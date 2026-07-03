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يستخدم ClickHouse أحد الإصدارات السابقة من CityHash من Google.
غيّر CityHash الخوارزمية بعد أن أضفناه إلى ClickHouse.وتنص وثائق CityHash صراحةً على أنه لا ينبغي للمستخدم الاعتماد على قيم hash محددة، ولا حفظها في أي مكان أو استخدامها كمفتاح للتقسيم.لكن بما أننا أتحنا هذه الدالة للمستخدم، كان علينا تثبيت إصدار CityHash (على 1.0.2). ولهذا نضمن الآن أن سلوك دوال CityHash المتاحة في SQL لن يتغير.— Alexey Milovidov
ملاحظةيختلف الإصدار الحالي من CityHash من Google عن متغير ClickHouse cityHash64.لا تستخدم farmHash64 للحصول على قيمة CityHash الخاصة بـ Google! FarmHash هو الإصدار اللاحق لـ CityHash، لكنهما غير متوافقين بالكامل.
انظر أيضًا Introducing CityHash للاطلاع على الوصف والدوافع وراء تطويره. باختصار: إنها دالة تجزئة غير تشفيرية أسرع من MurmurHash، لكنها أكثر تعقيدًا.

تطبيقات التنفيذ

Go

يمكنك استخدام حزمة Go ‏go-faster/city التي تدعم كلا الخيارين.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