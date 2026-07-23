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هذا الدليل الخاص بالبناء مخصّص للمساهمين الذين يجرون تعديلات على ClickHouse نفسه.إذا كنت لا تعدّل الشيفرة المصدرية لـ ClickHouse، فيمكنك تثبيت ClickHouse الجاهز كما هو موضح في Quick Start.
يمكن بناء ClickHouse على المنصات التالية:
  • x86_64
  • AArch64
  • PowerPC 64 LE (تجريبي)
  • s390/x (تجريبي)
  • RISC-V 64 (تجريبي)

الافتراضات

يعتمد الدليل التالي على Ubuntu Linux، لكنه ينبغي أن يعمل أيضًا على أي توزيعة Linux أخرى مع إجراء التعديلات المناسبة. الحد الأدنى الموصى به لإصدار Ubuntu الخاص بالتطوير هو 24.04 LTS. يفترض هذا الدليل أن مستودع ClickHouse وجميع الوحدات الفرعية قد تم سحبها محليًا.

تثبيت المتطلبات المسبقة

أولاً، راجع وثائق المتطلبات المسبقة العامة. يستخدم ClickHouse كلاً من CMake وNinja للبناء. يمكنك اختياريًا تثبيت ccache لتمكين عملية البناء من إعادة استخدام ملفات الكائن المُجمَّعة مسبقًا.

تثبيت المصرّف Clang

لتثبيت Clang على Ubuntu/Debian، استخدم سكربت التثبيت التلقائي الخاص بـ LLVM من هنا.
بالنسبة إلى توزيعات Linux الأخرى، تحقّق مما إذا كان بإمكانك تثبيت أيٍّ من الحزم الجاهزة مسبقًا الخاصة بـ LLVM. اعتبارًا من فبراير 2026، يلزم استخدام Clang 21 أو إصدار أحدث. ولا يُدعَم GCC أو أي مُصرّفات أخرى.

تثبيت مُصرّف Rust (اختياري)

تُعد Rust تبعية اختيارية لـ ClickHouse. إذا لم تكن Rust مثبّتة، فستُستبعَد بعض ميزات ClickHouse من عملية البناء.
أولًا، اتبع الخطوات الواردة في وثائق Rust الرسمية لتثبيت rustup. وكما هو الحال مع تبعيات C++، يستخدم ClickHouse آلية vendoring للتحكم بدقة في ما يُثبَّت وتجنّب الاعتماد على خدمات خارجية (مثل registry ‏crates.io). مع أنه في وضع release يمكن أن يعمل أي إصدار حديث من سلسلة أدوات rustup مع هذه التبعيات، فإذا كنت تخطط لتمكين أدوات sanitizer، فيجب استخدام إصدار يطابق تمامًا نفس std المستخدم في CI (والذي نُضمّن له crates):

بناء ClickHouse

نوصي بإنشاء مجلد منفصل باسم build داخل ClickHouse ليحتوي على جميع نواتج البناء:
يمكنك استخدام عدة مجلدات مختلفة (مثل build_release وbuild_debug وما إلى ذلك) لأنواع البناء المختلفة. اختياري: إذا كان لديك عدة إصدارات من المصرّف مثبّتة، يمكنك أيضًا تحديد المصرّف المطلوب استخدامه بدقة.
لأغراض التطوير، يُوصى باستخدام بُنى تصحيح الأخطاء. وبالمقارنة مع بُنى الإصدار، فإنها تستخدم مستوى أقل من تحسينات المصرّف (-O)، مما يوفّر تجربة أفضل عند تصحيح الأخطاء. كذلك، تتسبب الاستثناءات الداخلية من النوع LOGICAL_ERROR في الانهيار فورًا بدلًا من الفشل بصورة متحكَّم فيها.
إذا كنت ترغب في استخدام مُصحِّح أخطاء مثل gdb، فأضِف -D DEBUG_O_LEVEL="0" إلى الأمر أعلاه لإزالة جميع تحسينات المصرّف، إذ قد تؤثر في قدرة gdb على عرض المتغيرات أو الوصول إليها.
شغّل ninja لإتمام عملية البناء:
إذا كنت ترغب في إنشاء جميع الملفات التنفيذية (الأدوات المساعدة والاختبارات)، فشغّل ninja من دون أي معلمات:
يمكنك التحكم في عدد مهام البناء المتوازية باستخدام المعلمة -j:
تُعدّ clickhouse-server وclickhouse-client والملفات التنفيذية المشابهة روابط رمزية في الدليل programs/ تشير إلى الملف التنفيذي clickhouse بعد اكتمال البناء.
يوفّر CMake اختصارات للأوامر المذكورة أعلاه:

تشغيل الملف التنفيذي لـ ClickHouse

بعد اكتمال عملية البناء بنجاح، ستجد الملف التنفيذي في ClickHouse/<build_dir>/programs/: يحاول خادم ClickHouse العثور على ملف الإعداد config.xml في الدليل الحالي. ويمكنك بدلًا من ذلك تحديد ملف إعداد من سطر الأوامر باستخدام -C. للاتصال بخادم ClickHouse باستخدام clickhouse-client، افتح طرفية أخرى، وانتقل إلى ClickHouse/build/programs/ ثم شغّل ./clickhouse client. إذا ظهرت لك رسالة Connection refused على macOS أو FreeBSD، فجرّب تحديد عنوان المضيف 127.0.0.1:

الخيارات المتقدمة

بناء بالحد الأدنى

إذا لم تكن بحاجة إلى الوظائف التي توفّرها مكتبات الجهات الخارجية، فيمكنك تسريع عملية البناء أكثر:
إذا واجهتَ مشكلات، فستكون وحدك في التعامل معها … يتطلب Rust اتصالًا بالإنترنت. لتعطيل دعم Rust:

تشغيل الملف التنفيذي لـ ClickHouse

يمكنك استبدال الإصدار الإنتاجي من الملف التنفيذي لـ ClickHouse المثبّت على نظامك بالملف التنفيذي لـ ClickHouse الذي جرى تجميعه. للقيام بذلك، ثبّت ClickHouse على جهازك باتباع الإرشادات الواردة في الموقع الرسمي. بعد ذلك، شغّل:
لاحظ أن clickhouse-client وclickhouse-server وغيرهما هي روابط رمزية تشير إلى الملف التنفيذي المشترك clickhouse. يمكنك أيضًا تشغيل ملف ClickHouse التنفيذي المخصّص الذي أنشأته باستخدام ملف الإعدادات من حزمة ClickHouse المثبّتة على نظامك:

البناء على أي نظام Linux

ثبّت المتطلبات الأساسية على OpenSUSE Tumbleweed:
ثبّت المتطلبات الأساسية على Fedora Rawhide:

البناء باستخدام Docker

يمكنك تنفيذ أي عملية بناء محليًا في بيئة مشابهة لبيئة CI باستخدام:
حيث إن BUILD_JOB_NAME هو اسم المهمة كما يظهر في تقرير CI، على سبيل المثال: “Build (arm_release)”، “Build (amd_debug)” يسحب هذا الأمر صورة Docker المناسبة clickhouse/binary-builder مع جميع التبعيات المطلوبة، ويشغّل البرنامج النصي للبناء داخلها: ./ci/jobs/build_clickhouse.py ستوضَع مخرجات البناء في ./ci/tmp/. يعمل على كلٍّ من معماريتَي AMD وARM ولا يتطلب أي تبعيات إضافية سوى بايثون مع توفر الوحدة requests وDocker.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