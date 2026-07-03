Requisitos previos
- Haz una copia de seguridad de tus datos antes de actualizar (MongoDB, PVC de ClickHouse)
- Revisa tus personalizaciones actuales de
values.yaml: la mayoría de las claves se han movido o se han renombrado
El gráfico v2.x se instala en dos fases. Los operadores (que registran CRD) deben instalarse antes que el gráfico principal (que crea CR):
Instalación en dos fases
Desinstala en orden inverso:
# Fase 1: Instalar operadores y CRDs
helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators
# Fase 2: Instalar ClickStack
helm install my-clickstack clickstack/clickstack
helm uninstall my-clickstack
helm uninstall clickstack-operators
Las PersistentVolumeClaims creadas por los operadores de MongoDB y de ClickHouse no se eliminan con
Persistencia de datos
helm uninstall. Esto es intencional para evitar la pérdida accidental de datos. Para eliminar los PVC después de la desinstalación, consulta:
Se han eliminado
Clase de almacenamiento
global.storageClassName y
global.keepPVC. La clase de almacenamiento ahora se configura directamente en la sección
spec del recurso personalizado de cada operador:
mongodb:
spec:
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- spec:
storageClassName: "fast-ssd"
clickhouse:
keeper:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "fast-ssd"
cluster:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: "fast-ssd"
Qué cambió
|Componente
|Antes (v1.x)
|Después (v2.x)
|MongoDB
|Implementación integrada + Servicio + PVC
|MongoDB Kubernetes Operator (MCK) que gestiona un CR
MongoDBCommunity
|ClickHouse
|Implementación integrada + Servicio + ConfigMaps + PVC
|ClickHouse Operator que gestiona los CR
ClickHouseCluster +
KeeperCluster
|OTel collector
|Implementación integrada + Servicio (bloque
otel.*)
|gráfico de Helm oficial de OpenTelemetry Collector (subgráfico
otel-collector:)
|Valores de HyperDX
|Claves planas en
hyperdx.*, además de
tasks: y
appUrl en el nivel superior
|Reorganizados por tipo de recurso de K8s en
hyperdx.* (ver abajo)
|hdx-oss-v2
|gráfico heredado obsoleto
|Eliminado por completo
El bloque
Reorganización de los valores de HyperDX
hyperdx: ahora se organiza por tipo de recurso de Kubernetes:
hyperdx:
ports: # Números de puerto compartidos (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress)
api: 8000
app: 3000
opamp: 4320
frontendUrl: "http://localhost:3000" # Reemplaza el appUrl eliminado
config: # → clickstack-config ConfigMap (variables de entorno no sensibles)
APP_PORT: "3000"
HYPERDX_LOG_LEVEL: "info"
secrets: # → clickstack-secret Secret (variables de entorno sensibles)
HYPERDX_API_KEY: "..."
CLICKHOUSE_PASSWORD: "otelcollectorpass"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "hyperdx"
MONGODB_PASSWORD: "hyperdx"
deployment: # Especificación de Deployment de K8s (imagen, réplicas, sondas, etc.)
service: # Especificación de Service de K8s (tipo, anotaciones)
ingress: # Especificación de Ingress de K8s (host, tls, anotaciones)
podDisruptionBudget: # Especificación de PDB de K8s
tasks: # Especificaciones de CronJob de K8s (anteriormente tasks: de nivel superior)
Cambios clave
|Antes (v1.x)
|Después (v2.x)
appUrl
|Eliminado. Use
hyperdx.frontendUrl (el valor predeterminado es
http://localhost:3000)
tasks.* (nivel superior)
hyperdx.tasks.*
mongodb.password
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD
clickhouse.config.users.appUserPassword
hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD
clickhouse.config.users.otelUserPassword
hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD
otel.* anulaciones de variables de entorno
hyperdx.config.* (no sensibles) y
hyperdx.secrets.* (sensibles)
Todas las variables de entorno ahora se canalizan a través de dos recursos con nombres estáticos que comparten la Implementación de HyperDX y el OTel collector mediante
ConfigMap y secreto unificados
envFrom:
clickstack-configConfigMap — se completa a partir de
hyperdx.config
clickstack-secretsecreto — se completa a partir de
hyperdx.secrets
Los siguientes valores de
Migración de MongoDB
mongodb.* ya no existen:
MongoDB ahora está gestionado por el operador MCK mediante un recurso personalizado
# ELIMINADO — no usar
mongodb:
image: "..."
port: 27017
strategy: ...
nodeSelector: {}
tolerations: []
livenessProbe: ...
readinessProbe: ...
persistence:
enabled: true
dataSize: 10Gi
MongoDBCommunity. La especificación del CR se genera literalmente a partir de
mongodb.spec:
La contraseña de MongoDB se configura en
mongodb:
enabled: true
spec:
members: 1
type: ReplicaSet
version: "5.0.32"
security:
authentication:
modes: ["SCRAM"]
users:
- name: hyperdx
db: hyperdx
passwordSecretRef:
name: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-password'
roles:
- name: dbOwner
db: hyperdx
- name: clusterMonitor
db: admin
scramCredentialsSecretName: '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-scram'
additionalMongodConfig:
storage.wiredTiger.engineConfig.journalCompressor: zlib
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD (no en
mongodb.password). El
secreto de la contraseña y la plantilla
mongoUri la usan automáticamente.
