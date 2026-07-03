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راجع أنواع البيانات للاطلاع على المرجع العام.
ترميز الأنواع الرقمية مطابق لتخطيط الذاكرة في المعالجات ذات ترتيب البايت little endian مثل AMD64 أو ARM64، ما يتيح ترميزًا وفك ترميز بكفاءة عالية جدًا.
مثال: ترميز Nullable
مثال: ترميز LowCardinality
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