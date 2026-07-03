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ينطبق هذا على الحالة التي يكون لديك فيها جهاز Linux وتريد استخدامه لبناء الملف التنفيذي clickhouse بحيث يعمل على OS X. وتتمثل حالة الاستخدام الرئيسية في عمليات تحقّق التكامل المستمر التي تعمل على أجهزة Linux. إذا كنت تريد بناء ClickHouse مباشرةً على macOS، فانتقل إلى تعليمات البناء الأصلية. يعتمد البناء المتقاطع لنظام macOS على تعليمات البناء، لذا اتبعها أولًا. تقدّم الأقسام التالية شرحًا تفصيليًا لبناء ClickHouse لنظام macOS بمعمارية x86_64. إذا كنت تستهدف معمارية ARM، فما عليك سوى استبدال جميع مواضع x86_64 بـ aarch64. على سبيل المثال، استبدل x86_64-apple-darwin بـ aarch64-apple-darwin في جميع الخطوات.

تثبيت مجموعة أدوات الترجمة المتقاطعة

لنتذكّر المسار الذي ثبّتْنا فيه cctools على أنه ${CCTOOLS}
كذلك، نحتاج إلى تنزيل حزمة تطوير البرامج (SDK) الخاصة بـ macOS X إلى شجرة العمل.

تجميع ClickHouse

سيكون الملف التنفيذي الناتج بصيغة Mach-O، ولن يمكن تشغيله على Linux.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