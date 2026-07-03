Configuraciones específicas de Cloud para desplegar ClickStack en GKE, EKS y AKS con el gráfico de Helm v1.x

Despliegues en Cloud con Helm (v1.x)

Obsoleto — gráfico v1.x Esta página documenta despliegues en Cloud para el gráfico de Helm v1.x con plantillas en línea, que está en modo de mantenimiento. Para el gráfico v2.x, consulta Despliegues en Cloud con Helm . Para migrar, consulta la guía de actualización

Esta guía cubre configuraciones específicas de Cloud para desplegar ClickStack en servicios de Kubernetes gestionados. Para la instalación básica, consulta la guía principal de despliegue con Helm

​ Google Kubernetes Engine (GKE)

Al desplegar en GKE, puede que sea necesario sobrescribir ciertos valores debido al comportamiento de red específico de la Cloud.

​ Problema de resolución DNS de LoadBalancer

El servicio LoadBalancer de GKE puede provocar problemas internos de resolución DNS en los que la comunicación entre pods de Kubernetes se resuelve hacia direcciones IP externas en lugar de mantenerse dentro de la red del clúster. Esto afecta específicamente a la conexión del OTel collector con el servidor OpAMP.

Síntomas:

Logs del OTel collector que muestran errores de “connection refused” con direcciones IP del clúster

Fallos de conexión a OpAMP como: dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused

Solución:

Use el nombre de dominio completo (FQDN) para la URL del servidor OpAMP:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \ --set otel.opampServerUrl="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

​ Otras consideraciones sobre GKE

# values-gke.yaml hyperdx : frontendUrl : "http://34.123.61.99" # Use la IP externa de su LoadBalancer otel : opampServerUrl : "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320" # Ajuste la red de pods de GKE si es necesario clickhouse : config : clusterCidrs : - "10.8.0.0/16" # GKE usa este rango habitualmente - "10.0.0.0/8" # Alternativa para otras configuraciones

​ Amazon EKS

Para las implementaciones en EKS, considere estas configuraciones habituales:

# values-eks.yaml hyperdx : frontendUrl : "http://your-alb-domain.com" # EKS normalmente usa estos CIDRs de pod clickhouse : config : clusterCidrs : - "192.168.0.0/16" - "10.0.0.0/8" # Habilitar ingreso para producción hyperdx : ingress : enabled : true host : "hyperdx.yourdomain.com" tls : enabled : true

​ Azure AKS

Para implementaciones en AKS:

# values-aks.yaml hyperdx : frontendUrl : "http://your-azure-lb.com" # Red de pods de AKS clickhouse : config : clusterCidrs : - "10.244.0.0/16" # CIDR de pod común de AKS - "10.0.0.0/8"

​ Lista de verificación para el despliegue en Cloud en producción

Antes de desplegar ClickStack en producción en cualquier proveedor de Cloud:

Configura correctamente frontendUrl con tu dominio o IP externos

Configura correctamente con tu dominio o IP externos Configura el Ingreso con TLS para el acceso por HTTPS

Configura el Ingreso con TLS para el acceso por HTTPS Sobrescribe otel.opampServerUrl con el FQDN si tienes problemas de conexión (especialmente en GKE)

Sobrescribe con el FQDN si tienes problemas de conexión (especialmente en GKE) Ajusta clickhouse.config.clusterCidrs al CIDR de red de tus pods de Kubernetes

Ajusta al CIDR de red de tus pods de Kubernetes Configura almacenamiento persistente para las cargas de trabajo de producción

Configura almacenamiento persistente para las cargas de trabajo de producción Establece solicitudes y límites de recursos adecuados

Establece solicitudes y límites de recursos adecuados Habilita la monitorización y las alertas

Habilita la monitorización y las alertas Configura las copias de seguridad y la recuperación ante desastres

Configura las copias de seguridad y la recuperación ante desastres Implementa una gestión adecuada de secretos

​ Buenas prácticas para producción

​ Gestión de recursos

hyperdx : resources : requests : cpu : 500m memory : 1Gi limits : cpu : 2000m memory : 4Gi

​ Alta disponibilidad

hyperdx : replicaCount : 3 affinity : podAntiAffinity : preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution : - weight : 100 podAffinityTerm : labelSelector : matchExpressions : - key : app.kubernetes.io/name operator : In values : - clickstack topologyKey : kubernetes.io/hostname

​ Almacenamiento persistente

Asegúrese de que los volúmenes persistentes estén configurados para conservar los datos:

clickhouse : persistence : enabled : true size : 100Gi storageClass : "fast-ssd" # Usa la clase de almacenamiento específica de tu proveedor de nube

Clases de almacenamiento específicas para Cloud:

GKE : pd-ssd o pd-balanced

: o EKS : gp3 o io2

: o AKS: managed-premium o managed-csi

​ Notas sobre la compatibilidad con navegadores

En implementaciones solo con HTTP (desarrollo/pruebas), algunos navegadores pueden mostrar errores de la API criptográfica debido a los requisitos de contexto seguro. En implementaciones de producción, use siempre HTTPS con certificados TLS adecuados mediante la configuración de Ingreso.

Consulte Configuración de Ingreso para ver las instrucciones de configuración de TLS.