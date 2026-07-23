Implementación de ClickStack Open Source en modo All in One - la pila de observabilidad de ClickHouse

Todo en uno

Esta imagen de Docker integral incluye todos los componentes open source de ClickStack:

ClickHouse

HyperDX

colector de OpenTelemetry (OTel) (expone OTLP en los puertos 4317 y 4318 )

(expone OTLP en los puertos y ) MongoDB (para el estado persistente de la aplicación)

Esta opción incluye autenticación, lo que permite conservar dashboards, alertas y búsquedas guardadas entre sesiones y usuarios.

​ Ideal para

Demos

Pruebas locales de toda la pila

​ Pasos de despliegue

1 Desplegar con Docker Esto iniciará un colector de OpenTelemetry (en los puertos 4317 y 4318) y la UI de HyperDX (en el puerto 8080). docker run -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Actualización del nombre de la imagen Las imágenes de ClickStack ahora se publican como clickhouse/clickstack-* (antes docker.hyperdx.io/hyperdx/* ). 2 Acceder a la UI de HyperDX Visite http://localhost:8080 para acceder a la UI de HyperDX. Cree un usuario e introduzca un nombre de usuario y una contraseña que cumplan los requisitos. Al hacer clic en Create , se crearán fuentes de datos para la instancia integrada de ClickHouse. Para ver un ejemplo de uso de una instancia alternativa de ClickHouse, consulte “Uso con ClickHouse Cloud” 3 Ingestar datos Para ingestar datos, consulte “Ingestar datos”

​ Persistencia de datos y configuración

Para conservar los datos y la configuración entre reinicios del contenedor, puede modificar el comando de Docker anterior para montar las rutas /data/db , /var/lib/clickhouse y /var/log/clickhouse-server . Por ejemplo:

# asegurarse de que los directorios existen mkdir -p .volumes/db .volumes/ch_data .volumes/ch_logs # modificar el comando para montar las rutas docker run \ -p 8080:8080 \ -p 4317:4317 \ -p 4318:4318 \ -v "$( pwd )/.volumes/db:/data/db" \ -v "$( pwd )/.volumes/ch_data:/var/lib/clickhouse" \ -v "$( pwd )/.volumes/ch_logs:/var/log/clickhouse-server" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

​ Despliegue en producción

Esta opción no debería desplegarse en producción por las siguientes razones:

Almacenamiento no persistente: Todos los datos se almacenan mediante el sistema de archivos overlay nativo de Docker. Esta configuración no ofrece un buen rendimiento a escala, y los datos se perderán si el contenedor se elimina o se reinicia, a menos que los usuarios monten las rutas de archivo necesarias.

Todos los datos se almacenan mediante el sistema de archivos nativo de Docker. Esta configuración no ofrece un buen rendimiento a escala, y los datos se perderán si el contenedor se elimina o se reinicia, a menos que los usuarios monten las rutas de archivo necesarias. Falta de aislamiento entre componentes: Todos los componentes se ejecutan dentro de un único contenedor de Docker. Esto impide el escalado y la monitorización independientes, y aplica cualquier límite de cgroup de forma global a todos los procesos. Como resultado, los componentes pueden competir por la CPU y la memoria.

​ Personalizar puertos

Si necesitas personalizar los puertos de la aplicación (8080) o de la API (8000) en los que se ejecuta HyperDX Local, tendrás que modificar el comando docker run para redirigir los puertos correspondientes y configurar algunas variables de entorno.

Los puertos de OpenTelemetry se pueden personalizar simplemente modificando las opciones de redirección de puertos. Por ejemplo, sustituyendo -p 4318:4318 por -p 4999:4318 para cambiar el puerto HTTP de OpenTelemetry a 4999.

docker run -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4999:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

​ Uso con ClickHouse Cloud

Esta distribución puede utilizarse con ClickHouse Cloud. Aunque la instancia local de ClickHouse se seguirá desplegando (y se ignorará), el OTel collector puede configurarse para usar una instancia de ClickHouse Cloud estableciendo las variables de entorno CLICKHOUSE_ENDPOINT , CLICKHOUSE_USER y CLICKHOUSE_PASSWORD .

Por ejemplo:

export CLICKHOUSE_ENDPOINT =< HTTPS ENDPOINT > export CLICKHOUSE_USER =< CLICKHOUSE_USER > export CLICKHOUSE_PASSWORD =< CLICKHOUSE_PASSWORD > docker run -e CLICKHOUSE_ENDPOINT= ${ CLICKHOUSE_ENDPOINT } -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD= ${ CLICKHOUSE_PASSWORD } -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

El CLICKHOUSE_ENDPOINT debe ser el endpoint HTTPS de ClickHouse Cloud, incluido el puerto 8443 , por ejemplo, https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse.com:8443

Una vez conectado a la UI de HyperDX, vaya a Configuración del equipo y cree una conexión a su servicio de ClickHouse Cloud; después, cree las sources necesarias.

​ Configuración del OpenTelemetry collector

La configuración del OTel collector puede modificarse si es necesario; consulta “Modificación de la configuración”

​ Elección del esquema: Map vs JSON

Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la ClickStack almacena los atributos como columnasde forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas.