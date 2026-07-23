يمكن بناء ClickHouse على المنصات التالية:
هذا الدليل الخاص بالبناء مخصّص للمساهمين الذين يجرون تعديلات على ClickHouse نفسه.إذا كنت لا تعدّل الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse، فيمكنك تثبيت ClickHouse الجاهز كما هو موضح في Quick Start.
- x86_64
- AArch64
- PowerPC 64 LE (تجريبي)
- s390/x (تجريبي)
- RISC-V 64 (تجريبي)
يعتمد الدليل التالي على Ubuntu Linux، لكنه ينبغي أن يعمل أيضًا على أي توزيعة Linux أخرى مع إجراء التعديلات المناسبة. الحد الأدنى الموصى به لإصدار Ubuntu الخاص بالتطوير هو 24.04 LTS. يفترض هذا الدليل أن مستودع ClickHouse وجميع الوحدات الفرعية قد تم سحبها محليًا.
الافتراضات
أولاً، راجع وثائق المتطلبات المسبقة العامة. يستخدم ClickHouse كلاً من CMake وNinja للبناء. يمكنك اختياريًا تثبيت ccache لتمكين عملية البناء من إعادة استخدام ملفات الكائن المُجمَّعة مسبقًا.
تثبيت المتطلبات المسبقة
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential git cmake ccache python3 ninja-build nasm yasm gawk lsb-release wget software-properties-common gnupg
لتثبيت Clang على Ubuntu/Debian، استخدم سكربت التثبيت التلقائي الخاص بـ LLVM من هنا.
تثبيت المصرّف Clang
بالنسبة إلى توزيعات Linux الأخرى، تحقّق مما إذا كان بإمكانك تثبيت أيٍّ من الحزم الجاهزة مسبقًا الخاصة بـ LLVM. اعتبارًا من فبراير 2026، يلزم استخدام Clang 21 أو إصدار أحدث. ولا يُدعَم GCC أو أي مُصرّفات أخرى.
wget https://apt.llvm.org/llvm.sh
chmod +x llvm.sh
sudo ./llvm.sh 21
تثبيت مُصرّف Rust (اختياري)
أولًا، اتبع الخطوات الواردة في وثائق Rust الرسمية لتثبيت
تُعد Rust تبعية اختيارية لـ ClickHouse. إذا لم تكن Rust مثبّتة، فستُستبعَد بعض ميزات ClickHouse من عملية البناء.
rustup.
وكما هو الحال مع تبعيات C++، يستخدم ClickHouse آلية vendoring للتحكم بدقة في ما يُثبَّت وتجنّب الاعتماد على خدمات خارجية (مثل registry
crates.io).
مع أنه في وضع release يمكن أن يعمل أي إصدار حديث من سلسلة أدوات rustup مع هذه التبعيات، فإذا كنت تخطط لتمكين أدوات sanitizer، فيجب استخدام إصدار يطابق تمامًا نفس
std المستخدم في CI (والذي نُضمّن له
crates):
rustup toolchain install nightly-2026-03-22
rustup default nightly-2026-03-22
rustup component add rust-src
نوصي بإنشاء مجلد منفصل باسم
بناء ClickHouse
build داخل
ClickHouse ليحتوي على جميع نواتج البناء:
يمكنك استخدام عدة مجلدات مختلفة (مثل
mkdir build
cd build
build_release و
build_debug وما إلى ذلك) لأنواع البناء المختلفة.
اختياري: إذا كان لديك عدة إصدارات من المصرّف مثبّتة، يمكنك أيضًا تحديد المصرّف المطلوب استخدامه بدقة.
لأغراض التطوير، يُوصى باستخدام بُنى تصحيح الأخطاء. وبالمقارنة مع بُنى الإصدار، فإنها تستخدم مستوى أقل من تحسينات المصرّف (
export CC=clang-21
export CXX=clang++-21
-O)، مما يوفّر تجربة أفضل عند تصحيح الأخطاء.
كذلك، تتسبب الاستثناءات الداخلية من النوع
LOGICAL_ERROR في الانهيار فورًا بدلًا من الفشل بصورة متحكَّم فيها.
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=Debug ..
شغّل ninja لإتمام عملية البناء:
إذا كنت ترغب في استخدام مُصحِّح أخطاء مثل gdb، فأضِف
-D DEBUG_O_LEVEL="0" إلى الأمر أعلاه لإزالة جميع تحسينات المصرّف، إذ قد تؤثر في قدرة gdb على عرض المتغيرات أو الوصول إليها.
