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Versión 2.x del gráficoEsta página documenta el gráfico de Helm v2.x basado en subgráficos. Si todavía usas el gráfico v1.x con plantillas en línea, consulta la guía de Helm v1.x. Para ver los pasos de migración, consulta la guía de actualización.
El gráfico de Helm de ClickStack está disponible aquí y es el método recomendado para despliegues en producción. El gráfico v2.x utiliza una instalación en dos fases. Primero se instalan los operadores y las CRD mediante el gráfico clickstack-operators, y después el gráfico principal clickstack, que crea recursos personalizados gestionados por operadores para ClickHouse, MongoDB y el OpenTelemetry Collector. De forma predeterminada, el gráfico de Helm aprovisiona todos los componentes principales, incluidos: Sin embargo, puede personalizarse fácilmente para integrarse con una implementación existente de ClickHouse; por ejemplo, una alojada en ClickHouse Cloud. El gráfico admite las buenas prácticas estándar de Kubernetes, entre ellas:
  • Configuración específica del entorno mediante values.yaml
  • Límites de recursos y escalado a nivel de pod
  • Configuración de TLS y de Ingreso
  • Gestión de secretos y configuración de la autenticación
  • Manifiestos adicionales para desplegar objetos arbitrarios de Kubernetes (NetworkPolicy, HPA, ALB Ingress, etc.) junto con el gráfico

Apto para

  • Pruebas de concepto
  • Producción

Pasos de implementación


1

Requisitos previos

  • Helm v3+
  • Clúster de Kubernetes (se recomienda la versión 1.20 o superior)
  • kubectl configurado para interactuar con su clúster
2

Agrega el repositorio de Helm de ClickStack

Agrega el repositorio de Helm de ClickStack:
3

Instala los operadores

Instala primero el chart del operador. Esto registra los CRD necesarios para el chart principal:
Espere a que los pods del operador estén listos antes de continuar:
4

Instalar ClickStack

Una vez que los operadores estén en funcionamiento, instale el chart principal:
5

Verifique la instalación

Verifique la instalación:
Cuando todos los pods estén listos, continúe.
6

Reenvío de puertos

El reenvío de puertos nos permite acceder a HyperDX y configurarlo. En los despliegues en producción, en su lugar, se debe exponer el servicio mediante un Ingreso o un balanceador de carga para garantizar un acceso de red adecuado, la terminación de TLS y la escalabilidad. El reenvío de puertos es más adecuado para el desarrollo local o para tareas administrativas puntuales, no para entornos de larga duración ni de alta disponibilidad.
Configuración del Ingreso en producciónPara despliegues en producción, configure el Ingreso con TLS en lugar de usar el reenvío de puertos. Consulte la guía de configuración de Ingreso para obtener instrucciones detalladas.
8

Personalización de valores (opcional)

Puede personalizar la configuración con las opciones --set. Por ejemplo:
Como alternativa, edita el values.yaml. Para obtener los valores predeterminados:
Ejemplo de configuración:
9

Uso de secretos (opcional)

El chart v2.x utiliza un secreto unificado (clickstack-secret) que se rellena a partir de hyperdx.secrets en tus values. Todas las variables de entorno sensibles —incluidas las contraseñas de ClickHouse, las contraseñas de MongoDB y la API key de HyperDX— se gestionan a través de este único secreto.Para sobrescribir los valores del secreto:
Para la gestión externa de secretos (p. ej., con un operador de secretos), puedes hacer referencia a un secreto de Kubernetes preexistente:
Gestión de claves de APIPara obtener instrucciones detalladas sobre la configuración de claves de API, incluidos varios métodos de configuración y procedimientos para reiniciar pods de Kubernetes, consulta la guía de configuración de claves de API.

Uso de ClickHouse Cloud

Si utiliza ClickHouse Cloud, desactive la instancia de ClickHouse integrada y proporcione sus credenciales de Cloud:
Cree por separado el secret de conexión:
Configuraciones externas avanzadasPara implementaciones de producción con configuración basada en secretos, OTel collectors externos o configuraciones mínimas, consulta la guía de opciones de implementación.

Notas sobre producción

De forma predeterminada, este gráfico instala ClickHouse, MongoDB y el OTel collector. Para un entorno de producción, se recomienda administrar ClickHouse y el OTel collector por separado. Para deshabilitar ClickHouse y el OTel collector:
Buenas prácticas para producciónPara despliegues en producción, incluidos la configuración de alta disponibilidad, la gestión de recursos, la configuración de Ingreso/TLS y las configuraciones específicas de Cloud (GKE, EKS, AKS), consulta:

Configuración de tareas

De forma predeterminada, la configuración del gráfico incluye una tarea como cronjob, encargada de comprobar si deben dispararse alertas. En la versión 2.x, la configuración de tareas se ha movido a hyperdx.tasks:

Actualizar el gráfico

Para actualizar a una versión más reciente:
Para ver las versiones disponibles del gráfico:
Actualización desde v1.xSi está actualizando desde el gráfico inline-template de v1.x, consulte la guía de actualización para ver las instrucciones de migración. Este es un cambio incompatible: no se admite ejecutar helm upgrade sobre la instalación existente.

Desinstalar ClickStack

Desinstálelo en orden inverso:
Nota: Las PersistentVolumeClaims creadas por los operadores de MongoDB y de ClickHouse no se eliminan con helm uninstall. Esto es intencional para evitar la pérdida accidental de datos. Para limpiar los PVC, consulta:

Solución de problemas

Revisión de los logs

Depurar una instalación fallida

Verificar la implementación

Recursos adicionales de troubleshootingPara problemas específicos de Ingreso, problemas de TLS o troubleshooting de implementaciones en Cloud, consulta:

Elección del esquema: Map vs JSON

ClickStack almacena los atributos como columnas Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas. También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipo JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.

Guías de implementación

documentación de la versión 1.x

Recursos adicionales

Última modificación el 23 de julio de 2026