Migración del gráfico de Helm inline-template de ClickStack v1.x a la arquitectura de subgráficos v2.x

Guía de actualización de Helm

Esta guía explica cómo migrar del gráfico de Helm inline-template de ClickStack (v1.x) a la arquitectura basada en subgráficos (v2.x). Se trata de un cambio incompatible que sustituye los recursos de Kubernetes creados manualmente por recursos personalizados administrados por operadores para MongoDB y ClickHouse, y utiliza el gráfico de Helm oficial de OpenTelemetry Collector.

Cambio incompatible El gráfico v2.x no es retrocompatible con v1.x. No se admite una helm upgrade in situ. Recomendamos realizar una instalación limpia junto con la implementación existente y migrar los datos, en lugar de intentar una actualización in situ.

​ Requisitos previos

Haz una copia de seguridad de tus datos antes de actualizar (MongoDB, PVC de ClickHouse)

Revisa tus personalizaciones actuales de values.yaml : la mayoría de las claves se han movido o se han renombrado

​ Instalación en dos fases

El gráfico v2.x se instala en dos fases. Los operadores (que registran CRD) deben instalarse antes que el gráfico principal (que crea CR):

# Fase 1: Instalar operadores y CRDs helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators # Fase 2: Instalar ClickStack helm install my-clickstack clickstack/clickstack

Desinstala en orden inverso:

helm uninstall my-clickstack helm uninstall clickstack-operators

​ Persistencia de datos

Las PersistentVolumeClaims creadas por los operadores de MongoDB y de ClickHouse no se eliminan con helm uninstall . Esto es intencional para evitar la pérdida accidental de datos. Para eliminar los PVC después de la desinstalación, consulta:

​ Clase de almacenamiento

Se han eliminado global.storageClassName y global.keepPVC . La clase de almacenamiento ahora se configura directamente en la sección spec del recurso personalizado de cada operador:

mongodb : spec : statefulSet : spec : volumeClaimTemplates : - spec : storageClassName : "fast-ssd" clickhouse : keeper : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "fast-ssd" cluster : spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : "fast-ssd"

​ Qué cambió

Componente Antes (v1.x) Después (v2.x) MongoDB Implementación integrada + Servicio + PVC MongoDB Kubernetes Operator (MCK) que gestiona un CR MongoDBCommunity ClickHouse Implementación integrada + Servicio + ConfigMaps + PVC ClickHouse Operator que gestiona los CR ClickHouseCluster + KeeperCluster OTel collector Implementación integrada + Servicio (bloque otel.* ) gráfico de Helm oficial de OpenTelemetry Collector (subgráfico otel-collector: ) Valores de HyperDX Claves planas en hyperdx.* , además de tasks: y appUrl en el nivel superior Reorganizados por tipo de recurso de K8s en hyperdx.* (ver abajo) hdx-oss-v2 gráfico heredado obsoleto Eliminado por completo

​ Reorganización de los valores de HyperDX

El bloque hyperdx: ahora se organiza por tipo de recurso de Kubernetes:

hyperdx : ports : # Números de puerto compartidos (Deployment, Service, ConfigMap, Ingress) api : 8000 app : 3000 opamp : 4320 frontendUrl : "http://localhost:3000" # Reemplaza el appUrl eliminado config : # → clickstack-config ConfigMap (variables de entorno no sensibles) APP_PORT : "3000" HYPERDX_LOG_LEVEL : "info" secrets : # → clickstack-secret Secret (variables de entorno sensibles) HYPERDX_API_KEY : "..." CLICKHOUSE_PASSWORD : "otelcollectorpass" CLICKHOUSE_APP_PASSWORD : "hyperdx" MONGODB_PASSWORD : "hyperdx" deployment : # Especificación de Deployment de K8s (imagen, réplicas, sondas, etc.) service : # Especificación de Service de K8s (tipo, anotaciones) ingress : # Especificación de Ingress de K8s (host, tls, anotaciones) podDisruptionBudget : # Especificación de PDB de K8s tasks : # Especificaciones de CronJob de K8s (anteriormente tasks: de nivel superior)

