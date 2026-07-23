Recomendado para
- Usuarios actuales de ClickHouse
- Canalizaciones de eventos personalizadas
Pasos de despliegue
1
Despliegue con Docker
Ejecuta el siguiente comando y modifica
YOUR_MONGODB_URI según sea necesario.
docker run -e MONGO_URI=mongodb://YOUR_MONGODB_URI -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx
3
Completa los detalles de conexión
Conéctate a tu propio clúster externo de ClickHouse, por ejemplo, ClickHouse Cloud.Si se te pide crear una source, conserva todos los valores predeterminados y completa el campo
Table con el valor
otel_logs. El resto de la configuración debería detectarse automáticamente, por lo que podrás hacer clic en
Save New Source.
Creación de una sourcePara crear una source, las tablas deben existir en ClickHouse. Si no tienes datos, te recomendamos desplegar el ClickStack OpenTelemetry collector para crear las tablas.
Puedes modificar la configuración de Docker Compose para conseguir el mismo resultado que en esta guía, eliminando el OTel collector y la instancia de ClickHouse del manifiesto.
Uso de Docker Compose
Incluso si administras tu propio OpenTelemetry collector, de forma independiente del resto de componentes del stack, seguimos recomendando usar la distribución del colector de ClickStack. Esto garantiza que se use el esquema predeterminado y que se apliquen las buenas prácticas de ingestión. Para obtener más información sobre cómo desplegar y configurar un colector independiente, consulta “Ingestión con OpenTelemetry”.
ClickStack OpenTelemetry collector
ClickStack almacena los atributos como columnas
Elección del esquema: Map vs JSON
Map(LowCardinality(String), String) de forma predeterminada. Este es el esquema recomendado para las cargas de trabajo de observabilidad. En combinación con la serialización de mapas por buckets y los índices de texto sobre las claves y los valores del mapa, ofrece lookups selectivos sin la sobrecarga de ingesta por clave de las subcolumnas JSON dinámicas.
También hay disponible, en fase beta, un esquema de tipo
JSON para evaluarlo en cargas de trabajo con un conjunto pequeño y estable de claves de atributos. No se recomienda como opción predeterminada. Consulta Map vs tipo JSON para ver la comparación completa y las variables de entorno necesarias para habilitar la compatibilidad con JSON.