- ClickHouse
- HyperDX
- OpenTelemetry collector (OTel)
- MongoDB
otel-collector:
13133: endpoint de comprobación de estado para la extensión
health_check
24225: receptor de Fluentd para la ingestión de logs
4317: receptor OTLP gRPC (estándar para trazas, logs y métricas)
4318: receptor OTLP HTTP (alternativa a gRPC)
8888: endpoint de métricas de Prometheus para supervisar el propio OpenTelemetry collector
Adecuado para
- Pruebas locales
- Pruebas de concepto
- Implementaciones en producción en las que no se requiere tolerancia a fallos y un solo servidor basta para alojar todos los datos de ClickHouse
- Al implementar ClickStack, pero alojando ClickHouse por separado; por ejemplo, con ClickHouse Cloud.
Pasos de despliegue
1
Clona el repositorio
Para desplegar con Docker Compose, clona el repositorio de ClickStack, sitúate en el directorio y ejecuta
docker-compose up:
git clone https://github.com/ClickHouse/ClickStack.git
docker compose up
3
Completa los detalles de conexión
Para conectarte a la instancia de ClickHouse desplegada, solo tienes que hacer clic en Create y aceptar la configuración predeterminada.Si prefieres conectarte a tu propio clúster externo de ClickHouse, por ejemplo, ClickHouse Cloud, puedes introducir manualmente tus credenciales de conexión.Si se te solicita crear una fuente, conserva todos los valores predeterminados y completa el campo
Table con el valor
otel_logs. El resto de la configuración debería detectarse automáticamente, por lo que podrás hacer clic en
Save New Source.
Puede modificar la configuración de la pila, como la versión utilizada, mediante el archivo de variables de entorno:
Modificar la configuración de compose
user@example-host clickstack % cat .env
# Usado por docker-compose.yml
IMAGE_NAME_DOCKERHUB=clickhouse/clickstack-all-in-one
LOCAL_IMAGE_NAME_DOCKERHUB=clickhouse/clickstack-local
ALL_IN_ONE_IMAGE_NAME_DOCKERHUB=clickhouse/clickstack-all-in-one
OTEL_COLLECTOR_IMAGE_NAME_DOCKERHUB=clickhouse/clickstack-otel-collector
CODE_VERSION=2.8.0
IMAGE_VERSION_SUB_TAG=.8.0
IMAGE_VERSION=2
IMAGE_NIGHTLY_TAG=2-nightly
IMAGE_LATEST_TAG=latest
# Configurar URLs de dominio
HYPERDX_API_PORT=8000 #opcional (no debe estar en uso por otros servicios)
HYPERDX_APP_PORT=8080
HYPERDX_APP_URL=http://localhost
HYPERDX_LOG_LEVEL=debug
HYPERDX_OPAMP_PORT=4320
# Configuración de Otel/ClickHouse
HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE=default
La configuración del OTel collector puede modificarse si es necesario; consulta “Modificar la configuración”.
Configuración del OpenTelemetry collector
Esta distribución puede utilizarse con ClickHouse Cloud, pero es diferente de Managed ClickStack. En esta configuración, administras tú mismo la UI de ClickStack mientras usas ClickHouse Cloud solo para compute y Storage. Salvo que tengas un motivo concreto para operar la UI de forma independiente, te recomendamos usar Managed ClickStack, que incluye authentication integrada y funciones Enterprise adicionales, y evita que tengas que administrar tú mismo la UI de ClickStack. Debes:
Uso de ClickHouse Cloud
-
Eliminar el servicio de ClickHouse del archivo
docker-compose.yml. Esto es opcional si estás haciendo pruebas, ya que la instancia de ClickHouse implementada simplemente se ignorará, aunque consumirá recursos locales innecesariamente. Si eliminas el servicio, asegúrate de quitar también cualquier referencia a él, como
depends_on.
-
Modificar el OTel collector para que use una instancia de ClickHouse Cloud configurando las variables de entorno
CLICKHOUSE_ENDPOINT,
CLICKHOUSE_USERy
CLICKHOUSE_PASSWORDen el archivo compose. En concreto, añade las variables de entorno al servicio OTel collector:
otel-collector: image: ${OTEL_COLLECTOR_IMAGE_NAME_DOCKERHUB}:${IMAGE_VERSION} environment: CLICKHOUSE_ENDPOINT: '<CLICKHOUSE_ENDPOINT>' # endpoint HTTPS aquí CLICKHOUSE_USER: '<CLICKHOUSE_USER>' CLICKHOUSE_PASSWORD: '<CLICKHOUSE_PASSWORD>' HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE: ${HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE} HYPERDX_LOG_LEVEL: ${HYPERDX_LOG_LEVEL} OPAMP_SERVER_URL: 'http://app:${HYPERDX_OPAMP_PORT}' ports: - '13133:13133' # extensión health_check - '24225:24225' # receptor Fluentd - '4317:4317' # receptor OTLP gRPC - '4318:4318' # receptor OTLP HTTP - '8888:8888' # extensión de métricas restart: always networks: - internal
CLICKHOUSE_ENDPOINTdebe ser el endpoint HTTPS de ClickHouse Cloud, incluido el puerto
8443; por ejemplo,
https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse.com:8443
- Al conectarte a la UI de HyperDX y crear una connection a ClickHouse, usa tus credentials de Cloud.
ClickStack almacena los atributos como columnas
Elección del esquema: Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas.
También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipo
JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.