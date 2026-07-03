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Obsoleto — gráfico v1.xEsta página documenta las opciones de implementación del gráfico de Helm v1.x con plantillas en línea, que se encuentra en modo de mantenimiento. Para el gráfico v2.x, consulta Opciones de implementación con Helm. Para migrar, consulta la guía de actualización.
Esta guía cubre las opciones avanzadas de implementación de ClickStack con Helm. Para una instalación básica, consulta la guía principal de implementación con Helm.

Descripción general

El gráfico de Helm de ClickStack admite varias configuraciones de implementación:
  • Stack completo (predeterminado): todos los componentes incluidos
  • ClickHouse externo: usar un clúster de ClickHouse existente
  • OTel collector externo: usar infraestructura de OTel existente
  • Implementación mínima: solo HyperDX y dependencias externas

ClickHouse externo

Si ya tienes un clúster de ClickHouse (incluido ClickHouse Cloud), puedes desactivar el ClickHouse integrado y conectarte a tu instancia externa.

Opción 1: Configuración inline (desarrollo/pruebas)

Usa este enfoque para pruebas rápidas o entornos no productivos:
Instala con esta configuración:

Opción 2: Secret externo (recomendado para entornos de producción)

Para implementaciones en producción en las que quieras mantener las credenciales separadas de la configuración de Helm:

Cree los archivos de configuración

Crear el secret de Kubernetes

Configura Helm para que use el secret

Uso de ClickHouse Cloud

En el caso específico de ClickHouse Cloud:

OTel collector externo

Si ya cuenta con una infraestructura de OTel collector:
Para ver instrucciones sobre cómo exponer los endpoints del OTel collector a través de un Ingreso, consulta Configuración de Ingreso.

Implementación mínima

Para las organizaciones que ya cuentan con infraestructura existente, implemente solo HyperDX:

Siguientes pasos

Última modificación el 3 de julio de 2026