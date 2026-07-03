Managed ClickStack ClickHouse y la UI de ClickStack (HyperDX) alojados en ClickHouse Cloud. Despliegues en producción, demostraciones, pruebas de concepto Ninguna Managed

All-in-One Un único contenedor Docker con todos los componentes de ClickStack integrados. Despliegues no productivos, demostraciones, pruebas de concepto No se recomienda para producción All-in-One

Helm gráfico de Helm oficial para despliegues basados en Kubernetes. Compatible con ClickHouse Cloud y con escalado para producción. Despliegues de producción en Kubernetes Requiere conocimientos de Kubernetes y personalización mediante Helm Helm

Docker Compose Despliegue individual de cada componente de ClickStack mediante Docker Compose. Pruebas locales, pruebas de concepto, producción en un único servidor, ClickHouse propio Sin tolerancia a fallos; requiere gestionar varios contenedores Docker Compose

HyperDX Only Use HyperDX de forma independiente con su propio ClickHouse y esquema. Usuarios actuales de ClickHouse, pipelines de eventos personalizadas No incluye ClickHouse; el usuario debe gestionar la ingestión y el esquema HyperDX Only