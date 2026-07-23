- ClickHouse
- HyperDX
- colector de OpenTelemetry (OTel) (expone OTLP en los puertos
4317y
4318)
- MongoDB (para el estado persistente de la aplicación)
Adecuado para
- Demos
- Depuración
- Desarrollo con HyperDX
Pasos de implementación
1
Implementar con Docker
El modo local implementa la UI de HyperDX en el puerto 8080.
docker run -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest
ClickStack almacena los atributos como columnas
Elección del esquema: Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas.
También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipo
JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.