إذا كنت ترغب في إنشاء جميع الملفات التنفيذية (الأدوات المساعدة والاختبارات)، فشغّل
ninja clickhouse
ninja من دون أي معلمات:
يمكنك التحكم في عدد مهام البناء المتوازية باستخدام المعلمة
ninja
-j:
ninja -j 1 clickhouse
تُعدّ
clickhouse-server و
clickhouse-client والملفات التنفيذية المشابهة روابط رمزية في الدليل
programs/ تشير إلى الملف التنفيذي
clickhouse بعد اكتمال البناء.
بعد اكتمال عملية البناء بنجاح، ستجد الملف التنفيذي في
تشغيل الملف التنفيذي لـ ClickHouse
ClickHouse/<build_dir>/programs/:
يحاول خادم ClickHouse العثور على ملف الإعداد
config.xml في الدليل الحالي.
ويمكنك بدلًا من ذلك تحديد ملف إعداد من سطر الأوامر باستخدام
-C.
للاتصال بخادم ClickHouse باستخدام
clickhouse-client، افتح طرفية أخرى، وانتقل إلى
ClickHouse/build/programs/ ثم شغّل
./clickhouse client.
إذا ظهرت لك رسالة
Connection refused على macOS أو FreeBSD، فجرّب تحديد عنوان المضيف
127.0.0.1:
clickhouse client --host 127.0.0.1
الخيارات المتقدمة
إذا لم تكن بحاجة إلى الوظائف التي توفّرها مكتبات الجهات الخارجية، فيمكنك تسريع عملية البناء أكثر:
بناء بالحد الأدنى
إذا واجهتَ مشكلات، فستكون وحدك في التعامل معها … يتطلب Rust اتصالًا بالإنترنت. لتعطيل دعم Rust:
cmake -DENABLE_LIBRARIES=OFF
cmake -DENABLE_RUST=OFF
يمكنك استبدال الإصدار الإنتاجي من الملف التنفيذي لـ ClickHouse المثبّت على نظامك بالملف التنفيذي لـ ClickHouse الذي جرى تجميعه. للقيام بذلك، ثبّت ClickHouse على جهازك باتباع الإرشادات الواردة في الموقع الرسمي. بعد ذلك، شغّل:
تشغيل الملف التنفيذي لـ ClickHouse
لاحظ أن
sudo service clickhouse-server stop
sudo cp ClickHouse/build/programs/clickhouse /usr/bin/
sudo service clickhouse-server start
clickhouse-client و
clickhouse-server وغيرهما هي روابط رمزية تشير إلى الملف التنفيذي المشترك
clickhouse.
يمكنك أيضًا تشغيل ملف ClickHouse التنفيذي المخصّص الذي أنشأته باستخدام ملف الإعدادات من حزمة ClickHouse المثبّتة على نظامك:
sudo service clickhouse-server stop
sudo -u clickhouse ClickHouse/build/programs/clickhouse server --config-file /etc/clickhouse-server/config.xml
ثبّت المتطلبات الأساسية على OpenSUSE Tumbleweed:
البناء على أي نظام Linux
ثبّت المتطلبات الأساسية على Fedora Rawhide:
sudo zypper install git cmake ninja clang-c++ python lld nasm yasm gawk
git clone --recursive https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git
mkdir build
cmake -S . -B build
cmake --build build
sudo yum update
sudo yum --nogpg install git cmake make clang python3 ccache lld nasm yasm gawk
git clone --recursive https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git
mkdir build
cmake -S . -B build
cmake --build build
يمكنك تنفيذ أي عملية بناء محليًا في بيئة مشابهة لبيئة CI باستخدام:
البناء باستخدام Docker
حيث إن BUILD_JOB_NAME هو اسم المهمة كما يظهر في تقرير CI، على سبيل المثال: “Build (arm_release)”، “Build (amd_debug)” يسحب هذا الأمر صورة Docker المناسبة
python -m ci.praktika run "BUILD_JOB_NAME"
clickhouse/binary-builder مع جميع التبعيات المطلوبة،
ويشغّل البرنامج النصي للبناء داخلها:
./ci/jobs/build_clickhouse.py
ستوضَع مخرجات البناء في
./ci/tmp/.
يعمل على كلٍّ من معماريتَي AMD وARM ولا يتطلب أي تبعيات إضافية سوى بايثون مع توفر الوحدة
requests وDocker.