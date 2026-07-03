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Solo para la versión 2.x del chartLa funcionalidad additionalManifests solo está disponible en el chart de Helm v2.x basado en subgráficos.
El valor additionalManifests te permite implementar cualquier objeto de Kubernetes junto con el chart de ClickStack. Úsalo para recursos que el chart no incluye como plantillas de forma nativa, como NetworkPolicy, HorizontalPodAutoscaler, ServiceAccount, PodMonitor, objetos Ingress personalizados o cualquier otro objeto de la API de Kubernetes.

Cómo funciona

Cada entrada de additionalManifests es una definición completa de un recurso de Kubernetes. El chart:
  1. Recorre cada entrada de la lista
  2. Convierte la entrada a YAML (toYaml)
  3. Evalúa las expresiones de plantilla de ese YAML mediante Helm tpl
Las expresiones de plantilla pueden hacer referencia a:
  • .Release.Name, .Release.Namespace
  • include "clickstack.fullname" . y otras funciones auxiliares del chart
  • .Values.*

Restricciones del archivo de values

additionalManifests se configura en un archivo de values, y los archivos de values se analizan como YAML antes de ejecutar tpl.
  • Cualquier {{ ... }} en un archivo de values debe estar dentro de una cadena entre comillas
  • Los bloques estructurales de plantilla no son YAML válidos en values (por ejemplo, {{- include ... | nindent ... }} por sí solo)
  • Para los campos que no son de tipo cadena (por ejemplo, puertos numéricos), use valores literales o puertos con nombre
  • Si necesita plantillas estructurales, use una plantilla contenedora del chart en lugar de un archivo de values sin procesar

Funciones auxiliares de chart disponibles

Estas funciones auxiliares están definidas en templates/_helpers.tpl:

Ejemplos

ServiceAccount

NetworkPolicy

Restringe el tráfico de entrada hacia los pods de HyperDX:

HorizontalPodAutoscaler

PodMonitor (Prometheus Operator)

Ingreso ALB de AWS

Al usar el AWS Load Balancer Controller, desactive el Ingreso de nginx incorporado del chart y defina un Ingreso ALB personalizado:
Para ver un ejemplo completo de configuración de ALB, incluidos el Ingreso interno del OTel collector y el HPA, consulta los valores de ejemplo de ALB.

TargetGroupBinding

Para los escenarios de ALB que requieren recursos TargetGroupBinding explícitos:

Avanzado: plantillas de chart wrapper

Si necesitas funciones auxiliares estructurales como include "clickstack.labels" . | nindent 4, genéralas desde una plantilla de chart wrapper (templates/*.yaml) en lugar de colocar esos bloques directamente en los values files. Fragmento de ejemplo de una plantilla de chart wrapper:

Consejos

Hooks de Helm

Cada entrada de additionalManifests se procesa como un documento YAML independiente. Puede añadir anotaciones de hooks de Helm para controlar el orden de instalación/actualización:

Orden de las CRD

Si los manifiestos adicionales incluyen recursos personalizados (por ejemplo, PodMonitor), las CRD ya deben existir en el clúster antes de instalar o actualizar.

Combinación de varios recursos

additionalManifests es una lista. Las entradas se procesan en el orden de la lista y cada una se convierte en su propio documento YAML.

Próximos pasos

Última modificación el 3 de julio de 2026