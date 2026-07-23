Página de descripción general de ClickHouse Operator: un operador de Kubernetes que automatiza la implementación, la configuración y la gestión de clústeres de ClickHouse y clústeres de ClickHouse Keeper en Kubernetes.

ClickHouse Operator es un operador de Kubernetes que automatiza la implementación, la configuración y la gestión de clústeres de ClickHouse y clústeres de ClickHouse Keeper en Kubernetes. Proporciona gestión declarativa de clústeres mediante recursos personalizados, lo que permite a los usuarios crear fácilmente implementaciones de ClickHouse de alta disponibilidad.

ClickHouse Operator gestiona todo el ciclo de vida de los clústeres de ClickHouse, incluido el escalado, las actualizaciones y la gestión de la configuración.

Gestión de clústeres de ClickHouse : Cree y gestione clústeres de ClickHouse

: Cree y gestione clústeres de ClickHouse Integración con ClickHouse Keeper : Compatibilidad integrada con clústeres de ClickHouse Keeper para la coordinación distribuida

: Compatibilidad integrada con clústeres de ClickHouse Keeper para la coordinación distribuida Aprovisionamiento de almacenamiento : Solicitudes de volumen persistente personalizables con selección de clase de almacenamiento

: Solicitudes de volumen persistente personalizables con selección de clase de almacenamiento Alta disponibilidad : Implementaciones tolerantes a fallos para clústeres de ClickHouse y Keeper

: Implementaciones tolerantes a fallos para clústeres de ClickHouse y Keeper Seguridad : Funciones de seguridad integradas con compatibilidad con TLS/SSL para una comunicación segura entre clústeres

: Funciones de seguridad integradas con compatibilidad con TLS/SSL para una comunicación segura entre clústeres Monitorización: Integración con métricas de Prometheus para la observabilidad

Elige el método de instalación que prefieras:

Introducción - Descripción general de los conceptos de ClickHouse Operator

- Descripción general de los conceptos de ClickHouse Operator Guía de configuración - Configuración de los clústeres de ClickHouse y Keeper

- Configuración de los clústeres de ClickHouse y Keeper Monitorización - Métricas de Prometheus y sondas de estado para el operador

- Métricas de Prometheus y sondas de estado para el operador Escalado - Escalado de réplicas, segmentos y del quórum de Keeper

- Escalado de réplicas, segmentos y del quórum de Keeper Protección con TLS - Cifrado de los clústeres de extremo a extremo con cert-manager

- Cifrado de los clústeres de extremo a extremo con cert-manager Políticas de red - Restringir el ingreso a los endpoints de métricas y webhook del operador

- Restringir el ingreso a los endpoints de métricas y webhook del operador Eventos de Kubernetes - Eventos de reconciliación, escalado, versión y del servidor de ClickHouse en los objetos del clúster