على منصة s390x، كما في المنصات الأخرى، يُبنى OpenSSL كمكتبة ثابتة. وإذا أردت البناء باستخدام OpenSSL الديناميكي، فعليك تمرير
بناء ClickHouse لـ s390x
-DENABLE_OPENSSL_DYNAMIC=1 إلى CMake.
تفترض هذه التعليمات أن الجهاز المضيف يعمل بنظام Linux x86_64/ARM وأن جميع الأدوات اللازمة للبناء الأصلي متوفرة فيه، وذلك استنادًا إلى تعليمات البناء. كما تفترض أيضًا أن النظام المضيف هو Ubuntu 22.04، لكن ينبغي أن تعمل التعليمات التالية أيضًا على Ubuntu 20.04.
بالإضافة إلى تثبيت الأدوات المستخدمة للبناء الأصلي، يجب تثبيت الحزم الإضافية التالية:
للبناء لـ s390x:
apt-get mold
rustup target add s390x-unknown-linux-gnu
cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/linux/toolchain-s390x.cmake ..
ninja
لإجراء المحاكاة، ستحتاج إلى الملف التنفيذي الثابت الخاص بـ QEMU user لمعمارية s390x. على Ubuntu، يمكن تثبيته باستخدام:
التشغيل
بعد اكتمال البناء، يمكن تشغيل الملف التنفيذي، على سبيل المثال، باستخدام:
apt-get install binfmt-support binutils-s390x-linux-gnu qemu-user-static
qemu-s390x-static -L /usr/s390x-linux-gnu ./programs/clickhouse local --query "Select 2"
2
ثبّت LLDB:
تصحيح الأخطاء
لتنقيح ملف تنفيذي بمعمارية s390x، شغّل ClickHouse باستخدام QEMU في وضع التنقيح:
apt-get install lldb-21
في نافذة طرفية أخرى، شغِّل LLDB ونفِّذ الأمر attach، واستبدل
qemu-s390x-static -g 31338 -L /usr/s390x-linux-gnu ./clickhouse
<Clickhouse Parent Directory> و
<build directory> بالقيم المناسبة لبيئتك.
lldb-15
(lldb) target create ./clickhouse
Current executable set to '/<Clickhouse Parent Directory>/ClickHouse/<build directory>/programs/clickhouse' (s390x).
(lldb) settings set target.source-map <build directory> /<Clickhouse Parent Directory>/ClickHouse
(lldb) gdb-remote 31338
Process 1 stopped
* thread #1, stop reason = signal SIGTRAP
frame #0: 0x0000004020e74cd0
-> 0x4020e74cd0: lgr %r2, %r15
0x4020e74cd4: aghi %r15, -160
0x4020e74cd8: xc 0(8,%r15), 0(%r15)
0x4020e74cde: brasl %r14, 275429939040
(lldb) b main
Breakpoint 1: 9 locations.
(lldb) c
Process 1 resuming
Process 1 stopped
* thread #1, stop reason = breakpoint 1.1
frame #0: 0x0000004005cd9fc0 clickhouse`main(argc_=1, argv_=0x0000004020e594a8) at main.cpp:450:17
447 #if !defined(FUZZING_MODE)
448 int main(int argc_, char ** argv_)
449 {
-> 450 inside_main = true;
451 SCOPE_EXIT({ inside_main = false; });
452
453 /// PHDR cache is required for query profiler to work reliably
تكامل Visual Studio Code
- إضافة CodeLLDB مطلوبة لإجراء التنقيح المرئي.
- يمكن أن تساعد إضافة Command Variable في التشغيل الديناميكي عند استخدام CMake Variants.
- تأكد من ضبط الواجهة الخلفية على تثبيت LLVM لديك، على سبيل المثال:
"lldb.library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblldb-21.so"
- تأكد من تشغيل الملف التنفيذي لـ ClickHouse في وضع التنقيح قبل البدء. (ومن الممكن أيضًا إنشاء
preLaunchTaskلأتمتة ذلك)
أمثلة على الإعدادات
cmake-variants.yaml
buildType:
default: relwithdebinfo
choices:
debug:
short: Debug
long: Emit debug information
buildType: Debug
release:
short: Release
long: Optimize generated code
buildType: Release
relwithdebinfo:
short: RelWithDebInfo
long: Release with Debug Info
buildType: RelWithDebInfo
tsan:
short: MinSizeRel
long: Minimum Size Release
buildType: MinSizeRel
toolchain:
default: default
description: Select toolchain
choices:
default:
short: x86_64
long: x86_64
s390x:
short: s390x
long: s390x
settings:
CMAKE_TOOLCHAIN_FILE: cmake/linux/toolchain-s390x.cmake
launch.json
{
"version": "0.2.0",
"configurations": [
{
"type": "lldb",
"request": "custom",
"name": "(lldb) Launch s390x with qemu",
"targetCreateCommands": ["target create ${command:cmake.launchTargetPath}"],
"processCreateCommands": ["gdb-remote 2159"],
"preLaunchTask": "Run ClickHouse"
}
]
}
سيؤدي هذا أيضًا إلى وضع نواتج البناء المختلفة في مجلدات فرعية منفصلة داخل المجلد
settings.json
build.
{
"cmake.buildDirectory": "${workspaceFolder}/build/${buildKitVendor}-${buildKitVersion}-${variant:toolchain}-${variant:buildType}",
"lldb.library": "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblldb-21.so"
}
run-debug.sh
#! /bin/sh
echo 'Starting debugger session'
cd $1
qemu-s390x-static -g 2159 -L /usr/s390x-linux-gnu $2 $3 $4
يُعرّف مهمة لتشغيل الملف التنفيذي المُجمَّع في وضع
tasks.json
server داخل مجلد
tmp إلى جانب الملفات الثنائية، باستخدام الإعدادات الموجودة في
programs/server/config.xml.
{
"version": "2.0.0",
"tasks": [
{
"label": "Run ClickHouse",
"type": "shell",
"isBackground": true,
"command": "${workspaceFolder}/.vscode/run-debug.sh",
"args": [
"${command:cmake.launchTargetDirectory}/tmp",
"${command:cmake.launchTargetPath}",
"server",
"--config-file=${workspaceFolder}/programs/server/config.xml"
],
"problemMatcher": [
{
"pattern": [
{
"regexp": ".",
"file": 1,
"location": 2,
"message": 3
}
],
"background": {
"activeOnStart": true,
"beginsPattern": "^Starting debugger session",
"endsPattern": ".*"
}
}
]
}
]
}