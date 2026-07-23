Skip to main content
ClickHouse Operator es un operador de Kubernetes que automatiza la implementación, la configuración y la gestión de clústeres de ClickHouse y clústeres de ClickHouse Keeper en Kubernetes. Proporciona gestión declarativa de clústeres mediante recursos personalizados, lo que permite a los usuarios crear fácilmente implementaciones de ClickHouse de alta disponibilidad. ClickHouse Operator gestiona todo el ciclo de vida de los clústeres de ClickHouse, incluido el escalado, las actualizaciones y la gestión de la configuración.

Características

  • Gestión de clústeres de ClickHouse: Cree y gestione clústeres de ClickHouse
  • Integración con ClickHouse Keeper: Compatibilidad integrada con clústeres de ClickHouse Keeper para la coordinación distribuida
  • Aprovisionamiento de almacenamiento: Solicitudes de volumen persistente personalizables con selección de clase de almacenamiento
  • Alta disponibilidad: Implementaciones tolerantes a fallos para clústeres de ClickHouse y Keeper
  • Seguridad: Funciones de seguridad integradas con compatibilidad con TLS/SSL para una comunicación segura entre clústeres
  • Monitorización: Integración con métricas de Prometheus para la observabilidad

Instalación

Elige el método de instalación que prefieras:

Guías

  • Introducción - Descripción general de los conceptos de ClickHouse Operator
  • Guía de configuración - Configuración de los clústeres de ClickHouse y Keeper
  • Monitorización - Métricas de Prometheus y sondas de estado para el operador
  • Escalado - Escalado de réplicas, segmentos y del quórum de Keeper
  • Protección con TLS - Cifrado de los clústeres de extremo a extremo con cert-manager
  • Políticas de red - Restringir el ingreso a los endpoints de métricas y webhook del operador
  • Eventos de Kubernetes - Eventos de reconciliación, escalado, versión y del servidor de ClickHouse en los objetos del clúster

Referencia

Última modificación el 23 de julio de 2026