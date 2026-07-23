Esta opción está pensada para quienes ya cuentan con una instancia de ClickHouse en ejecución con datos de observabilidad o eventos.

HyperDX puede usarse de forma independiente del resto del stack y es compatible con cualquier esquema de datos, no solo con OpenTelemetry (OTel). Esto lo hace adecuado para canalizaciones de observabilidad personalizadas ya construidas sobre ClickHouse.

Para habilitar toda la funcionalidad, debe proporcionar una instancia de MongoDB para almacenar el estado de la aplicación, incluidos dashboards, búsquedas guardadas, configuraciones de usuario y alertas.

En este modo, la ingestión de datos queda completamente en manos del usuario. Puede ingestar datos en ClickHouse usando su propio OpenTelemetry collector alojado, ingestión directa desde bibliotecas cliente, motores de tabla nativos de ClickHouse (como Kafka o S3), canalizaciones ETL o servicios de ingestión gestionados como ClickPipes. Este enfoque ofrece la máxima flexibilidad y resulta adecuado para equipos que ya operan ClickHouse y quieren añadir HyperDX para visualización, búsqueda y alertas.

​ Recomendado para

Usuarios actuales de ClickHouse

Canalizaciones de eventos personalizadas

​ Pasos de despliegue

1 Despliegue con Docker Ejecuta el siguiente comando y modifica YOUR_MONGODB_URI según sea necesario. docker run -e MONGO_URI=mongodb://YOUR_MONGODB_URI -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx 2 Accede a la UI de HyperDX Visita http://localhost:8080 para acceder a la UI de HyperDX. Crea un usuario e introduce un nombre de usuario y una contraseña que cumplan los requisitos. Al hacer clic en Create , se te pedirán los detalles de conexión. 3 Completa los detalles de conexión Conéctate a tu propio clúster externo de ClickHouse, por ejemplo, ClickHouse Cloud. Si se te pide crear una source, conserva todos los valores predeterminados y completa el campo Table con el valor otel_logs . El resto de la configuración debería detectarse automáticamente, por lo que podrás hacer clic en Save New Source . Creación de una source Para crear una source, las tablas deben existir en ClickHouse. Si no tienes datos, te recomendamos desplegar el ClickStack OpenTelemetry collector para crear las tablas.

​ Uso de Docker Compose

Puedes modificar la configuración de Docker Compose para conseguir el mismo resultado que en esta guía, eliminando el OTel collector y la instancia de ClickHouse del manifiesto.

​ ClickStack OpenTelemetry collector

Incluso si administras tu propio OpenTelemetry collector, de forma independiente del resto de componentes del stack, seguimos recomendando usar la distribución del colector de ClickStack. Esto garantiza que se use el esquema predeterminado y que se apliquen las buenas prácticas de ingestión.

Para obtener más información sobre cómo desplegar y configurar un colector independiente, consulta “Ingestión con OpenTelemetry”

​ Elección del esquema: Map vs JSON

Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la ClickStack almacena los atributos como columnasde forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas.