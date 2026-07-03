Configuración de claves de API, secretos e Ingreso para implementaciones de ClickStack con Helm

Versión 2.x del gráfico v2.x basado en subgráficos. Si todavía utilizas el gráfico v1.x con plantillas en línea, consulta Esta página documenta el gráfico de Helmbasado en subgráficos. Si todavía utilizas el gráfico v1.x con plantillas en línea, consulta Configuración de Helm (v1.x) . Para conocer los pasos de migración, consulta la guía de actualización

Esta guía describe las opciones de configuración para implementaciones de ClickStack con Helm. Para la instalación básica, consulta la guía principal de implementación con Helm

​ Organización de los valores

El gráfico v2.x organiza los valores por tipo de recurso de Kubernetes dentro del bloque hyperdx: :

hyperdx : ports : # Números de puerto compartidos (Implementación, Service, ConfigMap, Ingreso) api : 8000 app : 3000 opamp : 4320 frontendUrl : "http://localhost:3000" config : # → clickstack-config ConfigMap (variables de entorno no sensibles) APP_PORT : "3000" HYPERDX_LOG_LEVEL : "info" secrets : # → clickstack-secret Secret (variables de entorno sensibles) HYPERDX_API_KEY : "..." CLICKHOUSE_PASSWORD : "otelcollectorpass" CLICKHOUSE_APP_PASSWORD : "hyperdx" MONGODB_PASSWORD : "hyperdx" deployment : # Especificación de Implementación de K8s (imagen, réplicas, sondas, etc.) service : # Especificación de Service de K8s (tipo, anotaciones) ingress : # Especificación de Ingreso de K8s (host, tls, anotaciones) podDisruptionBudget : # Especificación de PDB de K8s tasks : # Especificaciones de CronJob de K8s

Todas las variables de entorno se canalizan a través de dos recursos con nombres estáticos compartidos por la Implementación de HyperDX y el OTel collector mediante envFrom :

clickstack-config ConfigMap — se rellena a partir de hyperdx.config

ConfigMap — se rellena a partir de clickstack-secret secreto — se rellena a partir de hyperdx.secrets

Ya no existe un ConfigMap independiente específico para OTel. Ambas cargas de trabajo leen de las mismas fuentes.

​ Configuración de la clave de API

Después de implementar ClickStack correctamente, configura la clave de API para habilitar la recopilación de datos de telemetría:

Accede a tu instancia de HyperDX a través del Ingreso configurado o del endpoint del servicio Inicia sesión en el panel de HyperDX y ve a la configuración del equipo para generar o recuperar tu clave de API Actualiza tu Implementación con la clave de API usando uno de los siguientes métodos:

​ Método 1: Actualizar con Helm upgrade mediante un archivo de valores

Añade la API key a tu values.yaml :

hyperdx : secrets : HYPERDX_API_KEY : "your-api-key-here"

A continuación, actualiza tu Implementación:

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml

​ Método 2: Actualizar con helm upgrade usando la opción --set

helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack \ --set hyperdx.secrets.HYPERDX_API_KEY="your-api-key-here"

​ Reinicie los pods para aplicar los cambios

Después de actualizar la clave de API, reinicie los pods para que carguen la nueva configuración:

kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app

El gráfico crea automáticamente un secreto de Kubernetes ( clickstack-secret ) con los valores de su configuración. No se necesita ninguna configuración adicional del secreto, a menos que quiera usar un secreto externo.

​ Gestión de secretos

Para gestionar datos sensibles, como claves de API o credenciales de la base de datos, el gráfico v2.x proporciona un recurso unificado clickstack-secret cuyos valores se rellenan a partir de hyperdx.secrets .

