Características
- Gestión de clústeres de ClickHouse: Cree y gestione clústeres de ClickHouse
- Integración con ClickHouse Keeper: Compatibilidad integrada con clústeres de ClickHouse Keeper para la coordinación distribuida
- Aprovisionamiento de almacenamiento: Solicitudes de volumen persistente personalizables con selección de clase de almacenamiento
- Alta disponibilidad: Implementaciones tolerantes a fallos para clústeres de ClickHouse y Keeper
- Seguridad: Funciones de seguridad integradas con compatibilidad con TLS/SSL para una comunicación segura entre clústeres
- Monitorización: Integración con métricas de Prometheus para la observabilidad
Elige el método de instalación que prefieras:
Instalación
- Instalación con manifiestos - Instala con kubectl/kustomize
- Instalación con Helm - Instala con gráficos de Helm
- Instalación con Operator Lifecycle Manager (OLM) - Instala con OLM
Guías
- Introducción - Descripción general de los conceptos de ClickHouse Operator
- Guía de configuración - Configuración de los clústeres de ClickHouse y Keeper
- Monitorización - Métricas de Prometheus y sondas de estado para el operador
- Escalado - Escalado de réplicas, segmentos y del quórum de Keeper
- Protección con TLS - Cifrado de los clústeres de extremo a extremo con cert-manager
- Políticas de red - Restringir el ingreso a los endpoints de métricas y webhook del operador
- Eventos de Kubernetes - Eventos de reconciliación, escalado, versión y del servidor de ClickHouse en los objetos del clúster
Referencia
- Referencia de la API - Documentación completa de la API de recursos personalizados