El gráfico v2.x organiza los valores por tipo de recurso de Kubernetes dentro del bloque
Organización de los valores
hyperdx::
Todas las variables de entorno se canalizan a través de dos recursos con nombres estáticos compartidos por la Implementación de HyperDX y el OTel collector mediante
hyperdx:
ports: # Números de puerto compartidos (Implementación, Service, ConfigMap, Ingreso)
api: 8000
app: 3000
opamp: 4320
frontendUrl: "http://localhost:3000"
config: # → clickstack-config ConfigMap (variables de entorno no sensibles)
APP_PORT: "3000"
HYPERDX_LOG_LEVEL: "info"
secrets: # → clickstack-secret Secret (variables de entorno sensibles)
HYPERDX_API_KEY: "..."
CLICKHOUSE_PASSWORD: "otelcollectorpass"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "hyperdx"
MONGODB_PASSWORD: "hyperdx"
deployment: # Especificación de Implementación de K8s (imagen, réplicas, sondas, etc.)
service: # Especificación de Service de K8s (tipo, anotaciones)
ingress: # Especificación de Ingreso de K8s (host, tls, anotaciones)
podDisruptionBudget: # Especificación de PDB de K8s
tasks: # Especificaciones de CronJob de K8s
envFrom:
clickstack-configConfigMap — se rellena a partir de
hyperdx.config
clickstack-secretsecreto — se rellena a partir de
hyperdx.secrets
Después de implementar ClickStack correctamente, configura la clave de API para habilitar la recopilación de datos de telemetría:
Configuración de la clave de API
- Accede a tu instancia de HyperDX a través del Ingreso configurado o del endpoint del servicio
- Inicia sesión en el panel de HyperDX y ve a la configuración del equipo para generar o recuperar tu clave de API
- Actualiza tu Implementación con la clave de API usando uno de los siguientes métodos:
Añade la API key a tu
Método 1: Actualizar con Helm upgrade mediante un archivo de valores
values.yaml:
A continuación, actualiza tu Implementación:
hyperdx:
secrets:
HYPERDX_API_KEY: "your-api-key-here"
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
Método 2: Actualizar con
helm upgrade usando la opción
--set
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack \
--set hyperdx.secrets.HYPERDX_API_KEY="your-api-key-here"
Después de actualizar la clave de API, reinicie los pods para que carguen la nueva configuración:
Reinicie los pods para aplicar los cambios
kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app
El gráfico crea automáticamente un secreto de Kubernetes (
clickstack-secret) con los valores de su configuración. No se necesita ninguna configuración adicional del secreto, a menos que quiera usar un secreto externo.
Para gestionar datos sensibles, como claves de API o credenciales de la base de datos, el gráfico v2.x proporciona un recurso unificado
Gestión de secretos
clickstack-secret cuyos valores se rellenan a partir de
hyperdx.secrets.
El gráfico incluye valores predeterminados para todos los secretos. Sobrescríbalos en su
Valores predeterminados de los secretos
values.yaml:
hyperdx:
secrets:
HYPERDX_API_KEY: "your-api-key"
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-clickhouse-otel-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-clickhouse-app-password"
MONGODB_PASSWORD: "your-mongodb-password"
Para implementaciones de producción en las que desee mantener las credenciales separadas de los valores de Helm, utilice un secreto externo de Kubernetes:
Uso de un secreto externo
Luego, haz referencia a esto en tus values:
# Crea tu secreto
kubectl create secret generic my-clickstack-secrets \
--from-literal=HYPERDX_API_KEY=my-secret-api-key \
--from-literal=CLICKHOUSE_PASSWORD=my-ch-password \
--from-literal=CLICKHOUSE_APP_PASSWORD=my-ch-app-password \
--from-literal=MONGODB_PASSWORD=my-mongo-password
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "my-clickstack-secrets"
Para exponer la UI y la API de HyperDX mediante un nombre de dominio, habilita el ingreso en tu
Configuración del ingreso
values.yaml.
Configuración general de Ingreso
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com" # Debe coincidir con el host de ingreso
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
Nota importante sobre la configuración
hyperdx.frontendUrl debe coincidir con el host configurado en el Ingreso e incluir el protocolo (por ejemplo,
https://hyperdx.yourdomain.com). Esto garantiza que todos los enlaces, cookies y redirecciones generados funcionen correctamente.
Para proteger su Implementación con HTTPS: 1. Cree un secreto de TLS con su certificado y su clave privada:
Habilitar TLS (HTTPS)
2. Habilite TLS en la configuración de su Ingreso:
kubectl create secret tls hyperdx-tls \
--cert=path/to/tls.crt \
--key=path/to/tls.key
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
A modo de referencia, así se ve el recurso de ingreso generado:
Ejemplo de configuración de ingreso
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: hyperdx-app-ingress
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
ingressClassName: nginx
rules:
- host: hyperdx.yourdomain.com
http:
paths:
- path: /(.*)
pathType: ImplementationSpecific
backend:
service:
name: my-clickstack-clickstack-app
port:
number: 3000
tls:
- hosts:
- hyperdx.yourdomain.com
secretName: hyperdx-tls
Configuración de rutas y reescritura:
Errores comunes del Ingreso
- Para Next.js y otras SPA, usa siempre una ruta con regex y una anotación de reescritura, como se muestra arriba
- No uses solo
path: /sin una reescritura, ya que esto romperá la entrega de recursos estáticos
frontendUrl e
ingress.host no coinciden:
- Si no coinciden, puedes tener problemas con las cookies, las redirecciones y la carga de recursos
- Asegúrate de que tu secreto de TLS sea válido y esté referenciado correctamente en el Ingreso
- Los navegadores pueden bloquear contenido no seguro si accedes a la aplicación por HTTP cuando TLS está habilitado
- Algunas funciones (como las rutas con regex y las reescrituras) requieren versiones recientes del controlador de Ingreso de NGINX
- Comprueba tu versión con:
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"
Si necesita exponer los endpoints de su OTel collector (para trazas, métricas y logs) a través de Ingreso, use la configuración
Ingreso del OTel collector
additionalIngresses. Esto es útil para enviar datos de telemetría desde fuera del clúster o para usar un dominio personalizado para el collector.