​ Valores predeterminados de los secretos

El gráfico incluye valores predeterminados para todos los secretos. Sobrescríbalos en su values.yaml :

hyperdx : secrets : HYPERDX_API_KEY : "your-api-key" CLICKHOUSE_PASSWORD : "your-clickhouse-otel-password" CLICKHOUSE_APP_PASSWORD : "your-clickhouse-app-password" MONGODB_PASSWORD : "your-mongodb-password"

​ Uso de un secreto externo

Para implementaciones de producción en las que desee mantener las credenciales separadas de los valores de Helm, utilice un secreto externo de Kubernetes:

# Crea tu secreto kubectl create secret generic my-clickstack-secrets \ --from-literal=HYPERDX_API_KEY=my-secret-api-key \ --from-literal=CLICKHOUSE_PASSWORD=my-ch-password \ --from-literal=CLICKHOUSE_APP_PASSWORD=my-ch-app-password \ --from-literal=MONGODB_PASSWORD=my-mongo-password

Luego, haz referencia a esto en tus values:

hyperdx : useExistingConfigSecret : true existingConfigSecret : "my-clickstack-secrets"

​ Configuración del ingreso

Para exponer la UI y la API de HyperDX mediante un nombre de dominio, habilita el ingreso en tu values.yaml .

​ Configuración general de Ingreso

hyperdx : frontendUrl : "https://hyperdx.yourdomain.com" # Debe coincidir con el host de ingreso ingress : enabled : true host : "hyperdx.yourdomain.com"

Nota importante sobre la configuración hyperdx.frontendUrl debe coincidir con el host configurado en el Ingreso e incluir el protocolo (por ejemplo, https://hyperdx.yourdomain.com ). Esto garantiza que todos los enlaces, cookies y redirecciones generados funcionen correctamente.

​ Habilitar TLS (HTTPS)

Para proteger su Implementación con HTTPS:

1. Cree un secreto de TLS con su certificado y su clave privada:

kubectl create secret tls hyperdx-tls \ --cert=path/to/tls.crt \ --key=path/to/tls.key

2. Habilite TLS en la configuración de su Ingreso:

hyperdx : ingress : enabled : true host : "hyperdx.yourdomain.com" tls : enabled : true tlsSecretName : "hyperdx-tls"

​ Ejemplo de configuración de ingreso

A modo de referencia, así se ve el recurso de ingreso generado:

apiVersion : networking.k8s.io/v1 kind : Ingress metadata : name : hyperdx-app-ingress annotations : nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target : /$1 nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex : "true" spec : ingressClassName : nginx rules : - host : hyperdx.yourdomain.com http : paths : - path : /(.*) pathType : ImplementationSpecific backend : service : name : my-clickstack-clickstack-app port : number : 3000 tls : - hosts : - hyperdx.yourdomain.com secretName : hyperdx-tls

​ Errores comunes del Ingreso

Configuración de rutas y reescritura:

Para Next.js y otras SPA, usa siempre una ruta con regex y una anotación de reescritura, como se muestra arriba

No uses solo path: / sin una reescritura, ya que esto romperá la entrega de recursos estáticos

frontendUrl e ingress.host no coinciden:

Si no coinciden, puedes tener problemas con las cookies, las redirecciones y la carga de recursos

Configuración incorrecta de TLS:

Asegúrate de que tu secreto de TLS sea válido y esté referenciado correctamente en el Ingreso

Los navegadores pueden bloquear contenido no seguro si accedes a la aplicación por HTTP cuando TLS está habilitado

Versión del controlador de Ingreso:

Algunas funciones (como las rutas con regex y las reescrituras) requieren versiones recientes del controlador de Ingreso de NGINX

Comprueba tu versión con:

kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"

​ Ingreso del OTel collector

Si necesita exponer los endpoints de su OTel collector (para trazas, métricas y logs) a través de Ingreso, use la configuración additionalIngresses . Esto es útil para enviar datos de telemetría desde fuera del clúster o para usar un dominio personalizado para el collector.

hyperdx : ingress : enabled : true additionalIngresses : - name : otel-collector annotations : nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect : "false" nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect : "false" nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex : "true" ingressClassName : nginx hosts : - host : collector.yourdomain.com paths : - path : /v1/(traces|metrics|logs) pathType : Prefix port : 4318 name : otel-collector tls : - hosts : - collector.yourdomain.com secretName : collector-tls

Esto crea un recurso de Ingreso independiente para los endpoints del OTel collector

Puede usar un dominio distinto, configurar opciones específicas de TLS y aplicar anotaciones personalizadas

La regla de ruta con regex le permite enrutar todas las señales OTLP (trazas, métricas y logs) mediante una sola regla

Si no necesita exponer el OTel collector externamente, puede omitir esta configuración. Para la mayoría de los usuarios, la configuración general del Ingreso es suficiente.

