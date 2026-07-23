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Todos los componentes de ClickStack Open Source se distribuyen por separado como imágenes de Docker individuales:
  • ClickHouse
  • HyperDX
  • OpenTelemetry collector (OTel)
  • MongoDB
Estas imágenes pueden combinarse y desplegarse localmente con Docker Compose. Docker Compose expone puertos adicionales para observabilidad e ingestión según la configuración predeterminada de otel-collector:
  • 13133: endpoint de comprobación de estado para la extensión health_check
  • 24225: receptor de Fluentd para la ingestión de logs
  • 4317: receptor OTLP gRPC (estándar para trazas, logs y métricas)
  • 4318: receptor OTLP HTTP (alternativa a gRPC)
  • 8888: endpoint de métricas de Prometheus para supervisar el propio OpenTelemetry collector
Estos puertos permiten integraciones con diversas fuentes de telemetría y hacen que el OpenTelemetry collector esté listo para producción para distintas necesidades de ingestión.

Adecuado para

  • Pruebas locales
  • Pruebas de concepto
  • Implementaciones en producción en las que no se requiere tolerancia a fallos y un solo servidor basta para alojar todos los datos de ClickHouse
  • Al implementar ClickStack, pero alojando ClickHouse por separado; por ejemplo, con ClickHouse Cloud.

Pasos de despliegue


1

Clona el repositorio

Para desplegar con Docker Compose, clona el repositorio de ClickStack, sitúate en el directorio y ejecuta docker-compose up:
3

Completa los detalles de conexión

Para conectarte a la instancia de ClickHouse desplegada, solo tienes que hacer clic en Create y aceptar la configuración predeterminada.Si prefieres conectarte a tu propio clúster externo de ClickHouse, por ejemplo, ClickHouse Cloud, puedes introducir manualmente tus credenciales de conexión.Si se te solicita crear una fuente, conserva todos los valores predeterminados y completa el campo Table con el valor otel_logs. El resto de la configuración debería detectarse automáticamente, por lo que podrás hacer clic en Save New Source.

Modificar la configuración de compose

Puede modificar la configuración de la pila, como la versión utilizada, mediante el archivo de variables de entorno:

Configuración del OpenTelemetry collector

La configuración del OTel collector puede modificarse si es necesario; consulta “Modificar la configuración”.

Uso de ClickHouse Cloud

Esta distribución puede utilizarse con ClickHouse Cloud, pero es diferente de Managed ClickStack. En esta configuración, administras tú mismo la UI de ClickStack mientras usas ClickHouse Cloud solo para compute y Storage. Salvo que tengas un motivo concreto para operar la UI de forma independiente, te recomendamos usar Managed ClickStack, que incluye authentication integrada y funciones Enterprise adicionales, y evita que tengas que administrar tú mismo la UI de ClickStack. Debes:
  • Eliminar el servicio de ClickHouse del archivo docker-compose.yml. Esto es opcional si estás haciendo pruebas, ya que la instancia de ClickHouse implementada simplemente se ignorará, aunque consumirá recursos locales innecesariamente. Si eliminas el servicio, asegúrate de quitar también cualquier referencia a él, como depends_on.
  • Modificar el OTel collector para que use una instancia de ClickHouse Cloud configurando las variables de entorno CLICKHOUSE_ENDPOINT, CLICKHOUSE_USER y CLICKHOUSE_PASSWORD en el archivo compose. En concreto, añade las variables de entorno al servicio OTel collector:
    CLICKHOUSE_ENDPOINT debe ser el endpoint HTTPS de ClickHouse Cloud, incluido el puerto 8443; por ejemplo, https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse.com:8443
  • Al conectarte a la UI de HyperDX y crear una connection a ClickHouse, usa tus credentials de Cloud.

Elección del esquema: Map vs JSON

ClickStack almacena los atributos como columnas Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas. También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipo JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.
Última modificación el 23 de julio de 2026