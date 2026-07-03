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يمكن أن تكون Data مضغوطة.

Hello

على سبيل المثال، نستخدم Go Client بالإصدار v1.10 الذي يدعم إصدار البروتوكول 54451، ونريد الاتصال بقاعدة البيانات default باستخدام اسم المستخدم default وكلمة المرور secret.

إصدار البروتوكول

إصدار البروتوكول هو إصدار بروتوكول TCP لدى العميل. وعادةً ما يساوي أحدث مراجعة متوافقة للخادم، لكن لا ينبغي الخلط بينهما.

الإعدادات الافتراضية

يجب تحديد جميع القيم صراحةً، إذ لا توجد أي قيم افتراضية على جانب الخادم. على جانب العميل، استخدم قاعدة البيانات "default"، واسم المستخدم "default"، وكلمة المرور "" (سلسلة فارغة) بوصفها القيم الافتراضية.

الاستعلام

معلومات العميل

الإعدادات

مُرمَّزة على شكل قائمة، ويشير خلوّ المفتاح والقيمة إلى نهاية القائمة.

المرحلة

البيانات

العمود

Cancel

لا تحتوي الحزمة على حمولة. يجب أن يلغي الخادم الاستعلام.

Ping

لا تحتوي الحزمة على حمولة. ينبغي أن يردّ الخادم بـ pong.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