Como alternativa, puede usar additionalManifests para definir recursos de Ingreso totalmente personalizados, como un Ingreso de AWS ALB.

​ Configuración del OTel collector

El OTel Collector se despliega mediante el gráfico de Helm oficial de OpenTelemetry Collector como subgráfico otel-collector: . Configúralo directamente en otel-collector: dentro de tus valores:

otel-collector : enabled : true mode : deployment replicaCount : 3 resources : requests : memory : "128Mi" cpu : "100m" limits : memory : "256Mi" cpu : "200m" nodeSelector : node-role : monitoring tolerations : - key : monitoring operator : Equal value : otel effect : NoSchedule

Las variables de entorno (endpoint de ClickHouse, URL de OpAMP, etc.) se comparten mediante el ConfigMap unificado clickstack-config y el Secret clickstack-secret . El extraEnvsFrom del subgráfico ya está configurado para leer de ambos.

Consulta el gráfico de Helm de OpenTelemetry Collector para ver todos los valores disponibles del subgráfico.

​ Configuración de MongoDB

MongoDB es gestionado por el operador MCK mediante un recurso personalizado MongoDBCommunity . La especificación del CR se genera literalmente a partir de mongodb.spec :

mongodb : enabled : true spec : members : 1 type : ReplicaSet version : "5.0.32" security : authentication : modes : [ "SCRAM" ] statefulSet : spec : volumeClaimTemplates : - metadata : name : data-volume spec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] storageClassName : "your-storage-class" resources : requests : storage : 10Gi

hyperdx.secrets.MONGODB_PASSWORD . Consulta la La contraseña de MongoDB se configura en. Consulta la documentación de MCK para ver todos los campos CRD disponibles.

​ Configuración de ClickHouse

ClickHouse se gestiona mediante el ClickHouse Operator a través de los recursos personalizados ClickHouseCluster y KeeperCluster . Las especificaciones de ambos CR se renderizan literalmente a partir de los valores:

clickhouse : enabled : true port : 8123 nativePort : 9000 prometheus : enabled : true port : 9363 keeper : spec : replicas : 1 dataVolumeClaimSpec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 5Gi cluster : spec : replicas : 1 shards : 1 dataVolumeClaimSpec : accessModes : [ "ReadWriteOnce" ] resources : requests : storage : 10Gi

hyperdx.secrets (no de clickhouse.config.users , como en la versión v1.x). Consulta la Las credenciales de usuario de ClickHouse provienen de(no de, como en la versión v1.x). Consulta la guía de configuración de ClickHouse Operator para conocer todos los campos disponibles de la CRD.

​ Solución de problemas del Ingreso

Revise el recurso de Ingreso:

kubectl get ingress -A kubectl describe ingress < ingress-nam e >

Revise los logs del controlador de ingreso:

kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx

Probar las URL de los recursos:

Usa curl para verificar que los recursos estáticos se sirvan como JavaScript, no como HTML:

curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js # Debe retornar Content-Type: application/javascript

Herramientas de desarrollo del navegador:

Revisa la pestaña Network para detectar errores 404 o recursos que devuelvan HTML en lugar de JS

Busca errores como Unexpected token < en la consola (indica que se devolvió HTML en vez de JS)

Comprueba si hay reescrituras de rutas:

Asegúrate de que el Ingreso no esté eliminando ni reescribiendo incorrectamente las rutas de los recursos

Borra la caché del navegador y la de la CDN:

Después de hacer cambios, borra la caché del navegador y cualquier caché de CDN/proxy para evitar recursos desactualizados

​ Personalización de valores

Puede personalizar la configuración mediante las opciones --set :

helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value

Como alternativa, cree un values.yaml personalizado. Para obtener los valores predeterminados:

helm show values clickstack/clickstack > values.yaml

Aplica valores personalizados:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml