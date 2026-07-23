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ClickStack viene integrado directamente en el binario del servidor de ClickHouse. Esto significa que puedes acceder a la UI de ClickStack (HyperDX) desde tu instancia de ClickHouse sin desplegar ningún componente adicional. Esta implementación es similar a la demo pública en play-clickstack.clickhouse.com, pero se ejecuta con tu propia instancia de ClickHouse y tus propios datos.

Ideal para

  • Probar ClickStack con una configuración mínima
  • Explorar tus datos de ClickHouse con una UI de observabilidad
  • Demos y evaluaciones

Limitaciones

Esta versión integrada no está diseñada para su uso en producción. En comparación con las implementaciones OSS listas para producción, no están disponibles las siguientes funcionalidades:

Pasos de implementación

1

Inicia ClickHouse

Descarga y ejecuta la imagen del servidor de ClickHouse con una contraseña definida:
Ejecución sin contraseñaSi prefieres ejecutarlo sin contraseña, debes habilitar explícitamente la gestión de acceso predeterminada:
2

Abre la UI de ClickStack

Abre http://localhost:8123 en tu navegador y haz clic en ClickStack.Introduce el nombre de usuario default y la contraseña password para conectarte a la instancia local.
3

Crea una fuente

Si ya tienes tablas de OpenTelemetry, ClickStack las detectará y creará las fuentes automáticamente.En una instalación limpia, se te pedirá que crees una fuente. Completa el campo Table con el nombre de tabla adecuado (por ejemplo, otel_logs) y haz clic en Save New fuente.Si todavía no tienes datos, consulta Ingesting data para ver las opciones disponibles.

Siguientes pasos

Si ya está listo para pasar de la evaluación, considere una implementación preparada para producción:
  • All-in-One — un único contenedor con todos los componentes, incluida la persistencia y la autenticación
  • Docker Compose — componentes individuales para un mayor control
  • Helm — recomendado para implementaciones de Kubernetes en producción
  • Managed ClickStack — totalmente gestionado en ClickHouse Cloud
Última modificación el 23 de julio de 2026