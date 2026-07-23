Implementación de ClickStack con el gráfico de Helm v1.x con plantilla integrada

Obsoleto — gráfico v1.x Esta página documenta el gráfico de Helm v1.x con plantillas en línea, que está en modo de mantenimiento y ya no recibirá nuevas características. Para implementaciones nuevas, use el gráfico v2.x . Para migrar una implementación v1.x existente, consulte la guía de actualización

recomendado para implementaciones en producción. El gráfico de Helm para ClickStack se puede encontrar aquí y es el métodopara implementaciones en producción.

De forma predeterminada, el gráfico de Helm aprovisiona todos los componentes principales, incluidos:

ClickHouse

HyperDX

colector de OpenTelemetry (OTel)

MongoDB (para el estado persistente de la aplicación)

Sin embargo, se puede personalizar fácilmente para integrarse con una implementación existente de ClickHouse; por ejemplo, una alojada en ClickHouse Cloud.

El gráfico admite las buenas prácticas estándar de Kubernetes, entre ellas:

Configuración específica del entorno mediante values.yaml

Límites de recursos y escalado a nivel de pod

Configuración de TLS e Ingreso

Gestión de secretos y configuración de autenticación

​ Apto para

Pruebas de concepto

Producción

​ Pasos de despliegue

1 Requisitos previos Helm v3+

Clúster de Kubernetes (se recomienda v1.20+)

kubectl configurado para interactuar con su clúster 2 Añadir el repositorio de Helm de ClickStack Añada el repositorio de Helm de ClickStack: helm repo add clickstack https://clickhouse.github.io/ClickStack-helm-charts helm repo update 3 Instalación de ClickStack Para instalar el chart de ClickStack con los valores predeterminados: helm install my-clickstack clickstack/clickstack 4 Verificar la instalación Verifique la instalación: kubectl get pods -l "app.kubernetes.io/name=clickstack" Cuando todos los pods estén listos, continúe. 5 Reenvío de puertos El reenvío de puertos permite acceder a HyperDX y configurarlo. Quienes desplieguen en producción deberían, en su lugar, exponer el servicio mediante un Ingreso o un balanceador de carga para garantizar un acceso de red adecuado, la terminación de TLS y la escalabilidad. El reenvío de puertos es más adecuado para el desarrollo local o para tareas administrativas puntuales, no para entornos de larga duración o de alta disponibilidad. kubectl port-forward \ pod/ $( kubectl get pod -l app.kubernetes.io/name=clickstack -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}' ) \ 8080:3000 Configuración del Ingreso para producción Para las implementaciones en producción, configure el ingreso con TLS en lugar de usar el reenvío de puertos. Consulte la guía de configuración de Ingreso para ver instrucciones detalladas. 6 Accede a la UI Visita http://localhost:8080 para acceder a la UI de HyperDX. Crea un usuario e introduce un nombre de usuario y una contraseña que cumplan los requisitos. Al hacer clic en Create , se crearán fuentes de datos para la instancia de ClickHouse desplegada con el gráfico de Helm. Sobrescribir la conexión predeterminada Puedes sobrescribir la conexión predeterminada a la instancia integrada de ClickHouse. Para obtener más información, consulta “Uso de ClickHouse Cloud” 7 Personalizar valores (opcional) Puedes personalizar la configuración con las opciones --set . Por ejemplo: helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value Como alternativa, edite el values.yaml . Para obtener los valores predeterminados: helm show values clickstack/clickstack > values.yaml Configuración de ejemplo: replicaCount : 2 resources : limits : cpu : 500m memory : 512Mi requests : cpu : 250m memory : 256Mi ingress : enabled : true annotations : kubernetes.io/ingress.class : nginx hosts : - host : hyperdx.example.com paths : - path : / pathType : ImplementationSpecific helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml 8 Uso de secretos (opcional) Para gestionar datos sensibles, como claves de API o credenciales de base de datos, usa secretos de Kubernetes. Los gráficos de Helm de HyperDX proporcionan archivos de secretos predeterminados que puedes modificar y aplicar a tu clúster. ​ Uso de secretos preconfigurados El gráfico de Helm incluye una plantilla de secreto predeterminada ubicada en charts/clickstack/templates/secrets.yaml . Este archivo proporciona una estructura básica para gestionar secretos. Si necesitas aplicar manualmente un secreto, modifica y aplica la plantilla secrets.yaml proporcionada: apiVersion : v1 kind : Secret metadata : name : hyperdx-secret annotations : "helm.sh/resource-policy" : keep type : Opaque data : API_KEY : <base64-encoded-api-key> Aplique el secreto a su clúster: kubectl apply -f secrets.yaml ​ Crear un secret personalizado Si lo prefieres, puedes crear manualmente un secret personalizado de Kubernetes: kubectl create secret generic hyperdx-secret \ --from-literal=API_KEY=my-secret-api-key ​ Hacer referencia a un secret Para hacer referencia a un secret en values.yaml : hyperdx : apiKey : valueFrom : secretKeyRef : name : hyperdx-secret key : API_KEY Gestión de claves de API Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar la clave de API, incluidos varios métodos de configuración y procedimientos para reiniciar el pod de Kubernetes, consulte la guía de configuración de la clave de API

