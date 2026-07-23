Skip to main content
Obsoleto — gráfico v1.xEsta página documenta el gráfico de Helm v1.x con plantillas en línea, que está en modo de mantenimiento y ya no recibirá nuevas características. Para implementaciones nuevas, use el gráfico v2.x. Para migrar una implementación v1.x existente, consulte la guía de actualización.
El gráfico de Helm para ClickStack se puede encontrar aquí y es el método recomendado para implementaciones en producción. De forma predeterminada, el gráfico de Helm aprovisiona todos los componentes principales, incluidos:
  • ClickHouse
  • HyperDX
  • colector de OpenTelemetry (OTel)
  • MongoDB (para el estado persistente de la aplicación)
Sin embargo, se puede personalizar fácilmente para integrarse con una implementación existente de ClickHouse; por ejemplo, una alojada en ClickHouse Cloud. El gráfico admite las buenas prácticas estándar de Kubernetes, entre ellas:
  • Configuración específica del entorno mediante values.yaml
  • Límites de recursos y escalado a nivel de pod
  • Configuración de TLS e Ingreso
  • Gestión de secretos y configuración de autenticación

Apto para

  • Pruebas de concepto
  • Producción

Pasos de despliegue


1

Requisitos previos

  • Helm v3+
  • Clúster de Kubernetes (se recomienda v1.20+)
  • kubectl configurado para interactuar con su clúster
2

Añadir el repositorio de Helm de ClickStack

Añada el repositorio de Helm de ClickStack:
3

Instalación de ClickStack

Para instalar el chart de ClickStack con los valores predeterminados:
4

Verificar la instalación

Verifique la instalación:
Cuando todos los pods estén listos, continúe.
5

Reenvío de puertos

El reenvío de puertos permite acceder a HyperDX y configurarlo. Quienes desplieguen en producción deberían, en su lugar, exponer el servicio mediante un Ingreso o un balanceador de carga para garantizar un acceso de red adecuado, la terminación de TLS y la escalabilidad. El reenvío de puertos es más adecuado para el desarrollo local o para tareas administrativas puntuales, no para entornos de larga duración o de alta disponibilidad.
Configuración del Ingreso para producciónPara las implementaciones en producción, configure el ingreso con TLS en lugar de usar el reenvío de puertos. Consulte la guía de configuración de Ingreso para ver instrucciones detalladas.
7

Personalizar valores (opcional)

Puedes personalizar la configuración con las opciones --set. Por ejemplo:
Como alternativa, edite el values.yaml. Para obtener los valores predeterminados:
Configuración de ejemplo:
8

Uso de secretos (opcional)

Para gestionar datos sensibles, como claves de API o credenciales de base de datos, usa secretos de Kubernetes. Los gráficos de Helm de HyperDX proporcionan archivos de secretos predeterminados que puedes modificar y aplicar a tu clúster.

Uso de secretos preconfigurados

El gráfico de Helm incluye una plantilla de secreto predeterminada ubicada en charts/clickstack/templates/secrets.yaml. Este archivo proporciona una estructura básica para gestionar secretos.Si necesitas aplicar manualmente un secreto, modifica y aplica la plantilla secrets.yaml proporcionada:
Aplique el secreto a su clúster:

Crear un secret personalizado

Si lo prefieres, puedes crear manualmente un secret personalizado de Kubernetes:

Hacer referencia a un secret

Para hacer referencia a un secret en values.yaml:
Gestión de claves de APIPara obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar la clave de API, incluidos varios métodos de configuración y procedimientos para reiniciar el pod de Kubernetes, consulte la guía de configuración de la clave de API.

Uso de ClickHouse Cloud

Si utiliza ClickHouse Cloud, desactive la instancia de ClickHouse implementada con el gráfico de Helm y especifique las credenciales de Cloud:
Como alternativa, utiliza un archivo values.yaml:
Configuraciones externas avanzadasPara implementaciones en producción con configuración basada en secretos, OTel collectors externos o configuraciones mínimas, consulta la guía de opciones de implementación.

Notas de producción

De forma predeterminada, este gráfico también instala ClickHouse y el OTel collector. Sin embargo, para un entorno de producción, se recomienda gestionar ClickHouse y el OTel collector por separado. Para deshabilitar ClickHouse y el OTel collector, establezca los siguientes valores:
Buenas prácticas para producciónPara despliegues en producción, incluida la configuración de alta disponibilidad, la gestión de recursos, la configuración de Ingreso y TLS, y las configuraciones específicas de Cloud (GKE, EKS, AKS), consulta:

Configuración de tareas

De forma predeterminada, hay una tarea en la configuración del gráfico como cronjob, responsable de comprobar si deben activarse las alertas. Estas son sus opciones de configuración:

Actualizar el gráfico

Para actualizar a una versión más reciente:
Para consultar las versiones disponibles del gráfico:
Actualización a v2.xSi quieres migrar al gráfico v2.x basado en subgráficos, consulta la guía de actualización para ver las instrucciones de migración. Este cambio rompe la compatibilidad: no se admite ejecutar helm upgrade sobre la instalación existente.

Desinstalar ClickStack

Para eliminar la implementación:
Esto eliminará todos los recursos asociados con el release, pero los datos persistentes (si los hay) pueden permanecer.

Solución de problemas

Revisión de logs

Depurar una instalación fallida

Verificar la implementación

Recursos adicionales para la solución de problemasPara problemas específicos de Ingreso, problemas de TLS o solución de problemas de implementaciones en Cloud, consulta:

Elección del esquema: Map vs JSON

ClickStack almacena los atributos como columnas Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas. También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipo JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.

Guías de despliegue v1.x

Documentación de v2.x

Recursos adicionales

Última modificación el 23 de julio de 2026