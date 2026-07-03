|Nombre
|Descripción
|Adecuado para
|Limitaciones
|Enlace de ejemplo
|Managed ClickStack
|ClickHouse y la UI de ClickStack (HyperDX) alojados en ClickHouse Cloud.
|Despliegues en producción, demostraciones, pruebas de concepto
|Ninguna
|Managed
|All-in-One
|Un único contenedor Docker con todos los componentes de ClickStack integrados.
|Despliegues no productivos, demostraciones, pruebas de concepto
|No se recomienda para producción
|All-in-One
|Helm
|gráfico de Helm oficial para despliegues basados en Kubernetes. Compatible con ClickHouse Cloud y con escalado para producción.
|Despliegues de producción en Kubernetes
|Requiere conocimientos de Kubernetes y personalización mediante Helm
|Helm
|Docker Compose
|Despliegue individual de cada componente de ClickStack mediante Docker Compose.
|Pruebas locales, pruebas de concepto, producción en un único servidor, ClickHouse propio
|Sin tolerancia a fallos; requiere gestionar varios contenedores
|Docker Compose
|HyperDX Only
|Use HyperDX de forma independiente con su propio ClickHouse y esquema.
|Usuarios actuales de ClickHouse, pipelines de eventos personalizadas
|No incluye ClickHouse; el usuario debe gestionar la ingestión y el esquema
|HyperDX Only
|Local Mode Only
|Se ejecuta íntegramente en el navegador con almacenamiento local. Sin backend ni persistencia.
|Demostraciones, depuración, desarrollo con HyperDX
|Sin autenticación, sin persistencia, sin alertas; solo para un usuario
|Local Mode Only
Opciones de despliegue
Despliegue de ClickStack - El stack de observabilidad de ClickHouse
ClickStack ofrece múltiples opciones de despliegue para adaptarse a distintos casos de uso. A continuación se resumen las distintas opciones de despliegue. La Guía de inicio muestra específicamente las opciones 1 y 2. Se incluyen aquí para mayor completitud.
Última modificación el 3 de julio de 2026
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