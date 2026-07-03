El valor
Solo para la versión 2.x del chartLa funcionalidad
additionalManifests solo está disponible en el chart de Helm v2.x basado en subgráficos.
additionalManifests te permite implementar cualquier objeto de Kubernetes junto con el chart de ClickStack. Úsalo para recursos que el chart no incluye como plantillas de forma nativa, como
NetworkPolicy,
HorizontalPodAutoscaler,
ServiceAccount,
PodMonitor, objetos
Ingress personalizados o cualquier otro objeto de la API de Kubernetes.
Cada entrada de
Cómo funciona
additionalManifests es una definición completa de un recurso de Kubernetes. El chart:
- Recorre cada entrada de la lista
- Convierte la entrada a YAML (
toYaml)
- Evalúa las expresiones de plantilla de ese YAML mediante Helm
tpl
.Release.Name,
.Release.Namespace
include "clickstack.fullname" .y otras funciones auxiliares del chart
.Values.*
additionalManifests:
- apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-custom'
data:
release: '{{ .Release.Name }}'
Restricciones del archivo de values
additionalManifests se configura en un archivo de values, y los archivos de values se analizan como YAML antes de ejecutar
tpl.
- Cualquier
{{ ... }}en un archivo de values debe estar dentro de una cadena entre comillas
- Los bloques estructurales de plantilla no son YAML válidos en values (por ejemplo,
{{- include ... | nindent ... }}por sí solo)
- Para los campos que no son de tipo cadena (por ejemplo, puertos numéricos), use valores literales o puertos con nombre
- Si necesita plantillas estructurales, use una plantilla contenedora del chart en lugar de un archivo de values sin procesar
# Válido en values.yaml
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
# No válido en values.yaml (expresión de plantilla sin comillas)
name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-app
# No válido en values.yaml (bloque de plantilla estructural)
labels:
{{- include "clickstack.labels" . | nindent 2 }}
Estas funciones auxiliares están definidas en
Funciones auxiliares de chart disponibles
templates/_helpers.tpl:
|Función auxiliar
|Descripción
|Uso en el archivo values
clickstack.name
|Nombre del chart (truncado a 63 caracteres)
|Seguro en escalares entre comillas
clickstack.fullname
|Nombre con la release
|Seguro en escalares entre comillas
clickstack.chart
|Nombre del chart + versión
|Seguro en escalares entre comillas
clickstack.selectorLabels
|Bloque de labels del selector
|Solo para plantillas de charts contenedores
clickstack.labels
|Bloque de labels estándar
|Solo para plantillas de charts contenedores
clickstack.mongodb.fullname
|Nombre del CR de MongoDB
|Seguro en escalares entre comillas
clickstack.clickhouse.fullname
|Nombre del CR de ClickHouse
|Seguro en escalares entre comillas
clickstack.otel.fullname
|Nombre del OTel collector
|Seguro en escalares entre comillas
Ejemplos
ServiceAccount
additionalManifests:
- apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}'
namespace: '{{ .Release.Namespace }}'
labels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
annotations:
eks.amazonaws.com/role-arn: "arn:aws:iam::123456789:role/my-role"
Restringe el tráfico de entrada hacia los pods de HyperDX:
NetworkPolicy
additionalManifests:
- apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-allow-ingress'
spec:
podSelector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
policyTypes:
- Ingress
ingress:
- from:
- namespaceSelector:
matchLabels:
kubernetes.io/metadata.name: ingress-nginx
ports:
- protocol: TCP
port: 3000
- protocol: TCP
port: 8000
HorizontalPodAutoscaler
additionalManifests:
- apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-hpa'
spec:
scaleTargetRef:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
minReplicas: 2
maxReplicas: 10
metrics:
- type: Resource
resource:
name: cpu
target:
type: Utilization
averageUtilization: 75
PodMonitor (Prometheus Operator)
additionalManifests:
- apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: PodMonitor
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}'
labels:
release: prometheus
spec:
selector:
matchLabels:
app.kubernetes.io/name: '{{ include "clickstack.name" . }}'
app.kubernetes.io/instance: '{{ .Release.Name }}'
podMetricsEndpoints:
- port: app
interval: 30s
Al usar el AWS Load Balancer Controller, desactive el Ingreso de nginx incorporado del chart y defina un Ingreso ALB personalizado:
Ingreso ALB de AWS
Para ver un ejemplo completo de configuración de ALB, incluidos el Ingreso interno del OTel collector y el HPA, consulta los valores de ejemplo de ALB.
hyperdx:
ingress:
enabled: false
additionalManifests:
- apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-alb'
annotations:
alb.ingress.kubernetes.io/scheme: internet-facing
alb.ingress.kubernetes.io/target-type: ip
alb.ingress.kubernetes.io/certificate-arn: "arn:aws:acm:us-east-1:123456789:certificate/abc-123"
alb.ingress.kubernetes.io/listen-ports: '[{"HTTPS":443}]'
alb.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "443"
alb.ingress.kubernetes.io/group.name: clickstack
alb.ingress.kubernetes.io/healthcheck-path: /api/health
spec:
ingressClassName: alb
rules:
- host: clickstack.example.com
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
port:
name: app
Para los escenarios de ALB que requieren recursos
TargetGroupBinding
TargetGroupBinding explícitos:
additionalManifests:
- apiVersion: elbv2.k8s.aws/v1beta1
kind: TargetGroupBinding
metadata:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-tgb'
spec:
serviceRef:
name: '{{ include "clickstack.fullname" . }}-app'
port: app
targetGroupARN: "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:123456789:targetgroup/my-tg/abc123"
targetType: ip
Si necesitas funciones auxiliares estructurales como
Avanzado: plantillas de chart wrapper
include "clickstack.labels" . | nindent 4, genéralas desde una plantilla de chart wrapper (
templates/*.yaml) en lugar de colocar esos bloques directamente en los values files.
Fragmento de ejemplo de una plantilla de chart wrapper:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: {{ include "clickstack.fullname" . }}-extra
labels:
{{- include "clickstack.labels" . | nindent 4 }}
data:
appPort: "{{ .Values.hyperdx.ports.app }}"
Consejos
Cada entrada de
Hooks de Helm
additionalManifests se procesa como un documento YAML independiente. Puede añadir anotaciones de hooks de Helm para controlar el orden de instalación/actualización:
additionalManifests:
- apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
name: post-install-job
annotations:
helm.sh/hook: post-install
helm.sh/hook-delete-policy: hook-succeeded
spec:
template:
spec:
restartPolicy: Never
containers:
- name: migrate
image: my-migration-image:latest
command: ["./migrate.sh"]
Si los manifiestos adicionales incluyen recursos personalizados (por ejemplo,
Orden de las CRD
PodMonitor), las CRD ya deben existir en el clúster antes de instalar o actualizar.
Combinación de varios recursos
additionalManifests es una lista. Las entradas se procesan en el orden de la lista y cada una se convierte en su propio documento YAML.
Próximos pasos
- Guía principal de Helm - Instalación básica
- Guía de configuración - claves de API, secretos e Ingreso
- Implementaciones en Cloud - Configuraciones de GKE, EKS y AKS
- Repositorio de charts de Helm de ClickStack - Código fuente de los charts y referencia de values