دليل خطوة بخطوة لبناء ClickHouse من الشيفرة المصدرية على أنظمة Linux

هذا الدليل الخاص بالبناء مخصّص للمساهمين الذين يجرون تعديلات على ClickHouse نفسه. إذا كنت لا تعدّل الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse، فيمكنك تثبيت ClickHouse الجاهز كما هو موضح في Quick Start

يمكن بناء ClickHouse على المنصات التالية:

x86_64

AArch64

PowerPC 64 LE (تجريبي)

s390/x (تجريبي)

RISC-V 64 (تجريبي)

يعتمد الدليل التالي على Ubuntu Linux، لكنه ينبغي أن يعمل أيضًا على أي توزيعة Linux أخرى مع إجراء التعديلات المناسبة. الحد الأدنى الموصى به لإصدار Ubuntu الخاص بالتطوير هو 24.04 LTS.

يفترض هذا الدليل أن مستودع ClickHouse وجميع الوحدات الفرعية قد تم سحبها محليًا.

​ تثبيت المتطلبات المسبقة

يستخدم ClickHouse كلاً من CMake وNinja للبناء.

يمكنك اختياريًا تثبيت ccache لتمكين عملية البناء من إعادة استخدام ملفات الكائن المُجمَّعة مسبقًا.

sudo apt-get update sudo apt-get install build-essential git cmake ccache python3 ninja-build nasm yasm gawk lsb-release wget software-properties-common gnupg

​ تثبيت المصرّف Clang

لتثبيت Clang على Ubuntu/Debian، استخدم سكربت التثبيت التلقائي الخاص بـ LLVM من هنا

wget https://apt.llvm.org/llvm.sh chmod +x llvm.sh sudo ./llvm.sh 21

بالنسبة إلى توزيعات Linux الأخرى، تحقّق مما إذا كان بإمكانك تثبيت أيٍّ من الحزم الجاهزة مسبقًا الخاصة بـ LLVM

اعتبارًا من فبراير 2026، يلزم استخدام Clang 21 أو إصدار أحدث. ولا يُدعَم GCC أو أي مُصرّفات أخرى.

​ تثبيت مُصرّف Rust (اختياري)

تُعد Rust تبعية اختيارية لـ ClickHouse. إذا لم تكن Rust مثبّتة، فستُستبعَد بعض ميزات ClickHouse من عملية البناء.

rustup . أولًا، اتبع الخطوات الواردة في وثائق Rust الرسمية لتثبيت

وكما هو الحال مع تبعيات C++، يستخدم ClickHouse آلية vendoring للتحكم بدقة في ما يُثبَّت وتجنّب الاعتماد على خدمات خارجية (مثل registry ‏ crates.io ).

مع أنه في وضع release يمكن أن يعمل أي إصدار حديث من سلسلة أدوات rustup مع هذه التبعيات، فإذا كنت تخطط لتمكين أدوات sanitizer، فيجب استخدام إصدار يطابق تمامًا نفس std المستخدم في CI (والذي نُضمّن له crates ):

rustup toolchain install nightly-2026-03-22 rustup default nightly-2026-03-22 rustup component add rust-src

​ بناء ClickHouse

نوصي بإنشاء مجلد منفصل باسم build داخل ClickHouse ليحتوي على جميع نواتج البناء:

mkdir build cd build

يمكنك استخدام عدة مجلدات مختلفة (مثل build_release و build_debug وما إلى ذلك) لأنواع البناء المختلفة.

اختياري: إذا كان لديك عدة إصدارات من المصرّف مثبّتة، يمكنك أيضًا تحديد المصرّف المطلوب استخدامه بدقة.

export CC = clang-21 export CXX = clang ++ -21

لأغراض التطوير، يُوصى باستخدام بُنى تصحيح الأخطاء. وبالمقارنة مع بُنى الإصدار، فإنها تستخدم مستوى أقل من تحسينات المصرّف ( -O )، مما يوفّر تجربة أفضل عند تصحيح الأخطاء. كذلك، تتسبب الاستثناءات الداخلية من النوع LOGICAL_ERROR في الانهيار فورًا بدلًا من الفشل بصورة متحكَّم فيها.

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=Debug ..

إذا كنت ترغب في استخدام مُصحِّح أخطاء مثل gdb، فأضِف -D DEBUG_O_LEVEL="0" إلى الأمر أعلاه لإزالة جميع تحسينات المصرّف، إذ قد تؤثر في قدرة gdb على عرض المتغيرات أو الوصول إليها.

