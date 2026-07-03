El gráfico de Helm de ClickStack admite varias configuraciones de implementación:
Descripción general
- Stack completo (predeterminado): todos los componentes incluidos
- ClickHouse externo: usar un clúster de ClickHouse existente
- OTel collector externo: usar infraestructura de OTel existente
- Implementación mínima: solo HyperDX y dependencias externas
Si ya tienes un clúster de ClickHouse (incluido ClickHouse Cloud), puedes desactivar el ClickHouse integrado y conectarte a tu instancia externa.
ClickHouse externo
Usa este enfoque para pruebas rápidas o entornos no productivos:
Opción 1: Configuración inline (desarrollo/pruebas)
Instala con esta configuración:
# values-external-clickhouse.yaml
clickhouse:
enabled: false # Deshabilitar el ClickHouse integrado
otel:
clickhouseEndpoint: "tcp://your-clickhouse-server:9000"
clickhousePrometheusEndpoint: "http://your-clickhouse-server:9363" # Opcional
hyperdx:
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml
Para implementaciones en producción en las que quieras mantener las credenciales separadas de la configuración de Helm:
Opción 2: Secret externo (recomendado para entornos de producción)
Cree los archivos de configuración
# Crear connections.json
cat <<EOF > connections.json
[
{
"name": "Production ClickHouse",
"host": "https://your-production-clickhouse.com",
"port": 8123,
"username": "hyperdx_user",
"password": "your-secure-password"
}
]
EOF
# Crear sources.json
cat <<EOF > sources.json
[
{
"from": {
"databaseName": "default",
"tableName": "otel_logs"
},
"kind": "log",
"name": "Logs",
"connection": "Production ClickHouse",
"timestampValueExpression": "TimestampTime",
"displayedTimestampValueExpression": "Timestamp",
"implicitColumnExpression": "Body",
"serviceNameExpression": "ServiceName",
"bodyExpression": "Body",
"eventAttributesExpression": "LogAttributes",
"resourceAttributesExpression": "ResourceAttributes",
"severityTextExpression": "SeverityText",
"traceIdExpression": "TraceId",
"spanIdExpression": "SpanId"
},
{
"from": {
"databaseName": "default",
"tableName": "otel_traces"
},
"kind": "trace",
"name": "Traces",
"connection": "Production ClickHouse",
"timestampValueExpression": "Timestamp",
"displayedTimestampValueExpression": "Timestamp",
"implicitColumnExpression": "SpanName",
"serviceNameExpression": "ServiceName",
"traceIdExpression": "TraceId",
"spanIdExpression": "SpanId",
"durationExpression": "Duration"
}
]
EOF
Crear el secret de Kubernetes
kubectl create secret generic hyperdx-external-config \
--from-file=connections.json=connections.json \
--from-file=sources.json=sources.json
# Eliminar archivos locales
rm connections.json sources.json
Configura Helm para que use el secret
# values-external-clickhouse-secret.yaml
clickhouse:
enabled: false
otel:
clickhouseEndpoint: "tcp://your-clickhouse-server:9000"
clickhousePrometheusEndpoint: "http://your-clickhouse-server:9363"
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "hyperdx-external-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse-secret.yaml
En el caso específico de ClickHouse Cloud:
Uso de ClickHouse Cloud
# values-clickhouse-cloud.yaml
clickhouse:
enabled: false
persistence:
enabled: false
otel:
clickhouseEndpoint: "tcp://your-cloud-instance.clickhouse.cloud:9440?secure=true"
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
Si ya cuenta con una infraestructura de OTel collector:
OTel collector externo
# values-external-otel.yaml
otel:
enabled: false # Deshabilitar el OTel collector integrado
hyperdx:
otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"
Para ver instrucciones sobre cómo exponer los endpoints del OTel collector a través de un Ingreso, consulta Configuración de Ingreso.
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml
Para las organizaciones que ya cuentan con infraestructura existente, implemente solo HyperDX:
Implementación mínima
# values-minimal.yaml
clickhouse:
enabled: false
otel:
enabled: false
hyperdx:
otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"
# Opción 1: Inline (para pruebas)
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
# Opción 2: Secret externo (producción)
# useExistingConfigSecret: true
# existingConfigSecret: "my-external-config"
# existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
# existingConfigSourcesKey: "sources.json"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml
Siguientes pasos
- Guía de configuración (v1.x) - Configuración de claves de API, secretos e ingreso
- Implementaciones en Cloud (v1.x) - Configuraciones específicas de GKE, EKS y AKS
- Guía principal de Helm (v1.x) - Instalación básica
- Opciones de implementación (v2.x) - Opciones de implementación de v2.x
- Guía de actualización - Migración de v1.x a v2.x