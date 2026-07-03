{ "version" : "2.0.0" , "tasks" : [ { "label" : "Run ClickHouse" , "type" : "shell" , "isBackground" : true , "command" : "${workspaceFolder}/.vscode/run-debug.sh" , "args" : [ "${command:cmake.launchTargetDirectory}/tmp" , "${command:cmake.launchTargetPath}" , "server" , "--config-file=${workspaceFolder}/programs/server/config.xml" ], "problemMatcher" : [ { "pattern" : [ { "regexp" : "." , "file" : 1 , "location" : 2 , "message" : 3 } ], "background" : { "activeOnStart" : true , "beginsPattern" : "^Starting debugger session" , "endsPattern" : ".*" } } ] } ] }