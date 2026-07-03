غيّر CityHash الخوارزمية بعد أن أضفناه إلى ClickHouse.وتنص وثائق CityHash صراحةً على أنه لا ينبغي للمستخدم الاعتماد على قيم hash محددة، ولا حفظها في أي مكان أو استخدامها كمفتاح للتقسيم.لكن بما أننا أتحنا هذه الدالة للمستخدم، كان علينا تثبيت إصدار CityHash (على 1.0.2). ولهذا نضمن الآن أن سلوك دوال CityHash المتاحة في SQL لن يتغير.— Alexey Milovidov
انظر أيضًا Introducing CityHash للاطلاع على الوصف والدوافع وراء تطويره. باختصار: إنها دالة تجزئة غير تشفيرية أسرع من MurmurHash، لكنها أكثر تعقيدًا.
ملاحظةيختلف الإصدار الحالي من CityHash من Google عن متغير ClickHouse
cityHash64.لا تستخدم
farmHash64 للحصول على قيمة CityHash الخاصة بـ Google! FarmHash هو الإصدار اللاحق لـ CityHash، لكنهما غير متوافقين بالكامل.
|String
|ClickHouse64
|CityHash64
|FarmHash64
Moscow
|12507901496292878638
|5992710078453357409
|5992710078453357409
How can you write a big system without C++? -Paul Glick
|6237945311650045625
|749291162957442504
|11716470977470720228
تطبيقات التنفيذ
يمكنك استخدام حزمة Go go-faster/city التي تدعم كلا الخيارين.