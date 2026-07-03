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يوفّر ClickHouse دعمًا تجريبيًا لـ E2K ‏(Elbrus-2000)، ولا يمكن تجميعه إلا في الوضع الأصلي وبأقل قدر من الإعدادات، باستخدام مكتبات e2k مُعدّة خصيصًا مثل boost وjemalloc وlibunwind وzstd.

بناء ClickHouse

يجب أن يكون إصدار llvm اللازم للبناء هو 20.1.8 أو أحدث.
سيعمل الملف التنفيذي الناتج فقط على Linux بمعمارية CPU ‏E2K.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