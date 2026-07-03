Configuraciones avanzadas de implementación para el gráfico de Helm de ClickStack v1.x

Opciones de implementación con Helm (v1.x)

Obsoleto — gráfico v1.x v1.x con plantillas en línea, que se encuentra en modo de mantenimiento. Para el gráfico v2.x, consulta Esta página documenta las opciones de implementación del gráfico de Helmcon plantillas en línea, que se encuentra en modo de mantenimiento. Para el gráfico v2.x, consulta Opciones de implementación con Helm . Para migrar, consulta la guía de actualización

Esta guía cubre las opciones avanzadas de implementación de ClickStack con Helm. Para una instalación básica, consulta la guía principal de implementación con Helm

​ Descripción general

El gráfico de Helm de ClickStack admite varias configuraciones de implementación:

Stack completo (predeterminado): todos los componentes incluidos

(predeterminado): todos los componentes incluidos ClickHouse externo : usar un clúster de ClickHouse existente

: usar un clúster de ClickHouse existente OTel collector externo : usar infraestructura de OTel existente

: usar infraestructura de OTel existente Implementación mínima: solo HyperDX y dependencias externas

​ ClickHouse externo

Si ya tienes un clúster de ClickHouse (incluido ClickHouse Cloud), puedes desactivar el ClickHouse integrado y conectarte a tu instancia externa.

​ Opción 1: Configuración inline (desarrollo/pruebas)

Usa este enfoque para pruebas rápidas o entornos no productivos:

# values-external-clickhouse.yaml clickhouse : enabled : false # Deshabilitar el ClickHouse integrado otel : clickhouseEndpoint : "tcp://your-clickhouse-server:9000" clickhousePrometheusEndpoint : "http://your-clickhouse-server:9363" # Opcional hyperdx : defaultConnections : | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ]

Instala con esta configuración:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml

​ Opción 2: Secret externo (recomendado para entornos de producción)

Para implementaciones en producción en las que quieras mantener las credenciales separadas de la configuración de Helm:

​ Cree los archivos de configuración

# Crear connections.json cat << EOF > connections.json [ { "name": "Production ClickHouse", "host": "https://your-production-clickhouse.com", "port": 8123, "username": "hyperdx_user", "password": "your-secure-password" } ] EOF # Crear sources.json cat << EOF > sources.json [ { "from": { "databaseName": "default", "tableName": "otel_logs" }, "kind": "log", "name": "Logs", "connection": "Production ClickHouse", "timestampValueExpression": "TimestampTime", "displayedTimestampValueExpression": "Timestamp", "implicitColumnExpression": "Body", "serviceNameExpression": "ServiceName", "bodyExpression": "Body", "eventAttributesExpression": "LogAttributes", "resourceAttributesExpression": "ResourceAttributes", "severityTextExpression": "SeverityText", "traceIdExpression": "TraceId", "spanIdExpression": "SpanId" }, { "from": { "databaseName": "default", "tableName": "otel_traces" }, "kind": "trace", "name": "Traces", "connection": "Production ClickHouse", "timestampValueExpression": "Timestamp", "displayedTimestampValueExpression": "Timestamp", "implicitColumnExpression": "SpanName", "serviceNameExpression": "ServiceName", "traceIdExpression": "TraceId", "spanIdExpression": "SpanId", "durationExpression": "Duration" } ] EOF

​ Crear el secret de Kubernetes

kubectl create secret generic hyperdx-external-config \ --from-file=connections.json=connections.json \ --from-file=sources.json=sources.json # Eliminar archivos locales rm connections.json sources.json

​ Configura Helm para que use el secret

# values-external-clickhouse-secret.yaml clickhouse : enabled : false otel : clickhouseEndpoint : "tcp://your-clickhouse-server:9000" clickhousePrometheusEndpoint : "http://your-clickhouse-server:9363" hyperdx : useExistingConfigSecret : true existingConfigSecret : "hyperdx-external-config" existingConfigConnectionsKey : "connections.json" existingConfigSourcesKey : "sources.json"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse-secret.yaml

​ Uso de ClickHouse Cloud

En el caso específico de ClickHouse Cloud:

# values-clickhouse-cloud.yaml clickhouse : enabled : false persistence : enabled : false otel : clickhouseEndpoint : "tcp://your-cloud-instance.clickhouse.cloud:9440?secure=true" hyperdx : useExistingConfigSecret : true existingConfigSecret : "clickhouse-cloud-config" existingConfigConnectionsKey : "connections.json" existingConfigSourcesKey : "sources.json"

​ OTel collector externo

Si ya cuenta con una infraestructura de OTel collector:

# values-external-otel.yaml otel : enabled : false # Deshabilitar el OTel collector integrado hyperdx : otelExporterEndpoint : "http://your-otel-collector:4318"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml

Para ver instrucciones sobre cómo exponer los endpoints del OTel collector a través de un Ingreso, consulta Configuración de Ingreso

​ Implementación mínima

Para las organizaciones que ya cuentan con infraestructura existente, implemente solo HyperDX:

# values-minimal.yaml clickhouse : enabled : false otel : enabled : false hyperdx : otelExporterEndpoint : "http://your-otel-collector:4318" # Opción 1: Inline (para pruebas) defaultConnections : | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ] # Opción 2: Secret externo (producción) # useExistingConfigSecret: true # existingConfigSecret: "my-external-config" # existingConfigConnectionsKey: "connections.json" # existingConfigSourcesKey: "sources.json"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml