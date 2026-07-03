الأعداد الصحيحة (Int/UInt) 8 أو 16 أو 32 أو 64 أو 128 أو 256 بت بترتيب little endian

الأعداد العائمة (Float32/Float64) التمثيل الثنائي IEEE 754

String مصفوفة من السلاسل النصية بصيغة (len, value)

FixedString(N) مصفوفة من متتاليات بطول N بايت

IPv4 اسم مستعار لـ UInt32 ، ويُمثَّل على أنه UInt32

IPv6 اسم مستعار لـ FixedString(16) ، ويُمثَّل بصيغة ثنائية

Tuple مصفوفة من الأعمدة المُرمَّزة بشكل متصل. مثال: Tuple(String, UInt8) = عمودان متصلان

Map Map(K, V) = ثلاثة أعمدة: Offsets ColUInt64, Keys K, Values V . عدد الصفوف في Keys/Values = آخر قيمة في Offsets

Array Array(T) = عمودان: Offsets ColUInt64, Data T . عدد الصفوف في Data = آخر قيمة في Offsets

Nullable Nullable(T) = عمودان: Nulls ColUInt8, Values T مع عدد الصفوف نفسه. تمثل Nulls قناعًا: 1=null، 0=value

UUID اسم مستعار لـ FixedString(16) ، ويُمثَّل بصيغة ثنائية

Enum اسم مستعار لـ Int8 أو Int16 ، حيث يُربط كل عدد صحيح بقيمة String

LowCardinality LowCardinality(T) = عمودان: Index T, Keys K حيث إن K هو UInt8/16/32/64. يحتوي Index على قيم فريدة، وتحتوي Keys على فهارس داخل Index