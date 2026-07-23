- ClickHouse
- HyperDX
- colector de OpenTelemetry (OTel)
- MongoDB (para el estado persistente de la aplicación)
- Configuración específica del entorno mediante
values.yaml
- Límites de recursos y escalado a nivel de pod
- Configuración de TLS e Ingreso
- Gestión de secretos y configuración de autenticación
Apto para
- Pruebas de concepto
- Producción
Pasos de despliegue
1
Requisitos previos
- Helm v3+
- Clúster de Kubernetes (se recomienda v1.20+)
kubectlconfigurado para interactuar con su clúster
2
Añadir el repositorio de Helm de ClickStack
Añada el repositorio de Helm de ClickStack:
helm repo add clickstack https://clickhouse.github.io/ClickStack-helm-charts
helm repo update
3
Instalación de ClickStack
Para instalar el chart de ClickStack con los valores predeterminados:
helm install my-clickstack clickstack/clickstack
4
Verificar la instalación
Verifique la instalación:
Cuando todos los pods estén listos, continúe.
kubectl get pods -l "app.kubernetes.io/name=clickstack"
5
Reenvío de puertos
El reenvío de puertos permite acceder a HyperDX y configurarlo. Quienes desplieguen en producción deberían, en su lugar, exponer el servicio mediante un Ingreso o un balanceador de carga para garantizar un acceso de red adecuado, la terminación de TLS y la escalabilidad. El reenvío de puertos es más adecuado para el desarrollo local o para tareas administrativas puntuales, no para entornos de larga duración o de alta disponibilidad.
kubectl port-forward \
pod/$(kubectl get pod -l app.kubernetes.io/name=clickstack -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') \
8080:3000
7
Personalizar valores (opcional)
Puedes personalizar la configuración con las opciones
--set. Por ejemplo:
Como alternativa, edite el
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml. Para obtener los valores predeterminados:
Configuración de ejemplo:
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
ingress:
enabled: true
annotations:
kubernetes.io/ingress.class: nginx
hosts:
- host: hyperdx.example.com
paths:
- path: /
pathType: ImplementationSpecific
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
8
Uso de secretos (opcional)
Para gestionar datos sensibles, como claves de API o credenciales de base de datos, usa secretos de Kubernetes. Los gráficos de Helm de HyperDX proporcionan archivos de secretos predeterminados que puedes modificar y aplicar a tu clúster.
Uso de secretos preconfiguradosEl gráfico de Helm incluye una plantilla de secreto predeterminada ubicada en
charts/clickstack/templates/secrets.yaml. Este archivo proporciona una estructura básica para gestionar secretos.Si necesitas aplicar manualmente un secreto, modifica y aplica la plantilla
secrets.yaml proporcionada:
Aplique el secreto a su clúster:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: hyperdx-secret
annotations:
"helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
API_KEY: <base64-encoded-api-key>
kubectl apply -f secrets.yaml
Crear un secret personalizadoSi lo prefieres, puedes crear manualmente un secret personalizado de Kubernetes:
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=API_KEY=my-secret-api-key
Hacer referencia a un secretPara hacer referencia a un secret en
values.yaml:
hyperdx:
apiKey:
valueFrom:
secretKeyRef:
name: hyperdx-secret
key: API_KEY
Si utiliza ClickHouse Cloud, desactive la instancia de ClickHouse implementada con el gráfico de Helm y especifique las credenciales de Cloud:
Uso de ClickHouse Cloud
Como alternativa, utiliza un archivo
# especificar las credenciales de ClickHouse Cloud
export CLICKHOUSE_URL=<CLICKHOUSE_CLOUD_URL> # url https completa
export CLICKHOUSE_USER=<CLICKHOUSE_USER>
export CLICKHOUSE_PASSWORD=<CLICKHOUSE_PASSWORD>
# cómo sobreescribir la conexión predeterminada
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set clickhouse.enabled=false \
--set clickhouse.persistence.enabled=false \
--set otel.clickhouseEndpoint=${CLICKHOUSE_URL} \
--set clickhouse.config.users.otelUser=${CLICKHOUSE_USER} \
--set clickhouse.config.users.otelUserPassword=${CLICKHOUSE_PASSWORD}
values.yaml:
clickhouse:
enabled: false
persistence:
enabled: false
config:
users:
otelUser: ${CLICKHOUSE_USER}
otelUserPassword: ${CLICKHOUSE_PASSWORD}
otel:
clickhouseEndpoint: ${CLICKHOUSE_URL}
hyperdx:
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
# o si ya está instalado...
# helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
De forma predeterminada, este gráfico también instala ClickHouse y el OTel collector. Sin embargo, para un entorno de producción, se recomienda gestionar ClickHouse y el OTel collector por separado. Para deshabilitar ClickHouse y el OTel collector, establezca los siguientes valores:
Notas de producción
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set clickhouse.enabled=false \
--set clickhouse.persistence.enabled=false \
--set otel.enabled=false
De forma predeterminada, hay una tarea en la configuración del gráfico como cronjob, responsable de comprobar si deben activarse las alertas. Estas son sus opciones de configuración:
Configuración de tareas
|Parámetro
|Descripción
|Predeterminado
tasks.enabled
|Habilita/deshabilita las tareas cron en el clúster. De forma predeterminada, la imagen de HyperDX ejecutará las tareas cron en el mismo proceso. Cámbielo a true si prefiere usar una tarea cron independiente en el clúster.
false
tasks.checkAlerts.schedule
|Programación cron de la tarea check-alerts
*/1 * * * *
tasks.checkAlerts.resources
|Solicitudes y límites de recursos para la tarea check-alerts
|Consulte
values.yaml
Para actualizar a una versión más reciente:
Actualizar el gráfico
Para consultar las versiones disponibles del gráfico:
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
helm search repo clickstack
Actualización a v2.xSi quieres migrar al gráfico v2.x basado en subgráficos, consulta la guía de actualización para ver las instrucciones de migración. Este cambio rompe la compatibilidad: no se admite ejecutar
helm upgrade sobre la instalación existente.
Para eliminar la implementación:
Desinstalar ClickStack
Esto eliminará todos los recursos asociados con el release, pero los datos persistentes (si los hay) pueden permanecer.
helm uninstall my-clickstack
Solución de problemas
Revisión de logs
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=clickstack
Depurar una instalación fallida
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --debug --dry-run
Verificar la implementación
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/name=clickstack
ClickStack almacena los atributos como columnas
Elección del esquema: Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas.
También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipo
JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.
Guías de despliegue v1.x
- Opciones de despliegue (v1.x) - ClickHouse externo, OTel collector y despliegues mínimos
- Guía de configuración (v1.x) - claves de API, secretos y configuración de Ingreso
- Despliegues en Cloud (v1.x) - configuraciones de GKE, EKS y AKS, y buenas prácticas de producción
Documentación de v2.x
- Helm (v2.x) - guía de despliegue de v2.x
- Guía de actualización - migración de v1.x a v2.x
Recursos adicionales
- Guía de introducción a ClickStack - Introducción a ClickStack
- Repositorio de gráficos de Helm de ClickStack - Código fuente del gráfico y referencia de valores
- Documentación de Kubernetes - Referencia de Kubernetes
- Documentación de Helm - Referencia de Helm