Para añadir persistencia, agregue un bloque
statefulSet dentro de
mongodb.spec:
El subgráfico del operador de MCK se configura en
mongodb:
spec:
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- metadata:
name: data-volume
spec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
storageClassName: "your-storage-class"
resources:
requests:
storage: 10Gi
mongodb-operator: (no en
mongodb-kubernetes:). Consulta la documentación de MCK para ver todos los campos disponibles de la CRD.
Los siguientes valores de
Migración a ClickHouse
clickhouse.* ya no existen:
ClickHouse ahora se administra mediante el ClickHouse Operator a través de los recursos personalizados
# ELIMINADO — no usar
clickhouse:
image: "..."
terminationGracePeriodSeconds: 90
resources: {}
livenessProbe: ...
readinessProbe: ...
startupProbe: ...
nodeSelector: {}
tolerations: []
service:
type: ClusterIP
annotations: {}
persistence:
enabled: true
dataSize: 10Gi
logSize: 5Gi
config:
clusterCidrs: [...]
users:
appUserPassword: "..."
otelUserPassword: "..."
otelUserName: "..."
ClickHouseCluster y
KeeperCluster. Ambas especificaciones de los CR se generan literalmente a partir de los valores:
Las credenciales de usuario de ClickHouse ahora provienen de
clickhouse:
enabled: true
port: 8123
nativePort: 9000
prometheus:
enabled: true
port: 9363
keeper:
spec:
replicas: 1
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
replicas: 1
shards: 1
keeperClusterRef:
name: '{{ include "clickstack.clickhouse.keeper" . }}'
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 10Gi
settings:
extraUsersConfig:
users:
app:
password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD }}'
otelcollector:
password: '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD }}'
extraConfig:
max_connections: 4096
keep_alive_timeout: 64
max_concurrent_queries: 100
hyperdx.secrets (no de
clickhouse.config.users). La especificación del clúster hace referencia a ellas mediante expresiones de plantilla.
El subgráfico de ClickHouse Operator se configura en
clickhouse-operator:. Los webhooks y cert-manager están deshabilitados de forma predeterminada. Consulta la guía de configuración de ClickHouse Operator para ver todos los campos de CRD disponibles.
El bloque
Migración del OTel collector
otel: completo ya no existe:
El OTel collector ahora se despliega mediante el gráfico de Helm oficial de OpenTelemetry Collector como subgráfico
# ELIMINADO — no usar
otel:
enabled: true
image: ...
replicas: 1
resources: {}
clickhouseEndpoint: ...
clickhouseUser: ...
clickhousePassword: ...
clickhouseDatabase: "default"
opampServerUrl: ...
port: 13133
nativePort: 24225
grpcPort: 4317
httpPort: 4318
healthPort: 8888
env: []
customConfig: ...
otel-collector:. No existe ningún contenedor
otel: en el gráfico principal; configure el subgráfico directamente.
Las variables de entorno (endpoint de ClickHouse, URL de OpAMP, etc.) se comparten mediante el ConfigMap unificado
clickstack-config y el secreto
clickstack-secret.
extraEnvsFrom del subgráfico ya viene preconfigurado:
Para configurar los recursos (anteriormente
otel-collector:
enabled: true
mode: deployment
image:
repository: docker.clickhouse.com/clickhouse/clickstack-otel-collector
tag: ""
extraEnvsFrom:
- configMapRef:
name: clickstack-config
- secretRef:
name: clickstack-secret
ports:
otlp:
enabled: true
containerPort: 4317
servicePort: 4317
otlp-http:
enabled: true
containerPort: 4318
servicePort: 4318
otel.resources):
Para configurar las réplicas (anteriormente
otel-collector:
resources:
requests:
memory: "128Mi"
cpu: "100m"
limits:
memory: "256Mi"
cpu: "200m"
otel.replicas):
Para configurar nodeSelector/tolerations (anteriormente
otel-collector:
replicaCount: 3
otel.nodeSelector/
otel.tolerations):
Consulte el gráfico de Helm de OpenTelemetry Collector para conocer todos los valores disponibles del subgráfico.
otel-collector:
nodeSelector:
node-role: monitoring
tolerations:
- key: monitoring
operator: Equal
value: otel
effect: NoSchedule
Las siguientes secciones no se ven afectadas por esta migración:
Valores sin cambios
global.*(imageRegistry, imagePullSecrets)
Para una instalación limpia, no se requieren pasos especiales. Los valores predeterminados funcionan desde el primer momento. Para una actualización in situ de una versión existente, ten en cuenta lo siguiente:
Instalación limpia vs. actualización in situ
- Los operadores (MCK, ClickHouse Operator) se instalarán como nuevas implementaciones en tu espacio de nombres
- Helm eliminará la Implementación existente de MongoDB y la Implementación de ClickHouse (ya no están en las plantillas del gráfico)
- Los operadores crearán nuevos StatefulSets para gestionar MongoDB y ClickHouse
- Los PVC del gráfico anterior no se reutilizan automáticamente en los StatefulSets gestionados por el operador
Siguientes pasos
- Guía principal de Helm - Instalación básica con v2.x
- Guía de configuración - Claves de API, secretos e Ingreso
- Manifiestos adicionales - Objetos personalizados de Kubernetes
- Repositorio de gráficos de Helm de ClickStack - Código fuente de los gráficos y referencia de valores