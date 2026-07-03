Tras implementar correctamente ClickStack, configure la clave API para habilitar la recopilación de datos de telemetría:
Configuración de la clave API
- Acceda a su instancia de HyperDX a través del Ingreso configurado o del endpoint del servicio
- Inicie sesión en el dashboard de HyperDX y vaya a la configuración del equipo para generar o recuperar su clave API
- Actualice su implementación con la clave API mediante uno de los siguientes métodos:
Añade la clave API a tu
Método 1: Actualizar con Helm upgrade usando un archivo de valores
values.yaml:
Luego, actualiza tu despliegue:
hyperdx:
apiKey: "your-api-key-here"
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
Método 2: Actualizar mediante helm upgrade con la opción —set
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="your-api-key-here"
Después de actualizar la clave API, reinicia los pods para que carguen la nueva configuración:
Reinicia los pods para aplicar los cambios
kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector
El gráfico crea automáticamente un secreto de Kubernetes (
<release-name>-app-secrets) con su clave API. No hace falta ninguna configuración adicional del secreto, salvo que quiera usar un secreto externo.
Para gestionar datos sensibles, como claves de API o credenciales de la base de datos, utiliza secretos de Kubernetes.
Gestión de secretos
El gráfico de Helm incluye una plantilla de secreto predeterminada ubicada en
Uso de secretos preconfigurados
charts/clickstack/templates/secrets.yaml. Este archivo proporciona una estructura básica para gestionar secretos.
Si necesita aplicar un secreto manualmente, modifique y aplique la plantilla
secrets.yaml proporcionada:
Aplica el secreto en tu clúster:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: hyperdx-secret
annotations:
"helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
API_KEY: <base64-encoded-api-key>
kubectl apply -f secrets.yaml
Cree manualmente un secreto de Kubernetes personalizado:
Crear un secreto personalizado
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=API_KEY=my-secret-api-key
Referenciar un secreto en values.yaml
hyperdx:
apiKey:
valueFrom:
secretKeyRef:
name: hyperdx-secret
key: API_KEY
Para exponer la UI y la API de HyperDX mediante un nombre de dominio, habilita el Ingreso en tu
Configuración de Ingreso
values.yaml.
Configuración general del ingreso
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com" # Debe coincidir con el host de ingreso
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
Nota importante sobre la configuración
hyperdx.frontendUrl debe coincidir con el host configurado en el Ingreso e incluir el protocolo (por ejemplo,
https://hyperdx.yourdomain.com). Esto garantiza que todos los enlaces, las cookies y las redirecciones generados funcionen correctamente.
Para proteger su despliegue con HTTPS: 1. Cree un secreto de TLS con su certificado y clave privada:
Habilitar TLS (HTTPS)
2. Activa TLS en la configuración de tu ingreso:
kubectl create secret tls hyperdx-tls \
--cert=path/to/tls.crt \
--key=path/to/tls.key
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
Como referencia, este es el aspecto del recurso de ingreso generado:
Ejemplo de configuración de ingreso
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: hyperdx-app-ingress
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
ingressClassName: nginx
rules:
- host: hyperdx.yourdomain.com
http:
paths:
- path: /(.*)
pathType: ImplementationSpecific
backend:
service:
name: my-clickstack-clickstack-app
port:
number: 3000
tls:
- hosts:
- hyperdx.yourdomain.com
secretName: hyperdx-tls
Configuración de
Errores comunes de Ingreso
path y reescritura:
- Para Next.js y otras SPA, use siempre una ruta con expresión regular y una anotación de reescritura, como se muestra arriba
- No use solo
path: /sin una reescritura, ya que esto impedirá que los recursos estáticos se sirvan correctamente
frontendUrl e
ingress.host no coinciden:
- Si no coinciden, puede tener problemas con las cookies, las redirecciones y la carga de recursos
- Asegúrese de que su secreto de TLS sea válido y esté referenciado correctamente en el Ingreso
- Los navegadores pueden bloquear contenido no seguro si accede a la aplicación por HTTP cuando TLS está habilitado
- Algunas funciones (como las rutas con expresión regular y las reescrituras) requieren versiones recientes del controlador de Ingreso de nginx
- Compruebe su versión con:
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"
Si necesitas exponer los endpoints de tu OTel collector (para trazas, métricas y logs) mediante Ingreso, usa la configuración
Ingreso del OTel collector
additionalIngresses. Esto resulta útil para enviar datos de telemetría desde fuera del clúster o para usar un dominio personalizado para el collector.
hyperdx:
ingress:
enabled: true
additionalIngresses:
- name: otel-collector
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
ingressClassName: nginx
hosts:
- host: collector.yourdomain.com
paths:
- path: /v1/(traces|metrics|logs)
pathType: Prefix
port: 4318
name: otel-collector
tls:
- hosts:
- collector.yourdomain.com
secretName: collector-tls
- Esto crea un recurso de Ingreso independiente para los endpoints del OTel collector
- Puede usar un dominio distinto, configurar opciones específicas de TLS y aplicar anotaciones personalizadas
- La regla de ruta con regex le permite enrutar todas las señales OTLP (trazas, métricas y logs) mediante una sola regla
Si no necesita exponer el OTel collector externamente, puede omitir esta configuración. Para la mayoría de los usuarios, la configuración general de Ingreso es suficiente.
Verifique el recurso de ingreso:
Solución de problemas del ingreso
Compruebe los logs del controlador de Ingreso:
kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-name>
URL de prueba de los recursos: Usa
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx
curl para verificar que los recursos estáticos se sirvan como JS y no como HTML:
Herramientas de desarrollo del navegador:
curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# Debe retornar Content-Type: application/javascript
- Revise la pestaña Network para ver si hay errores 404 o recursos que devuelven HTML en lugar de JS
- Busque errores como
Unexpected token <en la consola (indica que se devolvió HTML en lugar de JS)
- Asegúrese de que el Ingreso no esté eliminando ni reescribiendo incorrectamente las rutas de los recursos
- Después de realizar cambios, borre la caché del navegador y cualquier caché de CDN/proxy para evitar recursos obsoletos
Puedes personalizar la configuración mediante las opciones
Personalizar valores
--set:
Como alternativa, cree un
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml personalizado. Para obtener los valores predeterminados:
Configuración de ejemplo:
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
Aplica tus valores personalizados:
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: hyperdx.example.com
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
Siguientes pasos
- Opciones de implementación (v1.x) - Sistemas externos e implementaciones mínimas
- Implementaciones en Cloud (v1.x) - Configuraciones de GKE, EKS y AKS
- Guía principal de Helm (v1.x) - Instalación básica
- Configuración de Helm (v2.x) - Guía de configuración de v2.x
- Guía de actualización - Migración de v1.x a v2.x