizados gestionados por operadores para ClickHouse, MongoDB y el OpenTelemetry Collector.
De forma predeterminada, el gráfico de Helm aprovisiona todos los componentes principales, incluidos:
- ClickHouse — gestionado por el ClickHouse Operator mediante los recursos personalizados
ClickHouseClustery
KeeperCluster
- HyperDX — la UI y la API de observabilidad
- collector de OpenTelemetry (OTel) — desplegado mediante el gráfico oficial de Helm del OpenTelemetry Collector como subgráfico
- MongoDB — gestionado por el MongoDB Kubernetes Operator (MCK) mediante un recurso personalizado
MongoDBCommunity
- Configuración específica del entorno mediante
values.yaml
- Límites de recursos y escalado a nivel de pod
- Configuración de TLS y de Ingreso
- Gestión de secretos y configuración de la autenticación
- Manifiestos adicionales para desplegar objetos arbitrarios de Kubernetes (NetworkPolicy, HPA, ALB Ingress, etc.) junto con el gráfico
Apto para
- Pruebas de concepto
- Producción
Pasos de implementación
1
Requisitos previos
- Helm v3+
- Clúster de Kubernetes (se recomienda la versión 1.20 o superior)
kubectlconfigurado para interactuar con su clúster
2
Agrega el repositorio de Helm de ClickStack
Agrega el repositorio de Helm de ClickStack:
helm repo add clickstack https://clickhouse.github.io/ClickStack-helm-charts
helm repo update
3
Instala los operadores
Instala primero el chart del operador. Esto registra los CRD necesarios para el chart principal:
Espere a que los pods del operador estén listos antes de continuar:
helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/instance=clickstack-operators
4
Instalar ClickStack
Una vez que los operadores estén en funcionamiento, instale el chart principal:
helm install my-clickstack clickstack/clickstack
5
Verifique la instalación
Verifique la instalación:
Cuando todos los pods estén listos, continúe.
kubectl get pods -l "app.kubernetes.io/name=clickstack"
6
Reenvío de puertos
El reenvío de puertos nos permite acceder a HyperDX y configurarlo. En los despliegues en producción, en su lugar, se debe exponer el servicio mediante un Ingreso o un balanceador de carga para garantizar un acceso de red adecuado, la terminación de TLS y la escalabilidad. El reenvío de puertos es más adecuado para el desarrollo local o para tareas administrativas puntuales, no para entornos de larga duración ni de alta disponibilidad.
kubectl port-forward \
pod/$(kubectl get pod -l app.kubernetes.io/name=clickstack -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') \
8080:3000
8
Personalización de valores (opcional)
Puede personalizar la configuración con las opciones
--set. Por ejemplo:
Como alternativa, edita el
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml. Para obtener los valores predeterminados:
Ejemplo de configuración:
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.example.com"
deployment:
replicas: 2
resources:
limits:
cpu: "2"
memory: 4Gi
requests:
cpu: 500m
memory: 1Gi
ingress:
enabled: true
host: hyperdx.example.com
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
9
Uso de secretos (opcional)
El chart v2.x utiliza un secreto unificado (
clickstack-secret) que se rellena a partir de
hyperdx.secrets en tus values. Todas las variables de entorno sensibles —incluidas las contraseñas de ClickHouse, las contraseñas de MongoDB y la API key de HyperDX— se gestionan a través de este único secreto.Para sobrescribir los valores del secreto:
Para la gestión externa de secretos (p. ej., con un operador de secretos), puedes hacer referencia a un secreto de Kubernetes preexistente:
hyperdx:
secrets:
HYPERDX_API_KEY: "your-api-key"
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-clickhouse-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-app-password"
MONGODB_PASSWORD: "your-mongodb-password"
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "my-external-secret"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
Si utiliza ClickHouse Cloud, desactive la instancia de ClickHouse integrada y proporcione sus credenciales de Cloud:
Uso de ClickHouse Cloud
Cree por separado el secret de conexión:
# values-clickhouse-cloud.yaml
clickhouse:
enabled: false
hyperdx:
secrets:
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-cloud-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-cloud-password"
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
cat <<EOF > connections.json
[
{
"name": "ClickHouse Cloud",
"host": "https://your-cloud-instance.clickhouse.cloud",
"port": 8443,
"username": "default",
"password": "your-cloud-password"
}
]
EOF
kubectl create secret generic clickhouse-cloud-config \
--from-file=connections.json=connections.json
rm connections.json
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-clickhouse-cloud.yaml
De forma predeterminada, este gráfico instala ClickHouse, MongoDB y el OTel collector. Para un entorno de producción, se recomienda administrar ClickHouse y el OTel collector por separado. Para deshabilitar ClickHouse y el OTel collector:
Notas sobre producción
clickhouse:
enabled: false
otel-collector:
enabled: false
De forma predeterminada, la configuración del gráfico incluye una tarea como cronjob, encargada de comprobar si deben dispararse alertas. En la versión 2.x, la configuración de tareas se ha movido a
Configuración de tareas
hyperdx.tasks:
|Parámetro
|Descripción
|Predeterminado
hyperdx.tasks.enabled
|Activa/desactiva las tareas cron en el clúster. De forma predeterminada, la imagen de HyperDX ejecutará las tareas cron dentro del propio proceso. Cámbielo a true si prefiere usar una tarea cron independiente en el clúster.
false
hyperdx.tasks.checkAlerts.schedule
|Programación cron de la tarea check-alerts
*/1 * * * *
hyperdx.tasks.checkAlerts.resources
|Solicitudes y límites de recursos para la tarea check-alerts
|Consulte
values.yaml
Para actualizar a una versión más reciente:
Actualizar el gráfico
Para ver las versiones disponibles del gráfico:
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
helm search repo clickstack
Actualización desde v1.xSi está actualizando desde el gráfico inline-template de v1.x, consulte la guía de actualización para ver las instrucciones de migración. Este es un cambio incompatible: no se admite ejecutar
helm upgrade sobre la instalación existente.
Desinstálelo en orden inverso:
Desinstalar ClickStack
Nota: Las PersistentVolumeClaims creadas por los operadores de MongoDB y de ClickHouse no se eliminan con
helm uninstall my-clickstack # Eliminar la app + CRs primero
helm uninstall clickstack-operators # Eliminar los operadores + CRDs
helm uninstall. Esto es intencional para evitar la pérdida accidental de datos. Para limpiar los PVC, consulta:
Solución de problemas
Revisión de los logs
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=clickstack
Depurar una instalación fallida
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --debug --dry-run
Verificar la implementación
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/name=clickstack
ClickStack almacena los atributos como columnas
Elección del esquema: Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas.
También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipo
JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.
Guías de implementación
- Opciones de implementación - ClickHouse externo, OTel collector e implementaciones mínimas
- Guía de configuración - claves de API, secretos y configuración del Ingreso
- Implementaciones en Cloud - configuraciones de GKE, EKS y AKS, y buenas prácticas de producción
- Guía de actualización - Migración de v1.x a v2.x
- Manifiestos adicionales - Implementación de objetos personalizados de Kubernetes junto con el gráfico
documentación de la versión 1.x
- Helm (v1.x) - guía de implementación para v1.x
- Configuración (v1.x) - configuración de v1.x
- Opciones de implementación (v1.x) - opciones de implementación de v1.x
- Implementaciones en Cloud (v1.x) - configuraciones de Cloud de v1.x
Recursos adicionales
- Guía de inicio de ClickStack - Introducción a ClickStack
- Repositorio de gráficos de Helm de ClickStack - Código fuente del gráfico y referencia de valores
- Documentación de Kubernetes - Referencia de Kubernetes
- Documentación de Helm - Referencia de Helm