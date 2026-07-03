القيمة الاسم الوصف 0 Hello بداية مصافحة العميل 1 Query طلب استعلام 2 Data كتلة بيانات 3 Cancel إلغاء الاستعلام 4 Ping طلب Ping 5 TableStatus طلب حالة الجدول

يمكن أن تكون Data مضغوطة.

على سبيل المثال، نستخدم Go Client بالإصدار v1.10 الذي يدعم إصدار البروتوكول 54451 ، ونريد الاتصال بقاعدة البيانات default باستخدام اسم المستخدم default وكلمة المرور secret .

الحقل النوع القيمة الوصف client_name String "Go Client" اسم تنفيذ العميل version_major UVarInt 1 الإصدار الرئيسي للعميل version_minor UVarInt 10 الإصدار الثانوي للعميل protocol_version UVarInt 54451 إصدار بروتوكول TCP database String "default" اسم قاعدة البيانات username String "default" اسم المستخدم password String "secret" كلمة المرور

​ إصدار البروتوكول

إصدار البروتوكول هو إصدار بروتوكول TCP لدى العميل.

وعادةً ما يساوي أحدث مراجعة متوافقة للخادم، لكن لا ينبغي الخلط بينهما.

​ الإعدادات الافتراضية

يجب تحديد جميع القيم صراحةً، إذ لا توجد أي قيم افتراضية على جانب الخادم. على جانب العميل، استخدم قاعدة البيانات "default" ، واسم المستخدم "default" ، وكلمة المرور "" (سلسلة فارغة) بوصفها القيم الافتراضية.

الحقل النوع القيمة الوصف query_id String 1ff-a123 معرّف الاستعلام، ويمكن أن يكون UUIDv4 client_info ClientInfo انظر النوع بيانات العميل settings الإعدادات انظر النوع قائمة الإعدادات secret String secret سرّ بين الخوادم stage UVarInt 2 التنفيذ حتى مرحلة الاستعلام compression UVarInt 0 معطّل=0، مفعّل=1 body String SELECT 1 نص الاستعلام

​ معلومات العميل

الحقل النوع الوصف query_kind byte None=0, Initial=1, Secondary=2 initial_user String المستخدم الأصلي initial_query_id String معرّف الاستعلام الأصلي initial_address String العنوان الأصلي initial_time Int64 الوقت الأصلي interface byte TCP=1, HTTP=2 os_user String مستخدم نظام التشغيل client_hostname String اسم مضيف العميل client_name String اسم العميل version_major UVarInt الإصدار الرئيسي للعميل version_minor UVarInt الإصدار الثانوي للعميل protocol_version UVarInt إصدار البروتوكول للعميل quota_key String مفتاح الحصة distributed_depth UVarInt عمق Distributed version_patch UVarInt إصدار التصحيح للعميل otel Bool حقول التتبّع موجودة trace_id FixedString(16) معرّف التتبّع span_id FixedString(8) معرّف span trace_state String حالة التتبّع trace_flags Byte علامات التتبّع

الحقل النوع القيمة الوصف المفتاح String send_logs_level مفتاح الإعداد القيمة String trace قيمة الإعداد مهم Bool true يمكن تجاهله أم لا

مُرمَّزة على شكل قائمة، ويشير خلوّ المفتاح والقيمة إلى نهاية القائمة.

القيمة الاسم الوصف 0 FetchColumns يجلب أنواع الأعمدة فقط 1 WithMergeableState حتى الحالة القابلة للدمج 2 Complete حتى الاكتمال التام (من المفترض أن يكون default)

الحقل النوع الوصف info BlockInfo معلومات الكتلة المُرمَّزة columns UVarInt عدد الأعمدة rows UVarInt عدد الصفوف columns []عمود أعمدة تحتوي على بيانات

الحقل النوع القيمة الوصف name String foo اسم العمود type String DateTime64(9) نوع العمود data bytes ~ بيانات العمود

لا تحتوي الحزمة على حمولة. يجب أن يلغي الخادم الاستعلام.