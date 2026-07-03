Configuraciones específicas de Cloud para desplegar ClickStack en GKE, EKS y AKS

Versión 2.x del gráfico gráfico de Helm v2.x basado en subgráficos. Si todavía usas el gráfico v1.x con plantillas integradas, consulta Esta página documenta elbasado en subgráficos. Si todavía usas el gráfico v1.x con plantillas integradas, consulta Implementaciones en Cloud con Helm (v1.x) . Para ver los pasos de migración, consulta la guía de actualización

Esta guía describe las configuraciones específicas de Cloud para desplegar ClickStack en servicios de Kubernetes gestionados. Para una instalación básica, consulta la guía principal de despliegue con Helm

​ Google Kubernetes Engine (GKE)

Al desplegar en GKE, es posible que tengas que anular ciertos valores debido al comportamiento de red específico de la nube.

​ Problema de resolución DNS de LoadBalancer

El servicio LoadBalancer de GKE puede causar problemas internos de resolución de DNS, en los que la comunicación entre pods de Kubernetes se resuelve a direcciones IP externas en lugar de mantenerse dentro de la red del clúster. Esto afecta específicamente a la conexión del OTel collector con el servidor OpAMP.

Síntomas:

Logs del OTel collector que muestran errores de “connection refused” con direcciones IP del clúster

Fallos de conexión a OpAMP como: dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused

Solución:

Usa el nombre de dominio completo (FQDN) para la URL del servidor OpAMP:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack \ --set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \ --set hyperdx.config.OPAMP_SERVER_URL="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"

​ Valores de ejemplo para GKE

# values-gke.yaml hyperdx : frontendUrl : "http://34.123.61.99" # Usa la IP externa de tu LoadBalancer config : OPAMP_SERVER_URL : "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320" clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "pd-ssd" resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "pd-ssd" resources : requests : storage : 10Gi

​ Amazon EKS

Para implementaciones en EKS, ten en cuenta estas configuraciones comunes:

# values-eks.yaml hyperdx : frontendUrl : "https://hyperdx.yourdomain.com" ingress : enabled : true host : "hyperdx.yourdomain.com" tls : enabled : true clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "gp3" resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "gp3" resources : requests : storage : 10Gi

​ Azure AKS

Para despliegues en AKS:

# values-aks.yaml hyperdx : frontendUrl : "https://hyperdx.yourdomain.com" clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "managed-csi" resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "managed-csi" resources : requests : storage : 10Gi

​ Lista de comprobación para el despliegue en producción en la nube

Antes de desplegar ClickStack en producción en cualquier proveedor de nube:

Configure correctamente hyperdx.frontendUrl con su dominio o IP externos

Configure correctamente con su dominio o IP externos Configure el Ingreso con TLS para el acceso mediante HTTPS

Configure el Ingreso con TLS para el acceso mediante HTTPS Sustituya la URL del servidor OpAMP por un FQDN si experimenta problemas de conexión (especialmente en GKE)

Sustituya la URL del servidor OpAMP por un FQDN si experimenta problemas de conexión (especialmente en GKE) Configure las clases de almacenamiento para las reclamaciones de volumen de ClickHouse y Keeper

Configure las clases de almacenamiento para las reclamaciones de volumen de ClickHouse y Keeper Establezca solicitudes y límites de recursos adecuados

Establezca solicitudes y límites de recursos adecuados Habilite la monitorización y las alertas

Habilite la monitorización y las alertas Configure las copias de seguridad y la recuperación ante desastres

Configure las copias de seguridad y la recuperación ante desastres Implemente una gestión adecuada de secretos mediante hyperdx.secrets o secretos externos

​ Buenas prácticas en producción

​ Gestión de recursos

hyperdx : deployment : resources : requests : cpu : 500m memory : 1Gi limits : cpu : "2" memory : 4Gi otel-collector : resources : requests : cpu : 100m memory : 128Mi limits : cpu : 200m memory : 256Mi

​ Alta disponibilidad

hyperdx : deployment : replicas : 3 topologySpreadConstraints : - maxSkew : 1 topologyKey : kubernetes.io/hostname whenUnsatisfiable : ScheduleAnyway labelSelector : matchLabels : app.kubernetes.io/name : clickstack podDisruptionBudget : enabled : true minAvailable : 1

​ Almacenamiento persistente

Asegúrese de que los volúmenes persistentes estén configurados en las especificaciones CR del operador para garantizar la conservación de los datos:

clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "fast-ssd" accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "fast-ssd" accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 100Gi mongodb : spec : statefulSet : spec : volumeClaimTemplates : - metadata : name : data-volume spec : storageClassName : "fast-ssd" accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 10Gi

Clases de almacenamiento específicas de Cloud:

GKE : pd-ssd o pd-balanced

: o EKS : gp3 o io2

: o AKS: managed-premium o managed-csi

​ Notas de compatibilidad con navegadores

Para implementaciones solo con HTTP (desarrollo/pruebas), algunos navegadores pueden mostrar errores de la API criptográfica debido a los requisitos de contexto seguro. Para implementaciones de producción, use siempre HTTPS con certificados TLS adecuados a través de la configuración de Ingreso.

Consulte Configuración de Ingreso para obtener instrucciones sobre la configuración de TLS.