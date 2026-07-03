Configuraciones avanzadas de implementación de ClickStack con Helm

Opciones de implementación con Helm

Versión 2.x del gráfico gráfico de Helm v2.x basado en subgráficos. Si aún usas el gráfico v1.x con plantillas en línea, consulta Esta página documenta elbasado en subgráficos. Si aún usas el gráfico v1.x con plantillas en línea, consulta Opciones de implementación con Helm (v1.x) . Para ver los pasos de migración, consulta la guía de actualización

Esta guía cubre las opciones avanzadas de implementación de ClickStack con Helm. Para la instalación básica, consulta la guía principal de implementación con Helm

​ Descripción general

El gráfico de Helm de ClickStack admite varias configuraciones de implementación:

Pila completa (predeterminada) — Incluye todos los componentes, gestionados por operadores

(predeterminada) — Incluye todos los componentes, gestionados por operadores ClickHouse externo — Usa un clúster de ClickHouse existente

— Usa un clúster de ClickHouse existente OTel collector externo — Usa infraestructura de OTel existente

— Usa infraestructura de OTel existente Implementación mínima — Solo HyperDX y dependencias externas

​ ClickHouse externo

Si ya dispone de un clúster de ClickHouse (incluido ClickHouse Cloud), puede desactivar el ClickHouse integrado y conectarse a su instancia externa.

​ Opción 1: Configuración inline (desarrollo/pruebas)

Use este enfoque para pruebas rápidas o entornos no productivos. Proporcione los detalles de conexión mediante hyperdx.config y hyperdx.secrets :

# values-external-clickhouse.yaml clickhouse : enabled : false # Deshabilitar el ClickHouse gestionado por el operador hyperdx : secrets : CLICKHOUSE_PASSWORD : "your-password" CLICKHOUSE_APP_PASSWORD : "your-password" defaultConnections : | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ]

Instale con esta configuración:

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml

​ Opción 2: Secreto externo (recomendado para producción)

Para despliegues de producción en los que quieras mantener las credenciales separadas de la configuración de Helm:

​ Cree los archivos de configuración

# Crear connections.json cat << EOF > connections.json [ { "name": "Production ClickHouse", "host": "https://your-production-clickhouse.com", "port": 8123, "username": "hyperdx_user", "password": "your-secure-password" } ] EOF # Crear sources.json cat << EOF > sources.json [ { "from": { "databaseName": "default", "tableName": "otel_logs" }, "kind": "log", "name": "Logs", "connection": "Production ClickHouse", "timestampValueExpression": "TimestampTime", "displayedTimestampValueExpression": "Timestamp", "implicitColumnExpression": "Body", "serviceNameExpression": "ServiceName", "bodyExpression": "Body", "eventAttributesExpression": "LogAttributes", "resourceAttributesExpression": "ResourceAttributes", "severityTextExpression": "SeverityText", "traceIdExpression": "TraceId", "spanIdExpression": "SpanId" }, { "from": { "databaseName": "default", "tableName": "otel_traces" }, "kind": "trace", "name": "Traces", "connection": "Production ClickHouse", "timestampValueExpression": "Timestamp", "displayedTimestampValueExpression": "Timestamp", "implicitColumnExpression": "SpanName", "serviceNameExpression": "ServiceName", "traceIdExpression": "TraceId", "spanIdExpression": "SpanId", "durationExpression": "Duration" } ] EOF

​ Cree el secreto de Kubernetes

kubectl create secret generic hyperdx-external-config \ --from-file=connections.json=connections.json \ --from-file=sources.json=sources.json # Eliminar archivos locales rm connections.json sources.json

​ Configura Helm para usar el secreto

# values-external-clickhouse-secret.yaml clickhouse : enabled : false hyperdx : useExistingConfigSecret : true existingConfigSecret : "hyperdx-external-config" existingConfigConnectionsKey : "connections.json" existingConfigSourcesKey : "sources.json"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse-secret.yaml

​ Uso de ClickHouse Cloud

En el caso de ClickHouse Cloud:

# values-clickhouse-cloud.yaml clickhouse : enabled : false hyperdx : secrets : CLICKHOUSE_PASSWORD : "your-cloud-password" CLICKHOUSE_APP_PASSWORD : "your-cloud-password" useExistingConfigSecret : true existingConfigSecret : "clickhouse-cloud-config" existingConfigConnectionsKey : "connections.json" existingConfigSourcesKey : "sources.json"

​ OTel collector externo

Si ya cuenta con una infraestructura de OTel collector, desactive el subgráfico:

# values-external-otel.yaml otel-collector : enabled : false # Deshabilitar el subgráfico del OTel collector hyperdx : otelExporterEndpoint : "http://your-otel-collector:4318"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml

Para obtener instrucciones sobre cómo exponer los endpoints del OTel collector mediante Ingreso, consulta Configuración de Ingreso

​ Implementación mínima

Para las organizaciones que ya cuentan con infraestructura, implemente solo HyperDX:

# values-minimal.yaml clickhouse : enabled : false otel-collector : enabled : false hyperdx : otelExporterEndpoint : "http://your-otel-collector:4318" # Opción 1: Inline (para pruebas) defaultConnections : | [ { "name": "External ClickHouse", "host": "http://your-clickhouse-server:8123", "port": 8123, "username": "your-username", "password": "your-password" } ] # Opción 2: Secreto externo (producción) # useExistingConfigSecret: true # existingConfigSecret: "my-external-config" # existingConfigConnectionsKey: "connections.json" # existingConfigSourcesKey: "sources.json"

helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml