Al desplegar en GKE, puede que sea necesario sobrescribir ciertos valores debido al comportamiento de red específico de la Cloud.
Google Kubernetes Engine (GKE)
El servicio LoadBalancer de GKE puede provocar problemas internos de resolución DNS en los que la comunicación entre pods de Kubernetes se resuelve hacia direcciones IP externas en lugar de mantenerse dentro de la red del clúster. Esto afecta específicamente a la conexión del OTel collector con el servidor OpAMP. Síntomas:
Problema de resolución DNS de LoadBalancer
- Logs del OTel collector que muestran errores de “connection refused” con direcciones IP del clúster
- Fallos de conexión a OpAMP como:
dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \
--set otel.opampServerUrl="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"
Otras consideraciones sobre GKE
# values-gke.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://34.123.61.99" # Use la IP externa de su LoadBalancer
otel:
opampServerUrl: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"
# Ajuste la red de pods de GKE si es necesario
clickhouse:
config:
clusterCidrs:
- "10.8.0.0/16" # GKE usa este rango habitualmente
- "10.0.0.0/8" # Alternativa para otras configuraciones
Para las implementaciones en EKS, considere estas configuraciones habituales:
Amazon EKS
# values-eks.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://your-alb-domain.com"
# EKS normalmente usa estos CIDRs de pod
clickhouse:
config:
clusterCidrs:
- "192.168.0.0/16"
- "10.0.0.0/8"
# Habilitar ingreso para producción
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
Para implementaciones en AKS:
Azure AKS
# values-aks.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://your-azure-lb.com"
# Red de pods de AKS
clickhouse:
config:
clusterCidrs:
- "10.244.0.0/16" # CIDR de pod común de AKS
- "10.0.0.0/8"
Antes de desplegar ClickStack en producción en cualquier proveedor de Cloud:
Lista de verificación para el despliegue en Cloud en producción
- Configura correctamente
frontendUrlcon tu dominio o IP externos
- Configura el Ingreso con TLS para el acceso por HTTPS
- Sobrescribe
otel.opampServerUrlcon el FQDN si tienes problemas de conexión (especialmente en GKE)
- Ajusta
clickhouse.config.clusterCidrsal CIDR de red de tus pods de Kubernetes
- Configura almacenamiento persistente para las cargas de trabajo de producción
- Establece solicitudes y límites de recursos adecuados
- Habilita la monitorización y las alertas
- Configura las copias de seguridad y la recuperación ante desastres
- Implementa una gestión adecuada de secretos
Buenas prácticas para producción
Gestión de recursos
hyperdx:
resources:
requests:
cpu: 500m
memory: 1Gi
limits:
cpu: 2000m
memory: 4Gi
Alta disponibilidad
hyperdx:
replicaCount: 3
affinity:
podAntiAffinity:
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 100
podAffinityTerm:
labelSelector:
matchExpressions:
- key: app.kubernetes.io/name
operator: In
values:
- clickstack
topologyKey: kubernetes.io/hostname
Asegúrese de que los volúmenes persistentes estén configurados para conservar los datos:
Almacenamiento persistente
Clases de almacenamiento específicas para Cloud:
clickhouse:
persistence:
enabled: true
size: 100Gi
storageClass: "fast-ssd" # Usa la clase de almacenamiento específica de tu proveedor de nube
- GKE:
pd-ssdo
pd-balanced
- EKS:
gp3o
io2
- AKS:
managed-premiumo
managed-csi
En implementaciones solo con HTTP (desarrollo/pruebas), algunos navegadores pueden mostrar errores de la API criptográfica debido a los requisitos de contexto seguro. En implementaciones de producción, use siempre HTTPS con certificados TLS adecuados mediante la configuración de Ingreso. Consulte Configuración de Ingreso para ver las instrucciones de configuración de TLS.
Notas sobre la compatibilidad con navegadores
Próximos pasos
- Guía de configuración (v1.x) - Claves de API, secretos e Ingreso
- Opciones de implementación (v1.x) - Configuración de sistemas externos
- Guía principal de Helm (v1.x) - Instalación básica
- Implementaciones en Cloud (v2.x) - Guía de Cloud para v2.x
- Guía de actualización - Migración de v1.x a v2.x