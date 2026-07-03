Implementación de objetos personalizados de Kubernetes junto con el chart de Helm de ClickStack mediante additionalManifests

Solo para la versión 2.x del chart La funcionalidad additionalManifests solo está disponible en el chart de Helm v2.x basado en subgráficos.

El valor additionalManifests te permite implementar cualquier objeto de Kubernetes junto con el chart de ClickStack. Úsalo para recursos que el chart no incluye como plantillas de forma nativa, como NetworkPolicy , HorizontalPodAutoscaler , ServiceAccount , PodMonitor , objetos Ingress personalizados o cualquier otro objeto de la API de Kubernetes.

​ Cómo funciona

Cada entrada de additionalManifests es una definición completa de un recurso de Kubernetes. El chart:

Recorre cada entrada de la lista Convierte la entrada a YAML ( toYaml ) Evalúa las expresiones de plantilla de ese YAML mediante Helm tpl

Las expresiones de plantilla pueden hacer referencia a:

.Release.Name , .Release.Namespace

, include "clickstack.fullname" . y otras funciones auxiliares del chart

y otras funciones auxiliares del chart .Values.*

additionalManifests : - apiVersion : v1 kind : ConfigMap metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-custom' data : release : '{{ .Release.Name }}'

​ Restricciones del archivo de values

additionalManifests se configura en un archivo de values, y los archivos de values se analizan como YAML antes de ejecutar tpl .

Cualquier {{ ... }} en un archivo de values debe estar dentro de una cadena entre comillas

en un archivo de values debe estar dentro de una cadena entre comillas Los bloques estructurales de plantilla no son YAML válidos en values (por ejemplo, {{- include ... | nindent ... }} por sí solo)

por sí solo) Para los campos que no son de tipo cadena (por ejemplo, puertos numéricos), use valores literales o puertos con nombre

Si necesita plantillas estructurales, use una plantilla contenedora del chart en lugar de un archivo de values sin procesar

# Válido en values.yaml name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' # No válido en values.yaml (expresión de plantilla sin comillas) name : {{ include "clickstack.fullname" . }} -app # No válido en values.yaml (bloque de plantilla estructural) labels : {{- include "clickstack.labels" . | nindent 2 }}

​ Funciones auxiliares de chart disponibles

Estas funciones auxiliares están definidas en templates/_helpers.tpl :

Función auxiliar Descripción Uso en el archivo values clickstack.name Nombre del chart (truncado a 63 caracteres) Seguro en escalares entre comillas clickstack.fullname Nombre con la release Seguro en escalares entre comillas clickstack.chart Nombre del chart + versión Seguro en escalares entre comillas clickstack.selectorLabels Bloque de labels del selector Solo para plantillas de charts contenedores clickstack.labels Bloque de labels estándar Solo para plantillas de charts contenedores clickstack.mongodb.fullname Nombre del CR de MongoDB Seguro en escalares entre comillas clickstack.clickhouse.fullname Nombre del CR de ClickHouse Seguro en escalares entre comillas clickstack.otel.fullname Nombre del OTel collector Seguro en escalares entre comillas

additionalManifests : - apiVersion : v1 kind : ServiceAccount metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}' namespace : '{{ .Release.Namespace }}' labels : app.kubernetes.io/name : '{{ include "clickstack.name" . }}' app.kubernetes.io/instance : '{{ .Release.Name }}' annotations : eks.amazonaws.com/role-arn : "arn:aws:iam::123456789:role/my-role"

Restringe el tráfico de entrada hacia los pods de HyperDX:

additionalManifests : - apiVersion : networking.k8s.io/v1 kind : NetworkPolicy metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-allow-ingress' spec : podSelector : matchLabels : app.kubernetes.io/name : '{{ include "clickstack.name" . }}' app.kubernetes.io/instance : '{{ .Release.Name }}' policyTypes : - Ingress ingress : - from : - namespaceSelector : matchLabels : kubernetes.io/metadata.name : ingress-nginx ports : - protocol : TCP port : 3000 - protocol : TCP port : 8000

additionalManifests : - apiVersion : autoscaling/v2 kind : HorizontalPodAutoscaler metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-hpa' spec : scaleTargetRef : apiVersion : apps/v1 kind : Deployment name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' minReplicas : 2 maxReplicas : 10 metrics : - type : Resource resource : name : cpu target : type : Utilization averageUtilization : 75

additionalManifests : - apiVersion : monitoring.coreos.com/v1 kind : PodMonitor metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}' labels : release : prometheus spec : selector : matchLabels : app.kubernetes.io/name : '{{ include "clickstack.name" . }}' app.kubernetes.io/instance : '{{ .Release.Name }}' podMetricsEndpoints : - port : app interval : 30s

​ Ingreso ALB de AWS

Al usar el AWS Load Balancer Controller , desactive el Ingreso de nginx incorporado del chart y defina un Ingreso ALB personalizado:

hyperdx : ingress : enabled : false additionalManifests : - apiVersion : networking.k8s.io/v1 kind : Ingress metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-alb' annotations : alb.ingress.kubernetes.io/scheme : internet-facing alb.ingress.kubernetes.io/target-type : ip alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn : "arn:aws:acm:us-east-1:123456789:certificate/abc-123" alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports : '[{"HTTPS":443}]' alb.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect : "443" alb.ingress.kubernetes.io/group.name : clickstack alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path : /api/health spec : ingressClassName : alb rules : - host : clickstack.example.com http : paths : - path : / pathType : Prefix backend : service : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' port : name : app

Para ver un ejemplo completo de configuración de ALB, incluidos el Ingreso interno del OTel collector y el HPA, consulta los valores de ejemplo de ALB

Para los escenarios de ALB que requieren recursos TargetGroupBinding explícitos:

additionalManifests : - apiVersion : elbv2.k8s.aws/v1beta1 kind : TargetGroupBinding metadata : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-tgb' spec : serviceRef : name : '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app' port : app targetGroupARN : "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789:targetgroup/my-tg/abc123" targetType : ip

​ Avanzado: plantillas de chart wrapper

Si necesitas funciones auxiliares estructurales como include "clickstack.labels" . | nindent 4 , genéralas desde una plantilla de chart wrapper ( templates/*.yaml ) en lugar de colocar esos bloques directamente en los values files.

Fragmento de ejemplo de una plantilla de chart wrapper:

apiVersion : v1 kind : ConfigMap metadata : name : {{ include "clickstack.fullname" . }} -extra labels : {{- include "clickstack.labels" . | nindent 4 }} data : appPort : "{{ .Values.hyperdx.ports.app }}"

​ Hooks de Helm

Cada entrada de additionalManifests se procesa como un documento YAML independiente. Puede añadir anotaciones de hooks de Helm para controlar el orden de instalación/actualización:

additionalManifests : - apiVersion : batch/v1 kind : Job metadata : name : post-install-job annotations : helm.sh/hook : post-install helm.sh/hook-delete-policy : hook-succeeded spec : template : spec : restartPolicy : Never containers : - name : migrate image : my-migration-image:latest command : [ "./migrate.sh" ]

​ Orden de las CRD

Si los manifiestos adicionales incluyen recursos personalizados (por ejemplo, PodMonitor ), las CRD ya deben existir en el clúster antes de instalar o actualizar.

​ Combinación de varios recursos

additionalManifests es una lista. Las entradas se procesan en el orden de la lista y cada una se convierte en su propio documento YAML.