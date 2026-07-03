يجب أن يكون إصدار llvm اللازم للبناء هو 20.1.8 أو أحدث.
بناء ClickHouse
سيعمل الملف التنفيذي الناتج فقط على Linux بمعمارية CPU E2K.
cd ClickHouse
mkdir build-e2k
cmake -DCMAKE_CROSSCOMPILING=OFF -DCOMPILER_CACHE=disabled \
-DCMAKE_C_COMPILER=/usr/lib/llvm-20/bin/clang -DCMAKE_CXX_COMPILER=/usr/lib/llvm-20/bin/clang++ \
-DLLD_PATH=/usr/lib/llvm-20/bin/ld.lld \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
-DGLIBC_COMPATIBILITY=OFF -DENABLE_LIBRARIES=OFF -DWERROR=OFF \
-DENABLE_SSL=OFF -DENABLE_OPENSSL_DYNAMIC=ON \
-DUSE_SIMDJSON=OFF -DENABLE_JEMALLOC=OFF -DENABLE_TESTS=OFF \
-DBOOST_USE_UCONTEXT=ON -DENABLE_NURAFT=ON -DENABLE_RAPIDJSON=ON -DUSE_LIBFIU=ON ..
ninja -j8