شغّل ninja لإتمام عملية البناء:

ninja clickhouse

إذا كنت ترغب في إنشاء جميع الملفات التنفيذية (الأدوات المساعدة والاختبارات)، فشغّل ninja من دون أي معلمات:

ninja

يمكنك التحكم في عدد مهام البناء المتوازية باستخدام المعلمة -j :

ninja -j 1 clickhouse

تُعدّ clickhouse-server و clickhouse-client والملفات التنفيذية المشابهة روابط رمزية في الدليل programs/ تشير إلى الملف التنفيذي clickhouse بعد اكتمال البناء.

يوفّر CMake اختصارات للأوامر المذكورة أعلاه: cmake -S . -B build # تهيئة البناء، شغّل الأمر من الدليل الجذري للمستودع cmake --build build # تجميع

​ تشغيل الملف التنفيذي لـ ClickHouse

بعد اكتمال عملية البناء بنجاح، ستجد الملف التنفيذي في ClickHouse/<build_dir>/programs/ :

يحاول خادم ClickHouse العثور على ملف الإعداد config.xml في الدليل الحالي. ويمكنك بدلًا من ذلك تحديد ملف إعداد من سطر الأوامر باستخدام -C .

للاتصال بخادم ClickHouse باستخدام clickhouse-client ، افتح طرفية أخرى، وانتقل إلى ClickHouse/build/programs/ ثم شغّل ./clickhouse client .

إذا ظهرت لك رسالة Connection refused على macOS أو FreeBSD، فجرّب تحديد عنوان المضيف 127.0.0.1 :

clickhouse client --host 127.0.0.1

​ الخيارات المتقدمة

​ بناء بالحد الأدنى

إذا لم تكن بحاجة إلى الوظائف التي توفّرها مكتبات الجهات الخارجية، فيمكنك تسريع عملية البناء أكثر:

cmake -DENABLE_LIBRARIES=OFF

إذا واجهتَ مشكلات، فستكون وحدك في التعامل معها …

يتطلب Rust اتصالًا بالإنترنت. لتعطيل دعم Rust:

cmake -DENABLE_RUST=OFF

​ تشغيل الملف التنفيذي لـ ClickHouse

يمكنك استبدال الإصدار الإنتاجي من الملف التنفيذي لـ ClickHouse المثبّت على نظامك بالملف التنفيذي لـ ClickHouse الذي جرى تجميعه. للقيام بذلك، ثبّت ClickHouse على جهازك باتباع الإرشادات الواردة في الموقع الرسمي. بعد ذلك، شغّل:

sudo service clickhouse-server stop sudo cp ClickHouse/build/programs/clickhouse /usr/bin/ sudo service clickhouse-server start

لاحظ أن clickhouse-client و clickhouse-server وغيرهما هي روابط رمزية تشير إلى الملف التنفيذي المشترك clickhouse .

يمكنك أيضًا تشغيل ملف ClickHouse التنفيذي المخصّص الذي أنشأته باستخدام ملف الإعدادات من حزمة ClickHouse المثبّتة على نظامك:

sudo service clickhouse-server stop sudo -u clickhouse ClickHouse/build/programs/clickhouse server --config-file /etc/clickhouse-server/config.xml

​ البناء على أي نظام Linux

ثبّت المتطلبات الأساسية على OpenSUSE Tumbleweed:

sudo zypper install git cmake ninja clang-c++ python lld nasm yasm gawk git clone --recursive https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git mkdir build cmake -S . -B build cmake --build build

ثبّت المتطلبات الأساسية على Fedora Rawhide:

sudo yum update sudo yum --nogpg install git cmake make clang python3 ccache lld nasm yasm gawk git clone --recursive https://github.com/ClickHouse/ClickHouse.git mkdir build cmake -S . -B build cmake --build build

​ البناء باستخدام Docker

يمكنك تنفيذ أي عملية بناء محليًا في بيئة مشابهة لبيئة CI باستخدام:

python -m ci.praktika run "BUILD_JOB_NAME"

حيث إن BUILD_JOB_NAME هو اسم المهمة كما يظهر في تقرير CI، على سبيل المثال: “Build (arm_release)”، “Build (amd_debug)”

يسحب هذا الأمر صورة Docker المناسبة clickhouse/binary-builder مع جميع التبعيات المطلوبة، ويشغّل البرنامج النصي للبناء داخلها: ./ci/jobs/build_clickhouse.py

ستوضَع مخرجات البناء في ./ci/tmp/ .