​ Uso de ClickHouse Cloud

Si utiliza ClickHouse Cloud, desactive la instancia de ClickHouse implementada con el gráfico de Helm y especifique las credenciales de Cloud:

# especificar las credenciales de ClickHouse Cloud export CLICKHOUSE_URL =< CLICKHOUSE_CLOUD_URL > # url https completa export CLICKHOUSE_USER =< CLICKHOUSE_USER > export CLICKHOUSE_PASSWORD =< CLICKHOUSE_PASSWORD > # cómo sobreescribir la conexión predeterminada helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set clickhouse.enabled= false \ --set clickhouse.persistence.enabled= false \ --set otel.clickhouseEndpoint= ${ CLICKHOUSE_URL } \ --set clickhouse.config.users.otelUser= ${ CLICKHOUSE_USER } \ --set clickhouse.config.users.otelUserPassword= ${ CLICKHOUSE_PASSWORD }

Como alternativa, utiliza un archivo values.yaml :

clickhouse : enabled : false persistence : enabled : false config : users : otelUser : ${CLICKHOUSE_USER} otelUserPassword : ${CLICKHOUSE_PASSWORD} otel : clickhouseEndpoint : ${CLICKHOUSE_URL} hyperdx : defaultConnections : | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ]

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml # o si ya está instalado... # helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

Configuraciones externas avanzadas Para implementaciones en producción con configuración basada en secretos, OTel collectors externos o configuraciones mínimas, consulta la guía de opciones de implementación

​ Notas de producción

De forma predeterminada, este gráfico también instala ClickHouse y el OTel collector. Sin embargo, para un entorno de producción, se recomienda gestionar ClickHouse y el OTel collector por separado.

Para deshabilitar ClickHouse y el OTel collector, establezca los siguientes valores:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set clickhouse.enabled= false \ --set clickhouse.persistence.enabled= false \ --set otel.enabled= false

Buenas prácticas para producción Para despliegues en producción, incluida la configuración de alta disponibilidad, la gestión de recursos, la configuración de Ingreso y TLS, y las configuraciones específicas de Cloud (GKE, EKS, AKS), consulta: Guía de configuración - Ingreso, TLS y gestión de secretos

Despliegues en Cloud - Configuraciones específicas de Cloud y lista de verificación para producción

​ Configuración de tareas

De forma predeterminada, hay una tarea en la configuración del gráfico como cronjob, responsable de comprobar si deben activarse las alertas. Estas son sus opciones de configuración:

Parámetro Descripción Predeterminado tasks.enabled Habilita/deshabilita las tareas cron en el clúster. De forma predeterminada, la imagen de HyperDX ejecutará las tareas cron en el mismo proceso. Cámbielo a true si prefiere usar una tarea cron independiente en el clúster. false tasks.checkAlerts.schedule Programación cron de la tarea check-alerts */1 * * * * tasks.checkAlerts.resources Solicitudes y límites de recursos para la tarea check-alerts Consulte values.yaml

​ Actualizar el gráfico

Para actualizar a una versión más reciente:

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

Para consultar las versiones disponibles del gráfico:

helm search repo clickstack

Actualización a v2.x helm upgrade sobre la instalación existente. Si quieres migrar al gráfico v2.x basado en subgráficos, consulta la guía de actualización para ver las instrucciones de migración. Este cambio rompe la compatibilidad: no se admite ejecutarsobre la instalación existente.

​ Desinstalar ClickStack

Para eliminar la implementación:

helm uninstall my-clickstack

Esto eliminará todos los recursos asociados con el release, pero los datos persistentes (si los hay) pueden permanecer.

​ Solución de problemas

​ Revisión de logs

kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=clickstack

​ Depurar una instalación fallida

helm install my-clickstack clickstack/clickstack --debug --dry-run

​ Verificar la implementación

kubectl get pods -l app.kubernetes.io/name=clickstack

Recursos adicionales para la solución de problemas Para problemas específicos de Ingreso, problemas de TLS o solución de problemas de implementaciones en Cloud, consulta: Solución de problemas de Ingreso - Entrega de recursos, reescritura de rutas, problemas del navegador

Implementaciones en Cloud - Problemas de OpAMP en GKE y problemas específicos de Cloud

​ Elección del esquema: Map vs JSON

Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la ClickStack almacena los atributos como columnasde forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas.

JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipopara evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos.como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.

​ Documentación relacionada

​ Guías de despliegue v1.x

Opciones de despliegue (v1.x) - ClickHouse externo, OTel collector y despliegues mínimos

Guía de configuración (v1.x) - claves de API, secretos y configuración de Ingreso

Despliegues en Cloud (v1.x) - configuraciones de GKE, EKS y AKS, y buenas prácticas de producción

​ Documentación de v2.x

Helm (v2.x) - guía de despliegue de v2.x

Guía de actualización - migración de v1.x a v2.x