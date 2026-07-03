يمكن أن تكون
Data مضغوطة.
على سبيل المثال، نستخدم
Hello
Go Client بالإصدار v1.10 الذي يدعم إصدار البروتوكول
54451، ونريد
الاتصال بقاعدة البيانات
default باستخدام اسم المستخدم
default وكلمة المرور
secret.
|الحقل
|النوع
|القيمة
|الوصف
|client_name
|String
"Go Client"
|اسم تنفيذ العميل
|version_major
|UVarInt
1
|الإصدار الرئيسي للعميل
|version_minor
|UVarInt
10
|الإصدار الثانوي للعميل
|protocol_version
|UVarInt
54451
|إصدار بروتوكول TCP
|database
|String
"default"
|اسم قاعدة البيانات
|username
|String
"default"
|اسم المستخدم
|password
|String
"secret"
|كلمة المرور
إصدار البروتوكول هو إصدار بروتوكول TCP لدى العميل. وعادةً ما يساوي أحدث مراجعة متوافقة للخادم، لكن لا ينبغي الخلط بينهما.
إصدار البروتوكول
يجب تحديد جميع القيم صراحةً، إذ لا توجد أي قيم افتراضية على جانب الخادم. على جانب العميل، استخدم قاعدة البيانات
الإعدادات الافتراضية
"default"، واسم المستخدم
"default"، وكلمة المرور
"" (سلسلة فارغة)
بوصفها القيم الافتراضية.
الاستعلام
|الحقل
|النوع
|القيمة
|الوصف
|query_id
|String
1ff-a123
|معرّف الاستعلام، ويمكن أن يكون UUIDv4
|client_info
|ClientInfo
|انظر النوع
|بيانات العميل
|settings
|الإعدادات
|انظر النوع
|قائمة الإعدادات
|secret
|String
secret
|سرّ بين الخوادم
|stage
|UVarInt
2
|التنفيذ حتى مرحلة الاستعلام
|compression
|UVarInt
0
|معطّل=0، مفعّل=1
|body
|String
SELECT 1
|نص الاستعلام
معلومات العميل
|الحقل
|النوع
|الوصف
|query_kind
|byte
|None=0, Initial=1, Secondary=2
|initial_user
|String
|المستخدم الأصلي
|initial_query_id
|String
|معرّف الاستعلام الأصلي
|initial_address
|String
|العنوان الأصلي
|initial_time
|Int64
|الوقت الأصلي
|interface
|byte
|TCP=1, HTTP=2
|os_user
|String
|مستخدم نظام التشغيل
|client_hostname
|String
|اسم مضيف العميل
|client_name
|String
|اسم العميل
|version_major
|UVarInt
|الإصدار الرئيسي للعميل
|version_minor
|UVarInt
|الإصدار الثانوي للعميل
|protocol_version
|UVarInt
|إصدار البروتوكول للعميل
|quota_key
|String
|مفتاح الحصة
|distributed_depth
|UVarInt
|عمق Distributed
|version_patch
|UVarInt
|إصدار التصحيح للعميل
|otel
|Bool
|حقول التتبّع موجودة
|trace_id
|FixedString(16)
|معرّف التتبّع
|span_id
|FixedString(8)
|معرّف span
|trace_state
|String
|حالة التتبّع
|trace_flags
|Byte
|علامات التتبّع
الإعدادات
مُرمَّزة على شكل قائمة، ويشير خلوّ المفتاح والقيمة إلى نهاية القائمة.
|الحقل
|النوع
|القيمة
|الوصف
|المفتاح
|String
send_logs_level
|مفتاح الإعداد
|القيمة
|String
trace
|قيمة الإعداد
|مهم
|Bool
true
|يمكن تجاهله أم لا
المرحلة
|القيمة
|الاسم
|الوصف
|0
|FetchColumns
|يجلب أنواع الأعمدة فقط
|1
|WithMergeableState
|حتى الحالة القابلة للدمج
|2
|Complete
|حتى الاكتمال التام (من المفترض أن يكون default)
البيانات
|الحقل
|النوع
|الوصف
|info
|BlockInfo
|معلومات الكتلة المُرمَّزة
|columns
|UVarInt
|عدد الأعمدة
|rows
|UVarInt
|عدد الصفوف
|columns
|[]عمود
|أعمدة تحتوي على بيانات
العمود
|الحقل
|النوع
|القيمة
|الوصف
|name
|String
foo
|اسم العمود
|type
|String
DateTime64(9)
|نوع العمود
|data
|bytes
|~
|بيانات العمود
لا تحتوي الحزمة على حمولة. يجب أن يلغي الخادم الاستعلام.
Cancel
لا تحتوي الحزمة على حمولة. ينبغي أن يردّ الخادم بـ pong.