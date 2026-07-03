clickhouse بحيث يعمل على OS X.
وتتمثل حالة الاستخدام الرئيسية في عمليات تحقّق التكامل المستمر التي تعمل على أجهزة Linux.
إذا كنت تريد بناء ClickHouse مباشرةً على macOS، فانتقل إلى تعليمات البناء الأصلية.
يعتمد البناء المتقاطع لنظام macOS على تعليمات البناء، لذا اتبعها أولًا.
تقدّم الأقسام التالية شرحًا تفصيليًا لبناء ClickHouse لنظام macOS بمعمارية
x86_64.
إذا كنت تستهدف معمارية ARM، فما عليك سوى استبدال جميع مواضع
x86_64 بـ
aarch64.
على سبيل المثال، استبدل
x86_64-apple-darwin بـ
aarch64-apple-darwin في جميع الخطوات.
لنتذكّر المسار الذي ثبّتْنا فيه
تثبيت مجموعة أدوات الترجمة المتقاطعة
cctools على أنه
${CCTOOLS}
كذلك، نحتاج إلى تنزيل حزمة تطوير البرامج (SDK) الخاصة بـ macOS X إلى شجرة العمل.
mkdir ~/cctools
export CCTOOLS=$(cd ~/cctools && pwd)
cd ${CCTOOLS}
git clone https://github.com/tpoechtrager/apple-libtapi.git
cd apple-libtapi
git checkout 15dfc2a8c9a2a89d06ff227560a69f5265b692f9
INSTALLPREFIX=${CCTOOLS} ./build.sh
./install.sh
cd ..
git clone https://github.com/tpoechtrager/cctools-port.git
cd cctools-port/cctools
git checkout 2a3e1c2a6ff54a30f898b70cfb9ba1692a55fad7
./configure --prefix=$(readlink -f ${CCTOOLS}) --with-libtapi=$(readlink -f ${CCTOOLS}) --target=x86_64-apple-darwin
make install
cd ClickHouse/cmake/toolchain/darwin-x86_64
curl -L 'https://github.com/phracker/MacOSX-SDKs/releases/download/11.3/MacOSX11.0.sdk.tar.xz' | tar xJ --strip-components=1
تجميع ClickHouse
سيكون الملف التنفيذي الناتج بصيغة Mach-O، ولن يمكن تشغيله على Linux.
cd ClickHouse
mkdir build-darwin
cd build-darwin
cmake -DCMAKE_AR:FILEPATH=${CCTOOLS}/bin/x86_64-apple-darwin-ar -DCMAKE_INSTALL_NAME_TOOL=${CCTOOLS}/bin/x86_64-apple-darwin-install_name_tool -DCMAKE_RANLIB:FILEPATH=${CCTOOLS}/bin/x86_64-apple-darwin-ranlib -DLINKER_NAME=${CCTOOLS}/bin/x86_64-apple-darwin-ld -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/darwin/toolchain-x86_64.cmake ..
ninja