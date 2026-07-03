غيّر CityHash الخوارزمية بعد أن أضفناه إلى ClickHouse.

وتنص وثائق CityHash صراحةً على أنه لا ينبغي للمستخدم الاعتماد على قيم hash محددة، ولا حفظها في أي مكان أو استخدامها كمفتاح للتقسيم.

لكن بما أننا أتحنا هذه الدالة للمستخدم، كان علينا تثبيت إصدار CityHash (على 1.0.2). ولهذا نضمن الآن أن سلوك دوال CityHash المتاحة في SQL لن يتغير.

— Alexey Milovidov