​ Cambios clave

Antes (v1.x) Después (v2.x) appUrl Eliminado. Use hyperdx.frontendUrl (el valor predeterminado es http://localhost:3000 ) tasks.* (nivel superior) hyperdx.tasks.* mongodb.password hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD clickhouse.config.users.appUserPassword hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD clickhouse.config.users.otelUserPassword hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD otel.* anulaciones de variables de entorno hyperdx.config.* (no sensibles) y hyperdx.secrets.* (sensibles)

​ ConfigMap y secreto unificados

Todas las variables de entorno ahora se canalizan a través de dos recursos con nombres estáticos que comparten la Implementación de HyperDX y el OTel collector mediante envFrom :

clickstack-config ConfigMap — se completa a partir de hyperdx.config

ConfigMap — se completa a partir de clickstack-secret secreto — se completa a partir de hyperdx.secrets

Ya no existe un ConfigMap independiente específico de OTel. Ambas cargas de trabajo leen de las mismas fuentes.

​ Migración de MongoDB

​ Valores eliminados

Los siguientes valores de mongodb.* ya no existen:

# ELIMINADO — no usar mongodb : image : "..." port : 27017 strategy : ... nodeSelector : {} tolerations : [] livenessProbe : ... readinessProbe : ... persistence : enabled : true dataSize : 10Gi

​ Nuevos valores

MongoDB ahora está gestionado por el operador MCK mediante un recurso personalizado MongoDBCommunity . La especificación del CR se genera literalmente a partir de mongodb.spec :

mongodb : enabled : true spec : members : 1 type : ReplicaSet version : "5.0.32" security : authentication : modes : [ "SCRAM" ] users : - name : hyperdx db : hyperdx passwordSecretRef : name : '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-password' roles : - name : dbOwner db : hyperdx - name : clusterMonitor db : admin scramCredentialsSecretName : '{{ include "clickstack.mongodb.fullname" . }}-scram' additionalMongodConfig : storage.wiredTiger.engineConfig.journalCompressor : zlib

La contraseña de MongoDB se configura en hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD (no en mongodb.password ). El secreto de la contraseña y la plantilla mongoUri la usan automáticamente.

Para añadir persistencia, agregue un bloque statefulSet dentro de mongodb.spec :

mongodb : spec : statefulSet : spec : volumeClaimTemplates : - metadata : name : data-volume spec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] storageClassName : "your-storage-class" resources : requests : storage : 10Gi

mongodb-operator: (no en mongodb-kubernetes: ). Consulta la El subgráfico del operador de MCK se configura en(no en). Consulta la documentación de MCK para ver todos los campos disponibles de la CRD.

​ Migración a ClickHouse

​ Valores eliminados

Los siguientes valores de clickhouse.* ya no existen:

# ELIMINADO — no usar clickhouse : image : "..." terminationGracePeriodSeconds : 90 resources : {} livenessProbe : ... readinessProbe : ... startupProbe : ... nodeSelector : {} tolerations : [] service : type : ClusterIP annotations : {} persistence : enabled : true dataSize : 10Gi logSize : 5Gi config : clusterCidrs : [ ... ] users : appUserPassword : "..." otelUserPassword : "..." otelUserName : "..."

