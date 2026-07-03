مثال: ترميز Nullable
|النوع
|الترميز
|الأعداد الصحيحة (Int/UInt)
|8 أو 16 أو 32 أو 64 أو 128 أو 256 بت بترتيب little endian
|الأعداد العائمة (Float32/Float64)
|التمثيل الثنائي IEEE 754
|String
|مصفوفة من السلاسل النصية بصيغة (len, value)
|FixedString(N)
|مصفوفة من متتاليات بطول N بايت
|IPv4
|اسم مستعار لـ
UInt32، ويُمثَّل على أنه UInt32
|IPv6
|اسم مستعار لـ
FixedString(16)، ويُمثَّل بصيغة ثنائية
|Tuple
|مصفوفة من الأعمدة المُرمَّزة بشكل متصل. مثال:
Tuple(String, UInt8) = عمودان متصلان
|Map
Map(K, V) = ثلاثة أعمدة:
Offsets ColUInt64, Keys K, Values V. عدد الصفوف في Keys/Values = آخر قيمة في Offsets
|Array
Array(T) = عمودان:
Offsets ColUInt64, Data T. عدد الصفوف في Data = آخر قيمة في Offsets
|Nullable
Nullable(T) = عمودان:
Nulls ColUInt8, Values T مع عدد الصفوف نفسه. تمثل Nulls قناعًا: 1=null، 0=value
|UUID
|اسم مستعار لـ
FixedString(16)، ويُمثَّل بصيغة ثنائية
|Enum
|اسم مستعار لـ
Int8 أو
Int16، حيث يُربط كل عدد صحيح بقيمة String
|LowCardinality
LowCardinality(T) = عمودان:
Index T, Keys K حيث إن K هو UInt8/16/32/64. يحتوي Index على قيم فريدة، وتحتوي Keys على فهارس داخل Index
|Bool
|اسم مستعار لـ
UInt8: 0=false، 1=true
مثال: ترميز LowCardinality
To encode [null, "", "hello", null, "world"]:
Values: ["", "", "hello", "", "world"] (len: 5)
Nulls: [ 1, 0, 0, 1, 0] (len: 5)
To encode ["Eko", "Eko", "Amadela", "Amadela", "Amadela", "Amadela"]:
Index: ["Eko", "Amadela"] (String)
Keys: [0, 0, 1, 1, 1, 1] (UInt8)