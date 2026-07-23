Ideal para
- Probar ClickStack con una configuración mínima
- Explorar tus datos de ClickHouse con una UI de observabilidad
- Demos y evaluaciones
Esta versión integrada no está diseñada para su uso en producción. En comparación con las implementaciones OSS listas para producción, no están disponibles las siguientes funcionalidades:
Limitaciones
- Alertas
- Persistencia de dashboards y búsquedas: los dashboards y las búsquedas guardadas no se conservan entre sesiones
- Parámetros de consulta personalizables
- Patrones de eventos
Pasos de implementación
- Docker
- Binary
1
Inicia ClickHouse
Descarga y ejecuta la imagen del servidor de ClickHouse con una contraseña definida:
docker run --rm -it -p 8123:8123 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password clickhouse/clickhouse-server:head-alpine
2
Abre la UI de ClickStack
Abre http://localhost:8123 en tu navegador y haz clic en ClickStack.Introduce el nombre de usuario
default y la contraseña
password para conectarte a la instancia local.
3
Crea una fuente
Si ya tienes tablas de OpenTelemetry, ClickStack las detectará y creará las fuentes automáticamente.En una instalación limpia, se te pedirá que crees una fuente. Completa el campo Table con el nombre de tabla adecuado (por ejemplo,
otel_logs) y haz clic en Save New fuente.Si todavía no tienes datos, consulta Ingesting data para ver las opciones disponibles.
Si ya está listo para pasar de la evaluación, considere una implementación preparada para producción:
Siguientes pasos
- All-in-One — un único contenedor con todos los componentes, incluida la persistencia y la autenticación
- Docker Compose — componentes individuales para un mayor control
- Helm — recomendado para implementaciones de Kubernetes en producción
- Managed ClickStack — totalmente gestionado en ClickHouse Cloud