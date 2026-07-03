Todo en uno Un único contenedor Docker con todos los componentes de ClickStack integrados. Despliegues no productivos, demostraciones, pruebas de concepto No recomendado para producción Todo en uno

Helm Gráfico de Helm oficial para despliegues basados en Kubernetes. Admite ClickHouse Cloud y escalado para producción. Despliegues de producción en Kubernetes Se requieren conocimientos de Kubernetes y personalización mediante Helm Helm

Docker Compose Despliega cada componente de ClickStack por separado mediante Docker Compose. Pruebas locales, pruebas de concepto, producción en un único servidor, ClickHouse propio Sin tolerancia a fallos; requiere gestionar varios contenedores Docker Compose

Solo HyperDX Usa HyperDX de forma independiente con tu propio ClickHouse y esquema. Usuarios actuales de ClickHouse, pipelines de eventos personalizados No incluye ClickHouse; el usuario debe gestionar la ingestión y el esquema Solo HyperDX

Solo modo local Se ejecuta completamente en el navegador con almacenamiento local. Sin backend ni persistencia. Demostraciones, depuración, desarrollo con HyperDX Sin autenticación, sin persistencia, sin alertas, solo para un usuario Solo modo local