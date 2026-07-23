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Al igual que la imagen todo en uno, esta imagen de Docker completa agrupa todos los componentes de ClickStack:
  • ClickHouse
  • HyperDX
  • colector de OpenTelemetry (OTel) (expone OTLP en los puertos 4317 y 4318)
  • MongoDB (para el estado persistente de la aplicación)
Sin embargo, la autenticación de usuarios está deshabilitada para esta distribución de HyperDX

Adecuado para

  • Demos
  • Depuración
  • Desarrollo con HyperDX

Pasos de implementación


1

Implementar con Docker

El modo local implementa la UI de HyperDX en el puerto 8080.

Elección del esquema: Map vs JSON

ClickStack almacena los atributos como columnas Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas. También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipo JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.
Última modificación el 23 de julio de 2026