​ Nuevos valores

ClickHouse ahora se administra mediante el ClickHouse Operator a través de los recursos personalizados ClickHouseCluster y KeeperCluster . Ambas especificaciones de los CR se generan literalmente a partir de los valores:

clickhouse : enabled : true port : 8123 nativePort : 9000 prometheus : enabled : true port : 9363 keeper : spec : replicas : 1 dataVolumeClaimSpec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : replicas : 1 shards : 1 keeperClusterRef : name : '{{ include "clickstack.clickhouse.keeper" . }}' dataVolumeClaimSpec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 10Gi settings : extraUsersConfig : users : app : password : '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_APP_PASSWORD }}' otelcollector : password : '{{ .Values.hyperdx.secrets.CLICKHOUSE_PASSWORD }}' extraConfig : max_connections : 4096 keep_alive_timeout : 64 max_concurrent_queries : 100

Las credenciales de usuario de ClickHouse ahora provienen de hyperdx.secrets (no de clickhouse.config.users ). La especificación del clúster hace referencia a ellas mediante expresiones de plantilla.

clickhouse-operator: . Los webhooks y cert-manager están deshabilitados de forma predeterminada. Consulta la El subgráfico de ClickHouse Operator se configura en. Los webhooks y cert-manager están deshabilitados de forma predeterminada. Consulta la guía de configuración de ClickHouse Operator para ver todos los campos de CRD disponibles.

​ Migración del OTel collector

​ Valores eliminados

El bloque otel: completo ya no existe:

# ELIMINADO — no usar otel : enabled : true image : ... replicas : 1 resources : {} clickhouseEndpoint : ... clickhouseUser : ... clickhousePassword : ... clickhouseDatabase : "default" opampServerUrl : ... port : 13133 nativePort : 24225 grpcPort : 4317 httpPort : 4318 healthPort : 8888 env : [] customConfig : ...

​ Nuevos valores

El OTel collector ahora se despliega mediante el gráfico de Helm oficial de OpenTelemetry Collector como subgráfico otel-collector: . No existe ningún contenedor otel: en el gráfico principal; configure el subgráfico directamente.

Las variables de entorno (endpoint de ClickHouse, URL de OpAMP, etc.) se comparten mediante el ConfigMap unificado clickstack-config y el secreto clickstack-secret . extraEnvsFrom del subgráfico ya viene preconfigurado:

otel-collector : enabled : true mode : deployment image : repository : docker.clickhouse.com/clickhouse/clickstack-otel-collector tag : "" extraEnvsFrom : - configMapRef : name : clickstack-config - secretRef : name : clickstack-secret ports : otlp : enabled : true containerPort : 4317 servicePort : 4317 otlp-http : enabled : true containerPort : 4318 servicePort : 4318

Para configurar los recursos (anteriormente otel.resources ):

otel-collector : resources : requests : memory : "128Mi" cpu : "100m" limits : memory : "256Mi" cpu : "200m"

Para configurar las réplicas (anteriormente otel.replicas ):

otel-collector : replicaCount : 3

Para configurar nodeSelector/tolerations (anteriormente otel.nodeSelector / otel.tolerations ):

otel-collector : nodeSelector : node-role : monitoring tolerations : - key : monitoring operator : Equal value : otel effect : NoSchedule

Consulte el gráfico de Helm de OpenTelemetry Collector para conocer todos los valores disponibles del subgráfico.

​ Valores sin cambios

Las siguientes secciones no se ven afectadas por esta migración:

global.* (imageRegistry, imagePullSecrets)

​ Instalación limpia vs. actualización in situ

Para una instalación limpia, no se requieren pasos especiales. Los valores predeterminados funcionan desde el primer momento.

Para una actualización in situ de una versión existente, ten en cuenta lo siguiente:

Los operadores (MCK, ClickHouse Operator) se instalarán como nuevas implementaciones en tu espacio de nombres Helm eliminará la Implementación existente de MongoDB y la Implementación de ClickHouse (ya no están en las plantillas del gráfico) Los operadores crearán nuevos StatefulSets para gestionar MongoDB y ClickHouse Los PVC del gráfico anterior no se reutilizan automáticamente en los StatefulSets gestionados por el operador

Recomendamos realizar una instalación limpia junto con la implementación existente y migrar los datos, en lugar de hacer una actualización in situ.