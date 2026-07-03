|Name
|Description
|Suitable For
|Limitations
|Example Link
|Todo en uno
|Un único contenedor Docker con todos los componentes de ClickStack integrados.
|Despliegues no productivos, demostraciones, pruebas de concepto
|No recomendado para producción
|Todo en uno
|Helm
|Gráfico de Helm oficial para despliegues basados en Kubernetes. Admite ClickHouse Cloud y escalado para producción.
|Despliegues de producción en Kubernetes
|Se requieren conocimientos de Kubernetes y personalización mediante Helm
|Helm
|Docker Compose
|Despliega cada componente de ClickStack por separado mediante Docker Compose.
|Pruebas locales, pruebas de concepto, producción en un único servidor, ClickHouse propio
|Sin tolerancia a fallos; requiere gestionar varios contenedores
|Docker Compose
|Solo HyperDX
|Usa HyperDX de forma independiente con tu propio ClickHouse y esquema.
|Usuarios actuales de ClickHouse, pipelines de eventos personalizados
|No incluye ClickHouse; el usuario debe gestionar la ingestión y el esquema
|Solo HyperDX
|Solo modo local
|Se ejecuta completamente en el navegador con almacenamiento local. Sin backend ni persistencia.
|Demostraciones, depuración, desarrollo con HyperDX
|Sin autenticación, sin persistencia, sin alertas, solo para un usuario
|Solo modo local
|ClickHouse Embedded
|La UI de ClickStack está integrada directamente en el binario del servidor ClickHouse. No se requieren componentes adicionales.
|Probar ClickStack, explorar datos existentes de ClickHouse, demostraciones
|Sin alertas, sin persistencia de dashboards ni búsquedas, sin ajustes de consulta personalizables, sin patrones de eventos
|ClickHouse Embedded
Opciones de despliegue de código abierto
Despliegue de ClickStack de código abierto: la pila de observabilidad de ClickHouse
ClickStack de código abierto ofrece múltiples opciones de despliegue para adaptarse a diversos casos de uso. A continuación se resumen las distintas opciones de despliegue. La Guía de introducción de Open Source muestra específicamente la opción 1, incluida aquí para completar la información.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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