hyperdx:
ingress:
enabled: true
additionalIngresses:
- name: otel-collector
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
ingressClassName: nginx
hosts:
- host: collector.yourdomain.com
paths:
- path: /v1/(traces|metrics|logs)
pathType: Prefix
port: 4318
name: otel-collector
tls:
- hosts:
- collector.yourdomain.com
secretName: collector-tls
- Esto crea un recurso de Ingreso independiente para los endpoints del OTel collector
- Puede usar un dominio distinto, configurar opciones específicas de TLS y aplicar anotaciones personalizadas
- La regla de ruta con regex le permite enrutar todas las señales OTLP (trazas, métricas y logs) mediante una sola regla
Como alternativa, puede usar
Si no necesita exponer el OTel collector externamente, puede omitir esta configuración. Para la mayoría de los usuarios, la configuración general del Ingreso es suficiente.
additionalManifests para definir recursos de Ingreso totalmente personalizados, como un Ingreso de AWS ALB.
El OTel Collector se despliega mediante el gráfico de Helm oficial de OpenTelemetry Collector como subgráfico
Configuración del OTel collector
otel-collector:. Configúralo directamente en
otel-collector: dentro de tus valores:
Las variables de entorno (endpoint de ClickHouse, URL de OpAMP, etc.) se comparten mediante el ConfigMap unificado
otel-collector:
enabled: true
mode: deployment
replicaCount: 3
resources:
requests:
memory: "128Mi"
cpu: "100m"
limits:
memory: "256Mi"
cpu: "200m"
nodeSelector:
node-role: monitoring
tolerations:
- key: monitoring
operator: Equal
value: otel
effect: NoSchedule
clickstack-config y el Secret
clickstack-secret. El
extraEnvsFrom del subgráfico ya está configurado para leer de ambos.
Consulta el gráfico de Helm de OpenTelemetry Collector para ver todos los valores disponibles del subgráfico.
MongoDB es gestionado por el operador MCK mediante un recurso personalizado
Configuración de MongoDB
MongoDBCommunity. La especificación del CR se genera literalmente a partir de
mongodb.spec:
La contraseña de MongoDB se configura en
mongodb:
enabled: true
spec:
members: 1
type: ReplicaSet
version: "5.0.32"
security:
authentication:
modes: ["SCRAM"]
statefulSet:
spec:
volumeClaimTemplates:
- metadata:
name: data-volume
spec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
storageClassName: "your-storage-class"
resources:
requests:
storage: 10Gi
hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD. Consulta la documentación de MCK para ver todos los campos CRD disponibles.
ClickHouse se gestiona mediante el ClickHouse Operator a través de los recursos personalizados
Configuración de ClickHouse
ClickHouseCluster y
KeeperCluster. Las especificaciones de ambos CR se renderizan literalmente a partir de los valores:
Las credenciales de usuario de ClickHouse provienen de
clickhouse:
enabled: true
port: 8123
nativePort: 9000
prometheus:
enabled: true
port: 9363
keeper:
spec:
replicas: 1
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 5Gi
cluster:
spec:
replicas: 1
shards: 1
dataVolumeClaimSpec:
accessModes: ["ReadWriteOnce"]
resources:
requests:
storage: 10Gi
hyperdx.secrets (no de
clickhouse.config.users, como en la versión v1.x). Consulta la guía de configuración de ClickHouse Operator para conocer todos los campos disponibles de la CRD.
Revise el recurso de Ingreso:
Solución de problemas del Ingreso
Revise los logs del controlador de ingreso:
kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-name>
Probar las URL de los recursos: Usa
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx
curl para verificar que los recursos estáticos se sirvan como JavaScript, no como HTML:
Herramientas de desarrollo del navegador:
curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# Debe retornar Content-Type: application/javascript
- Revisa la pestaña Network para detectar errores 404 o recursos que devuelvan HTML en lugar de JS
- Busca errores como
Unexpected token <en la consola (indica que se devolvió HTML en vez de JS)
- Asegúrate de que el Ingreso no esté eliminando ni reescribiendo incorrectamente las rutas de los recursos
- Después de hacer cambios, borra la caché del navegador y cualquier caché de CDN/proxy para evitar recursos desactualizados
Puede personalizar la configuración mediante las opciones
Personalización de valores
--set:
Como alternativa, cree un
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml personalizado. Para obtener los valores predeterminados:
Aplica valores personalizados:
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
Próximos pasos
- Opciones de implementación - Sistemas externos e implementaciones mínimas
- Implementaciones en Cloud - Configuraciones de GKE, EKS y AKS
- Guía de actualización - Migración de v1.x a v2.x
- Manifiestos adicionales - Objetos personalizados de Kubernetes
- Guía principal de Helm - Instalación básica
- Configuración (v1.x) - Guía de configuración de v1.x